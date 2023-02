“Quién tiene la Chiflota”: el día en que el sistema financiero estuvo a punto de quebrar y nadie lo supo

El Metaverso tendrá un lugar prominente en la agenda. El otro rockstar es Matthew Ball, CEO de Epyllion, holding diversificado con inversión en startups y producción de televisión, cine y videojuegos. Antes lideró la estrategia de Amazon Studios. Ball es Fundador del fondo Roundhill Ball Metaverse que cotiza en Wreetall St. Se desempeña como asesor senior para McKinsey & Company, Makers Fund y KKR, además, es miembro del directorio de numerosas startups y autor del best-seller “The Metaverse and How it Will Revolutionize Everything” (Como el Metaverso revolucionará todo).