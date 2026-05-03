Ramírez (UDI) sobre críticas oficialistas al Segundo Piso: “Gatillan un debate que es necesario”

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respondió este domingo a la controversia que generaron los dichos de parlamentarios de su partido hacia el ministro de la Secretaría General de Presidenta, José García Ruminot, tras sostener reuniones con representantes del Partido Comunista y del Frente Amplio, en el marco de la tramitación de la megarreforma económica.



En conversación con el programa Mesa Central, el diputado gremialista aseguró que el objetivo de las declaraciones era realmente criticar el actuar del PC y FA, y aseguró que “fue una cuña que salió mal”.



Cabe recordar que los parlamentarios de la UDI, Flor Weisse y Jaime Coloma, calificaron el acercamiento del Ejecutivo como “un error político innecesario”, cuestionando la pertinencia de los encuentros en el actual escenario de negociación legislativa.



Asimismo, los diputados afirmaron que los sectores de izquierda “han perdido relevancia en la discusión, ya que sus posiciones y votos se han vuelto intrascendentes en el avance del proyecto”. Y agregaron que ” hay un intento de montar un show para aparentar apertura al diálogo con el Gobierno”.



En ese contexto, el presidente gremialista afirmó que “el objetivo de estos parlamentarios -porque yo conversé con ellos- era hacer una crítica al Frente Amplio y al Partido Comunista en el sentido que suelen hacer el show hacia la ciudadanía de que están dispuestos a conversar”.



“(Los dos partidos de oposición) llegan a La Moneda se sacan las selfies, pero al final del día nunca tuvieron honestamente la apertura para escuchar o para intentar llegar a un acuerdo. (…) De hecho, el tiempo nos dio la razón porque, saliendo de La Moneda, reafirmaron con toda fuerza su idea de votar en contra, incluso de la idea de legislar del proyecto. Ellos nunca tenían la intención de conversar”, agregó.



En esa línea, Ramírez reiteró que “no había ánimo de criticar al ministro García Ruminot con quien estamos trabajando de manera muy coordinada en el Congreso”.

Cuestionamientos al Segundo Piso



El timonel de la UDI también se refirió a los cuestionamientos desde el oficialismo a la gestión del Segundo Piso de La Moneda, luego de que el senador y presidente del Partido Republicano criticara directamente el manejo del equipo de asesores del Presidente tras la filtración del oficio de Hacienda.



“Yo creo que las palabras del senador gatillan un debate que es necesario y que es una oportunidad, porque en todos los gobiernos la instalación es difícil. Siempre hay errores o hay descoordinaciones”, indicó.



En ese sentido, Ramírez señaló que es una discusión que no le genera miedo, ni nerviosismo. “Yo creo que lo que ocurrió esta semana va a permitir que se instale mejor el Gobierno para los desafíos que vienen”, añadió.



Respecto al oficio del ministro Jorge Quiroz, el parlamentario señaló que “lo que se puede hacer es criticar la palabra que se utilizó. De allí a afirmar que el gobierno está recortando programas sociales, hay un salto que es gigantesco”.



“Aquí se ha abordado este tema de manera completamente irresponsable. La izquierda no hace propuestas, generó el problema con sus reformas, pero se niega a legislar”, criticó.