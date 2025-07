Hola, ¿cómo estás hoy? Sinceramente espero que estés de lo mejor. ¿Eres de las personas que se estresan con facilidad? ¿Qué cosas consiguen que pierdas el centro? Y desde ahí, qué te pasa: ¿te paralizas, sigues adelante con mucho esfuerzo, lo haces a un lado y continúas? ¿Has pensado por qué algunas personas superan grandes retos y otras no?

Dicen que la respuesta no está en los genes, sino en la mentalidad. Y eso también vale para los grupos, los países. Te dejo un artículo que habla de la psicología oculta de las naciones y cómo el dominio mental es algo cultural también. Basta ver a Japón, Finlandia y Bután: hay algo que aprender de las tradiciones de mentalidad más poderosas del mundo.

Hay una prueba viralizada en TikTok que te insta a probar tu longevidad haciendo un ejercicio. Lo estuve mirando y hay muchos que se apoyan o dan impulso, haciendo una pequeña trampa. Te explico de qué se trata y te dejo el video para que lo pruebes, si no lo has hecho ya.

En la sección Mito o Verdad te cuento qué hay de cierto en que el huevo sube nuestro colesterol “malo” y que por ello hay que evitar el huevo frito. Y en el Chat con el especialista, aprovechando que hace dos días fue el Día Mundial del Cerebro, el neurólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo, Víctor Hugo Navia, nos explica cómo reconocer y prevenir un accidente cerebrovascular (ACV).

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

1

¿Dónde están las mentes más resilientes del mundo?

¿Cómo reaccionas bajo presión? Si te estresas, ¿eso te impulsa o paraliza? Hay quienes se rinden y otros se recuperan de las malas experiencias.

¿Por qué?

La respuesta no está en los genes, sino en la mentalidad. Y en todo el mundo, las mentalidades no son solo personales, sino un software cultural que se transmite, se desarrolla y se transforma con el tiempo, el lugar y el propósito.

Es la psicología oculta de las naciones, ¿qué hace que las personas sean centradas, flexibles, intrépidas y, a veces, agotadas? Los hallazgos podrían transformar tu forma de pensar. Descubramos lo que el mundo puede enseñarnos sobre cómo dominar la mente.

Japón: la mejora continua, el ritual del propósito

En Japón, la excelencia no es una meta, es un ritmo. Desde chefs de sushi hasta campeones de judo, la idea del kaizen (mejora continua) está presente en la vida diaria de cada habitante.

Las escuelas enseñan atención plena y autodisciplina desde pequeños. Incluso los conductores de trenes ensayan señalando relojes y señales para reforzar la atención. Detrás de todo esto se esconde una creencia cultural: la forma en que haces algo refleja quién eres.

De forma más discreta, el concepto de gaman –resistencia digna ante las dificultades– configura la resiliencia a lo largo de las generaciones.

Finlandia: sisu, el poder de la perseverancia

En Finlandia no hay bravuconería. En cambio, hay sisu, un rasgo nacional que significa fuerza interior, perseverancia serena y la determinación de seguir adelante incluso en las dificultades.

Lo vemos en el sistema educativo –sin pruebas estandarizadas, solo confianza y dominio–, en las tradiciones al aire libre –la natación en hielo es prácticamente un deporte nacional– e, incluso, en la respuesta a las crisis –Finlandia ocupa el puesto número 1 en preparación para pandemias en la UE–.

El rendimiento mental no se enseña a través de discursos motivacionales: se cultiva a través de la naturaleza, el silencio y la quietud.

Dato curioso: más del 85% de los finlandeses afirma que pasar tiempo en la naturaleza mejora su claridad mental, su capacidad para recuperarse del estrés y para tomar decisiones. Los bosques se consideran parte integral de la salud pública.

Corea del Sur: disciplina y sacrificio personal

Corea del Sur es una olla a presión de ambición. Los estudiantes pasan más de 12 horas al día estudiando. Los empleados corporativos suelen llegar a casa a las 10 de la noche. Y tras el auge global del K-pop se esconde una sociedad que se basa en la disciplina, la presión y el sacrificio personal.

Pero esa mentalidad está cambiando. Corea del Sur ahora lidera Asia en startups de salud mental, aplicaciones de terapia e, incluso, “bosques de sanación” donde los trabajadores se desconectan y se relajan.

Un dato: Corea del Sur invierte más per cápita en clases particulares privadas que cualquier otro país, lo que demuestra que la creencia en el esfuerzo por encima del talento está profundamente arraigada en su cultura.

Bután: la felicidad como estrategia nacional

Mientras el mundo se centra en el PIB, Bután se centra en la Felicidad Nacional Bruta. En serio, incluso está escrito en su Constitución. El país integra el bienestar mental en la educación, el Gobierno y la vida cotidiana.

Las escuelas enseñan meditación y alfabetización emocional. Los líderes toman decisiones basándose en cómo las políticas impactarán el bienestar ciudadano. Y las enseñanzas budistas ofrecen a la ciudadanía un marco para la ecuanimidad, la conciencia de la muerte y la gratitud.

Dato contradictorio: el tiempo promedio diario frente a una pantalla en Bután es inferior a dos horas, una fracción de lo habitual en los países occidentales. Y esto se correlaciona con menor ansiedad y mayor satisfacción vital.

Estados Unidos: el rendimiento por sobre todo

Ninguna nación ha invertido más en psicología del rendimiento que Estados Unidos. Desde los atletas profesionales hasta los pilotos de combate, el entrenamiento mental es hoy tan importante como el acondicionamiento físico.

Técnicas como la visualización, el entrenamiento en estado de flujo, el neurofeedback y la recuperación deliberada se han popularizado. Ya no se trata de ser duro, sino de ser entrenable.

Brasil: el poder de la alegría

Brasil es conocido por el fútbol, la samba y las celebraciones, pero debajo de la música se esconde una mentalidad profundamente efectiva: la resiliencia a través de la expresión.

La cultura brasileña enseña a las personas a liberar emociones, a mover el cuerpo y a mantenerse conectadas con la comunidad. Desde la capoeira hasta el carnaval, la improvisación y el ritmo no son solo formas de arte, sino también superpoderes cognitivos.

Dato sorprendente: en sectores de alto estrés como la salud, los trabajadores brasileños se encuentran entre los más destacados a nivel mundial en resiliencia emocional y optimismo. No es a pesar del caos, sino por cómo lo gestionan.

Ruanda: terapia comunitaria

La transformación de Ruanda es una de las más profundas de la historia moderna. Tras el genocidio de la década de 1990, el país no solo reconstruyó sus ciudades, sino también su mentalidad nacional.

A través de umuganda mensuales (días de servicio comunitario), foros de diálogo abierto y una inversión masiva en infraestructura de salud mental, Ruanda transformó el trauma en crecimiento.

La que una vez fue una de las naciones más fracturadas es ahora una de las economías de más rápido crecimiento de África, cuya base es la recuperación mental.

Dato contundente: Ruanda duplicó su número de profesionales de salud mental autorizados en solo cinco años e hizo de la terapia comunitaria una política nacional.

2

La viral prueba de longevidad

¿Has visto cierta prueba de longevidad que circula en TikTok? Básicamente mide la capacidad de levantarte del suelo.

Todo se basa en la conclusión de un estudio publicado en el European Journal of Preventive Cardiology que ha estado circulando. En él, los investigadores consiguieron que más de 4 mil personas realizaran lo que denominaron la prueba de “levantarse sentado” y luego hicieron un seguimiento con ellos durante más de una década. Encontraron una conexión entre la facilidad con la que la gente podía levantarse del suelo y cuánto tiempo vivían.

La tarea parece simple, pero en realidad no lo es. Para obtener una puntuación perfecta en el examen, debes poder pasar de una posición en el suelo, generalmente con las piernas cruzadas, a estar de pie sin usar una mano, un codo o una rodilla para ayudarte.

Para que resulte se requiere una combinación de fuerza, equilibrio y flexibilidad.

¿Quieres probar?

Siéntate en el suelo con las piernas cruzadas y luego intenta volver a levantarte sin ayuda. El objetivo es hacer esto con el menor apoyo posible, dice el inventor de la prueba y autor principal del estudio, Claudio Gil S. Araújo, MD, médico de deportes y ejercicio de la Clínica de Medicina del Ejercicio Clinimex en Río de Janeiro. Aquí te dejo el video del Dr. Araújo y sus compañeros.

La prueba tiene una escala de medida que va de 0 a 10, con puntos asignados para sentarse y subir sumados. Se te asignará un punto por cada rodilla, mano o antebrazo que uses durante la prueba, junto con medios puntos si estás inestable.

En el estudio, los investigadores descubrieron un vínculo entre lo bien que las personas estuvieron en la prueba y su riesgo de morir durante un seguimiento de unos 12 años. En total, alrededor del 16% de los participantes murió durante ese período, pero de las personas que aprobaron la prueba con un 10 perfecto solo un 4% lo hizo. En el otro extremo del espectro, las personas que obtuvieron un 4 o menos tuvieron una tasa de mortalidad del 42% durante ese tiempo.

Pero ¿por qué? La prueba mide algunas cosas diferentes que están vinculadas a una mejor salud y longevidad.

“En las últimas tres décadas, más o menos, la aptitud cardiorrespiratoria se ha reconocido como un poderoso predictor de los resultados para la salud; en muchos estudios, es incluso más poderoso que los factores de riesgo tradicionales como el tabaquismo, la hipertensión o colesterol alto”, explica el investigador de la División de Cardiología de la Universidad de Stanford, Jonathan Myers.

Y agrega que la aptitud cardiorrespiratoria es importante y se considera un fuerte indicador de la salud general, además de estar vinculada a un menor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, “pero la aptitud física es más amplia que eso e incluye cosas como la fuerza y el equilibrio”.

Se ha demostrado que la fuerza ayuda con la vida diaria (piensa: poder llevar tus propias compras), mientras que el equilibrio ayuda a protegerte contra las caídas.

El Dr. Araújo señala que estas habilidades son importantes para la longevidad, y es algo que se comprueba con los pacientes mayores, junto con su rango de movimiento.

La prueba de ascenso sentado analiza la fuerza, el poder y el equilibrio, todo en un solo movimiento. Así que, básicamente, estás obteniendo más por tu dinero, mirando todos estos factores a la vez.

También puede dar una idea de la salud cardiovascular, dice Jennifer Wong, MD, cardióloga y directora médica de Cardiología no invasiva en el Memorial Care Heart and Vascular Institute en el Orange Coast Medical Center en Fountain Valley. “Uno no podría hacer esto después de ciertos tipos de accidentes cerebrovasculares o si es demasiado débil por una mala salud en general”, añade.

Si bien la prueba es predictiva, de ninguna manera es perfecta: tiene algunos defectos.

“Por ejemplo, no identifica la causa subyacente del bajo rendimiento. Es decir, no puede decir si te cuesta levantarte debido a un dolor en las articulaciones, a una lesión o al hecho de que te fue duro en el gimnasio ayer, y esos factores no necesariamente tienen un impacto en tu longevidad”, precisa la fisioterapeuta principal del Hospital Universitario de Nueva Jersey, Anna A. Manns.

Es importante recordar que estas pruebas son solo una parte del rompecabezas: hay un montón de comportamientos que promueven la salud que no tienen nada que ver con lo bien que puedes levantarte del suelo o, incluso, con lo bien que te mueves en general.

Si bien la actividad física es importante, otras cosas, como tener una dieta de alta calidad, minimizar el estrés, dormir lo suficiente y adoptar otros hábitos de estilo de vida saludables, como evitar fumar y minimizar el alcohol, también son útiles. Juntos, estos pueden ayudarte a ser más saludable. “La prueba de levantamiento sentado es una buena herramienta de detección. Hay mucho que podemos hacer para avanzar después de eso”, dice Araújo.

3

Mito o Verdad: los huevos fritos aumentan el colesterol

Comer un huevo diario te asegura una cantidad de buena proteína que te ayudará a enfrentar mejor la jornada. Sin embargo, por mucho tiempo los huevos han sido responsables del colesterol alto y su supuesto papel en las enfermedades cardiovasculares (ECV). Pero los investigadores de UniSA han demostrado definitivamente que no es el colesterol dietético en los huevos, sino la grasa saturada en nuestras dietas, lo que representa la verdadera preocupación por la salud del corazón.

Por primera vez, los investigadores examinaron los efectos independientes del colesterol dietético y las grasas saturadas en el colesterol LDL (el tipo “malo”) y encontraron que comer dos huevos al día, como parte de una dieta alta en colesterol pero baja en grasas saturadas, puede reducir los niveles de LDL y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

La ECV es la principal causa de muerte en todo el mundo, responsable de casi 18 millones de muertes cada año. En Australia, una persona muere de ECV cada 12 minutos, lo que representa una de cada cuatro muertes en todo el país.

El investigador principal, el profesor Jon Buckley, de UniSA, dice que es hora de repensar la reputación de los huevos.

“Los huevos han sido agrietados injustamente durante mucho tiempo por consejos dietéticos obsoletos”, dice el profesor Buckley.

“Son únicos: altos en colesterol, sí, pero bajos en grasas saturadas. Sin embargo, es su nivel de colesterol lo que a menudo ha hecho que la gente cuestione su lugar en una dieta saludable”, agrega el investigador.

En este estudio, separaron los efectos del colesterol y las grasas saturadas, encontrando que el colesterol alto en la dieta de los huevos, cuando es parte de una dieta baja en grasas saturadas, no aumenta los niveles de colesterol malo.

“En cambio, fue la grasa saturada el verdadero impulsor de la elevación del colesterol. Se podría decir que hemos entregado pruebas duras en defensa del humilde huevo”, señala Jon Buckley.

Entonces, cuando se trata de un desayuno cocinado, no son los huevos los que deben preocuparte, es la porción extra de tocino o el lado de la salchicha lo que más probablemente afecte la salud de tu corazón.

4

Chat con el especialista: cuida tu cerebro y aprende a reconocer un ACV

El martes 22 se celebró el Día Mundial del Cerebro 2025, que busca crear conciencia y promover la salud cerebral en todo el mundo. Con el aumento de los años de vida, los trastornos neurológicos se han convertido en la principal causa de discapacidad a nivel mundial, superando estimaciones previas, sin embargo, las enfermedades que afectan al cerebro siguen siendo muy comunes y mortales.

El accidente cerebrovascular (ACV), de hecho, es una de las principales causas de muerte y discapacidad en Chile. Cada hora, una persona muere por esta causa y se registran, en promedio, 2,8 eventos por hora, según cifras del Ministerio de Salud.

Sobre los factores de riesgo, medidas de prevención y reconocer los síntomas a tiempo, nos explica el neurólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo, Víctor Hugo Navia.

Un accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro o se provoca un sangrado dentro de este. “Esto puede generar daño neuronal irreversible en minutos. Si bien el riesgo aumenta a partir de los 60 años, puede afectar a cualquier persona, en cualquier momento, sin distinción de sexo o edad. Es una urgencia médica, ‘el tiempo es cerebro’. Reconocer los síntomas y actuar rápido puede salvar vidas”, explica el neurólogo.

-¿Cómo podemos reconocerlo?

-Los síntomas más frecuentes son: dificultad para hablar; asimetría facial; debilidad repentina en un brazo y/o pierna; disminución de la sensibilidad en un lado del cuerpo; visión doble y vértigo o inestabilidad para caminar. Ante estos signos, es vital consultar de inmediato en un servicio de urgencia.

El profesor Navia agrega:

“Un escáner cerebral permitirá confirmar el diagnóstico y, si se trata de un ACV isquémico, se puede aplicar un tratamiento llamado trombólisis endovenosa dentro de las primeras 4, 5 horas desde el inicio de los síntomas. Esta intervención puede reducir significativamente las secuelas”.

-¿Cuáles son los factores de riesgo para sufrir un ACV?

-Los principales factores de riesgo asociados a un ACV son tener hipertensión arterial, obesidad, diabetes o resistencia a la insulina, colesterol elevado, arritmias cardíacas, especialmente fibrilación auricular. También llevar una vida sedentaria, con alimentación poco saludable, fumar y la contaminación ambiental.

-¿Es posible prevenirlo? ¿Cómo?

-El ACV puede prevenirse a través de una vida saludable. Algunas recomendaciones clave son: mantener una alimentación equilibrada, priorizando vegetales, aceite de oliva, carnes blancas (pollo, pavo, pescado) o carnes rojas magras; evitar el consumo de tabaco, alcohol en exceso y drogas como marihuana o cocaína. Idealmente, realizar actividad física de forma regular; seguir controles médicos periódicos, especialmente en personas con enfermedades crónicas; y promover el autocuidado como base de una buena salud.

¡Qué bueno tenerte aquí de nuevo en Efecto Placebo! Me alegro de que te hayas interesado por estos temas. Ya sabes, si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.