Ossandón y salida de Mañalich del Minsal: "Yo creo que la gente fue súper injusta, él acumuló días sin dormir, sacándose la mugre"

El senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió a la salida de Jaime Mañalich del Ministerio de Salud.

En entrevista con el programa digital "Conversando en Casa", el parlamentario dijo que “la gente fue súper injusta con Mañalich”.

Según Ossandón, Mañalich "cumplió una pega súper difícil”, considerando que hoy “todos los políticos son especialistas en medicina, pandemia y en economía”.

“Mañalich cumplió una etapa con errores y aciertos, y ahora necesitábamos una cara más amable, empática y cercana a la gente. Yo creo que la gente fue súper injusta con Mañalich, él acumuló días sin dormir, sacándose la mugre y es súper fácil equivocarse”, expresó.

“A pesar de muchas diferencias que tengo con él, lo admiro cómo enfrentó la pandemia. Yo sé que lo criticaron mucho, pero cualquiera que hubiese estado ahí, lo habrían matado, y él como roble estuvo ahí parado. Se necesitaba una persona ‘care palo’ y duro para esta situación”, agregó.

Ossandón también se refirió a cómo ha sido abordada la pandemia del Covid-19 por parte del Gobierno. En ese sentido, criticó que a la administración del presidente Sebastián Piñera “le ha costado mucho crear una estrategia para dar certezas” de que las personas podrán cumplir la cuarentena sin pasar hambre, que no perderán sus trabajos o que no sufrirán el corte de suministros básicos.

“La gente no confía en los políticos, en ninguno de nosotros, somos lo peor de lo peor. Segundo, no confían en las instituciones. Si no confían en las instituciones y las autoridades, será difícil que te hagan caso”, finalizó.