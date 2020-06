Nuevo instructivo para "Alimentos para Chile": es un "programa del Estado", "no se debe personalizar su entrega" y se tiene que "resguardar la vida privada de los beneficiarios"

El polémico primer instructivo del Gobierno para la comunicación visual y en redes sociales de "Alimentos para Chile" parece quedar atrás, luego de que la misma vocera Karla Rubilar reconociera su responsabilidad en este nuevo fallo comunicacional del Gobierno y anunciara un nuevo documento con directrices para la campaña.

La nueva minuta, según reporta radio Cooperativa, redujo las recomendaciones a tres: sobre las redes sociales, establece que "se puede publicar en las redes personales de las autoridades y también en las institucionales, siempre y cuando cumplan estrictamente con informar que es un programa del Estado destinado a mitigar los efectos de la pandemia. Vale decir, no se trata de una gestión a título personal".

Lo anterior debido a que "la entrega de canastas de alimentación e insumos básicos es un beneficio impulsado por el Gobierno de Chile, en cuyo proceso participan los alcaldes de las distintas comunas, no es un 'regalo' de una autoridad particular y no se debe personalizar su entrega".

Algo que mantiene del anterior documento es la utilización del hashtag #AlimentosParaChile "para amplificar y darle contexto a la actividad". También se mantiene el uso del "@ de la alcaldesa/alcalde donde se entrega el beneficio, con el objeto de amplificar la difusión, sin excepción ni distinciones del partido político al que pertenezca" e "incluir el # con el nombre de la comuna". El @ del Presidente Sebastián Piñera también debe ser incluido.

En cuanto a captar a las personas beneficiarias, lo que fue criticado en el primer instructivo, ahora se establece que "toda la difusión o comunicación sobre la entrega del beneficio de canastas de alimentación, ya sea esta en medios masivos o directos, escritos o audiovisuales, impresos o digitales, deberá mantener el más estricto apego a la normativa existente y resguardar en todo momento la vida privada y dignidad, tanto de los beneficiarios como de sus familiares y menores de edad".

De esa manera, "todas las imágenes de primer plano, videos testimoniales o registros audiovisuales de personas beneficiarias o sus familias, deben contar con el consentimiento informado del beneficiario por escrito".

Finalmente, se fija la forma en que deben ser entregadas las cajas, respetando medidas sanitarias: "Se debe realizar en el hogar de las personas, con el objeto de evitar que salgan de sus casas y concurran a lugares donde pudieran provocarse aglomeraciones de personas, incumpliendo las medidas sanitarias y asimismo, poniendo en riesgo su salud", pero "en ningún caso, los funcionarios públicos y autoridades deberán ingresar al hogar de los beneficiarios, debiendo realizar la entrega de la canasta desde el exterior".