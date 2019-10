Pepe Auth descarta renunciar y emplaza a los otros diputados: "Pido tolerancia con mis convicciones"

Esta jornada, el cuestionado diputado Pepe Auth pidió la palabra en la sesión de la Cámara de Diputados para responder a la petición impulsada por su par Jaime Naranjo (PS), quien pide que renuncie a su cargo como vicepresidente de la mesa de la corporación tras rechazar la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Al respecto, Auth señaló enfáticamente que "no voy a renunciar a la vicepresidencia de la Cámara, no tengo razones para hacerlo, no he cometido un error ni he faltado a un compromiso votando antes de ayer de acuerdo a mi convicción sobre los fundamentos para iniciar la restitución e inhabilidad constitucional de la ministra de Educación”.



Video de CNN Chile.

“Si me hubieran exigido el compromiso explícito o implícito de ceder mi voto por adelantado en todas las decisiones importantes que se tomaran este año, jamás habría asumido este cargo”, agregó.

“No es el caso reabrir aquí el debate por la acusación constitucional pero pido respeto por mi decisión porque respondió como siempre a una convicción que se puede compartir o disentir, pero no negar el derecho a tenerla particularmente en una materia como esta”, agregó.

“Les pido tolerancia con mis convicciones”, sentenció.