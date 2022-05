Falabella, ¿banco o retailer?; Saieh pone en prenda Copesa y fuerza a que BTG y el banco de la CChC le tire un salvavida

¡Buenas y feliz jueves! Recesión global, inflación, guerra y la Convención Constitucional en la recta final. Todos, factores que dominan la agenda política y económica.

Pero hoy pondremos esos temas en pausa y el foco de esta edición estará en los crecientes problemas de Saieh, el tropezón de Falabella, la entrada de Cencosud a Estados Unidos, y el desconocido rol de Jorge Bofill en el acuerdo entre Latam y los acreedores disidentes para despejar su salida de la quiebra.

1

1- SAIEH BAJO PRESIÓN

Qué pasó. El empresario está cada vez más complicado por sus deudas. Esta semana se vio obligado a poner garantías personales para poder reestructurar un proyecto hotelero en Viña y forzó al banco BTG Chile y al Banco Internacional –controlado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)– a lanzarle un salvavidas. Al mismo tiempo, en las negociaciones con los acreedores de CorpGroup Banking, a los que les debe US$ 500 millones, Álvaro Saieh dio en garantía un 42% de Copesa, el holding de medios a través del cual controla a La Tercera y Radio Duna, entre otros.

Vamos por partes. A principios de semana se supo que Saieh se comprometió a vender el paralizado proyecto de hotel en Viña del Mar, de US$ 70 millones, después de acordar refinanciamiento con BTG y Banco Internacional. Según el Diario Financiero, el acuerdo es parte de un arreglo de reorganización extrajudicial con los bancos con los cuales ya mantenía deudas por más de US$ 13 millones en ese proyecto. Banco Internacional inyectará US$ 450 mil dólares adicionales y junto a BTG acordaron nuevos plazos. A cambio, Saieh se comprometió a inyectar alrededor de US$ 1 millón y en un plazo de un año vender el proyecto.

La lectura del mercado. Sin los nuevos fondos y la reestructuración, el proyecto habría quebrado y los bancos habrían recuperado menos de la mitad del préstamo original. Una fuente que conoce detalles de las negociaciones afirma que los mencionados bancos se vieron obligados a la reestructuración para poder recuperar el crédito original.

El rol de dos ex CorpBanca que conocen bien a Saieh . El presidente de BTG Pactual Chile es Fernando Massú, exgerente general de CorpBanca, y el actual gerente general de Banco Internacional es Mario Chamorro, CEO de CorpBanca antes de Massú.

La nueva oferta a los acreedores de CorpGroup Banking: Copesa en garantía. La reestructuración de las deudas del proyecto hotelero es secundaria a las negociaciones con los acreedores de CorpGroup Banking, a los cuales les debe US$ 500 millones. Entre los bonistas están Consorcio –con casi el 20% de la deuda–, MBI, LarrainVial, Compass, el fondo Fynsa y los family offices de las familias Hurtado Berger (Entel) y Solari Donaggio (Falabella).

2

2- VOLATILIDAD DEL PESO LE PASA LA CUENTA A FALABELLA

Qué pasó. La utilidad neta de Falabella se derrumbó a la mitad, el Ebitda cayó 17%, el resultado operacional bajó en un 29,1% y los márgenes se deterioraron en los primeros tres meses del año. Eso, a pesar de que los ingresos aumentaron 18,2% y las ventas de los negocios de retail crecieron 15% a nivel agregado en todos los mercados.

Al mercado no le gustó: las acciones estuvieron entre las más castigadas del IPSA, cayendo 4,2%. Este jueves los ejecutivos enfrentarán un clima complejo en la reunión con analistas para explicar los resultados.

La trastienda del desplome de las utilidades netas (US$ 92 millones, un caída de 47%). En parte fue el alza en los gastos de administración y ventas, que aumentaron un 22,1%, y problemas de la cadena logística global. Pero el factor decisivo fue el durísimo impacto de las pérdidas en derivados de cobertura de importaciones. Falabella opera en 6 mercados y gran parte de los productos que vende los paga en dólares, pero reporta sus operaciones en pesos chilenos y es por eso que tiene como política mantener contratos a futuro como cobertura para mitigar el impacto.

El dominante rol del negocio financiero. Dos analistas que siguen de cerca a la industria del retail y conocen bien Falabella, dicen que la empresa “en realidad es un gran banco disfrazado de retail“. Y si uno mira los estados financieros, queda claro que las utilidades del negocio bancario son las que sustentan todo el negocio de retail.

El negocio bancario de Falabella en Chile generó, en el primer trimestre de 2022, un Ebitda que fue más de 9 veces el del negocio de las tiendas de departamento.

3

3- LOS PAULMANN VUELVEN A IR DE COMPRAS, AHORA EN ESTADOS UNIDOS

Qué pasó. Cencosud reduce su exposición a la incertidumbre política de Chile y la inestabilidad regional con una operación que le da la entrada al mercado de Estados Unidos. La empresa anunció la compra del 67% de los supermercados The Fresh Market por US$ 676 millones. Fresh Market es una cadena de supermercados premium que opera en 22 estados de EE.UU. y que el año pasado reportó ingresos por US$ 1,933 millones. Con esta transacción, Cencosud amplía su diversificación geográfica con aproximadamente el 12% de los ingresos proforma provenientes de Estados Unidos.

4

4- SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

–Latam llega a un acuerdo con los acreedores disidentes, pero aparece un nuevo gigante regional para hacerle competencia. Este miércoles se filtró que la aerolínea puso más plata en el plan y cerró finalmente con las AFP y el resto de los bonistas locales. De acuerdo a La Tercera, la nueva fórmula incluiría una recuperación de hasta cerca de 50% de las deudas pero a cambio de dinero fresco y a plazos mayores. El acuerdo incluye un pago en efectivo de más de US$ 250 millones.

El rol de Jorge Bofill. La negociación estuvo liderada por el estudio Kramer Levin de Nueva York, pero tuvo el apoyo local del destacado penalista y su estudio.

– La caída del peso le agrega presión a la alta inflación y mercado ahora estima que cerrará el año en casi 9% y el dólar podría estar por sobre los $900. La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que publicó esta semana el Banco Central proyecta un alza de 75 puntos base a la tasa, llevándola a 9%, donde permanecería hasta fin de año, cuando comenzaría a bajar.

El vicepresidente del Banco Central reconoce que siguen existiendo riesgos significativos para la convergencia de la inflación a pesar de su agresiva política monetaria. Pablo García lo explicó en una presentación ante inversores extranjeros organizada por el BBVA. El economista detalló que el corredor actual de la Tasa de Política Monetaria (TPM) se encuentra entre 100 y 200 puntos base por encima del propuesto en el último Informe de Política Monetaria (IPoM).

Hasta aquí llegamos por hoy. El domingo vengo con el ranking de los banqueros de inversión más influyentes de Chile, lo bueno, lo malo y lo feo de la inflación para el negocio de los bancos, y un análisis de cómo quedó la institucionalidad económica en el borrador de la nueva Constitución.

Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.