Economía vuelve al rojo y aleja la meta de Kast: Imacec cae 1,5% y debilidad se extiende

La economía chilena volvió a terreno negativo y estrechó todavía más el margen para que el Gobierno de José Antonio Kast cumpla su meta de crecimiento para 2026. El Imacec cayó 1,5% en julio respecto del mismo mes del año pasado, su mayor retroceso desde marzo de 2023, completando cinco meses de contracción en los siete transcurridos del año.

El dato, informado este martes por el Banco Central, se ubicó además en la parte baja de las estimaciones del mercado, que fluctuaban entre una caída de 2% y un crecimiento de 0,7%.

La comparación tampoco estuvo distorsionada por el calendario: julio tuvo exactamente la misma cantidad de días hábiles que el mismo mes de 2025.

Las cifras desestacionalizadas profundizaron las señales negativas. La actividad cayó 1,7% frente a junio y 2,1% en comparación con doce meses atrás. El Imacec no minero, en tanto, retrocedió 0,3% anual y 0,5% mensual.

Los números vuelven a tensionar el escenario económico que enfrenta La Moneda. Desde marzo, cuando asumió Kast, el Imacec ha retrocedido en tres de cinco meses: abril, mayo y julio.

Más amplia es la señal si se observa el comienzo completo del año. El promedio de las variaciones mensuales entre enero y julio alcanza un 0,4% negativo. Se trata del peor desempeño para ese período desde 2020, cuando la economía comenzaba a sufrir los efectos de la pandemia. Si se excluye ese año excepcional, hay que remontarse hasta 2009 para encontrar un inicio más débil.

El resultado también pone cuesta arriba una de las principales metas económicas del Ejecutivo. Para terminar 2026 con el crecimiento de 1,8% proyectado por el Gobierno, la actividad tendría que expandirse a una tasa promedio anual de 4,9% durante los cinco meses que restan.

Incluso cerrar el año con un crecimiento de apenas 1% requeriría una aceleración importante: entre agosto y diciembre la economía tendría que avanzar en promedio alrededor de 3%.

La minería golpea, pero ya no explica todo

La minería fue por lejos el principal lastre de julio. El sector se contrajo 9,3% anual y por sí solo restó 1,3 puntos porcentuales al Imacec.

El Banco Central atribuyó el desempeño del cobre a menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas. Estas últimas tuvieron un impacto más amplio y afectaron “el normal funcionamiento de los establecimientos productivos”.

El deterioro minero viene acumulándose: entre enero y julio, la producción de cobre alcanzó su nivel más bajo para ese período en más de dos décadas.

La producción de bienes en su conjunto cayó 3,2% anual, mientras la industria manufacturera retrocedió 3,1%, afectada por una menor elaboración de combustibles y productos químicos.

Pero la señal más preocupante es que la debilidad comienza a superar las fronteras de la minería.

Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, advirtió que el resultado refleja “una desaceleración mayor a la prevista” y puso el foco precisamente en la propagación del deterioro hacia otras áreas de la economía. “La debilidad ya no se limita únicamente a la minería”, sostuvo.

El economista destacó que los servicios, que habían mostrado mayor resistencia en meses anteriores, registraron contracciones tanto en la serie original como en la desestacionalizada, lo que a su juicio “sugiere un deterioro más generalizado de la actividad”.

Servicios caen y comercio pierde fuerza

Los servicios disminuyeron 0,7% anual y 1,1% respecto del mes anterior en términos desestacionalizados. El Banco Central explicó parte del retroceso por los servicios personales, particularmente educación, debido a suspensiones de clases provocadas por las condiciones climáticas. También incidieron negativamente los servicios empresariales, el transporte y los restaurantes y hoteles.

El comercio entregó una de las pocas cifras anuales positivas, con un crecimiento de 0,7%. El impulso provino principalmente del segmento minorista, gracias a mayores ventas en almacenes de alimentos, establecimientos especializados en vestuario y plataformas de comercio electrónico.

Sin embargo, al ajustar las cifras por estacionalidad, el sector comercial también mostró deterioro: cayó 1,4% respecto de junio.

Mieres apuntó a esa combinación como una señal de que las dificultades de la economía están dejando de concentrarse en un solo sector. “Los datos continúan evidenciando dificultades en el ritmo de crecimiento de la economía chilena, con la minería como principal factor de arrastre, pero con señales de debilidad que comienzan a extenderse hacia otros sectores relevantes como los servicios y el comercio”, afirmó.

El “resto de bienes” fue la principal excepción al cuadro negativo. El componente, que reúne actividades agropecuario-silvícolas, pesca, electricidad, gas, agua y construcción, creció 3,4%, impulsado por un mayor valor agregado de la generación eléctrica gracias a una mayor disponibilidad de agua.

Julio interrumpió así la recuperación que había insinuado junio, cuando el Imacec creció 2,4%. Con cinco caídas en siete meses, retrocesos que comienzan a extenderse más allá de la minería y una meta oficial que ahora exigiría crecer cerca de 5% promedio durante lo que resta del año, el desafío económico de La Moneda dejó de ser solamente acelerar: primero tendrá que revertir una actividad que volvió a contraerse.