Economía global y mercados desafiados por nueva realidad y Chile entra en territorio desconocido

¡Buenas y feliz domingo (lunes negro para muchos)! La nueva realidad, estamos entrando en terreno desconocido. Es el título de un informe del Santander Chile. Y es que la guerra comercial desatada por Donald Trump tensiona lazos con aliados históricos y genera gran incertidumbre en la economía global.

La tensión está en el aire: los mercados reaccionan con nerviosismo y la incertidumbre se encuentra a la orden del día. Los fondos de cobertura están siendo afectados por las mayores llamadas de margen (poner más garantías) desde la crisis del COVID de 2020 y eso significa que están forzados a salir a vender para cubrir sus posiciones en el mercado.

Los fondos de cobertura están siendo afectados por las mayores llamadas de margen (poner más garantías) desde la crisis del COVID de 2020 y eso significa que están forzados a salir a vender para cubrir sus posiciones en el mercado. Los indicadores clave muestran niveles de estrés financiero de los días post Bear Stearns y Lehman Brothers, cuando estalló la crisis financiera de 2008.Los grandes bancos de Wall Street llamaron a todo su personal clave y operadores de mesas a estar en la oficina de madrugada este lunes, en anticipación de lo que hasta ahora es una jornada compleja. El cobre cae con fuerza y el dólar vuelve a flirtear con los mil pesos.

Al cierre de esta edición las bolsas alrededor del mundo se desploman pero hay mucha volatilidad y rumores. La Reserva Federal advirtió que se viene más inflación y menor crecimiento en Estados Unidos. Algo que también se siente a nivel global. JP Morgan lo advirtió también el viernes. Trump dice que la Fed debería recortar tasas esta semana.

Chile no está libre de las consecuencias. Mario Marcel, el ministro de Hacienda, dice que hay que seguir la vía institucional con la Casa Blanca y usar las herramientas del Tratado de Libre Comercio que tenemos.

El Diario Financieroinformó que desde febrero Hacienda y la Cancillería habían venido coordinando reuniones con el Banco Central y empresarios para prepararse para lo que venía y tener un plan de acción. Esto, en medio de un escenario en que la actividad económica sigue débil, y la urgencia por reformas estructurales es cada vez más evidente, si queremos ser competitivos en este nuevo panorama. Se estima que US$ 8.000 millones de exportaciones chilenas son las que serían afectadas.

En esta edición de El Semanal: un documento de noviembre de 2024 que explica en detalle la base intelectual y política de lo que está haciendo Trump. Es pan caliente este fin de semana en redes y Wall Street, y vale la pena leerlo. El autor es el actual asesor económico de Trump en la Casa Blanca y el documento lo escribió cuando aún era socio y alto ejecutivo de uno de los fondos de inversión más grandes de Wall Street.

Además, la crisis de los medios que tiene al duopolio contra las cuerdas; la luz verde de la CMF que les da respiro a los vapuleados grandes fondos de renta inmobiliaria; los Matte hacen negocio redondo con el Estado y se sacan un problema de encima; y se viene una audiencia clave ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso que busca dividir a los grandes grupos económicos.

Antes de arrancar, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, y El Semanal Exprés, para que nuestra comunidad siga creciendo.

1

LOS FUNDAMENTOS DETRÁS DE LA LOCURA DE TRUMP

La base intelectual del terremoto que desató Donald Trump es un intento de realinear la economía global y que se produce unas cuantas veces cada siglo. Lo dijo el ahora secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, en una presentación en el Instituto Manhattan en junio del año pasado.

“Nos encontramos en un momento geopolítico único, y preveo que en los próximos años tendremos que llevar a cabo una gran reorganización económica global, algo similar a un nuevo Bretton Woods o, si queremos, volver a los acuerdos del acero o al Tratado de Versalles. Es muy probable que tengamos que hacerlo en los próximos cuatro años, y me gustaría formar parte de ello. ¿Por qué? Porque el statu quo se ha vuelto insostenible. No podemos seguir permitiendo que otros países financien indefinidamente nuestra deuda y nuestros déficits”.

Pero el fundamento teórico que mejor explica lo que intenta hacer Trump lo tiene Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos (CEA) de Trump, doctor en Economía de Harvard y uno de los socios de Hudson Bay Capital Management (HBC), una firma de inversiones que administra más de US$ 31.000 millones para fondos de pensiones, familias de alto patrimonio e inversores institucionales.

En noviembre del año pasado, escribió un trabajo de 41 páginas que explica en detalle lo que ahora está intentando hacer Trump. El documento lo tituló “Guía del usuario para la reestructuración del sistema de comercio global”, y si quieren entender lo que está pasando ahora, les sugiero leer el documento.

Según Miran, estamos al borde de un cambio generacional en los sistemas comerciales y financieros internacionales. Explica que el origen de los desequilibrios económicos radica en la persistente sobrevaloración del dólar, lo que impide el equilibrio del comercio internacional.

Esta sobrevaloración es impulsada por la demanda inelástica de activos de reserva (el dólar),lo que se convierte en un desafío creciente para Estados Unidos, especialmente a medida que el Producto Interno Bruto global crece. Los sectores manufactureros y comerciales de EE.UU. asumen el costo de esta situación.

El argumento de Miran es que Estados Unidos necesita reestructurar el sistema comercial global para garantizar su seguridad económica y, así, recuperar el control sobre su futuro económico. Su enfoque refleja una visión proteccionista que busca fortalecer la posición geopolítica de Estados Unidos frente a competidores como China y la UE, que –según él– han manipulado las condiciones comerciales para obtener ventajas injustas.

En su ensayo, el funcionario de Trump examina diversas herramientas disponibles para reestructurar estos sistemas, los posibles efectos secundarios de su implementacióny opciones políticas para minimizar dichos efectos.

Una de las herramientas que destaca son las tarifas, las cuales proporcionan ingresos. Si se compensan con ajustes en las divisas, las tarifas presentan efectos secundarios mínimos, como se observó en los años 2018-2019. Sin embargo, advierte que las tarifas probablemente se implementen de manera estrechamente vinculada a preocupaciones de seguridad nacional.

Propone aranceles sustanciales como un mecanismo para generar ingresos y, al mismo tiempo, equilibrar las relaciones comerciales internacionales . Según Miran, al aplicar tarifas de manera estratégica y con ajustes en las políticas monetarias, se podría mitigar el impacto negativo de esas tarifas, evitando inflaciones masivas o efectos adversos en la economía interna.

Propone aranceles sustanciales como un mecanismo para generar ingresos y, al mismo tiempo, equilibrar las relaciones comerciales internacionales. Según Miran, al aplicar tarifas de manera estratégica y con ajustes en las políticas monetarias, se podría mitigar el impacto negativo de esas tarifas, evitando inflaciones masivas o efectos adversos en la economía interna. Esta propuesta se basa en la premisa de que los socios comerciales deben asumir parte de la carga económica, lo cual tiene un fuerte componente geopolítico, al intentar frenar la competencia desleal de países que manipulan sus monedas o adoptan políticas comerciales agresivas.

Ajustes en la Política Monetaria. Stephen Miran no solo aboga por tarifas, sino también por ajustes en el valor de las monedas, de manera tanto unilateral como multilateral. Argumenta que, mientras que históricamente EE.UU. ha seguido enfoques multilaterales para ajustar el valor del dólar, existen estrategias unilaterales que podrían usarse para corregir la subvaloración de las monedas de otras naciones, lo que tendría un impacto considerable en el comercio global.

Y asegura que la estrategia de ajustar el valor del dólar y otras monedas internacionales tiene un fuerte respaldo geopolítico,ya que permite a Estados Unidos recuperar competitividad frente a economías que mantienen políticas devaluatorias para favorecer sus exportaciones, como China.

2

EL DUOPOLIO EN CRISIS

La crisis que afecta a la industria de los medios en Chile y el mundo está golpeando con fuerza aun mayor al duopolio: fuentes que conocen detalles de la profundidad de los problemas que enfrentan El Mercurio y Copesa –controlador de La Tercera, La Cuarta y Radio Duna–, afirman que Álvaro Saieh evalúa activamente la venta de su holding mediático y aseguran que las pérdidas del medio de los Edwards habrían llegado a US$ 10 millones el año pasado y que en la familia no estarían dispuestos a seguir apostando su patrimonio para seguir inyectando fondos al negocio.

Dos altas fuentes al interior de Copesa y uno de La Tercera afirman a este medio que desde los dueños se les comunicó de manera reservada e informal que la venta es una de las opciones que están sobre la mesa. Un alto ejecutivo del sector financiero que conoce en detalle el negocio dice que la familia Saieh, en los últimos meses, tuvo acercamientos con varios potenciales interesados, pero no se avanzó a negociaciones serias.

Un alto ejecutivo del sector financiero que conoce en detalle el negocio dice que la familia Saieh, en los últimos meses, tuvo acercamientos con varios potenciales interesados, pero no se avanzó a negociaciones serias. Una de las fuentes de Copesa agrega que Saieh habría hablado con empresarios y gremios para levantar capital como plan A o buscar alianzas o socio. La idea es conseguir canje/capital para financiar el día a día y enfrentar deudas y compromisos. Eso sí, a largo plazo la idea es sanear el negocio, seguir siendo una voz en el debate público, pero eventualmente salir.

La idea es conseguir canje/capital para financiar el día a día y enfrentar deudas y compromisos. Eso sí, a largo plazo la idea es sanear el negocio, seguir siendo una voz en el debate público, pero eventualmente salir. Consultado Jorge Andrés Saieh, hijo de Álvaro y presidente de Copesa, respondió que no está evaluando la venta de esta.“Actualmente nuestra opción es implementar un plan de innovación y mejoramiento de la gestión para abordar los desafíos de sustentabilidad de Copesa”. Y sobre conversaciones con interesados, Saieh respondió que “no han existido conversaciones con ese propósito, por las razones explicadas en la pregunta anterior». Y sobre los acercamientos a grupos económicos y gremios, el empresario explica que “Copesa, por su naturaleza como empresa de comunicaciones, tiene contactos con todos los sectores del país, manteniendo siempre su independencia editorial. En la sociedad chilena no siempre es entendido bien el rol de la prensa y la importancia de la pluralidad de los medios. Esa es una tarea pendiente en la que el país debe avanzar”.

Cabe mencionar que, dado que una parte importante de las acciones de Copesa están en garantía con los exbonistas del bono de US$ 500 millones de CorpGroup que cayó en default, la venta podría tener que pasar por ellos. Ahí los principales acreedores son Consorcio y MBI.

Jorge Andrés Saieh dice que “es muy importante aclarar que esa garantía se refiere al cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Chapter 11, que se encuentran al día. Sin embargo, por decisión del Tribunal de Delaware, la recepción de esos recursos por parte de los exbonistas se encuentra suspendida mientras mantengan acciones judiciales al margen de la ley en Chile un par de exbonistas, porque ello vulnera el espíritu del acuerdo, según lo estima el Tribunal de Delaware”.

Una persona conocedora de los problemas de Copesa dice que siguen con muchas deudas y, a pesar de que los cambios y la reestructuración avanzan,no es a un ritmo que permita proyectar números azules y crecimiento en el corto o mediano plazo.

Los problemas de El Mercurio. El grupo de medios de los Edwards también sufre, pero en silencio. Ha habido dos grandes recortes de personal y, en los últimos dos años, en varias ocasiones los sueldos grandes se pagaron en cuotas. “Nadie de la familia tiene la vocación y fuerza para sacarlo adelante y tampoco las ganas de seguir comiéndose el patrimonio para mantener a flote la empresa”, cuenta un empresario que conoce de cerca a la familia y los números.

3

UN RESPIRO PARA LOS GRANDES FONDOS DE RENTAS INMOBILIARIAS

El mercado de fondos de rentas inmobiliarias respira con alivio en estos días, después que el fondo Renta Comercial de BTG Pactual –uno de los gigantes del mercado– logró que los aportantes aprobaran cambios clave al reglamento sobre el derecho a retiro, lo que le permitirá extender la vida del fondo y no tener que salir a vender activos en medio de un mercado deprimido.

El de BTG es uno de los mayores fondos de rentas inmobiliarias de Chile, con un portafolio de activos valorizado en US$ 870 millones.

En una Asamblea Extraordinaria de aportantes celebrada el 3 de abril, se aprobó –con un 90% de votos a favor–modificar la regulación del derecho a retiro contenida en el reglamento Interno del fondo. El valor será determinado según su valor bursátil y no por el valor libro, que en prácticamente todos los fondos en la actualidad es mucho mayor al de mercado. Entonces, eso hace imposible pagarlo, porque es muy injusto para los que se quedan, y genera incentivos perversos para los más chicos.

Es lo que le pasó a fondos de Toesca, Sura y BanChile, entre otros, que el año pasado se vieron forzados a comenzar el proceso de liquidación de sus fondos después que una minoría de los aportantes (5%) ejerciera su derecho a retiro y votara en contra de la propuesta de extender. En su momento en el mercado advirtieron que el fondo inmobiliario de BTG, que vence en agosto de este año, podría enfrentar el mismo problema. Este problema afecta a los principales inversores institucionales del mercado y a los family offices de los grandes grupos económicos.

Lo que hasta ahora no se sabía es que a favor de BTG le jugó la desconocida respuesta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a una consulta que le hizo en diciembre de 2024 la AGF Independencia, el principal administrador de fondos inmobiliarios del mercado, que le solicitó confirmar el criterio del regulador respecto a una eventual modificación del reglamento interno del fondo de inversión público no rescatable Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias.

La CMF le dio la luz verde y dijo que no existe impedimento legal para que Independencia proponga cambios a la regulación del derecho a retiro contenido en el reglamento interno del fondo. Y citó que esto siempre y cuando las cuotas estén registradas en una bolsa de valores nacional, o extranjera autorizada por la Superintendencia para estos efectos, y “en este sentido, los aportantes siempre podrían salirse el fondo, enajenando sus cuotas a valor de mercado en la bolsa de valores correspondiente”.

Y citó que esto siempre y cuando las cuotas estén registradas en una bolsa de valores nacional, o extranjera autorizada por la Superintendencia para estos efectos, y "en este sentido, los aportantes siempre podrían salirse el fondo, enajenando sus cuotas a valor de mercado en la bolsa de valores correspondiente". Eso sí, fuentes de la industria aclaran que lo que dice la CMF sirve o aplica solo a fondos grandes que tienen liquidez y volumen en la bolsa.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL MAPA DEL PROTECCIONISMO

En una medida sin precedentes, esta semana Donald Trump detonó una guerra comercial con la imposición de aranceles adicionales de al menos un 10 % a la mayoría de los países –Chile incluido–, con tasas aún más altas para aquellos que aplican gravámenes elevados a las importaciones estadounidenses o que, según la Casa Blanca, incurren en prácticas comerciales o monetarias “desleales”.

Con esta nueva ola de aranceles, la administración de Trump refuerza su estrategia proteccionista, intensificando la incertidumbre global. El presidente de EE.UU. justificó la medida mencionando el bajo consumo interno en países como Singapur, China, Irlanda y Alemania, así como el déficit comercial de Estados Unidos, que ha sido una de las principales preocupaciones de Trump desde su primera administración.

El presidente de EE.UU. justificó la medida mencionando el bajo consumo interno en países como Singapur, China, Irlanda y Alemania, así como el déficit comercial de Estados Unidos, que ha sido una de las principales preocupaciones de Trump desde su primera administración. Curioso que, además de México y Canadá, Rusia también queda fuera por ahora. Y hasta el momento el cobre no está en la lista.

Si miran el mapa que publicó Statista, algunos países con altos aranceles a la importación han sido golpeados con tarifas aún mayores en sus exportaciones hacia Estados Unidos. Entre ellos están India (+26%), Túnez (+28%) y Argelia (+30 %). Otros países, como los miembros de la Unión Europea (+20 %) y China (+34 %, con una tarifa total del 54%), fueron sancionados por supuestas prácticas comerciales injustas.

Ahora, la fórmula que usó la Casa Blanca para calcular los aranceles anunciados está siendo fuertemente cuestionada por falta de rigurosidad.

5

LA SEMANA EN REDES: TRUMP, TARIFAS Y TERREMOTO EN LOS MERCADOS

“Aquí está mi nominación para el gráfico más interesante de la semana.

*Podría decirse que el mercado de valores se desplomó esta semana.

JP Morgan dice que hay un 60% de probabilidad de una recesión

Incertidumbre récord

Política gubernamental sin precedentes en materia arancelaria.

Entonces, dada la lista anterior, ¿qué indica el rendimiento a 10 años que todavía es 40 puntos básicos más alto que su mínimo de septiembre?”.

El posteo es de Jim Bianco ( @biancoresearch ), un reconocido inversionista, analista financiero e influyente comentarista estadounidense , ampliamente conocido por sus perspectivas macroeconómicas y su enfoque a contracorriente respecto a los mercados y la política monetaria.

, ampliamente conocido por sus perspectivas macroeconómicas y su enfoque a contracorriente respecto a los mercados y la política monetaria.

Su posteo resumió la semana, pero lo que pregunta al final es lo que desató el debate:¿el mercado anticipa caos, menor crecimiento y también más inflación? Historia en desarrollo.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Lo que se habla en las mesas de dinero. El rol de Yair y Luis Ventura en las cuestionadas operaciones de FX del exejecutivo de Itaú, Rodrigo Flores. Son los clientes de Nevasa que se habrían coordinado con Flores en el esquema de operaciones fraudulentas de divisas que ahora se estima que sumarían casi US$ 13 millones.

Itaú despidió a Flores en octubre del año pasado, luego de descubrir la estafa y, hace unas semanas –como adelantamos en este espacio–, presentó una querella contra Rodrigo Flores y tres operadores de la mesa de FX de Nevasa.

Itaú despidió a Flores en octubre del año pasado, luego de descubrir la estafa y, hace unas semanas –como adelantamos en este espacio–, presentó una querella contra Rodrigo Flores y tres operadores de la mesa de FX de Nevasa. La nueva arista es que hace dos semanas Nevasa presentó una demanda por fraude contra Flores y los Ventura, pero Itaú pidió que se desestimara y la Justicia la declaró inadmisible.Cercanos al caso que conocen la postura de Itaú, afirman que Nevasa se benefició en US$ 1.5 millones, algo que en Nevasa descartan completamente.

Vínculos con poderosos. En el mercado se habla de que los Ventura –que son parientes cercanos de la familia Calderón, controladores de Ripley– tienen cuentas y negocios importantes en varios bancos, incluyendo el propio Itaú, y que habría otra serie de operaciones “cuestionables que a mucha gente no le interesa mucho que se destape”.

Cabe recordar que, cuando destapamos el caso en febrero, Nevasa –que no ha tenido los mejores años– había llegado a un acuerdo para ser adquirida por el holdingaguas arriba que controla AFP Habitat. AAISA controla y gestiona AFP Habitat en Perú, AFP Colfondos en Colombia y Prudential AGF en Chile y Perú. La operación se cayó cuando explotó el caso. Nevasa dice que es un ejemplo del perjuicio que sufrió por el fraude y que eso le da derecho a querellarse.

– Los Piñera vuelven a ser socios de los Cueto y nuevamente son parte del grupo controlador de Latam. El Mercurio reveló este domingo que, a través de una inyección de capital de casi US$ 700 millones, una sociedad que ahora controlan los hijos del expresidente entró como socia de la matriz del Grupo Cueto que controla un poco más del 5% de Latam. A pesar de ser el cuarto mayor accionista, los Cueto siguen presidiendo el directorio a través de un pacto informal de accionistas.

En el mercado dan por descontado que, a medida que el fondo que financió a la aerolínea durante el proceso de quiebra bajo el Chapter 11 en Estados Unidossiga vendiendo su paquete accionario –actualmente representa más del 24%–, los Cueto/Piñera van a aumentar su participación hasta volver a controlar.

Cabe recordar que Piñera vendió su participación accionaria en la entonces LAN Airlines (hoy LATAM Airlines) en febrero de 2010, poco antes de asumir su primer mandato como Presidente de Chile.

¿Por qué vendió? La decisión respondió a una necesidad de evitar conflictos de intereses, ya que al asumir la Presidencia de Chile no podía mantener inversiones en una empresa tan relevante para el país. La venta también fue un gesto político para reforzar su compromiso con la transparencia y la separación entre negocios y Gobierno.

La decisión respondió a una necesidad de evitar conflictos de intereses, ya que al asumir la Presidencia de Chile no podía mantener inversiones en una empresa tan relevante para el país. La venta también fue un gesto político para reforzar su compromiso con la transparencia y la separación entre negocios y Gobierno. ¿Cuánto vendió y a qué precio? Piñera vendió su 26.3% de participación en alrededor de US$ 1.500 millones. La venta se realizó en parte en el mercado bursátil y en parte a través de acuerdos privados.

– El rol de los grandes conglomerados en el banquillo. El próximo jueves, a las 9:30 horas, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) llevará a cabo una audiencia pública para analizar la posible implementación de una normativa que regule la participación de los grandes conglomerados empresariales en diversos sectores de la economía chilena. ​

En septiembre de 2023, el TDLC abrió las puertas para dividir a los grandes grupos económicos de Chile. Hay que recordar que el caso se origina a partir de una solicitud presentada por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), que busca que el TDLC recomiende al Ejecutivo la creación de una ley destinada a limitar el poder de mercado de los principales grupos del país. ​

Hay que recordar que el caso se origina a partir de una solicitud presentada por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), que busca que el TDLC recomiende al Ejecutivo la creación de una ley destinada a limitar el poder de mercado de los principales grupos del país. ​ La semana pasada un nuevo grupo de conglomerados salieron a defender su postura ante el tribunal. Entre ellos están los grupos Angelini, Luksic, Yarur y Falabella, los que han presentado antecedentes para defender su postura ante el TDLC. ​

– Una economista que ha liderado una casi cruzada para transformar el capitalismo en Chile es Jeannette von Wolfersdorff. Esta semana publicó un libro –La fascinante complejidad de nuestros sistemas– en el que dice que transformar el capitalismo en nuestro país es un desafío sistémico.

La también miembro del Consejo Fiscal Autónomo y la primera mujer directora de la Bolsa de Santiago, afirma que los sistemas que sostienen democracias fueron diseñados sin anticipar problemas como la crisis climática y avances tecnológicos, y apunta a la necesidad de una transformación que involucre a todos los actores sociales.

– Grupo Matte sigue el ejemplo de los Luksic y cierra acuerdo con el Gobierno para finalmente “colocar” el histórico edificio del BICE que está a pasos de La Moneda. En febrero cerraron un acuerdo para que el edificio sea el nuevo Ministerio de Seguridad, y que en la oficina desde donde Bernardo Matte lideraba el banco, ahora se siente el ministro Luis Cordero. No queda claro si la operación es un arriendo o un leasing con una cláusula de compra.

El Estado al rescate. Hay que recordar que el mercado inmobiliario del centro está muy golpeado desde el estallido, con una fuga de empresas y bufetes de abogados, entre los que se encuentran Santander, BICE y Enel. “A los Matte le sacaron un cacho de encima. Era un elefante blanco. Y recuerda que su familia tiene la mitad de los edificios que rodean la Plaza de Armas y otros emblemáticos en Huérfanos y el Paseo Ahumada”, asegura una fuente del sector inmobiliario que maneja la data.

Hay que recordar que el mercado inmobiliario del centro está muy golpeado desde el estallido, con una fuga de empresas y bufetes de abogados, entre los que se encuentran Santander, BICE y Enel. "A los Matte le sacaron un cacho de encima. Era un elefante blanco. Y recuerda que su familia tiene la mitad de los edificios que rodean la Plaza de Armas y otros emblemáticos en Huérfanos y el Paseo Ahumada", asegura una fuente del sector inmobiliario que maneja la data. Durante el Gobierno de Ricardo Lagos el grupo Luksic llegó a un acuerdo para venderle al Estado de Chile el Hotel Carrera,para convertirse en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. El monto fue cercano a las 832.000 Unidades de Fomento (UF).

7

AGENDA DE LA SEMANA

– La verdad es que la agenda la dominará Donald Trump y la Casa Blanca. Cualquier cosa que se anuncie sobre tarifas o comentarios de la Reserva Federal serán analizada con lupa. Habiendo dicho eso, el martes el INE publicará el IPC de marzo.

Según la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, los analistas proyectan que el mes pasado la inflación fue de 0,5%, confirmando que lo peor del alza de tarifas eléctricas ya pasó, aunque con la bomba de tarifas que tiró Trump, el mercado comienza a hacer nuevos cálculos. Hacienda estima que el impacto lo sentiremos el próximo año. El IPC de febrero fue de 0,4% y acumuló 4,7% en doce meses , una fuerte moderación luego del IPC de 1,1% registrado en enero.

Hacienda estima que el impacto lo sentiremos el próximo año. El IPC de febrero fue de 0,4% y acumuló 4,7% en doce meses, una fuerte moderación luego del IPC de 1,1% registrado en enero. Cabe mencionar que el lunes tendremos la minuta de la última Reunión de Política Monetaria del Consejo del Banco Central, el miércoles la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) post RPMde marzo y el jueves se publica la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de abril. Estos tres pedazos de información nos darán mayor visibilidad acerca de lo que el ente emisor y el mercado están viendo.

1

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: EL FUTURO ES CHINO

Esta semana –y a propósito de la guerra de tarifas que desató Donald Trump– les recomiendo esta columna que escribió Thomas L. Friedman en The New York Times: “Acabo de ver el futuro, y no estaba en Estados Unidos”.

“Hubo un tiempo en que la gente iba a Estados Unidos para ver el futuro. Ahora vienen aquí”, se lo dice a Friedman, ganador de dos premios Pulitzer de periodismo, un empresario estadounidense que lleva varias décadas trabajando en China.

Friedman explica en simple, en detalles y con numerosos ejemplos la falacia del “pensamiento mágico” que está detrás de lo que intenta hacer Trump y lo que está en juego para la economía mundial.

“Te equivocas si crees que China llegó a dominar la fabricación mundial a base de trampas. Sí, hizo trampas, copió y forzó transferencias de tecnología. Pero lo que hace que el gigante chino de la fabricación sea tan poderoso hoy en día no es solo que haga las cosas más baratas, sino que las hace más baratas, más rápidas, mejores, más inteligentes y cada vez más impregnadas de inteligencia artificial”.

“Mi problema es el pensamiento mágico de Trump, según el cual basta con levantar muros de protección en torno a una industria (o nuestra economía entera) y, ¡listo!, en un santiamén las fábricas estadounidenses prosperarán y fabricarán esos productos en Estados Unidos al mismo costo sin ninguna carga para los consumidores estadounidenses”.

