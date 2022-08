Formalización contra diputado Jaime Mulet por cohecho pasivo: audiencia será en octubre

El Juzgado de Garantía de Copiapó fijó para el 6 de octubre la audiencia de formalización contra el diputado Jaime Mulet (FRVS) por el delito de cohecho pasivo, que habría perpetrado entre 2013 y 2015.

Según informó Radio Bío Bío, los intervinientes del caso deberán comparecer ante el tribunal para la mencionada jornada. El objetivo es determinar si procede la formalización de cargos contra Mulet, considerando que tiene fuero parlamentario.

El caso

Según Fiscalía, el exalcalde de Tierra Amarilla Osvaldo Delgado (fallecido), concertado y asesorado por los abogados Jaime Mulet (hoy diputado), Ramón Briones y Hernán Bosselin, solicitó y aceptó con infracción a los deberes del cargo, el pago de beneficios económicos para el municipio y terceros, de parte de la compañía contractual Minera Candelaria, acordando un contrato de transacción sobre daño ambiental, en contravención a la ley.

En dicho contrato, el municipio renunciaba o no perseveraba en la acción de reparación de daños ambientales producidos en la comuna por la empresa minera; se comprometía a comunicar a la OCDE a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que las partes habían llegado a un acuerdo; declarar y reconocer sin reserva la inexistencia de daño ambiental alegado en demandas, denuncias o acciones existentes en base a un nuevo estudio en el que se señalaba que no existían tales daños o no habían sido provocados por Candelaria.

Para la Fiscalía, las conductas desplegadas por el equipo de abogados conformado por Mulet, Briones y Bosselin se trasuntaron en instar de consuno al exalcalde Quevedo para aceptar los beneficios económicos para terceros a cambio de incumplir los deberes de su cargo.

Para el Ministerio Público, los tres colaboraron activamente en la conducta del alcalde al tener un rol determinante desplegada en actos propios en negociación y redacción de esta transacción ilegal.

El beneficio económico solicitado por el exedil previa asesoría del equipo de abogados mencionado, alcanzó la suma de $7 millones de dólares, de los cuales, $3 millones de dólares quedaron en arcas municipales y los restantes $4 millones de dólares, por cuenta del municipio, pero sin pasar por las arcas municipales, se destinaron al pago de honorarios de los asesores y abogados Briones y Bosselin.

Reelección de Mulet

Recordemos que Fiscalía anunció el 2021 que formalizaría a Mulet. Tras ello, el diputado dijo que renunciaría a la reelección. Incluso el Presidente Gabriel Boric, que en ese entonces se encontraba en campaña, quitó el apoyo al legislador.







Pese al anuncio, Mulet no bajó su nombre para la elección del 21 de noviembre, resultando reelecto.