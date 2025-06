“Chile no se cae a pedazos. Sigue siendo un referente internacional sobre cómo hacer las cosas”

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! El mensaje del Banco Central es claro y reconoce que los tambores bélicos y la guerra comercial de Trump se sentirán en casa: los “eventos en Medio Oriente introducen una nueva fuente de incertidumbre” y el desarrollo del conflicto entre Israel e Irán podría llevar a escenarios inflacionarios “más complejos”.

IPoM y RPM. Lo deslizó en el comunicado luego de la Reunión de Política Monetaria del martes, en la que mantuvo la tasa de política en 5%, y de manera más contundente el Informe de Política Monetaria de junio, que presentó al Senado el miércoles.

Además de lo que dijo el Banco Central, el mercado estuvo atento a la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. El banco central norteamericano resistió la presión de Trump y mantuvo las tasas en el rango de 4.25%-4.50%, en línea con lo anticipado por el mercado, pero pendiente del efecto arancelario.

Eso sí, un comité dividido reiteró su proyección de dos recortes de tasas durante 2025, con una tasa de política que cerraría el año en 3.9%. Bloomberg informa que en el mercado advierten que el número de miembros del Comité que no proyectan reducciones de tasas este año aumentó de cuatro a siete.

También en esta edición de El Semanal Exprés: Chile no se cae a pedazos, una de las conclusiones de Sebastián Edwards en el seminario que organizaron la CAF y la FEN; peligro de apagón: Enel con los tapones de punta contra al Coordinador Eléctrico y Colbún; y el SII le tira salvavidas al centro de Santiago.

Además, el mercado se arrepiente y obliga a MK a suspender la cuestionada emisión de un bono de US$ 42 millones; y alivio en Bosque Norte: la Justicia congeló la arista LarrainVial del “Fondo Corneta” en caso Audios/Factop.

1

“CHILE NO SE ESTÁ CAYENDO A PEDAZOS”

“Chile no se cae a pedazos”. La frase la dijo el economista Sebastián Edwards en el cierre de un seminario que organizaron esta semana la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En un contexto de bajo crecimiento, alta incertidumbre global y presiones sociales persistentes, el evento convocó a académicos, exautoridades y expertos del sector público y privado para reflexionar sobre los desafíos estructurales que enfrenta Chile en materia económica, energética y educativa.

Más que una exposición de diagnósticos, el seminario funcionó como una brújula sobre cómo navegar las complejidades del desarrollo con cohesión y visión de largo plazo. Y el consenso es que el país tiene una fortaleza institucional a destacar y las conversaciones y presentaciones que se dieron en el seminario confirman que en Chile “hay una discusión de políticas públicas vibrante y el país sigue siendo un referente internacional”.

En el seminario se abordaron los desafíos de la economía chilena, con el foco en cuatro áreas clave: transición energética, educación, modernización del Estado y supervisión financiera.

Coincidencia o no, ese mismo día –y pasando un poco por debajo del radar– se anunció que Chile subió en el ranking de competitividad mundial tras dos años estancado y recuperó su posición preestallido social.

Edwards destacó que este tipo de eventos y discusiones muestran todo lo bueno de la institucionalidad chilena y que, a diferencia de las campañas presidenciales “fomes”, estos son los temas que deberíamos estar discutiendo.

“Chile sigue siendo un referente internacional sobre cómo hacer las cosas. Ya no se trata de abrir mercados y liberar el tipo de cambio. Son desafíos más sofisticados, y seguimos siendo líderes ahí”.

Si pudiera resumir, el consenso fue que Chile es una economía en transición, no en colapso. En tiempos donde pareciera que todo se está yendo al carajo, este seminario fue un recordatorio de que Chile aún tiene con qué. ¿El problema? Que muchas buenas ideas académicas siguen quedándose en papers y no llegan nunca al Congreso.

Energía: más sol, menos enchufe. El primer panel, “Powering Change: Chile’s Energy Transition”, puso sobre la mesa el desafío de descarbonizar el sistema energético sin comprometer la seguridad eléctrica. Se destacó que en una década pasamos de estar en crisis a ser líderes mundiales en la transición verde.

Los economistas Andrés González y Juan Pablo Montero (PUC) abordaron las bases técnicas y económicas de la transición, mientras Nathaly Rivera (FEN Uchile) y Hernán Rodríguez, presidente de Colbún, enfatizaron las dificultades prácticas: la falta de infraestructura de transmisión, trabas regulatorias y ausencia de una visión coordinada entre actores públicos y privados.

mientras Nathaly Rivera (FEN Uchile) y Hernán Rodríguez, presidente de Colbún, enfatizaron las dificultades prácticas: la falta de infraestructura de transmisión, trabas regulatorias y ausencia de una visión coordinada entre actores públicos y privados. El consenso: sin planificación estratégica y gobernanza clara, las oportunidades verdes podrían diluirse. Eso sí, Rodríguez aprovechó de pegarles un palo a los PMGD y confirmó que se llevan más de US$ 200 millones gracias a subsidios indirectos del sistema y su poder de lobby.

Estado: más meritocracia, menos pituto. En ese panel Pablo Muñoz (FEN) se fue directo al hueso: Chile necesita un Estado profesional, ágil y que funcione sin cambiarlo entero cada cuatro años. Paula Darville (ONU) y Alfonso España (Horizontal) sumaron que esto no es solo eficiencia: también se trata de recuperar legitimidad. Y sí, todos hablaron de transformación digital, pero nadie explicó por qué sigue siendo más fácil pedir una pizza que hacer un trámite estatal.

Educación: no todo está mal. El tercer panel, liderado por Christopher Neilson (Yale), analizó la implementación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) en Chile, con evidencia que ha sido referencia internacional.

En América Latina lideramos ya hace varios años. Raúl Figueroa y Valentina Quiroga –ambos con experiencia como subsecretarios de Educación/ministros– coincidieron en que el sistema ha mejorado la equidad de acceso, pero requiere ajustes finos para abordar desigualdades regionales.

Supervisión financiera en la era de la innovación. Cerrando la jornada, el panel “Integrated Financial Supervision” abordó la creciente complejidad del sistema financiero y el rol del regulador. Kevin Cowan (UAI y ex Banco Central y CMF) y Mauricio Larraín (CMF y UANDES) destacaron avances en marcos integrados para detectar riesgos sistémicos.

Urgente mayor autonomía. “Sin independencia presupuestaria es un desafío hacer un buen trabajo de supervisar, regular, tener autonomía operacional, con responsabilidades claras, decisiones robustas, técnicas y oportunas”.

2

UN LLAMADO A CAUTELA DEL BANCO CENTRAL

El Banco Central se pone el cinturón: tasa quieta y ojos en Medio Oriente y guerra comercial.

“El IPoM que hoy les presentamos se inserta en un contexto global que se ha vuelto considerablemente más incierto”, es como arrancó la presentación del Informe de Política Monetaria que hizo la presidenta del Banco Central en el Senado.

Y advirtió: “El shock comercial que enfrentamos es inédito tanto por su magnitud como por lo cambiante. La complejidad del panorama externo –mezcla de conflictos políticos, económicos ybélicos– podría escalar”.

En su presentación, Costa dijo que la economía chilena no es inmune al acontecer internacional. “Somos un país pequeño y abierto al comercio y el intercambio financiero. Esto nos ha permitido crecer, reducir la pobreza y mejorar el bienestar en los últimos cuarenta años. No podemos dejar de reconocer que lo que está sucediendo hoy afecta negativamente la institucionalidad que el mundo fue construyendo durante décadas”.

En BC prevé que “el impacto del alza de aranceles sobre las exportaciones totales sería acotado, equivalente a 0,1pp del PIB, y se concentraría en 2026”.

La buena noticia del IPoM de junio es que el Consejo elevó el piso de su proyección de crecimiento para 2025 a 2,0%. El techo lo mantuvo en 2,75%. La mejora se debe a un inicio de año más dinámico de lo previsto, especialmente en sectores exportadores y servicios.

El banco dice que la inflación sigue en trayectoria descendente y se espera que converja al 3% durante la primera mitad de 2026, con una inflación subyacente que ha caído más rápido de lo estimado y la tendencia que está bajo control, alineada con lo esperado.

El informe pone especial énfasis en el aumento de la incertidumbre global, marcado por las políticas comerciales erráticas de Estados Unidos y la escalada bélica en Medio Oriente, riesgos que podrían afectar el escenario macroeconómico.

El martes, el Consejo del Banco Central de Chile mantuvo la tasa de interés en 5,75%, pero el mensaje es que prepara la cancha para resumir los recortes en la segunda mitad de año.

3

JP MORGAN Y SU ANÁLISIS DE LAS PRIMARIAS

JP Morgan: las primarias presidenciales en Chile no moverán los mercados… a menos que gane el PC. En un reciente análisis, el influyente banco de inversión proyecta una muy baja participación electoral en las primarias presidenciales del 29 de junio, debido al carácter voluntario del voto y a la ausencia de candidatos del sector derecho.

Para JP Morgan, una victoria de Jeannette Jara sería una sorpresa para el mercado, probablemente con una reacción negativa de corto plazo por su programa económico poco ortodoxo. Pero advierten de un rebote potencial en el mediano plazo, si una candidata comunista, con menos apoyo electoral, debilita a la izquierda frente a una derecha fragmentada, lo que incluso podría derivar en dos candidatos de derecha en la segunda vuelta.

El informe –que compartió con sus clientes– explica que, aunque la derecha sigue liderando en todas las encuestas, la izquierda podría seguir recortando esa brecha ganando apoyo entre los indecisos.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Alerta por un posible nuevo apagón. Enel advirtió al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) que el sistema está en emergencia y al borde de racionamiento. A través de una carta, Enel Generación apunta a falla en la misma línea de transmisión que dejó al país sin luz en febrero. Cuestiona al Coordinador por no activar el uso de diésel en Nehuenco, por la que Colbún cobra US$ 10 millones al año por estar “disponible”, pero sin prender motores. Acciona se sumó al reclamo de Enel y hace hincapié en que la falla de las líneas de transmisión impide la distribución de energía limpia y barata desde el norte.

Enel afirma que el sistema está al borde de un racionamiento y revela que el martes el costo marginal tocó los 504 dólares por MWh. La falla ocurrió el lunes y los próximos 5 días serían clave. Ayer por la tarde el CEN informó que parte del problema se había solucionado.

A través de un comunicado, Colbún explicó que la Unidad 2 de Nehuenco ha estado operando de manera continua para garantizar el suministro. Pero que “la Unidad 1 está en mantenimiento, mientras que la Unidad 3 solo puede funcionar con gas natural debido a restricciones”.

Pero que "la Unidad 1 está en mantenimiento, mientras que la Unidad 3 solo puede funcionar con gas natural debido a restricciones".

– Bono MK: el mercado se arrepintió. Hablo de la operación de US$ 42 millones que lideraba LarrainVial y Scotiabank y que debía ejecutarse este martes. Una serie de cuestionamientos al prospecto de varios inversores y analistas –que reporteamos en este espacio– obligó a que se suspendiera la colocación del bono.

La semana pasada, la emisión de Comercial K –el holding liderado por el empresario Maurice Khamis, socio del Grupo Patio, viejo socio de Álvaro Saieh y parte de las 10 mezquitas– comenzó a hacer bastante ruido en el mercado, y las AFP y varios otros inversores institucionales que participaron en el roadshow comenzaron a tener dudas. En particular, cuestionaron la manera en que fueron presentadas la deuda financiera neta, el Ebitda y cómo se contabilizó el patrimonio en el prospecto.

No ayudó que el viernes MK publicara los resultados del primer trimestre de este año y varios analistas advirtieron que las ventas caen, el Ebitda baja 34% y el EBIT (resultado operacional) cayó 55.5%, y creen que los flujos de efectivo no logran cubrir los gastos financieros.

El inversor con vasta experiencia, que participó en el roadshow y que no le gustó lo que vio, critica a las clasificadoras de riesgo que le dieron nota A a la emisión y que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dejara pasar la operación. “La colocación de MK podría no cumplir el Art. 10 de la LMV: emisores revelen toda información relevante de forma veraz, suficiente y oportuna. En particular que le metieron 17.7 billones en derechos de uso al patrimonio, cosa que no es monetizable”.

Cercanos al emisor dijeron que “dada la inestabilidad de los mercados, seguimos conversando con los inversionistas”. Al cierre de esta edición, la CMF no había respondido a nuestras preguntas.

Al cierre de esta edición, la CMF no había respondido a nuestras preguntas.

– Alivio en Bosque Norte: la Justicia congeló la arista LarrainVial del “Fondo Corneta” en caso Audios/Factop. El Cuarto Juzgado de Garantía aprobó un Acuerdo de Suspensión Condicional presentado por la Fiscalía Oriente en conjunto con Manuel Bulnes, Felipe Porzio y todos los imputados de LarrainVial en el caso. Cercanos a la investigación lo ven como una señal de que el foco ahora queda en los Sauer y Jalaff.

El Cuarto Tribunal de Garantía acogió la solicitud conjunta de la Fiscalía y las defensas para suspender por al menos un año la investigación penal . Al cabo de 12 meses podrían ser sobreseídos. Hubo oposición de NanoMed, aportante de la serie A del fondo, pero la jueza la desestimó. El caso golpeó fuerte en LarrainVial y varios de los socios y ejecutivos que estaban en la mira de la Fiscalía vivieron meses complejos.

. Al cabo de 12 meses podrían ser sobreseídos. Hubo oposición de NanoMed, aportante de la serie A del fondo, pero la jueza la desestimó. El caso golpeó fuerte en LarrainVial y varios de los socios y ejecutivos que estaban en la mira de la Fiscalía vivieron meses complejos. Fuentes cercanas a la causa dicen que en la práctica la Fiscalía separa a LarrainVial del resto del caso. Desde LarrainVial dicen que “esta salida alternativa acordada por los intervinientes y autorizada por el Juzgado de Garantía, constituye un reconocimiento de que LarrainVial colaboró permanentemente con el avance de la investigación llevada por el Ministerio Público y que –sujeto al cumplimiento de sus términos– pone fin al proceso penal para la empresa, sus exdirectores, exgerente general y colaboradores”.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– La sorpresa que generó la renuncia de Jeannette von Wolfersdorff al Consejo Fiscal Autónomo (CFA). La economista y escritora dijo que fue por motivos personales. A lo largo de su carrera, se ha especializado en transparencia y sostenibilidad y, a veces, ha tenido una mirada crítica sobre algunas prácticas y funcionamiento del mercado chileno.

Este miércoles, el Ejecutivo anunció que propone al exvicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial, para reemplazarla . Vial es ingeniero comercial, magíster en Economía de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania.

. Vial es ingeniero comercial, magíster en Economía de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania. Además de ser vicepresidente del Banco Central, Vial fue director Nacional de Presupuestos de Chile (1997-2000) y Coordinador de Políticas Macroeconómicas en el Ministerio de Hacienda (1992- 1994). Hoy es investigador de Clapes UC. Tiene que ser aprobado por el Senado.

y Coordinador de Políticas Macroeconómicas en el Ministerio de Hacienda (1992- 1994). Hoy es investigador de Clapes UC. Tiene que ser aprobado por el Senado.

– El SII le tira un salvavidas al centro: alivio tributario para locales comerciales en el centro de Santiago. En una medida que apunta directamente al corazón de la capital, Javier Etcheberry, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), anunció una reevaluación masiva del avalúo fiscal de locales comerciales en el centro de Santiago, buscando reflejar de manera más precisa el deterioro sostenido que ha vivido la zona tras el estallido social, la pandemia y la posterior migración del comercio formal a otros polos urbanos.

¿Qué significa esto? Que cientos de contribuyentes –muchos de ellos pymes golpeadas por años de baja actividad, cierre de tiendas y aumento de informalidad– podrán ver reducciones significativas en sus contribuciones, en algunos casos superiores al 50%. El ajuste se basa en estudios técnicos del valor real de mercado y en solicitudes directas de los afectados.

Que cientos de contribuyentes –muchos de ellos pymes golpeadas por años de baja actividad, cierre de tiendas y aumento de informalidad– podrán ver reducciones significativas en sus contribuciones, en algunos casos superiores al 50%. El ajuste se basa en estudios técnicos del valor real de mercado y en solicitudes directas de los afectados. La jugada no es solo tributaria: es política y urbana. El centro de Santiago –símbolo de la vida cívica y comercial del país– estaba quedando atrapado en una espiral de decadencia, mientras el Estado seguía cobrando contribuciones con valores que no reflejaban la nueva realidad. Este alivio, aunque parcial, envía una señal clara de que se busca reactivar una zona estratégica que ha sido históricamente el alma del comercio minorista y los servicios.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.