Camila Flores califica como un "proyecto chavista" las 40 horas de las diputadas Vallejo y Cariola

En una escena ya habitual, diferentes parlamentarios llegaron a los matinales de la televisión chilena para comentar la contingencia nacional. En este caso, fueron los diputados Camila Flores y Gonzalo Winter los que participaron junto al panel en Bienvenidos de Canal 13, tocando el tema de las 40 horas.

En ese sentido, la parlamentaria de Renovación Nacional calificó al proyecto liderado por Camila Vallejo y Karol Cariola como uno "chavista", lo que fue de inmediato descartado por Winter.

“Este proyecto no tiene nada de chavista y en general cuando alguien saca la ‘Chávez carta’ es porque se están agotando los argumentos”, dijo, agregando que “hay muchos países del mundo que ha reducido la jornada laboral, casi toda la OCDE, donde no hay ningún país chavista”.

Ahí, Flores comenzó a argumentar sus razones para rechazar el proyecto de 40 horas. "Yo creo que preguntar quién no quiere trabajar menos y ganar lo mismo u ojalá ganar más, yo creo que todos quieren mas tiempo para estar con las familias o disfrutar tiempos de ocio", comenzó diciendo.

Pero después, aseguró que "hay que ver si es posible hacerlo o no. Yo creo que hoy día no se puede, porque no tenemos una productividad a nivel país, la situación está muy difícil a nivel económico".

"Yo les hablo del comercio local, del detallista, de las pymes... si tu hoy pones un proyecto de 40 horas y a esa persona le va a implicar contratar más gente, ¿qué va a hacer ese comercio? Ellos dicen que no nos va a dar, vamos a tener que cerrar", explicó.

"Yo estoy de acuerdo si pudiésemos reducir pero la productividad del país no lo hace posible hoy día. Los países donde se ha bajado la jornada laboral ha partido con una importante productividad, y con eso, se ha bajado de manera gradual", sentenció, recordando el caso de la reforma durante el gobierno de Ricardo Lagos, la que se ejecutó totalmente en el lapso de tres años.

El panelista Mauricio Jurgensen dijo que en esa época estaban en la crisis asiática, pero Flores dijo que "no es lo que estamos llegando hoy día, es muy distinta".