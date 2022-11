Médico de San Bernardo sugirió abandono de animales tras manifestar que se deben "eliminar a los gatos": inician sumario en su contra

Polémica e indignación generaron los dichos de Jesús Jaramillo, un médico del Cesfam "Dr. Raúl Cuevas" de San Bernardo que subió un video a redes sociales sugiriendo el abandono de animales tras manifestar que se deben "eliminar a los gatos".

Esto, tras insinuar que la alergia que tenían sus pacientes eran producto de los felinos. "Yo soy malo. Atiendo a bastantes niños con problemas de rinitis alérgica y las mamás me preguntan qué genera la alergia", comenzó diciendo en el registro audiovisual.

Fue en ese momento cunado el sujeto comentó que "como a mi no me gustan los gatos, o eliminas el gato o el niño siempre va a estar con alergia. El gato es el animal más cochino, así que mamá, elimine al gato o su hijo tendrá siempre rinitis".

Tras la viralización del video, la Corporación de Educación y Salud de la comuna de San Bernardo inició las primeras acciones. Una de ellas, instruir un sumario interno. Los dichos "no nos representan. Nuestro compromiso es hacia el respeto de las mascotas, repudiando cualquier comentario que vaya en desmedro de ellos", declaró la entidad a Cooperativa.

Pero la situación no quedó ahí, ya que pese a la indignación que generaron sus comentarios, Jaramillo no se disculpó y, es más, ironizó en torno a la polémica. El sujeto se grabó -nuevamente- y preguntó si le había llegado alguna denuncia por parte de grupos animalistas.

"Qué gente más irresponsable. Me quedé esperando la demanda y no me la mandaron", sentenció.







Crédito: Twitter @VidagatosChile