Senadora Rincón pide al Gobierno un "Plan Clase Media": incluye retiro del 10% de las AFP y ley que prohíbe el corte de servicios básicos

La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón pidió al Gobierno que cree un Plan Clase Media, que permita, entre otras cosas, el retiro del 10% de los fondos de las AFP, el post natal de emergencia y la ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia.

Al respecto, la jefa de bancada de los senadores DC señaló que “es fundamental que las familias de clase media, sientan que son parte del país y de nuestras preocupaciones”.

“Basta de discusiones intrascendentes, porque las familias requieren nuestra ayuda. Basta de enredarnos sobre las admisibilidades, porque lo que se requiere es voluntad de ayudar a la clase media”, afirmó la senadora.

“Es el minuto de pensar en la clase media. Sectores a los que nunca le llega nada desde las políticas públicas, en estos momentos de pandemia y de emergencia. En condiciones excepcionalísimas, es fundamental pensar en las miles de familias que hoy No reciben el Ingreso Familiar de Emergencia, que no tienen derecho al subsidio de desempleo o que simplemente no califican en el Fogape”, añadió.

Asimismo, la senadora DC aclaró que hoy “necesitamos poder avanzar y analizar el retiro del 10 % del ahorro de las pensiones de las cuentas de las y los trabajadores".

“Necesitamos avanzar en el post natal de emergencia para que cientos de miles de madres puedan seguir cuidando sus hijos sin arriesgar su vida y necesitamos que el Presidente de la República promulgue la ley de no corte de Servicios Básicos, de luz, agua, gas, telefonía e internet”, detalló.

"Las familias chilenas también son personas que aportan al desarrollo del país, y por lo tanto, no podemos dejarlas atrás”, finalizó.