Diputado Brito por pescadores de la ex caleta Sudamericana: “EPV tiene que hacerse cargo del daño provocado”

El diputado de Revolución Democrática (RD) y presidente de la comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara Baja, Jorge Brito, visitó la olla común de los pescadores de la ex caleta Sudamericana en el muelle Prat de Valparaíso para abordar el conflicto que hasta el día de hoy los mantiene sin poder trabajar.

“Uno de los acuerdos sostenidos con los pescadores en la comisión de Pesca fue constituirnos en terreno, de visitarlos para conocer la situación que están viviendo y para también ayudarlos en sus demandas urgentes que les permitan hacerse cargo de las deudas de estar casi 100 días sin poder salir a la mar”, comentó el parlamentario RD.

Asimismo, Brito atendió las demandas y aseguró que se debe encontrar una solución prontamente para que retornen a su actividad. “Hay que resolver con inmediatez lo que ocurrirá con los pescadores durante estos tres años que durará la construcción de la caleta definitiva”, dijo.

En esa línea, el legislador acusó a la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) por dilatar el conflicto al negarse a que los trabajadores de mar se instalen en un lugar temporal, a la espera de su caleta definitiva.

“EPV siendo una empresa pública se comporta peor que la más mala trasnacional que haya pisado nuestro país”, asestó.

Y añadió: “EPV tiene que hacerse cargo del daño que le ha hecho a los pescadores de la ex caleta Sudamericana, teniendo el mismo sitio disponible para albergarlos, no lo quiere facilitar”.

Además, puntualizó que “uno no se explica cómo EPV puede hacer tanto daño, sin embargo cuando notas los cuoteos políticos de los altos cargos lo entiendes muy bien. Desde ex concejales UDI hasta al ex almirante Jorge Arancibia".

Finalmente, el diputado Brito adelantó que en los próximos días invitará a la instancia legislativa a representantes de EPV para buscar destrabar el conflicto. “Vamos a convocarlos a la comisión de Pesca, mientras seguiremos apoyando a los pescadores hasta que EPV se haga responsable de todo el daño que ha provocado”, afirmó.