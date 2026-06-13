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¡Hola! Vayan preparando sus regalos: el próximo fin de semana se celebra el Día del Padre. Y aunque no veo al mío hace más de 15 años –vive en otro país y hablamos por teléfono de tanto en tanto–, trato de ser uno bueno para mi hijo Simón, ya sea acompañándolo a la biblioteca o yendo juntos a la cancha, y para mi hija Sol, saliendo en bicicleta el fin de semana o compartiendo nuestro amor por los libros, y siendo tan cariñoso con ambos como papá lo es conmigo cuando estamos juntos.

Pero vamos a lo nuestro: este fin de semana les recomiendo desde ya la obra A los pies del árbol en el GAM, donde Patricia Rivadeneira expone los pensamientos del gran Humberto Maturana.

Otro imperdible es la muestra sobre Violeta Parra en Lo Barnechea, que recorre su legado artístico en múltiples dimensiones.

Y los amantes del arte dramático pueden ir calentando motores para el Festival “Llueve Teatro” en Providencia, que –entre otras presentaciones– trae la premiada obra argentina Modelo vivo muerto.

Además, en esta edición: el debut cinematográfico de Chile en el Festival de Tribeca, la despedida a Julio Jung y el cementerio de ballenas.

Bonus track: mi entrevista con los cineastas Amilcar Infante y Sebastián González por su documental sobre la crisis migratoria, titulado Si vas para Chile, que será exhibido este sábado en la Cineteca Nacional.

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LA PROTESTA DE ALFREDO JAAR

La nota más vista de la última semana tiene que ver con uno de los próceres de la cultura chilena, el artista visual Alfredo Jaar, y la Bienal de Venecia, uno de los principales eventos artísticos a nivel mundial.

Resulta que varias decenas de artistas participantes en la Bienal –incluido Jaar– han solicitado a la organización no ser incluidos en los premios de esta edición , que deberá decidir el público tras la dimisión del jurado.

, que deberá decidir el público tras la dimisión del jurado. Se trata de un capítulo más en la crisis abierta en el certamen . A finales de abril, el jurado dimitió en bloque debido a la polémica generada por la presencia de los pabellones de Rusia e Israel, países con líderes acusados de crímenes de lesa humanidad.

. A finales de abril, el jurado dimitió en bloque debido a la polémica generada por la presencia de los pabellones de Rusia e Israel, países con líderes acusados de crímenes de lesa humanidad. “No tenemos ningún problema con que los visitantes voten por los premios. Pero crear los premios en esta etapa desvía la atención de la renuncia del jurado y contradice directamente el proceso que todos acordamos al aceptar la invitación para exponer nuestra obra. No queremos formar parte de esto”, dice la carta.

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2

DEBUT CHILENO EN TRIBECA

La actriz chileno-estadounidense Lux Pascal reivindicó este lunes el cine y la literatura de Chile al promocionar su nueva película, Guerra de verano, dirigida por la cineasta Alicia Scherson y recién estrenada en el festival de Tribeca en Nueva York.

Pascal (California, 1992) interpreta a Ingrid, la novia de Udo Berger (Dan Beirne) , el protagonista de la novela póstuma de Roberto Bolaño, El Tercer Reich, que en esta adaptación cinematográfica de Scherson transcurre en una playa de Chile en 1989.

, el protagonista de la novela póstuma de Roberto Bolaño, El Tercer Reich, que en esta adaptación cinematográfica de Scherson transcurre en una playa de Chile en 1989. La pareja de “gringos” formada por Ingrid y Udo, un campeón de juegos de mesa bélicos, pasa sus vacaciones en un hotel de la costa chilena al final de la dictadura de Augusto Pinochet , cuando un misterioso ahogamiento cambia las cosas y empieza a difuminarse la frontera entre el juego y la realidad.

, cuando un misterioso ahogamiento cambia las cosas y empieza a difuminarse la frontera entre el juego y la realidad. La “mezcla de desconfianza, una sensación de amenaza permanente,con el supuesto relajo y alegría del verano, nos pareció muy entretenida de construir”, declaró a EFE la directora, que apostilló que la playa “esconde cierta posibilidad de violencia”.

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3

SINFÓNICA A LA ITALIANA

Este sábado se presentará el programa “A la italiana”, interpretado por la Sinfónica Nacional, bajo la dirección de la maestra argentina Fernanda Lastra, quien debutará en Chile con este evento.

El concierto reunirá la Fanfarria de la compositora italiana contemporánea Elisabetta Brusa , el célebre Capricho italiano de Piotr Ilyich Tchaikovsky, el Concierto “de experimento” para fagot y orquesta atribuido a Gioachino Rossini, y la luminosa Sinfonía n.º 4, “Italiana”, de Felix Mendelssohn.

, el célebre Capricho italiano de Piotr Ilyich Tchaikovsky, el Concierto “de experimento” para fagot y orquesta atribuido a Gioachino Rossini, y la luminosa Sinfonía n.º 4, “Italiana”, de Felix Mendelssohn. La directora manifestó su alegría por dirigir en Chile por primera vez , y expresó que “es un honor estar aquí. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile es una de las más relevantes de Latinoamérica y para mí representa también un reconocimiento al trabajo realizado durante años”.

, y expresó que “es un honor estar aquí. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile es una de las más relevantes de Latinoamérica y para mí representa también un reconocimiento al trabajo realizado durante años”. Junto con ello, destacó el concepto que articula el programa: “Todas las obras están inspiradas en Italia o fueron escritas por italianos. Las piezas de Tchaikovsky y Mendelssohn nacieron de la fascinación que estos compositores sintieron al conocer ese país. Son reflejos de lo que Italia imprimió en su memoria y en sus emociones”.

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4

ALAMEDA CULTURAL

Una iniciativa para relanzar el centro de Santiago como polo cultural, la Red Alameda Cultural, fue presentada este martes en el foyer de la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile, espacio que es parte de la nueva agrupación.

Así, más de cincuenta instituciones culturales y académicas, públicas y privadas , ubicadas a lo largo de su eje –museos, teatros, centros culturales y universidades–, han decidido articularse por primera vez.

, ubicadas a lo largo de su eje –museos, teatros, centros culturales y universidades–, han decidido articularse por primera vez. La inspiración es la Milla de los Museos de Nueva York , la Isla de los Museos de Berlín, la Avenida Paulista en São Paulo o el Distrito de las Artes de Buenos Aires.

, la Isla de los Museos de Berlín, la Avenida Paulista en São Paulo o el Distrito de las Artes de Buenos Aires. Las instituciones que forman parte de la Red Alameda Cultural convocan en conjunto a más de 4 millones de personas al año. Se ubican, además, en el corredor cultural más denso del país; en casi 7 kilómetros, desde el Parque Santiago Bueras hasta Baquedano.

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5

EL INDIO SOLARI, UN ARTISTA MUY ARGENTINO

Una gran conmoción causó en Argentina la muerte de Carlos “Indio” Solari, el carismático líder del grupo de rock Los Redonditos de Ricota, con millones de seguidores.

Más de cincuenta cuadras de cola y miles de testimonios reflejaron el seguimiento cuasirreligioso del artista, que sin embargo era escasamente conocido fuera del país trasandino, incluido Chile.

el seguimiento cuasirreligioso del artista, que sin embargo era escasamente conocido fuera del país trasandino, incluido Chile. A pesar de su gran reportorio, en nuestro país la única canción suya popular fue “El perro dinamita”, que pasó sin pena ni gloria por las radios en los años 90. Lo críptico (y local) de sus letras podría ser una de las explicaciones de su desconocimiento por estos lares. La banda tampoco tenía el glamour de Soda Stereo o el arrastre de un Fito Páez, por nombrar a otros artistas trasandinos que sí la rompieron en nuestro país.

de su desconocimiento por estos lares. La banda tampoco tenía el glamour de Soda Stereo o el arrastre de un Fito Páez, por nombrar a otros artistas trasandinos que sí la rompieron en nuestro país. En nuestro país, la verdad es que Los Redondos se convirtieron así en un grupo de nicho. Algo que, por cierto, no le resta nada de mérito a su enorme obra musical.

Para los fanáticos, además acaban de liberarse dos documentales sobre el grupo en YouTube. Uno es Los Redondos desde Oktubre / 30 Años de Fuego y el otro Una noche en Paladium de 2025.

6

ADIÓS, JULIO JUNG

Gran impacto causó durante el fin de semana el fallecimiento de actor, comediante y locutor radial chileno Julio Jung del Favero, a los 84 años de edad.

El deceso del conocido artista se produjo tras permanecer internado durante los últimos años en un hogar de cuidados , debido a un deterioro cognitivo, condición de salud que había sido comunicada públicamente por su entorno cercano.

, debido a un deterioro cognitivo, condición de salud que había sido comunicada públicamente por su entorno cercano. Nacido en 1942, Julio Jung desarrolló una carrera artística de más de 60 años , que abarcó el teatro, el cine, la televisión y la radiofrecuencia nacional.

, que abarcó el teatro, el cine, la televisión y la radiofrecuencia nacional. Su trayectoria pública también incluyó el desempeño de funciones en el ámbito político e institucional del país. Estuvo casado con la actriz María Elena Duvauchelle y fueron padres del también actor Julio Jung Duvauchelle.

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7

DINOSAURIO EN ALGARROBO

Como fan de los dinosaurios, este nuevo hallazgo me encantó. Ocurrió en la Región de Valparaíso, más precisamente en Algarrobo, uno de los balnearios más reconocidos del litoral central, valorado por sus atractivos turísticos, su biodiversidad y también por sus hallazgos paleontológicos.

En sus rocas costeras se conserva una historia mucho más antigua : la de un ecosistema del final del Cretácico, hace cerca de 69 millones de años, donde el registro de reptiles marinos convive ahora con nuevas evidencias de dinosaurios terrestres y aves antiguas, informó la Universidad de Chile.

: la de un ecosistema del final del Cretácico, hace cerca de 69 millones de años, donde el registro de reptiles marinos convive ahora con nuevas evidencias de dinosaurios terrestres y aves antiguas, informó la Universidad de Chile. Hasta ahora, la zona era reconocida principalmente por su registro marino , con hallazgos de plesiosaurios, mosasaurios, tortugas marinas y tiburones. Sin embargo, el trabajo con colecciones históricas y nuevas campañas de terreno dio paso a una lectura más amplia del sitio.

, con hallazgos de plesiosaurios, mosasaurios, tortugas marinas y tiburones. Sin embargo, el trabajo con colecciones históricas y nuevas campañas de terreno dio paso a una lectura más amplia del sitio. “Nos dimos cuenta de que este ecosistema era un poco más complejo. No solamente involucraba especies marinas, sino que también había alguna cercanía, alguna condición costera”, explica Sergio Soto Acuña, paleontólogo de vertebrados y autor principal del estudio.

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8

CEMENTERIO DE BALLENAS

Un enorme cementerio de ballenas descubierto en el sureste del océano Índico es el más profundo, extenso y antiguo conocido. La necrópolis, que podría reunir hasta 10 millones de cadáveres, incluye restos tanto modernos como antiguos, con fósiles de 5,3 millones de años.

El hallazgo fue realizado por un equipo encabezado por la Academia China de Ciencias e integrado por investigadores italianos y neozelandeses, que publica los detalles en Nature.

e integrado por investigadores italianos y neozelandeses, que publica los detalles en Nature. El cementerio, que se extiende por unos 1.200 kilómetros del fondo marino, está en la zona de fractura de Diamantina, en el océano Índico, y los restos se encuentran hasta a 7.001 metros profundidad (en los otros cementerios conocidos no superan los 4.200), informó EFE.

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9

MIGRACIÓN Y POLÍTICA

Un documental sobre la masiva llegada de migrantes a Iquique y una consiguiente ola xenófoba retrata Si vas para Chile (Chile, 2025), de los directores Sebastián González y Amilcar Infante.

La cinta es parte del Foco “Territorio y memoria”, en el marco del Mes de Red Salas de Cine, y será exhibida este sábado a las 20:30 horas en la Cineteca Nacional .

. Es “un relato coral por la gente de a pie que vivió este fenómeno en el territorio, desde distintas veredas y posturas, que invitan a complejizar y vivir estas contradicciones sociales y humanas que generó el conflicto migratorio”, me comentó González.

La entrevista completa salió este sábado en El Mostrador. Puedes leerla AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

FESTIVAL “SUENA NORTE” EN ARICA

El encuentro se realizará este sábado 13 de junio, desde las 18:00 horas, en el Centro Cultural Junta de Adelanto (Ex Casino Arica), en una jornada que reunirá artistas de Arica, Iquique, Antofagasta y Santiago.

La programación estará liderada por Papanegro, referente histórico del funk chileno, banda que regresa al norte con un repertorio que cruza más de dos décadas de trayectoria. El cartel también contempla la presencia de La Magnífica Siembra desde Iquique, Samuel desde Antofagasta y las propuestas ariqueñas de Marisol Cartagena y La Tomaticán, agrupación dedicada al rescate y difusión de la música tradicional nortina.

Entrada liberada.

TALLER LITERARIO DE ARELIS URIBE EN VALPARAÍSO

Acompañar la producción de cuentos junto a un grupo de doce personas, considerando el proceso de escritura, lectura, edición y revisión, es la propuesta del taller literario de la escritora Arelis Uribe.

Parte de las novedades de esta edición del taller serán las visitas de dos autores del programa de estudios, que serán invitados a compartir su experiencia. Se trata del premiado narrador Andrés Montero y la dramaturga y poeta Begoña Ugalde, también residente esta última en Valparaíso.

Más información AQUÍ.

MUESTRA “PIEDRAS RARAS” EN CONCEPCIÓN

La muestra “Piedras Raras” es una exposición preparada por la arquitecta y artista visual Marisela Herrera.

Ella presentará en la galería de la sede una completa investigación en torno a cuerpos de agua de la provincia de Concepción: lagunas Redonda, Lo Galindo, Tres Pascualas y “de los Patos”, además del río Biobío.

Más información AQUÍ.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!