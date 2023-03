Donald Trump descarta retirarse de carrera presidencial 2024 en caso de ser acusado por investigaciones en su contra

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no se retiraría de la carrera presidencial de 2024 en caso de ser acusado en alguna de las investigaciones federales y estatales en su contra. Es más, afirmó que "ni siquiera pensaría en irme".

En ese sentido, el exmandatario, tradicional a su estilo, se mostró desafiante frente a las acusaciones que están en curso, y declaró que "han utilizado como arma la justicia en nuestro país". Por otro lado, apuntó que no respaldaría al candidato republicano de 2024 si no es él.

"Probablemente hay personas que se postularán a las que no estaría muy feliz de respaldar, así que ya veremos. Creo que algunos de ellos -no usaré nombres-, no quiero insultar a nadie, pero no estaría muy contento con algunos de ellos", consignó CNN.

Cabe recordar que Donald Trump enfrenta una serie de investigaciones que incluyen indagatorias penales. Los fiscales en el condado de Fulton, Georgia, investigan las acciones de Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones de Georgia de 2020.