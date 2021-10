Sichel profundiza la zanja con la UDI: candidato desecha propuesta de Macaya-Hoffmann y asegura que “no tengo por qué firmar hoy un cheque en blanco” para Kast

Luego de criticar al partido por los sucesivos descuelgues de militantes a favor de José Antonio Kast y dejar a la tienda –al igual que las otras integrantes de Chile Podemos + en libertad de acción- el candidato presidencial Sebastián Sichel, desechó de plano la propuesta de Javier Macaya y María José Hoffmann de sellar con el abanderado del Partido Republicano un pacto de “reciprocidad” con miras a la segunda vuelta.

“Yo no tengo por qué firmar hoy un cheque en blanco para alguien que tiene un programa distinto”, dijo esta mañana Sichel entrevistado en el matinal de Chilevisión, cerrándose a la posibilidad planteada por la directiva gremialista .

Sichel atribuyó la posición de la UDI a que “ellos han estado ahogados por una presión de una derecha más antigua que les dice ‘Kast,Kast,Kast’ como si fuese la única opción”.

“Y yo les he dicho algo legítimo ‘oiga si participamos, está bien’...Joaquín Lavín perdió, a todos nos duele cuando alguien pierde. Pero siento que trabajamos mucho para esto”, indicó.

En tal sentido, fue enfático en señalar que “y no tengo por qué, si no soy parte del mismo pacto político, si tengo un programa de gobierno distinto, firmar hoy en blanco un cheque para alguien que tiene un programa distinto. Eso vale para Kast, Artés o para cualquiera”.

Asimismo, añadió que “por qué yo hoy día, vamos a decir cualquiera, usted o yo, qué voy a votar en segunda vuelta si es una decisión que tenemos que tomar en su minuto y, en mi caso, nunca vi en el pacto de primarias ‘sí, usted participa en esta primaria, pero está forzado a votar por quién le digamos después en segunda’”.

Además, Sichel mantuvo sus duras críticas hacia el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast –un punto que ha marcado los cuestionamientos de los gremialistas que le critican su estrategia. y señaló que no le pediría apoyo en caso de pasar a una segunda vuelta. Y en caso de ser él quien avance al balotaje, el exministro sostuvo que “si él lo quiere dar (el apoyo), sí, pero yo no voy a pedírselo”.

“Creo que con esa forma vieja de endosar apoyos por partidos, yo nunca hubiera ganado una primaria. Lo que creo que al final del día quiero representar a gente que votó por él por la necesidad de orden, seguridad y control de la violencia. Yo no creo en esos pactos políticos. Quiero gobernar invitando a los electores de él”, agregó.

Los dichos de Sichel fueron reforzados también por el coordinador político de su comando, el exdiputado Pedro Brown quien acusó a la UDI de “querer jugar a dos bandas, cosa que es imposible”. “Empezarle a dar apoyo eventual a otra candidatura me parece ya que raya en lo absurdo”, indicó.

El apoyo de Desbordes

Pero no solo Sichel y su comando cuestionaron esta estrategia de segunda vuelta de la UDI. El ex candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, calificó como un "error" la exigencia hecha por la mesa gremialista, asegurando que "no da lo mismo" quien pase al balotaje.

En entrevista con Radio Pauta, Desbordes indicó que "yo creo que es un error de quienes están pidiendo este compromiso (...) porque no da lo mismo si pasa Sebastián Sichel o José Antonio Kast. En esa frase da la idea de que 'vote por cualquiera de los dos y en segunda vuelta estamos detrás del que pase', no es así, los programas de gobierno son muy distintos, las propuestas que tiene cada uno para el país son muy distintas. Y Sebastián Sichel a mi juicio es el que tiene el mejor programa de gobierno por lejos".

"Yo creo que los presidentes y secretarios generales de los partidos se tienen que concentrar en apoyar la candidatura de Sebastián. Si tienen críticas que hacer, tienen su teléfono, de todo el equipo, pueden llamarlo y conversar con él, por lo tanto, tampoco es bueno hacer estas exigencias por los medios de comunicación", añadió Desbordes, quien ayer reapareció mostrando públicamente su apoyo al abanderado de la coalición en el comando.