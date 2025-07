El misterio sobre el cerebro de Einstein

Hola, cómo estás en estos días invernales por este lado del mundo. Este martes 15, la OPS presentó el informe “Una gran tormenta acecha en el horizonte”, sobre el impacto económico de las enfermedades no transmisibles (ENT) y la salud mental en Sudamérica. Chile es el país con mayor costo macroeconómico de las ENT y los problemas de salud mental, según la proyección para el periodo 2020-2050. Te dejo el análisis y el informe completo más adelante.

1

Chile tiene el mayor costo macroeconómico por salud mental y ENT

Las enfermedades no transmisibles (ENT) y los trastornos de salud mental costarán a Sudamérica más de 7,3 billones de dólares en pérdida de productividad y gasto en atención médica entre 2020 y 2050, según las estimaciones del informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “Una gran tormenta acecha en el horizonte”, que analiza en profundidad el impacto macroeconómico de las ENT y las condiciones de salud mental en América del Sur, y que fue presentado el pasado martes 15 de julio.

Esta cifra –equivalente al producto interno bruto (PIB) anual total de América Latina y el Caribe– subraya una emergencia económica y de salud urgente, y la necesidad de actuar ahora para prevenir enfermedades y proteger el desarrollo.

“Estas no son solo estadísticas de salud, son señales de alerta fiscal”, afirmó el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

“La creciente carga de ENT y las condiciones de salud mental se ha convertido en una emergencia económica, quizás el mayor desastre económico vinculado a la salud”, añadió.

El informe fue desarrollado con el apoyo analítico de investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard y presenta proyecciones macroeconómicas detalladas para diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Según las proyecciones, nuestro país presenta el mayor costo macroeconómico de las ENT y los problemas de salud mental, seguido por Uruguay y Argentina, con un promedio de pérdida per cápita de US$ 27.300 en Chile, US$ 25.700 en Uruguay y US$ 23.900 en Argentina.

“Estos tres países tienen el mayor PIB per cápita y un elevado gasto per cápita en atención de salud, lo que se traduce en mayores beneficios resultantes de cada defunción o caso no mortal de enfermedad evitados”, señala el informe.

Esta medida tiene en cuenta las diferencias en los datos iniciales de referencia del PIB y del potencial de crecimiento.

Las mayores pérdidas expresadas en porcentaje del PIB total durante el período 2020-2050 se registran en Brasil (4,5%), Chile (4,4%) y Argentina (4,4%), mientras que la menor carga económica se registra en Perú (3,2%). En otras palabras, si se eliminaran por completo las ENT y los problemas de salud mental, el PIB anual sería un 4,5% mayor en Brasil cada año durante 30 años, un 4,4% mayor en Chile y Argentina, y un 3,2% mayor en Perú.

Las mayores pérdidas de producción se registran en Brasil, Argentina y Colombia, los países con las mayores poblaciones de la región y los mayores efectos negativos previstos sobre la salud a causa de las ENT y los problemas de salud mental, medidos en AVAD totales.

Las ENT –por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas– y los problemas de salud mental –por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas, la depresión, la ansiedad y los trastornos del espectro autista– son la principal causa de enfermedades, discapacidad y muerte prevenibles en el mundo.

2

A 40 años del primer estudio: el misterio sobre el cerebro de Einstein

Hace 40 años, la revista Experimental Neurology publicó el primer estudio realizado sobre el cerebro del físico Albert Einstein. Una historia que había empezado la madrugada del 18 de abril de 1955, cuando el creador de la Teoría de la Relatividad murió en el hospital de la Universidad de Princeton, donde había ingresado días antes por un aneurisma de aorta abdominal (AAA) que sufría hace unos años. El aneurisma se rompió y causó una hemorragia interna que le costó la vida. Tenía 76 años.

El físico había pedido ser cremado después de su muerte y que sus cenizas se arrojaran al río cercano (Delaware), lo que hicieron al día siguiente de su deceso su hijo Hans Albert y sus más cercanos colaboradores. Sin embargo, el cerebro del científico desapareció, lo que dio origen a una complicada historia que se aclaró después de 45 años.

Thomas Harvey, patólogo jefe del hospital de Princeton, realizó la autopsia y confirmó la causa de muerte, pero extrajo el cerebro y los ojos del científico. Sintiendo que era la oportunidad de dar un salto en su carrera y dejar un legado para la posteridad, inyectó formalina en la arteria carótida interna de Einstein, despegó su cerebro de la cavidad craneal y lo sumergió en una solución a 10% de formalina.

Entregó los ojos al oftalmólogo Henry Abrams, quien era amigo y médico de Einstein.

Luego, fotografió el órgano de manera criminológica: desde diferentes ángulos junto a una cinta métrica. Lo pesó, lo cortó en trozos o secciones delgadas, que luego fue sacando de contrabando del hospital.

También envió muestras a colegas seleccionados, cuya experiencia en áreas individuales del cerebro valoraba más que la suya propia.

Pero los científicos recibieron muestras demasiado pequeñas para trabajar seriamente. Nadie notó ninguna característica especial.

Sin embargo, Harvey siguió convencido de que poseía algo extremadamente valioso. Cuando el Hospital de Princeton reclamó el cerebro de Einstein, se negó e incluso aceptó su despido en 1960.

La decisión de tomar y procesar el cerebro de Einstein sin el consentimiento inicial de la familia le costaría al Dr. Harvey su trabajo, su matrimonio, la licencia para ejercer la medicina y varias mudanzas. En las décadas siguientes deambuló por el país con el cerebro en dos frascos.

No fue sino hasta la década de 1980 que el empobrecido Harvey se reúne con representantes del hospital y vuelve a enviar muestras del cerebro de Einstein a expertos en América, Europa y Asia.

En 1985, hace 40 años, la neuroanatóloga Marian C. Diamond, de la Universidad de California en Berkeley, examinó las células gliales de Einstein. Gracias a experimentos con animales, ella había descubierto que los ratones mantenidos en un entorno estimulante desarrollan más de estas células en el cerebro que sus congéneres en un entorno poco inspirador.

Rápidamente encontró en Einstein una proporción sorprendentemente alta de células gliales en el área del lóbulo parietal inferior, responsable de la idea espacial y el pensamiento matemático. Sin embargo, Diamond no pudo aclarar si estos fueron creados por la forma especial de pensar de Einstein o si su extraordinaria capacidad de pensar lo hizo posible.

Otros dos investigadores prueban suerte a finales de la década de 1990: la neurocientífica canadiense Sandra Witelson comparó el cerebro de Einstein con 91 cerebros de personas de inteligencia media. Al igual que antes, Diamond se centró en el lóbulo parietal inferior.

“En esta región, el cerebro de Einstein es un 15% más ancho que los cerebros comparativos”, escribió en la revista The Lancet en 1999. El físico tiene otras estructuras más pronunciadas en estas áreas, sospecha Witelson: la genialidad como servicio de compensación del cerebro.

Britt Anderson, de la Universidad de Alabama, mide el grosor de la corteza cerebral y determina el tamaño y el número de neuronas.

“El número y el volumen son discretos, pero la corteza cerebral de Einstein es más delgada que la de todos los cerebros comparables. Por lo tanto, las neuronas están más densamente abarrotadas con él, y eso es exactamente lo que permitió una transmisión de información más rápida”, concluye Anderson.

Finalmente, en 2011, Dean Falk, de la Universidad Estatal de Florida, encuentra otra explicación para la genialidad de Einstein: llama la atención sobre el extraordinario grosor de su cuerpo calloso, que conecta los dos hemisferios cerebrales.

“La comunicación intensiva entre los hemisferios del cerebro es una base esencial para el pensamiento creativo y holístico”, dice Falk.

La conclusión es que el análisis del cerebro de Einstein representa lo mismo que todos los intentos de inferir el potencial intelectual a partir de la arquitectura cerebral individual: proporcionan hipótesis interesantes, pero también muchas contradicciones e inconsistencias.

Hoy en día, la mayoría de los expertos asumen que tanto la inteligencia como la genialidad solo surgen a través de la interacción de muchas áreas diferentes del cerebro. Y resulta que los cerebros construidos de forma muy diferente son muy similares en su rendimiento.

Los discos del cerebro de Einstein encontraron descanso cuando Thomas Harvey murió en 2007, a los 94 años. Quedaron distribuidos en varios museos en Estados Unidos. Sin embargo, las fotos de Harvey del mundialmente famoso “aparato de pensamiento” se ofrecen como aplicación a partir de 2012. Los ingresos se destinan a museos de investigación de historia de la ciencia.

En cierto modo, Harvey puede cumplir su promesa póstumamente: el cerebro de Einstein sirve a la ciencia, aunque no como el patólogo había imaginado.

3

Mito o Verdad: ¿puede la música mejorar la memoria?

¿Si te pido que dividas tu vida en tres partes, qué banda sonora eliges para cada una de ellas? Y es que, aunque seas más proclive al silencio, debes tener una relación con la música. Las melodías pueden tranquilizarnos, relajarnos, consolarnos, alegrarnos… puras emociones.

Hace poco, el ranking de lo más escuchado en la plataforma Spotify arrojó que más de 80 millones de personas escuchan cada mes las canciones del puertorriqueño Bad Bunny. Entonces, el Colegio de Químicos de Puerto Rico decidió analizar su música y determinar qué provoca las ganas tan masivas de escucharlo y además bailarlo. La respuesta suena obvia: “Es una sensación placentera gracias al disparo de la dopamina, la serotonina y la oxitocina, neurotransmisores que generan placer”.

En Chile, el psicólogo y doctor en Neurociencias de la Conducta Sexual del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, Gonzalo Quintana Zunino, explicó que las melodías pueden activar nuestra sensación de bienestar y euforia.

“La música es un estímulo que fácilmente suele asociarse con experiencias positivas y, por ende, puede regular nuestras emociones”, apunta el especialista. Pero toda esta vuelta es para acercarnos a mirar cómo la música es una terapia gratis y fácil para nuestra memoria. Y así vuelvo a la pregunta de las bandas sonoras de tu vida.

La música mejora el estado de ánimo y la memoria, por ello, las estrategias de tratamiento para enfermedades como el alzhéimer o la demencia a veces incorporan música. Pero no está claro cómo esta mejora la memoria, aunque lo hace.

En un nuevo artículo de JNeurosci, Kayla Clark, de la Universidad de Rice, y Stephanie Leal, de la Universidad de California, Los Angeles, exploraron qué características de la música mejoran la memoria en los humanos.

Después que los participantes del estudio vieran imágenes de experiencias cotidianas, los investigadores tocaron música y manipularon sus características.

Algunas características –como si las canciones eran felices o tristes, o la familiaridad de la canción– no tenían relación con lo bien que los participantes recordaban las imágenes. Sin embargo, las diferencias individuales en la fuerza de las respuestas emocionales provocadas por la música afectaron positivamente la memoria y los recuerdos.

Es de tener en cuenta que este efecto de aumento de la memoria fue específico para diferentes aspectos de ella.

“Cuanto más emocional se volvía la gente con la música, más recordaban la esencia de un evento anterior. Pero las personas que tuvieron respuestas emocionales más moderadas a la música recordaban más detalles de eventos anteriores”, dice Clark.

Los autores enfatizan que las intervenciones musicales para mejorar la memoria en los pacientes pueden necesitar ser personalizadas. Esto, porque la música no mejora uniformemente la memoria.

Dado que las canciones son clave para establecer recuerdos y relacionarlas con eventos significativos, “escuchar música se puede convertir en una ‘máquina del tiempo’ de las emociones, las cuales también se retroalimentan de nuevas experiencias, pudiendo consolidarlas o perder su significancia”, señala el académico del Laboratorio de Neurociencias Cognitivas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Pedro Maldonado.

Y agrega que “el cerebro es una máquina predictora y muy flexible. Así como las emociones positivas asociadas a la comida o incluso a algunas sustancias, la música, el silencio, la naturaleza, como muchos otros estímulos o contextos, pueden provocar un sentimiento de bienestar”.

“Cuando hay una asociación fuerte entre nuestras experiencias emocionales y la música, tienden a recordarnos cosas y también, como crecimos en un entorno con cierto tipo de música, aprendemos a disfrutar y a asociar eso con nuestras distintas vivencias”.

“La música es un estímulo que fácilmente suele asociarse con experiencias positivas y, por ende, puede regular nuestras emociones. Por medio de estas experiencias significativas, la música es capaz de ‘transportarnos’ a cómo nos sentíamos en esos recuerdos con los cuales se asocia, como el concierto de una banda preferida o una fiesta memorable”, dice el profesor Quintana.

4

Lo + sorprendente: efecto gusano de seda

A todos nos pasa: con el transcurso de los años nuestra piel va perdiendo elasticidad y firmeza. El responsable está bien identificado: el colágeno. Si bien el mercado ofrece una gran cantidad de productos que prometen restaurarlo y las redes sociales están plagadas de populares rutinas de skincare, no todos lo logran. Algunos de los productos más conocidos que prometen dar la batalla contra el envejecimiento son el retinol, el ácido hialurónico, los péptidos y las cremas con colágeno. Pero ¿cómo saber cuáles sí cumplen lo que prometen?

La respuesta no es tan fácil de encontrar, ya que primero hay que saber qué es el colágeno y cómo funciona. Karen Valenzuela, dermatóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, menciona que es una proteína que actúa como “andamiaje”, es decir, sostiene la piel, los huesos, los músculos y las articulaciones.

Sin embargo, “a partir de los 25 años nuestro cuerpo empieza a producir menos colágeno de forma natural y el que ya existe se va desestructurando. Esto se debe al envejecimiento, pero también influyen otros factores, como la exposición al sol, el estrés, el tabaco, la contaminación y una alimentación poco saludable”, agrega.

La dermatóloga explica que el colágeno es una molécula grande que no penetra hasta la dermis con gran facilidad, por lo que aplicarlo directamente sobre la piel es menos efectivo que usar ingredientes activos que estimulen su producción desde el interior.

Este es el caso de las cremas con colágeno: “Solo pueden hidratar superficialmente”, aclara.

Por esta razón, asegura que los retinoides son la mejor opción a la hora de reactivar la generación de esta proteína. Este grupo incluye el retinol y sus derivados, que son conocidos como los reyes del antienvejecimiento, pues están entre “los ingredientes con mayor evidencia científica en el rejuvenecimiento de la piel. Son una forma de vitamina A que estimula la síntesis de colágeno al activar los fibroblastos, las células encargadas de producirlo”.

Fibra de seda

Pero la última “revolución” es un relleno dérmico catalogado como “ideal”, porque integra efectos de relleno, reparación y antienvejecimiento, con aumento inmediato de tejido, degradación lenta y estimulación progresiva de la regeneración de colágeno.

Los hidrogeles de SF se han estudiado principalmente para su uso en la regeneración de tejidos, potenciando la actividad celular en el sitio del defecto o contrarrestando factores relacionados con el daño tisular (del tejido). Se han probado sus efectos regenerativos como andamios en cartílago, hueso, piel, córnea, dientes y tímpano en los últimos años.

Sin embargo, si hablamos de piel, los hidrogeles de ácido hialurónico (HA) comúnmente utilizados, aunque son efectivos para un llenado rápido, sufren de una duración limitada de soporte, adhesión celular débil y una incapacidad para promover la regeneración del colágeno.

Por su parte, la fibroína de seda (SF) –una proteína natural de los capullos de gusano de seda– es conocida por su excelente adhesión celular y sus habilidades estimulantes de colágeno. Sin embargo, su limitada capacidad de gelificación restringe su posible aplicación como hidrogel inyectable independiente.

Basado en una estrategia complementaria, un estudio combina las propiedades de gelación rápida de HA con las propiedades regeneradoras de colágeno de SF para crear un hidrogel de HA-SF co-entrecruzado.

El hidrogel compuesto fusiona el efecto de llenado rápido de HA con la fuerte adhesión de los tejidos de SF y las habilidades estimulantes del colágeno.

La formulación, las propiedades fisicoquímicas, la degradación, la biocompatibilidad y los efectos de relleno del hidrogel HA-SF se investigaron sistemáticamente.

El hidrogel HA-SF exhibe excelentes propiedades mecánicas y garantiza un soporte a largo plazo, al tiempo que mantiene la inyectabilidad.

Curiosamente, después de la inyección intradérmica en el modelo de fotoenvejecimiento inducido por UVB, el hidrogel HA-SF no solo mejora la interacción hidrogel-célula, sino que también continúa estimulando la regeneración del colágeno, especialmente el colágeno tipo III.

Esta doble acción logra los efectos biológicos de la reparación y el antienvejecimiento, mientras mantiene el efecto de relleno.

El análisis proteómico confirma que los efectos de reparación y antienvejecimiento se mejoran mediante la regulación de los fibroblastos de la piel y la modulación del metabolismo de aminoácidos y lípidos.

Este hidrogel compuesto es muy prometedor para aplicaciones clínicas, ofreciendo un relleno inyectable más seguro, duradero y natural, que combina el llenado, la reparación y el antienvejecimiento en un solo sistema.

