"Por ningún motivo": Larraín descarta que el senador Montes no haya sido invitado al Chile Day por la disputa entre el Gobierno y el PS

En medio de la tensión y las declaraciones cruzadas entre el Gobierno y el Partido Socialista (PS), el miércoles pasado en la Comisión de Régimen Interno del Senado, el jefe del comité PS, Carlos Montes acusó al Ministerio de Hacienda de excluirlo de la XV versión del Chile Day, evento que busca posicionar las inversiones financieras nacionales en el Reino Unido y que se realizará en Londres el 10 y 11 de septiembre.

El parlamentario expresó abiertamente su molestia, ya que fue el único de los integrantes de la comisión de Hacienda de esa corporación que no fue invitado.

“Yo nunca he querido viajar, me carga esto del Chile Day, pero encuentro que no tienen derecho a excluirnos a priori. Si el PS no quiere mandar a nadie, no manda a nadie, pero no me parece correcto, a mí no me preguntaron”, sostuvo Montes.

El senador agregó que “inmediatamente, cuando vi el oficio, dije ‘esto no puede ser, esto es feo’, y todos solidarizaron (…) Hubo un reclamo unánime de Régimen Interno al gobierno donde todos hicieron ver que no era correcto y entiendo que se iba a corregir”.

La réplica de Hacienda

La repuesta por parte del jefe de la billetera fiscal, Felipe Larraín, no se hizo esperar y descartó de plano la acusación de Montes.

En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado señaló que "no son cupos que pertenecen a bancadas. Todos los años se invitan a cuatro parlamentarios, no se ha invitado nunca a toda la comisión de Hacienda. Nosotros invitamos a dos parlamentarios de la coalición de Gobierno y a dos parlamentarios de la oposición".

En este sentido, Larraín aseguró que "por ningún motivo" esta decisión se debió a un tipo de represalia por la polémica entre la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez y el PS, luego de que la secretaria de Estado acusara a la colectividad de querer "ocultar" sus vínculos con el narcotráfico mediante la acusación constitucional que planean impulsar en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

"Esto es anterior de la disputa con la vocera (Cecilia Pérez), si en el fondo todos los años se invita a cuatro... si las invitaciones se cursaron hace un mes atrás", explicó.

Entre los parlamentarios opositores que sí fueron invitados está el senador PPD, Ricardo Lagos Weber y Jorge Pizarro (DC). Las otras dos invitaciones se les otorgó a los oficialistas Juan Antonio Coloma (UDI) y José García Ruminot (RN).