“Los socialistas no tenemos acuerdo con el Gobierno”: PS aclara su postura en materia de reforma previsional

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y el senador de la colectividad, Carlos Montes, negaron que el PS haya alcanzado un acuerdo con el Gobierno y la Democracia Cristiana en materia de reforma previsional, relativizando así lo planteado por el diputado falangista Gabriel Silber.

“Todavía lo que ha propuesto el Gobierno está lejos de los mínimos que estableció la oposición”, advirtió el timonel PS, mientras Montes señaló que “está todo en proceso y discusión”, tendiendo un manto de duda sobre lo que viene en la tramitación de este emblemático proyecto del Ejecutivo.

Respecto a la votación en particular en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el denominado ente público con el voto del diputado socialista Gastón Saavedra, los dirigentes del PS plantearon que no representa la postura del partido.

“Los socialistas no tenemos acuerdo con el Gobierno. Hay un diputado que vota ciertos puntos a favor, pero eso no significa un acuerdo global en este tema”, indicó el senador Montes.

Por su parte, Elizalde fue enfático en que “esa fue una votación en particular aspecto a ciertas materias pero nosotros en el trámite legislativo vamos a seguir trabajando por mejorar el estándar de este proyecto”.

La aclaración del PS se suma a lo planteado por el diputado PPD Tucapel Jiménez, quien sostuvo que para él nunca existió acuerdo entre la falange, el Partido Socialista y el Gobierno para aprobar el Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS), en el marco de la discusión del proyecto de pensiones en la Comisión de Trabajo.

“El diputado Silber, a quien estimo, confirmó que hubo acuerdos previos con el PS, incluso con la participación de un senador, lo que genera un manto de dudas respecto a lo que realmente ocurrió. Además, me parece impresentable que anuncie que están asegurados los votos favorables del PPD y del PS en la Sala. Quiero dejar en claro que tengo admiración y grandes amigos en la DC pero a mí no me pautea Gabriel Silber ni la DC”, dijo ayer Jiménez, quien se abstuvo a la hora de la votación en la comisión de Trabajo.