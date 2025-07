“O se unen o no hay plata”: el mensaje soterrado de la derecha económica a Kast, Matthei y Kaiser

Dos fuentes me dicen con claridad: “O se ponen de acuerdo Kast y Matthei, y el resto de la centroderecha, o no habrá aportes de campaña”. ¿Traducido? Sin unidad en la derecha, no hay chequera.

Y para presionar, hay en curso una iniciativa para publicar un inserto en El Mercurio y La Tercera. Varios de los que participan en los chats aseguran que la idea sería impulsada por el abogado Raúl Alcaíno y firmada por figuras del mundo empresarial, llamando a la unidad desde Republicanos hasta Demócratas.

El temor es que, si la derecha no se ordena, el Congreso del próximo período puede quedar en manos del actual oficialismo, más radicalizado.

La decisión de tomar la iniciativa es, en gran parte, en reacción a los primeros sondeos posprimarias, que muestran a Jeannette Jara liderando, seguida por Kast y luego Matthei.

El problema es que a Kast no lo sienten como propio. “No quiere acuerdos, cree que con seguridad y recorte del Estado basta”, afirman varios ejecutivos y empresarios que se han reunido con él en las últimas semanas. Matthei, en tanto, es vista como la candidata dialogante, pero su equipo de campaña tiene “poca calle” y no logra despegar.

Y mientras los extremos crecen, los acuerdos se alejan. La elite empresarial teme otro ciclo de estancamiento político justo cuando Chile necesita volver a crecer al 3-4%. Porque, si no hay diálogo, no hay reforma tributaria, ni de pensiones ni energía. Y lo que viene no es solo incertidumbre: es la amenaza real de que el país vuelva a una trampa de frustración social y polarización peligrosa. ¿El resumen en palabras de un director de empresa? “Si no se ordena la derecha, Jara tiene altas chances de ganar y arrastrar al oficialismo a dar pelea para controlar el Congreso”.