Senadora Vodanovic arremete contra Steinert por seguridad y cuestiona la megarreforma de Kast

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, endureció sus críticas contra el Gobierno al cuestionar la conducción de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al poner en duda los fundamentos de la megarreforma económica impulsada por La Moneda.

En entrevista con Mesa Central, la senadora sostuvo que la cartera de Seguridad carece de una estrategia clara para enfrentar el delito y que el foco de la autoridad no debería estar en la exposición de operativos, sino en el diseño de políticas públicas.

Vodanovic afirmó que la ministra debe cumplir el mandato legal de conducir una estrategia nacional contra el delito y el terrorismo, y remarcó que el rol de los ministros es construir política pública, planificar y prevenir. En esa línea, también criticó decisiones iniciales de la cartera, apuntando a la desarticulación de equipos que, a su juicio, debilitó la capacidad de respuesta del ministerio.

La timonel socialista sumó además cuestionamientos en materia migratoria, al recordar promesas del Ejecutivo y contrastarlas con los resultados exhibidos hasta ahora. Según planteó, mientras el Gobierno ha debido reemplazar a varios seremis, no ha mostrado avances concretos en expulsiones de inmigrantes irregulares.

Las críticas de Vodanovic también alcanzaron a la denominada megarreforma del Gobierno. La senadora sostuvo que el proyecto está construido sobre supuestos errados de crecimiento económico y advirtió que, a diferencia de otras reformas tributarias, esta propuesta no apunta a elevar los ingresos fiscales, sino a recaudar menos.

A su juicio, el principal problema es que la rebaja de impuestos a las grandes empresas no aparece acompañada de compensaciones claras. Por eso, alertó que el efecto positivo del crecimiento estaría sobredimensionado, mientras que el impacto real sobre la caída de ingresos fiscales estaría subestimado. Desde esa mirada, concluyó que la iniciativa puede comprometer la sostenibilidad del gasto social y criticó los acuerdos políticos que podrían facilitar su avance legislativo.