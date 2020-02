Ex Presidente Lagos y su hijo senador no han pagado durante 30 años las contribuciones de sus casas en Caleu

El año pasado causó molestia en la opinión pública el hecho de que el actual Presidente de la República, Sebastián Piñera no pagara las constribuciones de la casa que mantiene hace 30 años en el Lago Caburgua en la Región de la Araucanía.

Este domingo un reportaje publicado en Ciper, reveló que el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, y su hijo Ricardo Lagos Weber, están en una situación similar respecto de las casas de veraneo que mantienen en Caleu, en la provincia de Chacabuco, región Metropolitana.

Según la investigación, se trata de dos viviendas, la de Lagos padre se encuentra con no pago de contribuciones hace 30 años, y la otra de Lagos hijo hace 16 años. Ninguna de las dos propiedades tiene el certificado de recepción final de obras y ambas se emplazan en terrenos de uso agrícola por lo que no pagan impuestos, es decir contribuciones.

El ex Presidente reconoció que "en 2001 abordamos nuevamente el tema de la recepción municipal, pero ello no prosperó y fue un error no haber perseverado. Actualmente estamos en proceso de regularización y espero que esto concluya de manera exitosa prontamente", afirmó.

Mientras que el senador por la circunscripción de Valparaíso costa, asumió haber cometido "una negligencia inexcusable al no haber regularizado la construcción a su debido momento”. Lagos Weber enfatizó que el terreno lo ha declarado siempre en el contexto de su obligación de transparentar su patrimonio. Pero "el terreno está exento del pago de contribuciones”, sostuvo. “Una vez concluido el proceso de regularización de la construcción y definiéndose un nuevo avalúo asumiré las obligaciones que correspondan", aclaró.