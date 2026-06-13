Perú procesa 100 % de las actas pero queda a la espera de resolver 1.550 observaciones

La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) finalizó este viernes el procesamiento del 100 % de las actas pendientes por contabilizar: el empate técnico entre los dos candidatos a la presidencia, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se resolverá en el millar de actas que han sido impugnadas. Con el 98,32 % del escrutino, Fujimori ganaría con el 50,012 % de los votos, mientras que Sánchez se ubica con el 49,988 %, lo que implica una diferencia 4.310 votos.

Así, la hija y heredera de Alberto Fujimori cosechó este domingo 9.043.384 votos, especialmente en Lima, en zonas de costa y en el extranjero, mientras que el izquierdista, que postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo recibió 9.039.074 de sufragios con un fuerte apoyo en zonas del centro y sur del país andino.}

Este viernes, la ONPE procesó las nueve actas pendientes, que procedían de un distrito de la región amazónica de Loreto fronterizo con Brasil, y ahora queda esperar a que los jurados especiales electorales (JEE) procesen las 1.556 actas impugnadas, observadas o que cuentan con algún error material. Este proceso exige la revisión de cada acta y en ocasiones el recuento de voto por voto de la misma, por lo que el 100 % del escrutino tardará aún varios días en completarse.

Sánchez planteó este viernes a Fujimori solicitar conjuntamente a las autoridades electorales “una revisión exhaustiva de todo este proceso”. El candidato de Juntos por el Perú anunció en rueda de prensa que se ha dirigido a su rival con esa propuesta de revisión “sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde”.

“Ellos [Fuerza Popular, partido de Fujimori] quieren anular los votos del sur“, aseguró Sánchez, mientras que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en Lima y en la votación en el exterior, donde Juntos por el Perú ha pedido anular una serie de mesas. Además, aseguró que esta acción conjunta le dará a la ciudadanía la “estabilidad, certeza y confianza total” en la elección presidencial, al margen de quien pueda ser finalmente el vencedor del proceso.

Poco después, el candidato a vicepresidente por el fujimorismo, Luis Galarreta, rechazó dicha propuesta al señalar que respetarán el marco legal y van a esperar con prudencia que concluya el escrutinio.

“La democracia no se trata de hacer lo que a uno le da la gana, (…) hay un marco legal”, señaló, y añadió que “el reconteo de votos no es porque a mí se me ocurre” y que no puede “pasar por alto a las instituciones electorales o al marco legal”.

Más de 27,3 millones de ciudadanos fueron convocados el domingo pasado para escoger a la opción política que gobernará Perú durante el quinquenio 2026-2031, tras una etapa de inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes en una década.