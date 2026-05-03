Publicidad
Senadora Vodanovic arremete contra Steinert por seguridad y cuestiona la megarreforma de Kast PAÍS

Senadora Vodanovic arremete contra Steinert por seguridad y cuestiona la megarreforma de Kast

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La timonel del PS acusó falta de conducción estratégica en seguridad y sostuvo que la reforma económica del Gobierno se basa en proyecciones erradas, al advertir que la rebaja de impuestos a grandes empresas podría debilitar la recaudación fiscal.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Paulina Vodanovic criticó a la ministra Trinidad Steinert por la falta de una estrategia clara en seguridad y cuestionó la megarreforma del Gobierno de Kast, al sostener que se apoya en proyecciones equivocadas y que la rebaja de impuestos a grandes empresas puede terminar debilitando la recaudación y el gasto social.
Desarrollado por El Mostrador

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, endureció sus críticas contra el Gobierno al cuestionar la conducción de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al poner en duda los fundamentos de la megarreforma económica impulsada por La Moneda.

En entrevista con Mesa Central, la senadora sostuvo que la cartera de Seguridad carece de una estrategia clara para enfrentar el delito y que el foco de la autoridad no debería estar en la exposición de operativos, sino en el diseño de políticas públicas.

Vodanovic afirmó que la ministra debe cumplir el mandato legal de conducir una estrategia nacional contra el delito y el terrorismo, y remarcó que el rol de los ministros es construir política pública, planificar y prevenir. En esa línea, también criticó decisiones iniciales de la cartera, apuntando a la desarticulación de equipos que, a su juicio, debilitó la capacidad de respuesta del ministerio.

03 DE MAYO DE 2026/ QUILPUÉ
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, dio a conocer los resultados del inicio de ESCUDO EN RUTA, plan que busca fortalecer controles en rutas estratégicas y combatir el robo de vehículos, tráfico de personas, tráfico de drogas y otros delitos asociados al crimen organizado.
FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD / UNO NOTICIAS

La timonel socialista sumó además cuestionamientos en materia migratoria, al recordar promesas del Ejecutivo y contrastarlas con los resultados exhibidos hasta ahora. Según planteó, mientras el Gobierno ha debido reemplazar a varios seremis, no ha mostrado avances concretos en expulsiones de inmigrantes irregulares.

Las críticas de Vodanovic también alcanzaron a la denominada megarreforma del Gobierno. La senadora sostuvo que el proyecto está construido sobre supuestos errados de crecimiento económico y advirtió que, a diferencia de otras reformas tributarias, esta propuesta no apunta a elevar los ingresos fiscales, sino a recaudar menos.

También te puede interesar:
Ramírez (UDI) sobre críticas oficialistas al Segundo Piso: “Gatillan un debate que es necesario”
Ramírez (UDI) sobre críticas oficialistas al Segundo Piso: “Gatillan un debate que es necesario”
Quiroz admite fallas en explicación de oficios y apunta a problemas de diseño en programas sociales
Quiroz admite fallas en explicación de oficios y apunta a problemas de diseño en programas sociales

A su juicio, el principal problema es que la rebaja de impuestos a las grandes empresas no aparece acompañada de compensaciones claras. Por eso, alertó que el efecto positivo del crecimiento estaría sobredimensionado, mientras que el impacto real sobre la caída de ingresos fiscales estaría subestimado. Desde esa mirada, concluyó que la iniciativa puede comprometer la sostenibilidad del gasto social y criticó los acuerdos políticos que podrían facilitar su avance legislativo.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad