El gran negocio que hizo el Grupo Said con Scotiabank y la desconocida arista política

¡Buenas y feliz lunes! Entramos en la recta final del Gobierno de Sebastián Piñera y con eso el punto final del ciclo político-económico posdictadura. El próximo viernes asume el poder Gabriel Boric y con él una nueva generación que llega a La Moneda con una agenda reformista –algunos dirían refundacional–, al mismo tiempo que se escribe una nueva Constitución que genera todo tipo de esperanzas para algunos e incertidumbres para otros.

Hay nerviosismo en el sector minero por la aprobación durante el fin de semana de algunas de las mociones más radicales en la Convención Constitucional, que apuntan a nacionalizar a las empresas mineras y prohíben la propiedad privada sobre algunos recursos naturales. Se anticipa que el pleno las rechace, pero la volatilidad y el nerviosismo del mercado acerca de lo que rodea el proceso constituyente están para quedarse.

Fuente: Twitter / The Economist

Y por si fuera poco, a eso hay que sumar el estallido de una nueva Guerra Fría, inestabilidad geopolítica, finanzas públicas complejas y presiones inflacionarias (el martes tendremos el IPC de febrero). Es un escenario que no hemos tenido que enfrentar en más de 40 años. Como conté en la edición del jueves, un informe británico estima que la guerra en Ucrania podría costarle 1 billón de dólares a la economía mundial y agregar un 3% a la inflación global este año.

1- GRUPO SAID Y LAS RAZONES PARA VENDER

Qué pasó. Durante la semana se anunció que el Grupo Said, controlador de Parque Arauco y uno de los controladores de Embotelladora Andina (Coca-Cola), vendió su participación en Scotiabank Chile a The Bank of Nova Scotia, la matriz de Scotiabank en Canadá. Los Said recibirán alrededor de US$1.190 millones, la mitad en efectivo y el resto en acciones.

Se juntó el hambre con las ganas de comer. La iniciativa de comprar provino de los canadienses y la familia Said estaba dispuesta a escuchar. Significa avanzar en diversificar sus activos y bajar su exposición directa a Chile en momentos en que arranca un nuevo ciclo político lleno de incertidumbres. Ahora un tercio de todos sus activos/patrimonio estarán en dólares y en Canadá.

Un hito para la familia Said. La operación representa la salida definitiva de la familia del negocio bancario en Chile, pero le abre la puerta a la banca global. A cambio de su 17% que aún tenían en Scotiabank Chile, se quedarán con cerca del 0,6% de la matriz del banco canadiense y esa participación aumentará al 1%, lo que los deja entre los 7 mayores accionistas del holding financiero y el único entre los top 10 “con nombre y apellido”, ya que el resto son fondos de inversión globales con plata de terceros. Salvador Said seguirá presidiendo Scotiabank Chile, pero en el futuro podría pasar a sentarse en el directorio de la matriz en Canadá.

Las razones de los Said para vender y la arista política. La oferta era difícil de rechazar. Valora a Scotiabank Chile en US$ 6.500 millones y significa que los canadienses están pagando casi 13 veces las utilidades anuales del banco. Es la mayor operación bancaria en la región en al menos 5 años y deja a Scotiabank como el tercer banco más grande de Chile en valor bursátil, solo detrás de Santander y el Chile. Y por sobre el BCI, que vale US$ 5.300 millones, a pesar de tener una cuota de mercado similar (14%).

2- CRISIS ENERGÉTICA E INFLACIÓN, VUELVEN LOS AÑOS 70

Qué pasó. Al cierre de esta edición, Estados Unidos y sus aliados intensificaban el aislamiento de Rusia y evaluaban la prohibición a la importación de petróleo y gas natural rusos. Los expertos advierten que la escalada de la guerra en Ucrania podría conducir a una debacle energética como no hemos visto en décadas.

Hasta ahora Occidente ha tratado el tema de la energía con cautela y han evitado deliberadamente para las empresas energéticas rusas la peor de las sanciones. Pero esto estaría a punto de cambiar y no sería una decisión menor. La Unión Europea depende de Rusia para el 40% de su consumo de gas, que se utiliza para cosas críticas como calentar hogares y dar energía a las empresas. El petróleo ruso representa el 3% de las importaciones de Estados Unidos.

Chile y sus puntos vulnerables. Importamos casi todo el petróleo y un gran porcentaje del gas. A eso hay que sumar la sequía y su impacto en la generación energética local. Pero la generación solar y eólica son un elemento positivo. Y el precio del cobre a récord histórico es otro factor favorable que ayuda a aliviar el impacto: da herramientas, al tiempo que ciertas holguras fiscales y monetarias para enfrentar la crisis.

3- CHILE Y LA REGIÓN ANTE LA DEMANDA POR TALENTO TECNOLÓGICO

¿Puede América Latina satisfacer la demanda de talento tecnológico? Es el título de un informe reciente que revela que la demanda de programadores, ingenieros y desarrolladores de softwares en los Estados Unidos se ha disparado en los últimos meses, y las empresas tecnológicas estadounidenses buscan cada vez más su talento en América Latina.

Para Chile es una noticia doblemente compleja: tenemos pocos y los pocos se van ante la tentación de mejores sueldos y oportunidades. El BM ha advertido que la región se dirige hacia la Cuarta Revolución Industrial sin estar seriamente preparada y sin ingenieros ni experiencia técnica en medidas clave de innovación. En Chile, existe un déficit de 25% de profesionales en el área, lo que se relaciona directamente con una formación en matemáticas que está por debajo de los estándares a nivel mundial y que afectaría a la cantidad de profesionales chilenos que opten por las carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

4- GRÁFICO DEL DÍA: POR QUÉ SUBE LA MARRAQUETA

Inseguridad alimentaria: el precio de las marraquetas y las hallullas está por las nubes. La guerra en Ucrania hizo que el trigo se dispare en casi 40% en el año y eso tiene al precio de la harina disparado. El país importa el 44% de lo que consume en trigo y harina, y la escalada en los valores tiene al pan en Chile vendiéndose a precios récord. Datos oficiales a febrero muestran que el precio promedio del kilo de hallulla llega a $ 1.662,56 y la marraqueta promedia $ 1.673, 60.

5- TRES PREGUNTAS A JAVIER VERGARA

Javier Vergara Marshall es socio fundador de Valtin Capital, una boutique financiera de peso en el mercado local que se enfoca en finanzas corporativas y la valoración de activos financieros e inversiones. Vergara estima que la crisis geopolítica que desató la guerra en Ucrania es una oportunidad para Chile y es escéptico acerca de lo que saldrá de la Convención Constitucional.

En esta breve entrevista analizamos el impacto que tendrá la inflación y el alza de tasas en la rentabilidad de las empresas chilenas, el fenómeno de la salida de capitales y los riesgos y oportunidades en el nuevo escenario político que se viene, incluyendo la pregunta respecto a si las empresas chilenas están caras, baratas o “fair price”.

1- Se viene un nuevo ciclo político y económico para Chile, ¿cuáles son los riesgos y las oportunidades que hay para un empresario o inversor que quiere hacer negocios en el país?

-El nuevo ciclo político-económico liderado por el nuevo Gobierno y la nueva Constitución va a generar mayores costos para el sector privado, dadas las mayores regulaciones, costos laborales e impuestos, por lo que las empresas van a tener que implementar procesos de eficiencia muy significativos si quieren mantener los márgenes actuales.

Las oportunidades, si se cumplen las promesas de cambio de matriz económica, regionalización y cambios a la regulación medioambiental, vienen por el lado de inversiones inmobiliarias en regiones (sobre todo en las más extremas), negocios de reciclaje industrial, energías renovables (principalmente hidrógeno), desanilización de agua de mar y pequeños emprendimientos (por los subsidios y aportes directos de Corfo y el nuevo Banco de Desarrollo).

Sin embargo, hay que considerar, al momento de invertir, que va a haber sectores vedados para el sector privado, tales como educación, salud (excepto un par de clínicas para la súper elite), concesiones y seguridad social (solo van a quedar seguros de cuantificar en términos económicos y de menores flujos para las compañías; lo que hace muy difícil medir la rentabilidad futura de una inversión en dichos sectores.

6- SIN TACOS NI CORBATAS

–Airbnb y la ingeniosa idea para ayudar a Ucrania. Consiste en facilitar reservas para estadías inmediatas pero que los donantes no tienen la intención de utilizar. Hay decenas de usuarios que están compartiendo a través de Twitter y Facebook sus reservas en alojamientos con anfitriones ucranianos, con el único objetivo de ayudar económicamente. La plataforma les transfiere el dinero en 24 horas y elimina las comisiones. Ya fueron recaudados más de US$ 2 millones.

-La historia desconocida del búnker de Palermo, Buenos Aires, donde nacieron empresas que han revolucionado el mundo cripto. El relato es del periodista Sebastián Campanario, es fascinante y lo publicó en La Nación. La casa fue el punto de encuentro de un grupo de criptoentusiastas que, entre charlas de filosofía, fiestas y hackatones, iniciaron modelos de negocios que no existían. En su mayoría estudiaban en el ITBA, el MIT de la Argentina.

7- AGENDA DE LA SEMANA: INFLACIÓN DE FEBRERO

– Todos los ojos del mercado estarán en la cifras de inflación que publicará el martes el INE. Las expectativas están disparadas y en el mercado temen que el IPC podría subir sobre 9% a mediados de 2022. En enero los precios aumentaron 1,2% con respecto a diciembre, 7,7%, en 12 meses, la cifra más alta en casi 15 años. La última Criteria reveló que la gente está sintiendo el alza del costo de la vida en sus bolsillos ante el retiro de los estímulos fiscales y el término de los retiros de las AFP, y que esa combinación de bajo crecimiento y alta inflación será un flanco para el nuevo Gobierno.

8- RECOMENDACIÓN(ES) DE LA SEMANA

Esta semana traigo dos recomendaciones. La primera es un análisis de la revista The Economist que afirma que se viene una nueva era de conflicto económico. La invasión de Ucrania “marca una nueva era de guerra económica de alto riesgo que podría fragmentar aún más la economía mundial”. El reportaje hace hincapié en que no hay antecedentes de sanciones tan rápidas y contundentes que pueden hacer colapsar la décima economía del mundo. El coletazo global es impredecible.

“Las acciones contra el banco central de Rusia significan que no puede obtener acceso a gran parte de su gran cantidad de reservas de divisas de USD 630 mil millones”.

Mi otra recomendación es un análisis brillante de Ian Bremmer, el analista de geopolítica favorito de Wall Street y al quien he citado anteriormente en este espacio. Bremmer no es el primero o único que afirma que Rusia puede “ganar” la batalla por Ucrania, pero ya ha perdido la guerra, aunque es el que mejor lo explica.

El analista afirma que los errores de cálculo de Putin han resultado en una Rusia geopolíticamente más débil, una Ucrania envalentonada, un Occidente fortalecido, una economía en ruinas y una mayor inestabilidad política. Incluso con una victoria en el campo de batalla, Rusia saldrá más débil de esto.

Hasta aquí llegamos esta semana. Ya la mayoría está de vuelta en sus oficinas o escritorios virtuales y los chicos y chicas están de vuelta a clases.

Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.

