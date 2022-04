Felipe Delpin asume la presidencia de la DC y diputado Undurraga propone cambio de nombre al partido

La Democracia Cristiana celebró la ceremonia de cambio de mando, en donde asumió el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, como el nuevo presidente del partido.

La instancia contó con el discurso de despedida de Carmen Frei, quien criticó los conflictos internos de la falange, esto luego de las últimas elecciones presidenciales, en donde hubo diversas posturas dentro de los militantes del partido ante el apoyo al Presidente Gabriel Boric.

Con la finalidad de reparar lo sucedido, el alcalde de La Granja y nuevo presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpin, afirmó que viven en una situación de crisis, por lo que buscará dialogar con todos los sectores del partido.

"Estamos en una situación de crisis, estamos en una situación difícil, que si no nos unimos, no nos reencontramos, en esta diversidad, la verdad que el futuro de la Democracia Cristiana no es muy a la buena. Por lo tanto aquí convocamos a todos, estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos a dialogar, a dialogar y dialogar", indicó.

En medio de la ceremonia, el diputado y exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, llamó a realizar cambios más profundos dentro de la colectividad, planteando incluso un cambio de nombre.

"Que el espíritu que hemos tenido en nuestra historia, se manifieste también, no necesariamente a través de lo que hoy es la DC, sino a través de un partido más amplio, un partido distinto, un partido con otro nombre en el futuro. Yo creo que este es el derrotero que han seguido varios partidos democratacristianos en el mundo", cerró.