7 ejercicios de atención plena sin necesidad de meditar

¡Hola! ¿Cómo comenzó este 2026? Deseo que muy bien. Para muchos el verano es tiempo de descanso y de “reseteo”, de nuevos propósitos y el momento ideal para cambiar hábitos y probar nuevas cosas. Si estás en ese grupo, te propongo que hagas alguno (o todos) de los 7 ejercicios para comenzar a meditar o aprender a tomarte unos minutos de atención plena. Es lo mejor –dicen los estudios– para manejar situaciones estresantes. También te puede ayudar con la ansiedad y mucho más. En fin, si lo logras, te sentirás y vivirás mejor. No te costará dinero ni mucho tiempo. ¡Cuéntame cómo te va!

Así como casi todos los estudios médicos están basados en hombres y no en mujeres, pasa lo mismo con las razas.

Las muestras que se analizan y las que son “validas” para la inteligencia artificial y los experimentos e investigaciones, suelen ser las del hemisferio norte. Los bancos de muestras y datos cuentan con escasa evidencia latinoamericana.

Aquí te cuento sobre LatinCells, una red que busca crear bases de datos genómicas inclusivas y “listas para inteligencia artificial” desde Latinoamérica. Al frente están dos doctores chilenos: Vinicius Maracaja-Coutinho y Ricardo Verdugo.

En Mito o Verdad exploraremos si es cierto que el mundo es más amable con aquellos que sonríen que con quienes son serios o muestran agresividad.

Y respondiendo a la petición del lector Martin Bruggendieck, te dejo un artículo sobre la cirugía para artritis de cadera.

1

7 formas de ser más consciente sin meditar

¿Has intentado meditar alguna vez? Es difícil lograrlo porque nuestra mente suele saltar de un pensamiento a otro. Y dominar esos “saltos” no es simple. Pero hay que intentarlo, porque los beneficios de “descansar la mente”, en la salud mental, son inmensos, gratis y prácticos. Lo bueno es que se puede entrenar.

Probablemente has oído hablar de ejercicios de atención plena, un término que captura varias técnicas para llevar la atención al momento presente. Y es posible que incluso hayas probado con la ayuda de alguna aplicación o un video. Pero seamos realistas: no todo el mundo tiene el tiempo (o el deseo) para realizar una práctica formal de meditación.

Sin embargo, la belleza de la atención plena es que puedes aplicarla de pequeñas maneras a lo largo de la vida diaria.

La atención plena significa reconocer de una manera tranquila y sin prejuicios lo que sea que estés sintiendo y pensando. Cuando se practica regularmente, puede provocar cambios a largo plazo en la forma en que te conectas con tus pensamientos. Con el tiempo, esto puede mejorar la capacidad para navegar por el estrés, la ansiedad y depresión.

Los especialistas dicen que, para muchas personas, la mayor parte del estrés proviene de los pensamientos sobre el pasado y las preocupaciones sobre el futuro; rara vez es sobre cosas que están sucediendo en este momento. Sin embargo, cuando practicas la atención plena, estás entrenando tu cerebro para que se centre más en el momento presente.

Aquí te entrego 7 ejercicios de atención plena rápidos y simples que puedes agregar en cualquier momento de tu día.

Tres minutos para respirar

Este ejercicio es rápido y lo hace realista para esos días muy ocupados.

Debes tener una forma de medir tres minutos.

Siéntate de manera cómoda, en un lugar idealmente tranquilo (sirve el baño). Si te queda mejor, cierra los ojos.

Fíjate en lo que está pasando en tu mente y cuerpo en este momento. ¿Te preocupa un problema o un error? ¿Sientes calor o frío? ¿Hay algún sonido que te distraiga? Simplemente observa lo que sea que estés experimentando en este momento.

Lleva toda la atención a tu respiración, enfocándote en la sensación del aire que fluye dentro y fuera de tu cuerpo.

Lleva tu conciencia más allá de tu respiración e incluye todo el cuerpo. Puedes notar cómo está tu postura, tu expresión facial o áreas de tensión muscular. De nuevo, simplemente presta atención a lo que sea que esté pasando con tu cuerpo. Hasta que se cumplan los tres minutos.

Escuchar la atención plena

Centrarse en los sonidos es una forma de implementar una vida consciente. Implica concentrarse en un sonido específico de tu entorno, durante varios minutos.

Después de haber identificado un sonido –tráfico lejano, el zumbido constante de un aire acondicionado, la televisión demasiado fuerte de tu vecino–, sigue esta técnica fácil de escucha consciente:

Cierra los ojos si te sientes bien. Si no, encuentra un lugar en tu espacio para mirar suavemente (relaja tus ojos y no te centres en nada específico). Escucha profundamente ese sonido. Toma nota de su tono (¿es suave?, ¿zumbido?, ¿fuerte?), ritmo (tal vez sea constante o irregular) y volumen. Quédate con el sonido lo mejor que puedas. Si tu mente divaga, está bien; solo reconócelo y vuelve al sonido. Incluso puedes imaginar esos pensamientos que te distraen alejándote en un globo o flotando por un arroyo en una hoja. Termina el ejercicio cuando te sientas listo para parar.

Lava los platos

Sí, has leído bien. En lugar de hacer tareas en piloto automático, ¿por qué no usarlas como oportunidades para practicar la conciencia? Es una forma pequeña, pero impactante, de registrarse a uno mismo, incluso mientras realizas otras tareas.

Así es como el lavado de platos se convierte en un entrenamiento rápido de atención plena:

Mientras lavas los platos, pregúntate: ¿qué tan caliente o fría está el agua?, ¿cómo se siente la esponja en mi mano?, ¿qué olores estoy experimentando?, ¿cuál es la textura de los platos que estoy tocando? Si tu mente se desvía, de nuevo, está totalmente bien (y es normal). Simplemente observa la deriva y luego vuelve a concentrarte en los platos. (También puedes hacer esto en la ducha).

Escáner corporal

La exploración corporal rápida consiste en centrarse en las diferentes áreas de tu cuerpo una por una, desde los pies hasta la cabeza, y luego de vuelta a los pies. Esta práctica es particularmente buena cuando te sientes ansioso, agitado, nervioso o disperso.

Cierra los ojos o mantén una mirada suave (de nuevo, donde tus ojos están relajados y no estés enfocándote en nada en particular). Pon atención a la parte inferior de los pies, seguido de los dedos de los pies, la parte superior de los pies, los talones y los tobillos. Observa lo que estás sintiendo en cada área, piensa en la opresión, la frialdad, una sensación de hormigueo o nada en absoluto, sin juzgarlo como bueno o malo. Muévete deliberadamente hacia arriba en tu cuerpo, hasta tus pantorrillas, rodillas, muslos, caderas, etc., y haz lo mismo: observa las sensaciones físicas en cada sección con atención curiosa. Cuando llegues a la parte superior de tu cabeza, puedes detenerte o volver hasta los pies, de la misma manera que subiste.

Te dejo el sitio web del Centro de Atención Plena de la UCSD, donde puedes ver grabaciones guiadas de este escaneo corporal.

Respiración consciente de cuatro-siete-ocho

Esta técnica es particularmente útil para la ansiedad, ya que sentirse ansioso puede desregular nuestros patrones de respiración. También puede ayudar a quienes tienen problemas para dormir. El estrés muchas veces impide que te quedes dormido.

Cierra los ojos si te sientes cómodo. Si no, mira suavemente un lugar en tu entorno. Inhala mientras cuentas hasta cuatro. Espera un recuento de siete. Exhala en ocho tiempos. Asegúrate de estar respirando profundamente, desde la boca de tu estomago (en comparación con la respiración superficial desde el pecho), para que los pulmones se llenen por completo. Puedes poner una mano sobre tu vientre y sentir cómo se infla al inspirar y cómo se desinfla al exhalar. Quédate con este patrón lo más que puedas. Termina el ejercicio cuando te sientas listo para parar.

Observando a la gente

Puedes convertir tu viaje en una minisesión de atención plena al fijarte en los extraños a tu alrededor. Cuando notas a las personas, creas una oportunidad para separarte de tu propia charla mental, lo que te permite practicar la conciencia sin meditar realmente. Una buena opción es en el transporte público. Y un tip: puedes memorizar a una persona en tu viaje de la mañana al trabajo y recordar los detalles –su ropa, cabello, zapatos, algún accesorio– en la tarde a tu regreso. Un ejercicio que también sirve para la memoria.

Tómate un momento para notar a la gente a tu alrededor. Mientras los observas, trata de no formar juicios o historias sobre ellos. Si tu mente comienza a juzgar o asumir, trata de dejar ir esos pensamientos y hacer que tu enfoque vuelva a una conciencia neutral. Si te sientes cómodo, también puedes intentar involucrar a uno o más extraños. Tal vez saludar, hacer contacto visual u ofrecer una sonrisa. Si no, también está bien. Simplemente observa a quien esté a tu alrededor.

Dibujo grupal

Si tienes hijos, la noción de reservar tiempo personal para ejercicios de atención plena puede parecer inalcanzable. Pero ¿quién dice que los más pequeños no pueden involucrarse? Con un ejercicio familiar como el dibujo en grupo, puedes practicar el concepto de no juicio, uno de los componentes de la atención plena.

Para esta actividad consciente, necesitarás una hoja de papel y materiales de dibujo (piensa en lápices de colores o crayones) para cada persona.

Durante el ejercicio, observa cualquier juicio sobre la actividad, el dibujo que acaba de entregar, cómo está dibujando o cómo se verá el dibujo al final. Reconócelos y déjalos ir, permitiéndote concentrarte en la tarea en cuestión.

Configura un temporizador para un minuto.

Empieza a dibujar algo (¡cualquier cosa!) en tu hoja de papel.

Cuando se cumpla el tiempo, pasa el papel a la persona a tu izquierda.

Restablece el temporizador. La persona que obtuvo tu papel ahora le añadirá su dibujo por otro minuto. Sigan así, pasando de unos a otros, hasta que todos los papeles sean devueltos a sus propietarios originales. Y vean los resultados. Además es divertido.

2

Chile lidera la primera red de datos genómicos de América Latina

Me llegó esta buena noticia y quiero compartirla contigo: la ciencia latinoamericana está dando un paso clave, pasando de ser proveedora de muestras a liderar la técnica que dará forma a la medicina de precisión del futuro y, de paso, haciéndola más equitativa. Y el origen está en Chile.

El estudio publicado en Nature Reviews, liderado por el investigador principal del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS), académico de la Universidad de Chile, director de la Unidad de Genómica Avanzada (UGA) e impulsor de la iniciativa LatinCells, Vinicius Maracaja-Coutinho, muestra el rápido crecimiento de la región en áreas como oncología, inmunología, genética de poblaciones, neurociencias y biología del desarrollo, impulsando la construcción de una comunidad regional dedicada a la genómica de célula única y al desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA).

“No se trata solo de generar datos, sino de cambiar la forma en que hacemos ciencia, esperamos promover la soberanía de los datos, el liderazgo local y las colaboraciones éticas”, explica el Dr. Maracaja-Coutinho.

Latinoamérica y el Caribe representan más de 650 millones de personas con una diversidad genética única en el mundo, resultado de la mezcla de ancestros indígenas, africanos, europeos y asiáticos.

Sin embargo, la región está prácticamente ausente en la mayoría de las bases de datos genómicas globales y la mayor parte de los datos genómicos utilizados para entrenar estas herramientas provienen del hemisferio norte, dejando fuera a millones de personas.

Esta ausencia crea sesgos que reducen la efectividad de los diagnósticos y tratamientos, y amenazan la promesa de una medicina de precisión verdaderamente global y equitativa.

Frente a este desafío nació LatinCells, una red que busca crear bases de datos genómicas inclusivas y “listas para inteligencia artificial”.

La red LatinCells busca revertir esta situación, fortaleciendo las capacidades regionales y empoderando a los investigadores para que pasen de ser proveedores de muestras a convertirse en líderes de proyectos que definan el futuro de la medicina genómica en Latinoamérica.

Además, el enfoque regional pone atención especial en enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la obesidad y las patologías cardiovasculares, que representan más del 77% de las muertes en América Latina y el Caribe.

El proyecto busca sentar las bases para comprender cómo la variabilidad genética y celular de las poblaciones latinoamericanas influye en la aparición y progresión de estas enfermedades. Integrar información de comunidades urbanas, rurales e indígenas permitirá que, en el futuro, la medicina de precisión sea realmente representativa y efectiva para nuestra región, ajustando diagnósticos y tratamientos a la diversidad que nos caracteriza.

“Este trabajo no se trata solo de generar datos. Se trata de transformar cómo hacemos ciencia en la región: con liderazgo local, colaboración real, diversidad de voces y un compromiso directo con las comunidades que participan. La ciencia latinoamericana tiene todo el potencial para impulsar una medicina de precisión más justa, construida desde nuestra realidad y para nuestras propias poblaciones”, explica Maracaja-Coutinho.

Se trata de un Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, de excelencia en investigación, patrocinado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que además cuenta con dos casas de estudios asociadas: la Universidad Católica del Maule y la Universidad de La Frontera.

Su foco es realizar investigación transdisciplinaria desde la biología molecular hasta estudios poblacionales, orientada al entendimiento de cómo factores genéticos, ambientales y de estilo de vida interactúan para generar enfermedades crónicas.

Los resultados buscan servir de base sólida para estrategias de prevención, políticas públicas y herramientas concretas que contribuyan a reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras patologías crónicas en Chile.

–¿Qué es LatinCells y de dónde proviene su financiamiento?

-LatinCells es una iniciativa científica internacional que funciona como un consorcio y una red de colaboración integrada por investigadoras e investigadores de América Latina. El proyecto es financiado por la Chan Zuckerberg Initiative (CZI), impulsada por Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, en coordinación con el consorcio Human Cell Atlas, una de las principales iniciativas globales para mapear todos los tipos celulares del cuerpo humano.

El objetivo central de LatinCells es generar y aportar datos genómicos y de célula única de poblaciones de América Latina y el Caribe al atlas global de células humanas, una base de referencia internacional que hasta ahora se ha construido mayoritariamente a partir de datos de poblaciones europeas y norteamericanas.

La red está conformada exclusivamente por investigadores latinoamericanos, distribuidos en distintos países de la región y por latinoamericanos residentes en Estados Unidos, principalmente en Florida. En Chile, la iniciativa es liderada por el Dr. Vinicius Maracaja-Coutinho y el Dr. Ricardo Verdugo, ambos de la Universidad de Chile, quienes cumplen un rol de liderazgo regional dentro del consorcio.

-¿Qué países participan en esta iniciativa?

-Actualmente, LatinCells reúne a investigadores y muestras provenientes de diversos países de América Latina, incluyendo Chile, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, México y Ecuador. Esta diversidad permite capturar una amplia representación biológica y genética de la región.

Además, la iniciativa incorpora la participación de personas caribeñas que residen en Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida, lo que amplía el alcance del estudio y permite incluir comunidades migrantes frecuentemente subrepresentadas.

Si bien no todos los países de América Latina están aún representados, LatinCells constituye un esfuerzo regional amplio y diverso, con la proyección de seguir expandiéndose e integrando nuevos países y comunidades en el futuro.

-¿Por qué es importante generar datos genómicos latinoamericanos?

-América Latina representa más del 8% de la población mundial; sin embargo, menos del 1% de los datos genómicos disponibles a nivel global proviene de personas latinoamericanas. Esta falta de representatividad limita nuestra comprensión de la biología humana y puede generar sesgos en la investigación biomédica y en el desarrollo de herramientas diagnósticas y terapéuticas.

La iniciativa LatinCells busca reducir esta brecha, generando datos genómicos producidos en la región y a partir de poblaciones locales. Esto permite entender cómo funcionan nuestras células en condiciones normales de salud y, en etapas posteriores, comparar estos perfiles con distintas enfermedades.

Contar con datos genómicos latinoamericanos es clave para avanzar hacia una medicina más precisa, equitativa y contextualizada, ya que estos datos servirán como referencia fundamental para futuras investigaciones en enfermedades, el desarrollo de tratamientos y estrategias de diagnóstico más adecuadas para nuestras poblaciones.

-¿Para qué le sirve esta información a la población general?

-En esta primera etapa, el objetivo principal de LatinCells es construir una base de referencia celular. Gracias a los avances en genómica y transcriptómica de célula única, hoy es posible estudiar cada tipo de célula de manera individual, y no solo el tejido completo mezclado, como se hacía tradicionalmente. Esto permite comprender con mucha mayor precisión cómo funciona una célula sana.

Este conocimiento es clave porque, en el futuro cercano, permitirá comparar células sanas con células afectadas por distintas enfermedades. A largo plazo, esta información puede contribuir a:

Identificar nuevos blancos terapéuticos

Desarrollar tratamientos más precisos y efectivos

Mejorar métodos de diagnóstico

Avanzar hacia una medicina de precisión más personalizada y equitativa

Por ejemplo, en enfermedades como la insuficiencia cardíaca, este enfoque podría permitir diseñar fármacos que actúen específicamente sobre las células dañadas, como los fibroblastos responsables de la fibrosis cardíaca, sin afectar a las células sanas, reduciendo efectos secundarios y mejorando la eficacia de los tratamientos.

-¿Por qué es clave levantar información regional?

-Actualmente, la mayoría de los modelos científicos, estudios biomédicos y bases de datos genómicos se basan principalmente en poblaciones de origen europeo. Esta falta de diversidad limita el desarrollo de una ciencia verdaderamente equitativa e inclusiva, y puede generar sesgos que afectan directamente a otras poblaciones.

Las poblaciones latinoamericanas presentan una diversidad genética particular, producto de historias evolutivas, migratorias y ancestrales propias. Estas diferencias pueden influir en cómo las personas responden a ciertos medicamentos o tratamientos médicos. Un fármaco desarrollado utilizando como base únicamente datos europeos puede no tener la misma eficacia en una persona latinoamericana o, en algunos casos, incluso provocar efectos adversos.

Generar y disponer de datos genómicos regionales permite avanzar hacia tratamientos más seguros, eficaces y adaptados a nuestra realidad biológica y social, contribuyendo a una medicina de precisión que beneficie de manera más justa a todas las poblaciones.

-¿Cómo se organiza la red de investigadores?

-LatinCells funciona como una red de colaboración horizontal y equitativa. Cada país participante cuenta con uno o más investigadores principales, quienes tienen igual voz, responsabilidad y participación en la toma de decisiones dentro del proyecto.

Este modelo busca fomentar una colaboración justa y representativa entre los distintos países, promoviendo el intercambio de conocimientos, capacidades y experiencias a nivel regional. En el caso de Chile, el liderazgo es compartido por el Dr. Vinicius Maracaja-Coutinho y el Dr. Ricardo Verdugo, mientras que cada país participante coordina de manera autónoma sus propios equipos de investigación, de acuerdo con sus contextos y capacidades locales, pero en sintonía con el proyecto como un todo.

-¿Qué áreas y enfermedades son prioritarias en el proyecto?

-La iniciativa tiene tres grandes objetivos iniciales: crear un atlas de células del sistema inmune saludable de personas latinoamericanas, como referencia; etudiar células de la vesícula biliar, particularmente en Chile, debido a la alta incidencia de cáncer de vesícula en el país; formar capital humano avanzado, capacitando investigadores en genómica de células individuales a lo largo de América Latina y el Caribe.

3

Mito o Verdad: tu sonrisa te hace más confiable

¿Alguna vez te has encontrado sonriendo a alguien que te sonríe, casi sin pensar? Esta imitación inconsciente es lo que en psicología se llama mimetismo emocional y es una parte fundamental de cómo interactuamos los humanos.

La psicología social estudia cómo los rasgos faciales y los gestos influyen en los juicios rápidos que hacemos sobre los demás. En concreto, las expresiones emocionales tienen mucho más peso. La mímica emocional, es decir, la tendencia a copiar los gestos del otro casi sin darnos cuenta, se ha relacionado con la empatía y el vínculo social. Faltaba saber cuánto influye la mímica en la percepción de rasgos como la confianza o la competencia.

El nuevo estudio fue realizado por el psicólogo y profesor de la Universidad SWPS de Polonia, Michał Olszanowski, Aleksandra Tołopiło, PhD, del Centro de Investigación sobre la Base Biológica del Comportamiento Social, de la Facultad de Psicología de la Universidad SWPS, y la profesora Ursula Hess de la Universidad Humboldt en Berlín.

Los autores partieron de la hipótesis de que los participantes juzgarían mejor a quienes mostraran alegría que a quienes expresaran tristeza o ira. También predijeron que la gente copiaría con más frecuencia la alegría y que esa mímica, medida con precisión, adelantaría cuánto confiarían en la persona observada.

“Cuanto más alguien imita la sonrisa de otra persona, más confiará en ella”, explica el psicólogo Michał Olszanowski.

Para probarlo, realizaron tres experimentos. En los dos primeros usaron electromiografía facial (o EMG), una técnica que registra la actividad de los músculos de la cara con electrodos puestos en la piel. El EMG detecta microcontracciones imperceptibles a simple vista, lo que permite saber si realmente estamos copiando una sonrisa o un ceño fruncido.

En el Experimento 1 participaron 62 personas. Vieron videos de pocos segundos con rostros que mostraban alegría, tristeza o ira. Luego valoraron confianza, seguridad y atractivo de esas personas. El EMG reveló un patrón estable. Los participantes imitaron con más facilidad la alegría que la tristeza o la ira. Además, esa imitación se dio con más frecuencia cuando percibían similitud social, una sensación de afinidad creada antes con un breve cuestionario que sugería vínculos con algunos de los rostros.

Este estudio buscaba responde lo siguiente: ¿esta copia automática de expresiones faciales realmente cambia la forma en que juzgamos el carácter de una persona?

“Específicamente, queríamos saber si imitar la sonrisa de alguien nos hace verlo más confiable. Para averiguarlo, realizamos una serie de experimentos. En estos experimentos, a los participantes se les mostraron videoclips cortos de rostros de personas expresando una de tres emociones: felicidad, tristeza o ira. Mientras los participantes observaban, utilizamos una técnica llamada electromiografía facial (EMG) para medir las pequeñas señales eléctricas, a menudo invisibles, de los músculos en las caras de los participantes. Esto nos permitió ver con precisión cuándo y con qué fuerza los participantes estaban imitando las expresiones que veían”, explicó Olszanowski.

Luego se pidió a los participantes que calificaran a las personas en los videos por varios rasgos sociales, incluyendo cuán confiables, atractivas o seguras parecían.

En un experimento final, la confianza se midió a través del comportamiento en un juego de inversión en el que los participantes tenían que decidir cuántos puntos virtuales compartir con la persona en el video.

Los resultados mostraron constantemente que, mientras más la cara de un participante imitaba una sonrisa, más confiable calificaban a esa persona. El estudio incluso estableció un vínculo causal, demostrando que el acto de sonreír en sí mismo ayuda a generar sentimientos de confianza.

Esta investigación proporciona respaldo científico para el antiguo consejo de “saludar al mundo con una sonrisa”.

Muestra que los sentimientos positivos que atribuimos a una persona sonriente no son solo una impresión vaga: están vinculados a un proceso físico y neurológico en el que encarnamos la emoción que vemos en los demás. El mimetismo emocional actúa como una forma de pegamento social.

Al reflejar sutilmente la felicidad de alguien, no solo estamos señalando que somos amigables y no amenazantes, sino que también estamos influyendo en nuestro propio cerebro para que se sienta más confiado hacia ellos.

Comprender este mecanismo es crucial, porque la confianza es la piedra angular de todas las relaciones sociales, desde las amistades personales hasta las colaboraciones profesionales y la diplomacia internacional.

Los hallazgos destacan cómo las señales no verbales pueden crear un bucle de retroalimentación positiva en las interacciones sociales: tu sonrisa anima a otra persona a imitar esa sonrisa, lo que a su vez hace que te perciba más positivamente y se sienta más conectada contigo.

Este conocimiento tiene aplicaciones prácticas en cualquier campo que dependa de la construcción de relaciones, como la medicina, la educación, el servicio al cliente y el liderazgo. Subraya que nuestros cuerpos juegan un papel activo en la configuración de nuestros juicios sociales, revelando que el camino hacia la confianza puede comenzar con algo tan simple y profundo como una sonrisa compartida.

4

Artrosis de cadera: la cirugía es mejor para quienes caminan

La osteoartritis, que es la forma más común de artritis, es un problema creciente que afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo. A menudo causa dolor intenso y rigidez articular y afecta significativamente la calidad de vida. Para la osteoartritis de cadera, la artroplastia total de cadera, donde los cirujanos reemplazan la articulación dañada por una artificial, es un tratamiento efectivo, pero de último recurso.

Sin embargo, determinar el momento adecuado para la cirugía sigue siendo difícil. Los médicos generalmente confían en factores como la intensidad del dolor o la gravedad de la osteoartritis según lo evaluado por las radiografías de cadera, pero la investigación no ha sido concluyente sobre si estos criterios predicen de manera confiable buenos resultados postoperatorios.

Los investigadores de la Universidad de Kyushu en Japón, han identificado que la velocidad de caminar antes de la cirugía es un fuerte predictor de los resultados posteriores a la intervención.

En un estudio publicado en The Journal of Bone and Joint Surgery, encontraron que los pacientes que podían caminar al menos 1 metro por segundo (m/s) antes de la cirugía tenían significativamente más probabilidades de informar buenos resultados postoperatorios.

“Entre todos los factores que examinamos, la velocidad de la marcha se destacó como el predictor más consistente y confiable de una mejor recuperación. Su simplicidad también la convierte en una medida práctica que los médicos pueden incorporar fácilmente en su evaluación preoperatoria de rutina, dice el primer autor, médico y estudiante de doctorado en el Departamento de Cirugía Ortopédica y la Escuela de Graduados de Ciencias Médicas, Yuki Nakao.

Para abordar esta brecha, Nakao y sus colegas, incluidos el profesor asociado Satoshi Hamai y el profesor Yasuharu Nakashima de la Facultad de Ciencias Médicas, tenían como objetivo identificar factores preoperatorios que podrían predecir los resultados a medio plazo, reportados por el paciente de 5 a 10 años después de la cirugía.

Los investigadores analizaron los datos de 274 pacientes que se sometieron a artroplastia total de cadera por osteoartritis en el Hospital Universitario de Kyushu entre 2012 y 2018.

Todos los pacientes completaron evaluaciones físicas detalladas el día anterior a la cirugía, incluidas las mediciones del nivel de dolor, el rango de movimiento de la cadera, la fuerza muscular de las extremidades inferiores y una prueba de caminata de 10 metros.

En agosto de 2023, estos pacientes respondieron a dos cuestionarios posteriores estandarizados: el Oxford Hip Score, que evalúa el dolor y la función de la cadera; y el Forgotten Joint Score-12, que mide la conciencia del paciente sobre su articulación de cadera y el nivel de incomodidad.

Para determinar qué pacientes habían logrado una recuperación significativa, el equipo de investigación utilizó umbrales establecidos de Estado de Síntomas Aceptables para Pacientes (PASS).

Los pacientes que obtuvieron al menos 42 puntos en el SHO y al menos 50 puntos en el FJS-12 fueron considerados satisfechos con su resultado quirúrgico.

Luego, los investigadores analizaron sus resultados contra 15 factores diferentes, incluyendo su edad en la cirugía, sexo, IMC, duración de los síntomas, extensión del período de seguimiento y gravedad de la osteoartritis basada en las radiografías de cadera preoperatorias. También utilizaron las evaluaciones físicas medidas el día anterior a la cirugía, incluida la prueba de velocidad de la marcha de 10 metros.

“Si bien vimos surgir algunos factores significativos para cada cuestionario de forma aislada, la velocidad de la marcha fue el único factor significativo en ambos cuestionarios, destacando su fiabilidad”, dice Nakao.

Cuando los científicos analizaron qué factores predijeron mejor un excelente resultado, la velocidad de la marcha era el único predictor significativo, con una velocidad de marcha de aproximadamente 1,0 m/s marcando el umbral clave que separaba a aquellos con una excelente recuperación de todos los demás.

La velocidad de la marcha podría ayudar a los médicos a determinar cuándo derivar a los pacientes para la cirugía y podrían desarrollarse programas de rehabilitación preoperatoria para ayudar a los pacientes a alcanzar una velocidad de marcha de al menos 1,0 m/s.

“Esperamos que llevar este conocimiento a la práctica clínica apoye una mejor recuperación y, en última instancia, mejore los resultados de los pacientes sometidos a cirugía de reemplazo de cadera”, concluye Naoko.

