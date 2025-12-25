7 tácticas para mejorar la salud mental

Presentado por:

1

Salud mental: ¿dónde y cómo está mejorando?

Las fiestas de fin de año no solo producen estrés y ansiedad por la cantidad de compromisos y la acumulación de tareas por hacer. También provocan problemas de salud mental a causa de la soledad. Mientras la ansiedad y la depresión aumentan a nivel mundial, unos pocos países están cambiando silenciosamente esta realidad. Te dejo una mirada de las tácticas que han permitido mejorar la salud mental de su población.

Finlandia: fórmula para prosperar

Finlandia, coronado como el país más feliz del mundo por sexto año consecutivo, no deja la salud mental al azar. Considera el bienestar un bien público y diseña sistemas para apoyarlo.

Desde programas para niños en edad escolar como KiVa, que fomentan la alfabetización emocional, hasta la cobertura sanitaria nacional que incluye terapia, Finlandia se centra en la prevención y la intervención temprana. La conciliación de la vida laboral y personal, la inmersión en la naturaleza y unas normas sociales tranquilas contribuyen a mantener a raya el estrés.

Incluso la arquitectura y la planificación urbana enfatizan la paz mental: los saunas, los bosques y el silencio se consideran esenciales.

Dato a tener en cuenta : los médicos finlandeses pueden recetar pasar tiempo en la naturaleza, un tratamiento probado para la ansiedad y la depresión leve.

Colombia: contrapeso cultural

Aquí la música, el baile y las celebraciones compartidas son más que tradiciones: son herramientas de regulación emocional con respaldo científico. Estos rituales reducen las hormonas del estrés y mejoran el estado de ánimo de forma natural.

A pesar de décadas de conflictos y disparidad económica, Colombia está desafiando las expectativas cuando se trata de resiliencia emocional. El Gobierno ha ampliado los centros de salud mental comunitarios y los programas de atención orientados al trauma, especialmente en zonas anteriormente afectadas por conflictos.

Dato poco conocido: Colombia ahora tiene más centros de salud mental comunitarios per cápita que cualquier otro país latinoamericano.

Japón: revolución silenciosa de la soledad

Japón, atormentado durante mucho tiempo por el aislamiento y el envejecimiento de su población, está tomando medidas audaces hacia la curación emocional.

En 2021, nombró a un ministro de la Soledad, quien lanzó programas que reconectan a las personas mayores, apoyan a quienes están en duelo y reducen el estigma en torno a la búsqueda de ayuda. El Gobierno ahora financia consultas de apoyo social a través de carteros, una solución creativa para el acceso limitado a la atención médica.

Las generaciones más jóvenes también están cambiando las normas culturales, y la terapia, la atención plena y la apertura emocional se están volviendo más aceptables.

Toque moderno: los cafés de Tokio ahora ofrecen cabinas “antisoledad”, diseñadas para comensales solitarios que solo quieren compañía mientras comen.

Ruanda: modelo de reconciliación

Ruanda ofrece uno de los ejemplos más contundentes de progreso en materia de salud mental tras una crisis. Tras el genocidio de 1994, adoptó la sanación colectiva, no el silencio.

Los sistemas de justicia comunitaria (tribunales Gacaca), la terapia adaptada al trauma y la concienciación nacional sobre la salud mental han reconstruido los cimientos emocionales de una nación. Actualmente, Ruanda despliega unidades psiquiátricas móviles en las regiones rurales e integra la salud mental en la atención primaria.

Resultado sorprendente: la tasa de suicidios en Ruanda ha disminuido más del 50% en la última década, según datos de la OMS.

Salud nacional de Bután

El compromiso de Bután con la Felicidad Nacional Bruta no es solo poético, sino también práctico. El país mide el bienestar como un indicador fundamental de su desempeño y diseña políticas en consecuencia.

Los servicios de salud mental combinan la terapia moderna con la espiritualidad tradicional. Los estudiantes practican la atención plena a diario. Las comunidades se apoyan mutuamente mediante la interdependencia, no el aislamiento.

En un mundo que busca la productividad, Bután optó por la presencia. Y está funcionando.

Atención: el silencio se considera un nutriente en las escuelas butanesas y se programa igual que las matemáticas o las ciencias.

El reinicio de la salud mental en Portugal

Portugal fue noticia mundial al despenalizar el consumo de drogas, pero pocos se dan cuenta de que esa decisión transformó el panorama de la salud mental del país.

En lugar de castigos, Portugal invirtió en atención comunitaria, programas de reintegración y unidades psiquiátricas móviles. La terapia es cada vez más accesible a través del seguro público, mientras las campañas de alfabetización en salud mental se están expandiendo por todo el país.

Tendencia prometedora: la tasa de suicidios de Portugal ha caído un 20% en la última década, por debajo de gran parte de la UE.

Países Bajos: equilibrio

Con más bicicletas que personas, Países Bajos puede haber tropezado con uno de los antidepresivos más sostenibles del mundo: andar en bicicleta.

El ciclismo reduce el estrés, mejora la química cerebral y potencia la actividad física diaria, todo lo cual contribuye a la estabilidad emocional. Por otro lado, el sistema sanitario neerlandés ofrece una cobertura integral de la salud mental y las escuelas priorizan la satisfacción vital sobre la presión.

Un dato positivo: los niños neerlandeses se clasifican constantemente como los más felices del mundo, según Unicef.

Estas naciones demuestran una cosa: la creciente ansiedad no es inevitable, pero la salud mental se puede construir, proteger y priorizar. Porque sin bienestar mental, todo lo demás es solo supervivencia.

2

Plasticidad cerebral: “Úsalo o piérdelo”

Quise dejarte esta reveladora entrevista que publicó Brain Medicine al doctor y profesor de la Universidad de Ámsterdam, Paul Lucassen. El científico es líder del grupo de plasticidad cerebral en el Instituto Swammerdam de Ciencias de la Vida, cuyo trabajo cambió la comprensión de cómo los cerebros adultos se adaptan al desafío y al cambio. Seguramente has leído sobre la plasticidad del cerebro. Ese término, y todo lo que implica, lo desarrollaron Lucassen y sus colegas.

Hoy su investigación –que abarca temas como la apoptosis (muerte de las células), la neurogénesis, el estrés temprano, el tejido cerebral humano y enfermedades como la depresión y la demencia–, tiene implicancias para los afectados por estos trastornos –y para los interesados en la ciencia– a nivel mundial.

En la entrevista cuenta que fue un niño curioso que creció observando y cazando bichos en las afueras de Ámsterdam. También habla de su descubrimiento de la biología y cómo esa curiosidad se despertó gracias a su profesor de enseñanza media. Pero lo que lo inspiró fue ver a un tío sucumbir gradualmente a la demencia. Esa desafortunada secuencia de eventos despertó su interés en el cerebro.

Estudió biomedicina. Y lo que siguió fue una investigación doctoral con Dick Swaab en el Instituto de Neurociencia de Países Bajos, investigando una hipótesis engañosamente simple: así como los músculos se pueden entrenar para ser más fuertes, las células cerebrales pueden “entrenarse” para soportar las consecuencias perjudiciales del envejecimiento y la demencia. En resumen, dice el doctor: cuando se trata del cerebro, “úsalo o piérdelo”.

La idea de si las neuronas podrían protegerse a través de la actividad o entrenamiento, moldeó toda la investigación que siguió.

Llegó un momento crucial durante su trabajo postdoctoral sobre el estrés y la depresión. La teoría predominante sostenía que el estrés crónico podría matar las neuronas del hipocampo a través de la toxicidad de los glucocorticoides. Pero la evidencia se negó a cooperar.

“No pudimos encontrar mucho apoyo para ello. La comprensión de que la contracción del hipocampo después del estrés podría normalizarse con la recuperación sugirió algo completamente diferente: tal vez también se involucraron cambios en el nacimiento celular, no solo en la muerte celular”, señala el Dr. Lucassen.

En eso estaba cuando se enteró de una charla en Londres de Rusty Gage sobre la neurogénesis de adultos. Reservó un vuelo y al día siguiente estaba en la conferencia.

“Me dejó completamente boquiabierto. El descubrimiento de que las células madre continúan produciendo nuevas neuronas en los cerebros adultos representó un cambio de paradigma para mí”, dice.

Regresó a Ámsterdam decidido a abandonar su investigación sobre la muerte celular y, en su lugar, buscar el parto celular (adulto). Con su colega Marian Joels y su entonces primera estudiante de doctorado Vivi Heine –que desde entonces se ha convertido en profesora de biología de células madre–, el equipo comenzó a investigar la neurogénesis (creación de nuevas neuronas a partir de células madre neurales) de adultos en relación con el estrés, la depresión, la enfermedad de Alzheimer y el envejecimiento.

Esta colaboración condujo al consorcio Eurogénesis, conectando a investigadores como Gerd Kempermann, Nora Abrous, Georg Kuhn, Henriette van Praag, Sebastian Jessberger, Alejandro Schinder, Nico Toni y otros. Con Liesbeth Reneman, Anouk Schrantee y Mirjana Maletic-Savetic trabaja en la detección de neurogénesis in vivo, y otro tema: determinar si los factores que promueven la neurogénesis pueden ofrecer protección contra afecciones neurodegenerativas como el alzhéimer.

Hoy Lucassen está centrado en comprender cómo la plasticidad adulta está involucrada en la enfermedad humana y cómo se “programa” durante el período de vida temprana. Tanto los eventos negativos, a menudo relacionados con el estrés, como las experiencias positivas, por ejemplo, el aumento del cuidado materno, interactúan para modificar el riesgo de psicopatología posterior.

Curiosamente, la programación de la vida temprana también puede extenderse a la resiliencia ante la demencia, un hallazgo que su equipo discutió este 2025. Así Lucassen espera contribuir a una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes a la función cerebral y la enfermedad, probando si la plasticidad cerebral se puede aprovechar para enfoques terapéuticos o preventivos.

Te dejo la entrevista completa aquí, porque el investigador no solo habla de ciencia, también se refiere al techo de cristal de las mujeres en la investigación, las nuevas generaciones y hacia dónde van sus descubrimientos.

Si te gustan estos temas, vale la pena que le dediques unos minutos a esta entrevista –que puedes leer AQUÍ–, titulada “Paul J. Lucassen: ¿cómo se adapta nuestro cerebro a un entorno cambiante y a menudo desafiante? ¿Cómo podemos conceptualizar la plasticidad cerebral en relación con el estrés (temprano), la nutrición, el ejercicio, la inflamación y enfermedades como la depresión y la demencia?”.

3

Chat con la especialista: lo que debes saber de la gripe H3N2

¿Recuerdas que en noviembre e incluso a comienzos de diciembre había un considerable número de la población resfriada? Virus respiratorios del invierno seguían circulando. Mientras, en el hemisferio norte se hacía fuerte la influenza A (H3N2) subclado K. Pues bien, hace una semana el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó el primer caso en nuestro país. El virus ya se ha registrado en 34 países, entre los que se encuentran Reino Unido, España, Alemania, Francia, Italia, México y, desde hace unos días, Brasil y Perú.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaron que “a nivel mundial, la actividad de la influenza ha aumentado desde octubre de 2025 y los virus de influenza A predominan entre los virus detectados a nivel mundial”.

Sobre este virus y su “viaje” por el planeta nos explica la directora médica de Cordillera Interclínica, Claudia Cid.

“Lo primero es protegerse y completar el esquema de vacunación de la influenza y cuidados específicos propios de la enfermedad, en especial los grupos de riesgo. Se recomienda mantener siempre medidas preventivas básicas: lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, quedarse en casa ante síntomas respiratorios y consultar oportunamente si estos se agravan”.

Agrega que está indicado el tratamiento con antivirales. “El uso de antivirales está indicado principalmente para la población de mayor riesgo. Este tratamiento, indicado por un profesional de la salud, puede reducir la gravedad de la enfermedad y prevenir complicaciones. No se recomienda la automedicación: el uso adecuado y oportuno es clave para una atención segura y efectiva”.

-¿De qué cepa es esta gripe?

-El virus corresponde a la cepa de Influenza A (H3N2) subclado K (subclado es la “rama”).

-¿Por qué se habla de una “supergripe”?

—Se llama “supergripe” a ciertas cepas del virus Influenza A (como el reciente H3N2 subclado K) por su alta capacidad de contagio y rápida propagación, no por ser inherentemente más grave que otras gripes comunes, aunque pueden causar síntomas intensos como fiebre alta, cansancio y dolor corporal, especialmente en grupos vulnerables, debido a que son variantes nuevas o mutadas que el sistema inmune no reconoce tan fácilmente, generando alertas sanitarias y un rápido inicio de síntomas.

-¿Por qué se presenta en esta época en Chile, considerando que estamos en verano en el hemisferio sur?

-La gripe por influenza A (como la variante H3N2) circula en Chile en verano porque los virus respiratorios no entienden de estaciones y, si bien su pico suele ser invernal, circulan todo el año, especialmente en verano, cuando la gente se reúne en lugares cerrados, como durante las vacaciones (en muchos casos fuera de Chile), facilitando su contagio por gotas de saliva al toser o estornudar, afectando a personas sin inmunidad reciente, además de la circulación global que trae cepas nuevas.

-¿Es posible que exista un brote a medida que nos acercamos al invierno? ¿Y necesariamente sería el mismo virus que está circulando hoy en Europa?

-Los virus de la influenza circulan constantemente por el mundo; las cepas que circulan en el hemisferio norte en invierno (como H1N1 o H3N2) llegan al hemisferio sur cuando es su invierno, y viceversa, afectando poblaciones sin inmunidad previa.

-¿Tenemos vacuna en Chile y es recomendable vacunarse aún sin certeza de un brote?

-Tenemos la vacuna del 2025, hasta el momento no está claro cómo la vacuna protegerá contra la enfermedad clínica durante la temporada actual. Sin embargo, las primeras estimaciones de efectividad de la vacuna muestran que tiene una eficacia del 70 al 75% para prevenir la hospitalización en niños de 2 a 17 años y del 30 al 40% en adultos.

Sobre los síntomas de H3N2 subclado K

El subclado K presenta un cuadro clínico similar al de la influenza estacional, de acuerdo con reportes internacionales y la vigilancia epidemiológica a nivel nacional.

Si bien afecta con mayor gravedad a las personas mayores, los síntomas –hasta ahora– son comparables a los de la influenza estacional ya conocida.

Hasta la fecha, no se ha evidenciado un aumento de casos ni de hospitalizaciones asociadas a este subclado, aunque sí se ha identificado una mayor transmisibilidad del virus.

Más datos AQUÍ.

Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.