Tohá fustiga AC contra Grau y lamenta que libelos se ocupen como “herramienta de contienda política”

La exministra del Interior Carolina Tohá fustigó la acusación constitucional contra el también exministro Nicolás Grau al afirmar que carece de fundamento, que las acusaciones llevan tiempo sin ser utilizadas para su fin original y que, independiente de su resolución en el Congreso, su mayor legado sería “alejar de nuevo la política de las personas”.

En el marco del conversatorio “¿Por qué perdimos?” de la Fundación Socialdemócrata y la Fundación por la Democracia (y de la que participó la exministra junto la senadora Yasna Provoste, el extitular de Hacienda Nicolás Grau y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino), Tohá planteó que la AC contra Grau no solo se estaría ocupando “como herramienta de la contienda política”, sino que sus fundamentos no están contemplados en la Constitución.

“En esta acusación contra el exministro Grau ha ido incluso más allá, porque la acusación se centra en proyecciones que hizo el ministerio, o sea, en datos que anticipan lo que va a pasar. Todavía no se sabe si va a pasar o no, y lo están acusando (…) Los ministerios de Hacienda hacen permanentemente proyecciones y no siempre se cumplen, porque las metodologías económicas para anticipar la realidad van mejorando, pero perfectas no son”, señaló.

Citando el caso de la senadora Provoste (también acusada el 2008 cuando era ministra de Educación), Tohá afirmó que la tendencia con las AC es su mal uso. “Yo me atrevería a mirar esta acusación como parte de una espiral que lleva mucho tiempo (…) Hoy día yo creo que no hay nadie que pueda defender que esa acusación [contra Provoste] fue bien fundada”, apuntó.

“Lo que se está haciendo con esta acusación es ahondar un problema que tenemos hace mucho rato, que es una política que se dedica a pelear entre sí, en lugar de pelear por resolver los problemas que el país tiene y buscar soluciones que sean efectivas, que lleguen a las vidas de las personas en tiempos breves”, indicó.

Finalmente, Tohá anotó que el efecto más grave de la acusación no será lo que salga de su tramitación en el Congreso, sino que es el “alejar de nuevo la política de las personas, que es un grave problema que tenemos en Chile”.

Sus declaraciones encontraron respaldo en Andrés Velasco (uno de los 50 economistas que firmaron una carta en respaldo a Grau), quien en la misma instancia calificó a la acusación como “frívola”: “No es un problema del legado de un ministro o de un ministerio. Los países andan bien cuando tienen instituciones que son respetadas, y aquí la institución [de la acusación constitucional] está siendo manoseada“.