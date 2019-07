Carmen Hertz en picada contra elección de Sergio Micco en el INDH: acusa "indudable" acuerdo entre Gobierno y la DC

La diputada del Partido Comunista Carmen Hertz mostró sus reparos tras la elección de Sergio Micco como nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tras la salida de Consuelo Contreras.

En ese sentido, acusó un "indudable" acuerdo político entre la Democracia Cristiana y el oficialismo para lograr que Micco fuer electo como director, lo mismo que planteó en su momento Yerko Ljubetic, consejero que perdió la elección contra Micco.

Según la abogada de derechos humanos, la salida de Contreras genera dudas tras criticar en reiteradas ocasiones el rol del Gobierno en la crisis migratoria en la frontera norte del país.

"Yo no conozco a Sergio Micco, solamente de nombre. A mí lo que no me da garantía es que haya salido la directora en el medio de esta arremetida contra ella y contra el rol del Instituto", aseguró Hertz, en declaraciones recogidas por radio Cooperativa.

Para Hertz, "está claro que hubo un acuerdo político de la derecha y un sector de la Democracia Cristiana, eso es indudable, para que saliera Consuelo Contreras y (para que no fuera electo) tampoco Yerko Ljubetic, que tiene todas las capacidades y las calificaciones para dirigir un Instituto".

Tras los comentarios de Ljubetic y Hertz, la Democracia Cristiana emitió una declaración, firmada por 56 dirigentes, en las que defienden la trayectoria de Sergio Micco, cuando fue su vicepresidente en materia de DD.HH. Además recordaron que cuando Contreras asumió, también fue apoyada con votos de derecha.

Al respecto, el diputado Gabriel Silber aseguró que "a nosotros nos causa sorpresa que la ex directora también contó con el apoyo de votos de derecha y nadie hizo reparos ni sesgo alguno de la legitimidad de su elección. Hoy día, la condición de demócrata cristiano le pone un estándar distinto".

A pesar de esto, la elección de Micco también genera división dentro de la misma DC, ya que el senador Francisco Huenchumilla manifestó que "precisamente porque tiene credenciales es que no me calza que él haya adoptado una decisión política de acceder a director del Instituto en un acuerdo con la derecha. Precisamente por las credenciales que Sergio Micco tiene es que debería haber sido prudente en buscar un acuerdo más amplio con todos los sectores".