Presidente Boric, la economía y el desafío del nuevo ciclo: generar confianzas y el poco discutido rol del crédito en el éxito del modelo

¡Buenas y feliz lunes! El viernes arrancó oficialmente el nuevo ciclo político de Chile. Con Gabriel Boric arriba a la Moneda no solo un nuevo Gobierno sino además toda una nueva generación, que viene con una agenda reformista y que hace 12 años se atrevió a disputar el poder a la institucionalidad establecida. Y como adelanté en este espacio el jueves, su llegada al poder genera esperanzas, pero también incertidumbres y temores.

“Vamos a dar lo mejor de nosotros para estar a la altura de los desafíos”.

Boric llega al poder con la presión de responder a las demandas sociales y en medio del debate constitucional. A eso hay que sumar que encuentra a un país con una economía enfriándose y más endeudado, con inflación al alza y un sector privado temeroso de la agenda reformista. Gobernar nunca ha sido tarea fácil.

1- CRÉDITO, EL CORAZÓN DEL MODELO

“No estamos acá para impedir que las cosas ocurran, sino que para posibilitar que se hagan bien”.

Mario Marcel, ministro de Hacienda

El desafío de las confianzas. Como muy bien lo dijo Pablo Ortúzar en una de sus columnas recientes en La Tercera, “Gabriel Boric tiene la oportunidad de iniciar democráticamente las reformas sociales más importantes de los últimos 30 años”. Pero, para que pueda cumplir con sus promesas de convertir a Chile en una socialdemocracia moderna e inclusiva sin que la economía se descarrile, Boric, Mario Marcel, Nicolás Grau, Jeannette Jara y el resto del equipo económico que lo acompaña, van a tener que poner entre sus prioridades la generación de confianzas y despejar incertidumbres.

El crédito fue la clave el éxito del modelo chileno de los últimos 30 años. Ese análisis me lo dio un personaje clave del mundo económico que tuvo roles importantes en los gobiernos de la Concertación y que defiende sin vergüenza lo que él describe como los 30 años más exitosos de la historia de Chile “bajo cualquier parámetro”. (Ver esta serie de hilos de Twitter para algunos de los ejemplos más relevantes).

Pero la misma fuente es uno de los que reconoce que, desde al menos el 2006, el modelo pedía cambios a gritos. “No puede ser que con el nivel de crecimiento y desarrollo que alcanzamos, la calidad de la educación, salud y la posibilidad de tener una pensión digna, dependan de cuánta plata tienes, qué colegio fuiste o, peor, tus apellidos”.

Y agrega que Boric tiene una gran oportunidad y, a la vez, un gran desafío de hacer reformas que respondan a esas legítimas demandas, manteniendo el principal activo que logró Chile: estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversionistas globales. Y esa confianza se tradujo en acceso a miles de millones de dólares que permitieron financiar el desarrollo macro.

La importancia del crédito. El Chile posdictadura entró de lleno a los mercados internacionales de deuda soberana durante el Gobierno de Ricardo Lagos, de la mano de JP Morgan. Fue el banco de inversión que organizó las primeras reuniones con inversores globales y el que hizo de anfitrión en un encuentro clave en que Lagos mismo se reunió con las figuras más influyentes de Wall Street en Nueva York. Los banqueros de Morgan viajaron junto al entonces Mandatario en el mismo avión presidencial. Lagos tenía como misión despejar las dudas que generaba un Presidente socialista. El resto es historia.

El acceso a deuda y la creación de un mercado de capitales profundo, de la mano de las AFP y grandes aseguradoras, permitió al país y a la población acceder a créditos baratos para financiar proyectos de obras públicas, colegios, hospitales, planes sociales, casa propia, consumo y viajes, entre otros. Un dato a recordar: 75% de la deuda de los chilenos es deuda hipotecaria.

2- LA SILENCIOSA OFENSIVA DE SQM PARA NO PAGAR EL ROYALTY MINERO

SQM no quiere pagar royalty minero por su explotación del litio y está en batalla legal con el SII. El monto en cuestión supera los US$ 90 millones y abarca desde los años 2012 a 2018. El argumento de la empresa, que aún controla indirectamente Julio Ponce, es que el royalty se cobra a minerales “concesibles” y que bajo los códigos de minería que rigen actualmente el litio no es “concesible”.

La trastienda de la disputa. Quienes conocen el caso y la Ley Minera afirman que, respecto a SQM, las pertenencias de Corfo en el Salar de Atacama que explota la minera fueron otorgadas antes de 1979 y, por ende, ello hace que ese litio sea “concesible” y así es reconocido por la Constitución y el Código de Minería de 1982.

3- LA GUERRA EN UCRANIA ASEGURA QUE LA INFLACIÓN LLEGÓ PARA QUEDARSE

Qué pasó. Si alguien dudaba, lo que vimos en la semana debería disipar cualquier duda de que las presiones inflacionarias adicionales que gatilló la invasión rusa a Ucrania están para quedarse y serán un problema para la economía global, así como un desafío político más para el nuevo Gobierno de Gabriel Boric. El conflicto bélico provocó un salto en las materias primas que impactará en el costo de vida.

El IPC de febrero en Estados Unidos fue de 7,9%, su mayor nivel en 40 años y se convierte en un problema para la Casa Blanca. El presidente Joe Biden advirtió a la población que la guerra en Ucrania y las sanciones tendrán un costo y que se sentirá en el bolsillo de la gente. Pero agregó que será un costo que vale la pena asumir para defender principios como la democracia.

En Chile la inflación fue de 0,3 % en febrero y acumula un 7,8 % en 12 meses. La economía cerró 2021 con una inflación que alcanzó el 7,2 %, la más alta en 14 años.

Cobre, Chile y la guerra. Los analistas aún hacen los cálculos sobre si el alza en el precio del cobre, que está a máximos históricos, compensará la escalada en los precios de los alimentos y la energía. Un cobre alto fortalece el peso y beneficia a las arcas fiscales. Pero al mismo tiempo vamos a tener más inflación, porque importamos petróleo, gas y trigo.

Dilema para el Banco Central. Seguir con su política agresiva de alza de tasas al riesgo de frenar el crecimiento o asumir una postura más flexible, dado el nuevo escenario geopolítico.

4- GRÁFICO DE LA SEMANA

–Scotiabank y Santander lideran el boom de demanda por cuentas en dólares. Es un tema que hemos venido advirtiendo en este espacio en el último año y que los analistas sostienen que es reflejo de la incertidumbre que genera entre algunos chilenos el proceso constituyente y la resaca del estallido social.

“Mano dura” con la delincuencia desplaza a pensiones como primera prioridad ciudadana

La última Encuesta Criteria reveló que el cambio más urgente para el país es la ley “mano dura” para la delincuencia. La reforma al sistema de pensiones pasó a segundo lugar, luego de más de un año liderando las transformaciones necesarias para Chile.

En detalle, el 46% de los encuestados desea que, si en el futuro hay un aumento en las cotizaciones, estas vayan principalmente a las cuentas de capitalización individual, o bien sean compartidas entre las cuentas personales y un fondo colectivo (36%).



Respecto de la administración de la cotización previsional adicional, el 57% de los consultados prefiere poder elegir en su AFP y una institución estatal. La información completa se encuentra en este enlace o haciendo clic en la imagen

5- TRES PREGUNTAS A LA ECONOMISTA TUITERA ELISA CABEZÓN

Elisa Cabezón es la economista versión mujer (y mejor hablada, dicen algunos) del @economistaflaite en Twitter. Su foco es explicar la economía en simple y desmitificar prejuicios acerca del tan “denostado modelo”. Fue asesora económica de la Segpres del Gobierno de Sebastián Piñera y ahora está evaluando su futuro.

En esta breve entrevista, Cabezón habla de su experiencia en el Gobierno, los desafíos que aún existen para las mujeres en el mercado laboral chileno y revela por primera vez cuál fue la locura que la motivó a meterse al mundo de las redes.

1- ¿Qué es lo que más te molesta o preocupa del actual debate económico y del modelo que parece estar tomando forma?

-Me molesta que algunos sectores políticos ven nuestra economía como un juego de Monopoly: un juego de suma cero, donde la ganancia de unos es a costa de la miseria de otros, donde unos se hacen millonarios y se apropian de la riqueza del país mientras el resto se queda sin nada. Yo no comparto esa visión de la economía. Yo la veo como un espacio en que las personas interactúan entre ellas y crean un valor en conjunto como una marea que levanta todos los botes.

El mercado tiene fallas, eso no lo voy a negar, ha habido abusos de poder de mercado, monopolios, estafas, y por eso debemos fortalecer el rol fiscalizador del Estado para evitar esas malas prácticas. Pero una cosa es fortalecer esa función fiscalizadora y otra muy distinta es crear un Estado como ente monopólico de lo público que les quite espacio a los privados en la colaboración y creación de valor compartido. Me temo que, en el actual debate, se está inclinando hacia esto último, por ejemplo, cuando en la Constituyente se habla de la nacionalización de la minería o de empresas.

Se debiera fortalecer la colaboración pública y privada como clave para un desarrollo sostenible y enfrentar los problemas complejos que tenemos como sociedad en todo ámbito. Que lo público y privado colaboren en construir una base justa de bienes comunes que permita a las personas desarrollar las capacidades necesarias para acceder a las oportunidades generadas por este nuevo ciclo de progreso y bienestar.

Por último, si bien el mercado, más que repartirse los panes, lo que hace es multiplicarlos, también creo que es necesario fortalecer las políticas públicas progresivas, es decir, las políticas que tiran para arriba a las personas de menores ingresos y con desventajas, para que accedan a las nuevas oportunidades que entregan el crecimiento y desarrollo económico.

2- Una de las críticas al “denostado modelo” es que la tecnocracia económica estuvo por encima de las necesidades políticas. Tú estuviste adentro y eres economista, ¿dónde estás parada en ese debate?

6- SIN TACOS NI CORBATAS

– Cambio en el equipo de Banchile Inversiones: sale un histórico. Después de más 15 años Juan Carlos Ojeda deja de ser gerente de Banca Privada / Wealth management.

– Piñera le mete plata al chanchito antes de entregar el mando. Hacienda inyectó US$ 6.000 millones a los fondos soberanos chilenos en los últimos dos meses, reponiendo en parte lo gastado durante la pandemia y estallido social. Esta semana la Dirección de Presupuestos informó que depositó US$ 2.000 millones al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), gracias a la mejora en las estimaciones de ingresos, triplicando el compromiso establecido en la Ley de Presupuestos 2022.

7- AGENDA DE LA SEMANA

– La economía chilena cerró 2021 sobrecalentada. Se confirmará el viernes, cuando el Banco Central publique las cifras de crecimiento del cuarto trimestre del año pasado. El consenso es que la actividad habría cerrado el año creciendo por sobre el 12%, muy por encima de su potencial.

Presión al Banco Central. De confirmarse las cifras, el ente emisor se vería más presionado a ser más agresivo aún con el alza de tasas para enfriar la economía y mandar un nuevo mensaje al mercado en cuanto a que el BC está comprometido con volver a anclar las expectativas inflacionarias. El Banco Central decidió, a finales de enero, subir la tasa de referencia en 150 puntos, del 4 % al 5,5 %, su mayor nivel desde 2011.

8- RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

Fuente: Gettyimages

En defensa de las democracias liberales. Muchos analistas afirman que la respuesta agresiva de Europa a la invasión rusa de Ucrania se ha convertido rápidamente en algo que Estados Unidos siempre ha querido pero que, excepto Trump, nunca presionó: una Unión Europea que actúe como una superpotencia que puede alterar el orden global, promoviendo valores democráticos liberales en todo el mundo.

Esta semana mi recomendación nuevamente viene del columnista John Müller y es, como casi todo lo que él recomienda, una lectura que te hace pensar. Describe el impacto económico y político que tendrá la guerra de Ucrania en Europa. Es el trabajo del economista Jean Pisani-Ferry y calcula que el shock adverso provocado por el aumento de los precios del petróleo y el gas, las medidas de independencia energética, la afluencia de refugiados y el aumento del gasto en defensa, tendrá un costo de entre 150.000 millones y 600.000 millones de euros.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, y más allá de preferencias ideológicas, un saludo al nuevo Gobierno porque, si le va bien, a Chile le va bien.

Y recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.