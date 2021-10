Barack Obama incluye libro del chileno Benjamín Labatut dentro de sus obras favoritas de 2021

Dentro de su paso por la Casa Blanca, Barack Obama adoptó la tradición de compartir con sus seguidores en redes sociales un listado con recomendaciones de lectura de cara al verano estadounidense.

Desde el termino del mandato del expresidente estadounidense en 2017 el rito continúa, la selección del 2021 cuenta con 11 títulos dentro de los cuales se encuentra el escritor chileno Benjamín Labatut junto con su celebrada novela Un verdor terrible.

El exmandatario sostuvo a través de sus redes sociales que “mientras todavía estábamos en la Casa Blanca comencé a compartir mis favoritos del verano, y ahora se ha convertido en una pequeña tradición que espero seguir compartiendo con todos ustedes. Así que aquí está la oferta de este año. Espero que los disfruten como yo”.

El libro de Benjamín Labatut fue publicado en 2020 por la editorial Anagrama y es la tercera novela del autor. Al inglés fue traducida como When we cease to understand the world por la editorial inglesa Pushkin Press.

La novela Un verdor terrible es la única recomendación latinoamericana en el listado del expresidente Obama. Es más, dentro de la selección la obra de Labatut es uno de los tres libros escrito por un autor no estadounidense, junto a Premio Nobel de origen japonés Kazuo Ishiguro y al francés David Diop, que aparecen con Klara and the sun y At night all blood is black, respectivamente.

El reconocimiento de Obama se suma a las buenas críticas que ha sumado el escritor chileno, que por el mismo libro quedó este año en la lista corta de seis candidatos para el Booker Prize Internacional, premio que reconoce a autores cuya obra haya sido traducida a la lengua inglesa.