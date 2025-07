Una radiografía a los sueldos y bonos de la industria financiera

Presentado por:





¡Buenas y feliz jueves! El terraplanismo económico y la corrupción le robaron la agenda a Trump en el mercado local. En Diputados la Comisión de Economía votó eliminar la UF, a pesar de la advertencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de que sería un “terremoto hipotecario”. Casi en paralelo, la Comisión de Trabajo en la Cámara aprobó proyecto que elimina el tope de 11 años de indemnización, una ley que, de aprobarse, tendría un fuerte impacto en un mercado laboral ya débil.

Y si querían inyectarle más incertidumbre política al mercado, tuvimos la noticia del sicario venezolano liberado por ineptitud o corrupción en el Poder Judicial y/o Gendarmería, y un escándalo al interior del Servicio de Impuestos Internos.

Por el lado positivo, tuvimos el análisis de Marcel sobre los aranceles de Trump al cobre, ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Puso paños fríos y dijo que "el impacto económico sobre la actividad y sobre los ingresos fiscales en Chile para este año es mínimo, si es que existe alguno". El consenso entre los analistas internos y externos es que Chile, por ahora, está en una posición relativamente ventajosa, ya que no compite en la producción de bienes industriales de mayor valor agregado, que abastece de materias primas altamente demandadas.

“O se unen o no hay plata”: el mensaje soterrado de la derecha económica a Kast, Matthei y Kaiser. La carrera presidencial sigue siendo tema y el avance de Jeannette Jara en las encuestas preocupa a la derecha económica.

Como adelanté el martes, el triunfo de la candidata comunista encendió las alertas en el empresariado: si Matthei, Kast y el resto de la derecha no sellan un acuerdo, amenazan con limitar los aportes de campaña.Fuentes indican que se vendría un inserto en diarios pidiendo unidad total para no perder el Congreso y La Moneda.

Y si todo eso no fuera suficiente, The New York Times informó que Trump ya tiene un borrador de carta para despedir al presidente de la Reserva Federal y que solo las advertencias de parte de su equipo y legisladores republicanos, respecto a que la decisión tendría un impacto “calamitoso”, lo convencieron de no hacerlo.

Trump está enojado con el banco central de su país, porque cree que debería estar recortando ya las tasas de interés. Pero la Fed está en pausa para ver el impacto de la guerra tarifaria en la inflación.

En esta edición de El Semanal Exprés, cuánto ganan los peces gordos de Sanhattan: la segunda radiografía anual a los sueldos y bonos de la industria financiera local; política monetaria en jaque: lo que Trump y sus aranceles significan para el Banco Central; y Chile en la mira: “El 50% de los ataques a bancos en América Latina son a bancos chilenos”.

Además, los hermanos Larraguibel pasan por caja: la trastienda de su decisión de vender Virtus a Deloitte; la amenaza de la IA: más de la mitad de los trabajos en Chile están en riesgo de automatización; y la motosierra llega a Francia.

1

LO QUE TRUMP Y SUS ARANCELES SIGNIFICAN PARA EL BANCO CENTRAL

Política monetaria en jaque: el desafío para el Banco Central de las tarifas de Trump. Lo analizó el último informe de la influyente consultora Gemines. Explora un dilema incómodo para los bancos centrales de economías abiertas como Chile: ¿cómo responder ante shocks arancelarios como los impulsados por Donald Trump?

La respuesta no es trivial: los aranceles no solo encarecen las importaciones; también desordenan la productividad y ponen a la política monetaria en una trampa.

Gemines dice que el Banco Central enfrenta un “shock de oferta” que genera inflación y frena el crecimiento. Subir tasas para contener precios enfría aún más la economía. Bajar tasas para reactivar actividad, acelera la inflación. El resultado: estanflación. ¿Qué hacer?

Lo que dice el modelo:

Los aranceles distorsionan el uso de insumos intermedios (clave para países integrados en cadenas globales como Chile).

El efecto se parece a un impuesto laboral: cae la rentabilidad empresarial, se reduce el “salario natural”, y se agranda la brecha entre oferta y demanda.

El dilema para el Central. Mantener inflación baja se podría traducir en una fuerte contracción de actividad. Pero para evitar recesión habría que aceptar inflación transitoria. Por lo tanto, la política monetaria “neutral” deja de existir: cualquier decisión favorece a una parte a costa de la otra.

El ajuste ideal (suave, gradual) requiere permitir inflación y sostener temporalmente el crecimiento. Y Gemines advierte que tratar de enfriar la economía para mantener inflación cero es más costoso y menos eficiente.

¿Y el tipo de cambio? El modelo asume que el tipo de cambio refleja la inflación local. Con aranceles permanentes, habría una depreciación sostenida del peso. Pero los efectos financieros y de expectativas pueden amplificar esa volatilidad.

Lo que importa para Chile: Gemines dice que el BC no puede simplemente “mirar a través” de estos shocks. La respuesta óptima, incluso desde una lógica de largo plazo, exige aceptar inflación transitoria para evitar daño permanente al empleo y la actividad.

2

SEGUNDA RADIOGRAFÍA SALARIAL DE SANHATTAN

El año pasado se convirtió en conversación obligada en los pasillos del barrio El Golf, la zona de Rosario Norte y en Alonso de Córdova. Son las zonas de Santiago donde se concentran los bancos de inversión, family offices y gestoras de fondos del mercado local. El tema: los resultados de la primera Encuesta de Remuneraciones y Bonos en Chile que hizo la organización Women in Finance (Mujeres en Finanzas). Bueno, acaba de salir la versión 2025, así que esta semana puede que no sea la más productiva, ya que probablemente habrá muchos “coffee breaks” para discutir las cifras.

La nueva radiografía a los sueldos y bonos de la industria financiera local revela que el sueldo promedio de un ejecutivo senior con más de 7 años de experiencia que trabaja en banca de inversión, fondos de capital privado (private equity) y mesas de dinero (operadores de mesa/traders) corporativos es de más de $7.8 millones mensuales. En las mesas de dinero el promedio es de $10.6 millones y los que más ganan reciben sobre $16 millones mensuales.

El informe muestra que hay grandes diferencias entre un alto ejecutivo y un profesional recién salido de la universidad. En banca de inversión, el sueldo promedio del senior es más del triple que el del junior. Lo mismo en las mesas de dinero/operadores/traders. En finanzas corporativas es más del doble.

En banca de inversión, el sueldo promedio del senior es más del triple que el del junior. Lo mismo en las mesas de dinero/operadores/traders. En finanzas corporativas es más del doble. Otros datos relevantes: 4 de cada 5 encuestados dicen no sentir que su sueldo es competitivo o que no tienen suficiente información, y 2 de cada 5 no están satisfechos o les falta información sobre la competencia.

A la hora de los bonos, los ejecutivos senior reciben más de $120 millones al año. Los más generosos son los de finanzas corporativas y los de los operadores de mesa/traders. Estos últimos tuvieron un año bomba: bonos promedio de $118 millones y los más altos $237 millones.

3

LA MESA: SANHATTAN EN LA MIRA DE LOS HACKERS

Chile en la mira: “El 50% de los ataques a bancos en América Latina son a bancos chilenos. Es una cifra preocupante”.

Lo advierte Ignacio Áviles en La Mesa de El Mostrador de esta semana. Áviles es el gerente general para Chile y el Cono Sur de la firma de ciberseguridad Trellix (ex McAfee). Banco de Chile, BancoEstado y una fintech son los casos emblemáticos. Y alerta sobre la vulnerabilidad de las fintech y gobiernos.

“Chile está entre el tercer y cuarto lugar de América en recepción de ciberataques, y los blancos preferidos son bancos, aseguradoras y el Gobierno”.

Áviles señala que incluso una fintech nacional, cuya identidad no revela, pagó un rescate de US$ 1,8 millones para recuperar datos secuestrados en un ataque de ransomware.

Chile se ha convertido en uno de los blancos favoritos para los cibercriminales. Según el último informe de Trellix, el país registró más de 1 millón de intentos de ciberataques en los primeros cuatro meses de 2025. Solo entre febrero y abril, se detectaron 813.191 amenazas, lo que representa un 7,8% del total regional y un salto del 53% respecto al mismo periodo del año anterior.

Áviles destaca que el auge de la digitalización en la banca y las fintech está generando una expansión de la superficie de ataque, mientras muchas instituciones todavía no ajustan sus inversiones en ciberseguridad.

“Las empresas aún ven la ciberseguridad como un gasto, no como una inversión. Eso está cambiando, pero lento”.

El ejecutivo dice que el panorama no es exclusivo del sector financiero: la infraestructura crítica de gobiernos también está bajo amenaza. La falta de madurez en programas y políticas de protección de datos está dejando flancos abiertos, y expertos de seguridad pública y privada coinciden en que la ciberseguridad debe pasar a ser una prioridad nacional.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en el video de portada.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Deloitte Chile compra Virtus: los hermanos Larraguibel pasan por caja. Fue la noticia que remeció la industria de las consultoras en Chile.

Qué pasó. Deloitte anunció la adquisición de Virtus Partners, la consultora chilena fundada por los hermanos Larraguibel, ex McKinsey, en un movimiento que busca fortalecer Monitor Deloitte, su brazo estratégico.

Virtus era una de las últimas consultoras boutique de estrategia con peso propio en Chile, y su integración marca el fin de una era en el negocio local. Aunque no se reveló el monto, fuentes de la industria estiman que el deal se cerró por un múltiplo sobre facturación, que podría oscilar entre US$ 5 millones y US$ 10 millones –aunque algunos creen que Deloitte pudo haber pagado más, considerando el respaldo financiero de su oficina de Canadá–.

Además de Virtus, Deloitte levantó dos socios senior desde BBK, otra consultora chilena, como parte de su ofensiva estratégica. El acuerdo incluye el compromiso de que los hermanos se queden tres años en Deloitte y luego se retirarán.

Lo que no se dijo públicamente. Fuentes que los conocen afirman que los Larraguibel estaban listos para “bajarse del barco. El negocio venía en complicado, intentaron dejarlo en manos del hijo (Matías), pero no despegó”. Un alto ejecutivo de una consultora rival dice que “este no es un negocio que se herede: el activo eran ellos mismos”.

– Marcel advierte: eliminar la UF sería un “terremoto hipotecario”. El ministro de Hacienda defendió con fuerza el rol de la UF en el mercado inmobiliario chileno, advirtiendo que eliminarla tendría efectos “riesgosos y dañinos”, especialmente en el crédito hipotecario. La advertencia la hizo ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que el martes aprobó eliminar el instrumento.

Eliminar el termómetro para curar la fiebre. Marcel dijo que la UF ha sido clave para el desarrollo del financiamiento de largo plazo, permitiendo tasas más bajas, plazos extensos y una expansión del crédito hipotecario muy por sobre el promedio latinoamericano.

“Eliminación de la UF sería un terremoto para el crédito hipotecario”, dijo. Alertó que aumentaría las tasas, reduciría el acceso al financiamiento, afectaría a familias de ingresos medios y bajos y desincentivaría la inversión en vivienda.

– La amenaza de la IA: más de la mitad de los trabajos en Chile están en riesgo de automatización . El nuevo Barómetro Laboral y Previsional del CIES UDD y la Asociación AFP advierte que el 54% de los trabajadores chilenos realiza tareas altamente automatizables, superando a países como Austria y Eslovaquia. Son actividades repetitivas de menos de un minuto, fácilmente reemplazables por IA o robots.

El mercado ya está premiando el pensamiento analítico y castigando el trabajo rutinario. Chile también lidera en la brecha salarial según habilidades cognitivas dentro de la OCDE: quienes tienen alta competencia numérica ganan 3,3 veces más que quienes tienen bajo nivel.

Chile también lidera en la brecha salarial según habilidades cognitivas dentro de la OCDE: quienes tienen alta competencia numérica ganan 3,3 veces más que quienes tienen bajo nivel.

– La motosierra llega a Francia. El Gobierno francés congelará pensiones, recortará gasto social y funcionarios y eliminará días festivos para contener la deuda. El primer ministro, François Bayrou, anunció un ajuste presupuestario de 43.800 millones de euros para 2026.

En el lado de los ingresos, Francia también anunció una “contribución de solidaridad” para las personas de mayores ingresos y un nuevo impulso a la lucha contra el fraude fiscal. Además, el Gobierno recortará dos días festivos, de los once anuales que hay actualmente en Francia. “Tenemos que aumentar nuestra producción nacional. No producimos lo suficiente”, dijo Bayrou.

En el lado de los ingresos, Francia también anunció una "contribución de solidaridad" para las personas de mayores ingresos y un nuevo impulso a la lucha contra el fraude fiscal. Además, el Gobierno recortará dos días festivos, de los once anuales que hay actualmente en Francia. "Tenemos que aumentar nuestra producción nacional. No producimos lo suficiente", dijo Bayrou.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.