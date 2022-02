Por qué demoró tanto a Piñera nombrar a Rosanna Costa para liderar el Banco Central

Más London School of Economics y menos Chicago. Esa es una de las conclusiones que uno puede sacar al analizar el CV y las experiencias de los nombramientos de Boric hasta ahora. Con excepciones y polémicas que no han escapado a ninguno de los últimos gobiernos, este equipo efectivamente tiene otro perfil, pero nadie puede acusarlo de ser radical de izquierda. Sí se puede decir que efectivamente hay más posgrados de universidades europeas, en particular británicas, y menos Harvard, MIT o Chicago. De las americanas, hay varios con postgrados de Berkeley, que es la universidad más socialdemócrata dentro de las Top 10 de USA.