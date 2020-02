Exdirectora agrega más leña al fuego en el escándalo del INE: denuncia "falta de transparencia" y descarta la excusa de "actualización" en las cifras

Un comunicado en la página web que no se envió a la prensa. De esa manera el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) , informó que "en el marco del sistema de control" decidió modificar o "actualizar" la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, específicamente en el apartado que mide el precio de la electricidad. Aunque la propia entidad indicó que el cambio no influyó en la cifra de inflación para este período, las críticas llegaron rápidamente.

Este domingo, la exdirectora del INE Ximena Clark se sumó a los cuestionamientos. Clark calificó lo sucedido como "un error, porque esto es un error, no una actualización regular como quiso decir el comunicado. Cometer un error de este tipo y luego, livianamente, anunciarlo en un comunicado casi escondido es muy grave, muy grave".

La directora de la institución durante el último gobierno de Bachelet explicó que "los IPC no se actualizan, uno no anda actualizando o cambiando cada cinco días un IPC. Con esto la señal que están mandando es que el día de mañana van a publicar un IPC y la gente va a tener la legítima duda si es que en unos días va a cambiar eso, porque eso no ocurre. No se cambian los IPC", dijo en conversación con Emol.

Clark explicó por que la cifra final del IPC de 0,6%, es inexacta, afirmando que con la corrección que se hizo, la cifra de inflación de 0,64% a 0,56%. "Eso es muy complejo y aquí tiene que haber una explicación técnica de qué es lo que realmente pasó y qué medidas de control de calidad se adoptaron", se preguntó.

"Esto es un error y aquí lo que correspondía era una fe de erratas dando cuenta de la equivocación en el cálculo, independiente si fue o no finalmente el mismo 0,6% que se mantuvo. O sea, eso pudo haber sido mucha suerte finalmente (....). Eso evidentemente es falta de transparencia", enfatizó.

Por último apuntó directamente al actual director del INE, Guillermo Pattillo "es evidente que acá hay una situación en donde hay mecanismos de control interno, de la calidad de las estadísticas, que no se están implementando o que no están siendo efectivos. Y por supuesto, como en todas las instituciones, hay responsabilidades superiores y hay responsabilidades técnicas", dijo.