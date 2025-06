¿Quién le teme al riesgo chileno? Hacienda y Latam Airlines desafían tormenta global

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Con el Medio Oriente en llamas y una guerra comercial de telón de fondo, este domingo los chilenos que tengan ganas y puedan van a las urnas a votar en las primarias oficialistas.

En el mercado no le están dando mucha bola, pero hay un consenso tímido de que va a ganar Jeannette Jara. Esto va a meter algo de ruido en el corto plazo por el simple hecho de que ella es comunista. Eso sí, todo está muy volátil para descartar a Carolina Tohá, dicen en Sanhattan. De ganar Jara, el análisis es que eso aseguraría un triunfo de la derecha en noviembre.

Un analista financiero con buenas antenas políticas dice que la campaña empieza una vez que se inscriban las candidaturas en agosto, y el foco del mercado estará dividido entre la presidencial y la parlamentaria: «Faltan cinco meses. Una eternidad en política e intención de voto»

La Guerra de los 12 días: es el otro gran tema en el radar de los inversores. La nueva geopolítica y la aparente derrota de Irán podrían precipitar cambios históricos en Medio Oriente. Los expertos apuntan a que el acuerdo que pone pausa al choque entre Irán e Israel no es señal de fortaleza del régimen persa, sino una concesión estratégica de Trump para evitar una escalada que ponga en jaque al Golfo.

La guerra terminó por vía de la fuerza, no de la diplomacia. El desenlace confirma que estamos viviendo una era en que el poder, no el derecho, define las reglas del juego.

También en la agenda de los mercados esta semana: el testimonio del presidente de la Fed en el Congreso de Estados Unidos.

Y algo para prestar atención: el desplome de los precios del litio le pasa la cuenta a SQM. La empresa anuncia recortes que afectarían a cerca del 5% de los trabajadores. Los sindicatos dicen que en lo que va del año, la cifra es cercana al 8%. Historia en desarrollo.

En esta edición de El Semanal Exprés: Chile no se cae a pedazos, parte II; dos operaciones de bonos de Hacienda y Latam Airlines esta semana reflejan confianza de inversores en la solidez de la economía en tiempos de incertidumbre global; cobre redobla su protagonismo:

Además, Enrique Correa en primera persona, pero con la ayuda de un histórico del Banco Central; «Una moneda, cien años de historia”; y billetera mata galán:los petrodólares de Arabia Saudita aparentemente fueron más que las espaldas del Grupo Angelini para quedarse con el negocio de Latam Pass.

Antes de arrancar, una corrección: la semana pasada me comí un 1. Dije que las importaciones de combustibles eran de un poco más de US$ 5.000 millones, pero la cifra es US$ 15.000 millones (al menos en 2024).

1

APOSTAR CUANDO EL MUNDO ESTÁ EN LLAMAS

Esta semana dos eventos que pasaron debajo del radar reflejan la solidez económica de Chile justo en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y condiciones financieras más estrechas. Hablo de la exitosa emisión de Hacienda de un bono de € 1.300 millones y el anuncio de Latam que prepara una emisión para una millonaria emisión de bonos que apunta a recortar de manera dramática sus costos de financiamiento.

En medio de un escenario internacional marcado por una guerra comercial, la alta tensión en el Medio Oriente y en vísperas de las primarias presidenciales, las operaciones –por muy diferentes y separadas que sean– reflejan la confianza de los inversionistas internacionales en que nuestra economía muestra signos de vitalidad y está ordenada.

Chile vuelve al ruedo europeo con deuda a 10 años y fuerte demanda. Con una emisión de € 1.300 millones a 10 años y una tasa de 3,841%, el Ministerio de Hacienda concretó esta semana un nuevo hito en su plan de financiamiento 2025.

La colocación representa el 60% del total previsto con uso del margen de endeudamiento para este año, y refuerza la estrategia del gobierno de diversificar monedas, plazos e inversionistas, justo en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y condiciones financieras más estrechas.

Con esta colocación, el país completa su objetivo anual de financiamiento en moneda extranjera, equivalente a aproximadamente un 30% del total de emisiones, conforme a la estrategia anunciada a comienzos de 2025, la cual contempla colocaciones de bonos por hasta US$ 16.000 millones.

Más deuda en pesos, menos en dólares. Esta proporción es coherente con el objetivo de retornar paulatinamente a una composición de la deuda denominada en un 80% en moneda local, similar a los niveles previos a la pandemia de COVID, lo cual permite acotar los riesgos derivados de la exposición a moneda extranjera.

La operación, que tuvo una demanda 3,2 veces superior a lo ofertado, se cerró con un spread de 130 puntos sobre la tasa mid-swap y sin pagar premio adicional sobre el valor de mercado. Los inversionistas institucionales europeos lideraron la colocación, lo que se leyó como una ratificación del “sello Chile”: disciplina fiscal, acceso a mercados y política económica predecible.

Por ahora, parece que sigue teniendo la confianza de los mercados: en tiempos de tasas elevadas, petróleo incierto y un dólar fortalecido, el Tesoro chileno busca asegurar financiamiento competitivo, reforzar su reputación como buen deudor y mantener el control sobre el calendario fiscal de los próximos años.

También esta semana, Latam Airlines arrancó reuniones con inversionistas en Europa y Estados Unidos para una nueva emisión de bonos garantizados con vencimiento en 2031. Estos bonos están respaldados por activos como participaciones accionarias, el programa de fidelidad de la aerolínea y propiedad intelectual.

Recortar costos de financiamiento. LATAM usará los fondos obtenidos para pagar anticipadamente sus bonos con vencimiento en 2029, lo que también facilitaría liberar garantías adicionales comprometidas con los bonos 2030. Esos bonos pagan un interés de 13,4% y en el mercado estiman que LATAM podrá recortarlos a por debajo de 9% o menos.

Moody´s dice que la jugada forma parte de una estrategia de manejo de pasivos: reducir el costo promedio de la deuda y fortalecer su cobertura de intereses. No se altera su nivel de apalancamiento ni su perfil crediticio.

¿La clave? Una estructura de costos más liviana, flota simplificada y contratos renegociados posquiebra. Además, la demanda de vuelos se mantiene firme, con niveles de tráfico ya por encima de los de 2019, incluso en economías con bajo crecimiento.

2

CHILE NO SE CAE A PEDAZOS, PARTE II

La economía chilena está surfeando la ola de incertidumbre global con cierto aplomo y hay razones para ser optimista. Ese parece ser el consenso de varios economistas privados que –sin olvidar que estamos frente a un estancamiento estructural del que hay que hacerse cargo– destacan que el crecimiento del PIB viene sorprendiendo al alza, el IPSA no se cansa de batir récords y las exportaciones siguen fuertes.

En las últimas semanas, JP Morgan, Santander Chile y Gemines Consultores han publicado informes con mensajes más o menos similares. Uno que generó conversación entre algunos actores del mercado es el de Valtin Consulting, que lleva la firma del socio Hermann González, miembro del Consejo Fiscal Autónomo, investigador de Clapes UC y asesor de Hacienda durante Piñera II.

La paradoja de un buen momento macro. El informe destaca que los datos del segundo trimestre son contundentes: las exportaciones crecen con fuerza, la minería vuelve a brillar y las importaciones de bienes de capital —un buen proxy de inversión— suben más de 30% interanual.

A eso se suma un turismo argentino que inyecta liquidez a los sectores de comercio y servicios.Todo parece apuntar a una economía más dinámica de lo previsto. Pero, mientras los indicadores macro mejoran, el empleo sigue estancado desde mediados de 2024. La economía crece, pero no crea trabajos.

La inflación sigue contenida, incluso con espacio para una cifra negativa en junio, aunque julio podría traer un alza puntual, advierte González. Las expectativas están ancladas y el mercado proyecta entre uno y tres recortes de tasas de aquí a fin de año.

La política monetaria está haciendo efecto: las tasas comerciales bajan más rápido que la TPM.Sin embargo, el fantasma externo —una guerra que empuje los precios de la energía o una nueva ola de tensión financiera generada por EE.UU.— podría devolver la volatilidad a la inflación y al tipo de cambio más rápido de lo que el mercado asume.

El gran ausente en esta recuperación es el empleo. Y no es menor, explica González: si Chile quiere sostener un crecimiento saludable, con legitimidad social y capacidad fiscal, necesita crear trabajos y no solo exportar más cobre o recibir turistas.

Valtin advierte que el aumento acelerado del salario mínimo también entra en juego: puede ser una herramienta política, pero tensiona al mercado laboral si no hay productividad que lo respalde. La confianza del consumidor sigue cayendo por tercer mes consecutivo, una señal de alerta para la economía doméstica.

La consultora reconoce que nuestra economía sigue siendo una de las menos riesgosas de la región, con acceso fluido a financiamiento externo y un tipo de cambio estable a pesar del ruido global.Pero el documento advierte que este momento de calma no puede ocultar una verdad incómoda: sin empleo, sin productividad, sin reformas estructurales, el país corre el riesgo de acostumbrarse a crecer poco.

Ese mensaje no es muy diferente de otro informe que generó discusiones intensas esta semana: el del Fondo Monetario Internacional. El FMI dice que Chile enfrenta tensiones estructurales que lo acercan a los dilemas clásicos de las economías de ingreso medio.

«Buena parte de los temas socioeconómicos que se debaten actualmente en Chile —como la sostenibilidad fiscal, la adecuación de las pensiones y los préstamos universitarios— pueden atribuirse a la desaceleración del crecimiento del país durante las dos últimas décadas.»

El FMI asegura que podemos crecer más rápido, pero que hay que olvidarse que podemos volver a crecer a las tasas de los noventa. ¿Y las razones? Dos desafíos que otras economías no tuvieron durante su fase de desarrollo: un marcado envejecimiento poblacional y un entorno económico global menos dinámico.

El informe recuerda que durante los años noventa, Chile era el ejemplo brillante del crecimiento en América Latina: un país que crecía a tasas cercanas al 6%, impulsado por la estabilidad macroeconómica, comercio exterior y reformas institucionales. Hoy, sin embargo, ese dinamismo parece parte del pasado.

El documento advierte que, salvo reformas estructurales profundas, el crecimiento potencial del país podría estancarse en torno al 1,9%. En otras palabras, Chile corre el riesgo de consolidarse como una economía de ingreso medio que no logre dar el salto al desarrollo.



El costo de la tramitación infinita. Pero no todo es destino demográfico o global. El propio entramado institucional chileno está minando su capacidad de crecer. Un ejemplo concreto: lanzar un gran proyecto minero puede tardar una década solo en permisos y trámites. Para un país cuya riqueza depende del cobre, el litio y la energía renovable, la burocracia no es solo un lastre: es un lujo que ya no se puede permitir.

3

COBRE, EL ACTIVO INDISPENSABLE

El cobre toma renovado protagonismo para nuestra economía en medio de la escalada en la incertidumbre global. Y no es solo porque Chile sea su principal productor —con más de una cuarta parte de la producción mundial—, sino porque el “metal rojo” se ha transformado en un termómetro de las tensiones geopolíticas y económicas del planeta.

Bank of America lo deja claro en su último informe Global Metals Weekly: los compradores están batallando por asegurar suministro en medio de una tormenta perfecta. Con una proyección al alza del precio para fines de 2025 —hasta US$ 9.567 la tonelada—, el banco identifica cinco fuerzas que tensionan el mercado: el conflicto Irán-Israel, la creciente disputa comercial entre Estados Unidos y China, los tímidos estímulos europeos, los cuellos de botella en la oferta minera (con Chile como actor clave) y la resolución del déficit fiscal estadounidense.

El telón de fondo no podría ser más volátil. Si el estrecho de Ormuz se bloquea, el shock energético impactará de lleno en los costos industriales. Y si China enfría sus estímulos, el golpe a la demanda de metales sería inmediato. Aun así, la oferta sigue apretada: la producción chilena —lejos de los récords de otras décadas— se mantiene apenas en los promedios históricos, mientras que proyectos clave como Cobre Panamá siguen en suspenso.

Un mensaje de SQM



SQM Litio impulsa retiro de casi 3 mil toneladas de plástico: es el proyecto de economía circular de mayor envergadura en el mundo

En una iniciativa pionera, SQM Litio ha lanzado un innovador proyecto de economía circular que permitirá producir anualmente 150.000 pallets reutilizando casi 3 mil toneladas de maxisacos de sus propias operaciones en el Salar de Atacama y de desechos plásticos rescatados del mar por Atando Cabos.

El plan, diseñado y liderado por el área de Supply Chain de la compañía, se concreta de la mano de una alianza estratégica con Comberplast, Atando Cabos y Rehrig Pacific Chile (RPC).

Antes de esta iniciativa, SQM Litio utilizaba pallets de plástico virgen importados desde Asia, un modelo logístico con alta huella de carbono. Con esta innovación, se proyecta una reducción del 30% en costos logísticos, 1.500 toneladas menos de CO₂ emitidas al año y una operación más eficiente y sostenible, alineada con el compromiso de la compañía de ser carbono neutral en todos sus productos al 2030.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Enrique Correa en primera persona, pero con la ayuda de un histórico del Banco Central. A un mes de la publicación de una sabrosa biografía no autorizada «del gran consigliere de los últimos 40 años en Chile», aparece su autobiografía Mi vida, mi historia.

La autobiografía la escribió con la ayuda de Luis Álvarez, parte de su círculo de hierro y exgerente de comunicaciones del Banco Central, quien por años trabajó como gerente de comunicación estratégica y director del Área de Prensa de Imaginacción Consultores, la agencia de comunicación estratégica de Correa.

– Billetera mata galán: los petrodólares de Arabia Saudita aparentemente fueron más que lo que ofrecía el Grupo Angelini, y suficientes para quedarse con el negocio de Latam Pass. ¿Qué significa esto? Que Aramco reemplaza a Copec como estación de servicio en Chile que suma millas para viajar.

No fue solo billetera. Los que conocen la estrategia detrás del acuerdo revelan que la decisión no pasa necesariamente por la plata, sino que ambas partes la ven como un paso dentro de la estrategia de expansión regional. Además, Aramco entregará un servicio de acumulación directo de millas, mientras que con Copec había que pasar por su propia plataforma a través de puntos Copec.

Aramco destaca que el acuerdo se suma a la inauguración de más de 300 estaciones de servicio en todo Chile y más de 170 tiendas de conveniencia aStop. El año pasado, Aramco pagó casi US$ 400 millones al fondo Southern Cross para quedarse con Esmax, que operaba la cadena Petrobras en Chile. Fue el desembarco de los saudíes en el negocio minorista en la región. Están invirtiendo US$ 100 millones adicionales para transformar la marca en Chile.

– Las especulaciones que levantan la noticia de que la gigante norteamericana de la telefonía Verizon aterrizó en Chile. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) le otorgó el permiso para ingresar formalmente al mercado chileno.

Su llegada a Chile se da en medio de los insistentes rumores de la venta de Movistar Chile y de que WOM también estaría en venta. En el mercado descartan que el permiso sea un primer paso para que Verizon haga una oferta por alguna de las dos. La Terceraexplica que la concesión que le otorgó la Subtel es para el servicio de voz sobre internet, y eso ya lo tienen Movistar y WOM, por lo que si la intención es hacer una oferta, pedir concesión no tendría lógica.

– Anota la fecha: este jueves 26 y viernes 27 de junio la CMF se pone de gala con su IX Conferencia Anual, que este año celebra los 100 años de supervisión bancaria en Chile. El encuentro será en la FEN de la Universidad de Chile.

¿De qué se va a hablar? De todo lo que importa : desde la evolución de la regulación bancaria y las crisis que marcaron el sistema hasta cómo Chile se adapta a los nuevos tiempos con tecnología, sostenibilidad y ciberseguridad sobre la mesa .

De : desde la evolución de la regulación bancaria y las crisis que marcaron el sistema hasta cómo Chile se adapta a los nuevos tiempos con . Van exautoridades, reguladores, académicos y pesos pesados del mundo financiero. Un buen termómetro para ver cómo se piensa el futuro del sistema financiero chileno desde el corazón del regulador.

– “Una moneda, cien años de historia”. El Banco Central presentará la moneda de $100 que conmemora su centenario. Con ese propósito emitirá 30 millones de piezas de edición especial, las que ingresarán al mercado a partir del 21 de julio. No reemplazará la actual moneda de $100, por lo que ambas circularán simultáneamente junto a la moneda de mayor tamaño, que se dejó de emitir en el 2000.

El diseño. Incluye el logo del BCCh junto a la frase “CIEN años”, coronado con la frase «REPÚBLICA DE CHILE» en el anillo. El diseño reproduce, además, una montaña que simboliza la cordillera de los Andes.

5

DIÁLOGOS DE LIDERAZGO: ROBERTO ALVO

Te queremos invitar al segundo capítulo de la décima temporada de Diálogos de El Mostrador. El foco de esta temporada es: “Liderazgo en tiempos de cambio”. Hace unas semanas hablamos con Omar Larré, cofundador de Fintual. Ahora vamos a conversar con Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group, una de las aerolíneas más grandes del mundo.

¿ Un líder nace o se hace? Su experiencia liderando la compañía durante la mayor crisis de la industria aeronáutica —sin ayuda estatal y logrando salir airosamente del proceso de Chapter 11— lo convierte en una voz autorizada para hablar de resiliencia, toma de decisiones bajo presión y liderazgo en contextos inciertos.

Su experiencia liderando la compañía durante la mayor crisis de la industria aeronáutica —sin ayuda estatal y logrando salir airosamente del proceso de Chapter 11— lo convierte en una voz autorizada para hablar de resiliencia, toma de decisiones bajo presión y liderazgo en contextos inciertos. Les recuerdo que Diálogos de El Mostrador es una apuesta por la conversación como insumo clave para el diseño de buenas políticas públicas y el fortalecimiento del liderazgo en momentos complejos.

