Marcel entrega números ordenados en recta final a las presidenciales

¡Buenas y feliz jueves! Ha sido una semana dominada por las cumbres –la progresista y la salmonera, donde Matthei, Kast y Jara tuvieron su primer debate– y también por las esquirlas que dejó la carta de los empresarios y ejecutivos llamando al orden a la derecha de cara a las elecciones.

Existe molestia de que entre los signatarios hay ejecutivos y empresarios de compañías que se transan en bolsa (¿les preguntaron a los minoritarios?) y también de varias empresas reguladas.Como dice un amigo: “Es el Chile que tenemos”.

Se despejan algunas de las incertidumbres. Estados Unidos y Japón sellaron un acuerdo que impone una tasa arancelaria del 15% a las importaciones japonesas. La tasa se ubica por debajo del 25% con que previamente se había amenazado. El pacto incluye una inversión de US$ 550 mil millones por parte de Japón en la economía estadounidense.

A eso hay que sumar los fuertes rumores de que Trump y la Unión Europea están cerca de un acuerdo con una tasa similar a la que acordaron con Japón: 15%. Cabe recordar que el próximo viernes 1 de agosto entrarán en vigor nuevos aranceles sobre el cobre y se aplicarán otros a diversas economías. Ayer el Gobierno organizó la primera reunión ampliada con empresas mineras para analizar la tarifas del metal rojo. El encuentro fue liderado por la ministra de Minería, Aurora Williams, y el ministro de Economía, Nicolás Grau. Del sector minero dijeron presente Codelco, el Consejo Minero, BHP y Freeport-McMoRan, entre otros.

Goldman Sachs apuestaa que, una vez que se disipen todas las diferentes negociaciones, la base tarifaria de Estados Unidos quedará en un promedio de 15%. Esta semana, GM dijo que las nuevas tarifas golpearon los resultados trimestrales en US$ 1.000 millones.

En esta edición de El Semanal Exprés: déficit en baja y deuda contenida –Marcel ordena la macro cuando las presidenciales calientan motores–; género y finanzas: las mujeres aún lejos de la toma de decisiones; y el otro dilema que asoma para el sistema eléctrico y la política en Chile: boom de la IA dispara la demanda eléctrica… y las cuentas.

Además, Boric y los efectos colaterales del proyecto de ley que busca eliminar la dieta vitalicia para expresidentes; otro fondo inmobiliario complicado: LarrainVial obligado a liquidar fondo mexicano después que los aportantes rechazaran la propuesta de prorrogar su plazo de duración; Mercado Pago entra en el mercado del crédito; y viajes, plata y propósito: el informe sobre la nueva tendencia turística que Chile no puede ignorar.

1

EL ETERNO OPTIMISMO DE MARCEL

Déficit en baja y deuda contenida: Marcel ordena su macro cuando la carrera presidencial comienza a calentar motores y ad portas de que la candidata oficialista anuncie su equipo económico.

Con el ajuste fiscal más fuerte desde la pandemia y la deuda bajo control, el ministro de Hacienda le pavimenta el camino económico a Jeannette Jara para que pueda ir a hacer campaña con la economía ordenada, cuando comienza la recta final de la presidencial, pero con desafíos pendientes en crecimiento, empleo e ingresos fiscales.

Y hay que recordar que en estos días Jara presentará su equipo económico, en medio de la incertidumbreque genera entre la derecha económica el nombre que ella elegiría para liderar Hacienda en caso de llegar a La Moneda.

El Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre que presentó ayer el ministro de Hacienda muestra el ajuste más fuerte desde la pandemia (y nadie lo celebra). Marcel sacó pecho con una cifra que no se veía desde hace un tiempo: un recorte de 1,5 puntos del PIB en el déficit fiscal respecto al año pasado.

Para este año Hacienda mantiene la proyección de un crecimiento de 2,5% del PIB y prevé un déficit cíclicamente ajustado equivalente a un 1,8% del Producto, levemente mayor a las proyecciones de marzo. “Este resultado representa una consolidación fiscal de 1,5 puntos porcentuales del PIB respecto de 2024, la mayor en la historia de la aplicación de la regla de balance estructural en Chile, excepto por la materializada por esta misma administración en 2022”.

La deuda bruta del Gobierno Central cerraría 2025 en un 42,2% del PIB, lo que implicaría el menor crecimiento anual de la deuda desde 2007 , cuando se registró la última disminución del indicador “como porcentaje del Producto”.

, cuando se registró la última disminución del indicador “como porcentaje del Producto”. Para ponerlo simple:el Gobierno está gastando menos de lo que muchos esperaban, y eso en un escenario donde todos piden más gasto social, más subsidios y más transferencia.

Deuda contenida, pero cerca del límite. El informe dice que este año cerrará en 42,2% del PIB, lejos del 45% que se considera el techo prudente. Buenas noticias. Pero ojo: eso es con ajuste incluido. Sin disciplina, podríamos estar en otra conversación. De hecho, la deuda sigue subiendo en términos absolutos: llegará a más de US$ 147 mil millones este año y bordeará los US$ 179 mil millones en 2029.

En el Congreso, Marcel destacó que “hemos tenido, desde mediados del 2024, una evolución de los ingresos al alza y de los gastos a la baja (…). Pasamos de cifras negativas de 5%, por junio de 2024, a cifras positivas de 7,4% en el último año móvil”.

La clasificadora de riesgo Fitch publicó un informe en el que estima que, entre los grandes mercados emergentes de la región, el déficit en Chile se reducirá gradualmente este año.

¿Lo más interesante?El crecimiento de la deuda es el más bajo desde 2007. Pero eso no es sostenible si no hay una reforma tributaria… y todos sabemos cómo está ese tema en el Congreso.

¿Quién le cree a Hacienda? Mientras el Gobierno proyecta un crecimiento del PIB del 2,5% para este año, el Banco Central, la OCDE y el FMI son un poco más escépticos (pero no mucho). Todos subieron sus proyecciones y el consenso ahora bordea el 2,3%-2,4%.

El elefante en la sala. Más allá de los números, el verdadero dilema es político: la consolidación fiscal choca con las demandas sociales insatisfechas y con un Congreso fragmentado.

La próxima semana será el turno del Banco Central para hablar. Será en el comunicado posterior a la Reunión de Política Monetaria (RPM), donde se da por descontado que el Consejo resumirá el ciclo de recortes. La minuta de la reunión de junio dejó abierta la puerta a una baja de la tasa, en línea con el escenario central del IPoM. En el mercado proyectan dos recortes de 25 pb en el segundo semestre.

La minuta de la reunión de junio dejó abierta la puerta a una baja de la tasa, en línea con el escenario central del IPoM. En el mercado proyectan dos recortes de 25 pb en el segundo semestre.

2

BRECHA DE GÉNERO Y FINANZAS: EMPRESAS Y BANCOS AÚN AL DEBE

Género y Finanzas: las mujeres aún lejos de la toma de decisiones. Esta semana la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, presentó el Informe de Género en el Sistema Financiero 2025, con una advertencia clara: las mujeres siguen siendo minoría en los puestos de poder del sistema financiero. Solo un 17% de participación femenina en cargos directivos, muy por debajo de países como Francia (45%) o Canadá (39%).

El contexto. Chile ha avanzado en cerrar brechas de acceso a productos financieros. Hoy, hombres y mujeres acceden en proporciones similares a cuentas, créditos y seguros. Pero los problemas están en la sofisticación, los montos y, sobre todo, en la toma de decisiones.

Datos clave del informe: solo el 17% de los cargos directivos en entidades supervisadas por la CMF es ocupado por mujeres.

Las mujeres acceden más a créditos de consumo, pero persiste una fuerte brecha en los montos: 38 puntos de diferencia en deuda promedio. También muestran mayor uso de instrumentos de ahorro, en especial en cuentas de ahorro a plazo y para la vivienda.

En fondos mutuos, el 49,7% de los inversionistas está compuesto por mujeres, pero el monto promedio invertido por ellas es de $13,4 millones vs. $18,2 millones en hombres. El informe dice que no se observan brechas de género significativas en la tenencia de productos financieros, pero los montos asociados a los mismos evidencian una escala de uso menor entre las mujeres

el 49,7% de los inversionistas está compuesto por mujeres, pero el monto promedio invertido por ellas es de $13,4 millones vs. $18,2 millones en hombres. El informe dice que no se observan brechas de género significativas en la tenencia de productos financieros, pero los montos asociados a los mismos evidencian una escala de uso menor entre las mujeres Pagadoras más confiables.A pesar de tener menos acceso a seguros, las mujeres pagan mejor sus deudas, con menor mora, renegociaciones y castigos. Las mujeres exhiben también niveles de carga financiera y apalancamientos inferiores a los de los hombres, consistentes con un mejor comportamiento de pago.

Un mensaje de SQM

SQM Litio lanza tercera edición del programa “Futuras Líderes” para impulsar el talento femenino en minería

«Futuras Líderes» es una iniciativa que busca formar y acompañar a jóvenes mujeres para que desarrollen su liderazgo y se proyecten profesionalmente dentro de la industria minera.

Las mentorías se desarrollan en faena y son lideradas por ejecutivos y ejecutivas de SQM Litio con amplia experiencia en la industria, lo que permite a las estudiantes vivir una experiencia directa en terreno e iniciar un proceso de aprendizaje vinculado al contexto real de la operación minera.

lo que permite a las estudiantes vivir una experiencia directa en terreno e iniciar un proceso de aprendizaje vinculado al contexto real de la operación minera. Además, las participantes tienen la posibilidad de continuar su proceso formativo en la compañía mediante la realización de prácticas profesionales y memorias, dando continuidad al programa y facilitando su inserción laboral.

mediante la realización de prácticas profesionales y memorias, dando continuidad al programa y facilitando su inserción laboral. Bárbara Blümel, Subgerenta de Atracción de Talento y Diversidad en SQM Litio, afirmó que, «hoy muchas de las participantes de versiones anteriores están haciendo su práctica y memoria dentro de la compañía, por lo tanto, las estudiantes se insertan en la industria minera de forma real. Queremos que más mujeres se vean reflejadas en la minería del futuro, una minería sostenible, humana y conectada con su entorno”.

3

IA, ROBOTS, DEMANDA ELÉCTRICA Y TARIFAS

El otro dilema que asoma para el sistema eléctrico y la política en Chile: boom de la IA dispara la demanda eléctrica… y las cuentas.

Por qué importa: el auge de la inteligencia artificial está generando una tormenta perfecta entre demanda energética, presión tarifaria y decisiones de inversión extranjera. La pregunta es quién paga la cuenta y con qué reglas.

La revolución de la inteligencia artificial no solo está fundiendo chips: también está disparando la demanda eléctrica como no se veía en décadas. En Estados Unidos el mayor operador de red eléctrica gastará un récord de US$ 16.100 millones solo para asegurar el suministro. El principal responsable: los centros de datos.

Y en Chile, el dilema asoma. Amazon Web Services, Microsoft y Google están instalando megadata centers en el país. Exigen energía estable, abundante y barata, pero el sistema eléctrico chileno enfrenta tensiones políticas por el alza de tarifas que estuvieron congeladas durante la pandemia, presión ciudadana y un rezago en infraestructura de respaldo.

El telón de fondo. Mientras se discute la descarbonización, la IA podría adelantar una nueva carrera energética… y la ciudadanía no está lista para pagar la cuenta sin respuestas claras.

Un experto de la industria con vínculos extensos en el sector privado y política dice que a largo plazo el fenómeno IA podría atraer inversiones masivas en el norte , donde hay abundancia de energía renovable que se genera a un costo marginal de casi 0. Pero en el mediano y corto plazo es un desafío, justo cuando el Gobierno busca destrabar inversiones… pero sin tocar las tarifas de clientes residenciales.

Un mensaje de AES Andes

Equidad e Hidrógeno Verde: El desafío de una transición energética inclusiva

Chile se encuentra en una posición estratégica para liderar la transición energética global gracias al hidrógeno verde (H2V) y está llamado a convertirse en uno de los principales productores y exportadores de esta energía limpia. Pero el verdadero liderazgo no solo se mide en toneladas exportadas o millones invertidos: también se evalúa en inclusión, equidad y justicia social.

Pero el verdadero liderazgo no solo se mide en toneladas exportadas o millones invertidos: también se evalúa en inclusión, equidad y justicia social. Actualmente, Chile cuenta con al menos 88 proyectos de H2V anunciados, cinco en evaluación ambiental y tres ya aprobados, según datos entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). A pesar de este prometedor panorama, los desafíos no son solo técnicos o económicos. Según cifras del ministerio de Energía, las mujeres representan apenas un 21,3% de la fuerza laboral en el sector energético, y en cargos técnicos u operativos, esta participación cae a menos del 5%. En una industria incipiente como la del H2V, existe el riesgo de replicar los patrones de exclusión de sectores tradicionales si no se interviene tempranamente.

Según cifras del ministerio de Energía, las mujeres representan apenas un 21,3% de la fuerza laboral en el sector energético, y en cargos técnicos u operativos, esta participación cae a menos del 5%. En una industria incipiente como la del H2V, existe el riesgo de replicar los patrones de exclusión de sectores tradicionales si no se interviene tempranamente. El desafío para Chile no solo está en generar energía limpia, sino en construir una industria verdaderamente sostenible e inclusiva . Aprovechar esta ventana histórica para establecer nuevos estándares de equidad, desde los territorios hasta las oficinas centrales, será tan estratégico como aprovechar los vientos patagónicos o el sol del desierto.

. Aprovechar esta ventana histórica para establecer nuevos estándares de equidad, desde los territorios hasta las oficinas centrales, será tan estratégico como aprovechar los vientos patagónicos o el sol del desierto. Porque la energía del futuro también debe impulsar un país más justo.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Los efectos colaterales del proyecto de ley que busca eliminar la dieta vitalicia para expresidentes –y lo que Boric podría perder (y ganar) al dejar La Moneda–. En la industria del lobby y las consultorías dicen que a alguien como el Presidente Gabriel Boric se le recibiría con brazos abiertos cuando cruce la puerta de salida de La Moneda.

El (muy rentable) futuro laboral. Un veterano y bien conectado lobbista local con vínculos en la región y Estados Unidos me confesó que ellos serían los primeros en abrirle las puertas a Boric: oficina, plan de onboarding y un contrato sobre la mesa. ¿El sueldo? 350 millones de pesos brutos al año. Unos $21 millones líquidos al mes. Nada mal para alguien que saldría del poder sin pensión, sin fuero y sin red.

La ironía no se escapa a nadie. El mismo proyecto que busca reducir los beneficios de los expresidentes podría terminar impulsando la reconversión privada más lucrativa desde que Ricardo Lagos se fue a hacer informes internacionales.

En el mercado del lobby serio –ese que no se trata sobre agendar reuniones, sino de mover decisiones– los expresidentes con capital político, redes internacionales y juventud son activos codiciados. Un Boric de 39 años, con discurso global, es dinamita para una oficina de asuntos públicos.

–ese que no se trata sobre agendar reuniones, sino de mover decisiones– los expresidentes con capital político, redes internacionales y juventud son activos codiciados. Un Boric de 39 años, con discurso global, es dinamita para una oficina de asuntos públicos. Tarifas que suben, clientes que llegan. Una minuta informal que está dando vuelta en ciertos círculos de las asesorías del poder estima que incorporarlo elevaría de inmediato las tarifas en un 30% o 50%. ¿Por qué? Porque no se trata solo de su nombre. Es la capacidad de interpretar el clima político, de anticipar movimientos regulatorios y de abrir puertas en Washington, Bruselas o Ciudad de México. Con él en la plantilla, nuevos clientes llegan solos. Y el negocio prácticamente también se paga solo.

Ni lobbista ni consultor. Una socia de una de las firmas de asuntos públicos grandes en Chile dice que lo más probable es que Boric no tenga que hacer lobby en el sentido clásico. Basta con que actúe como analista de coyuntura y participe en directorios de firmas asociadas en Estados Unidos, Europa o América Latina. Un think tanker con experiencia presidencial que sigue hablando de desigualdad, cambio climático o democracia, pero desde un escritorio en Madrid o Nueva York.

– Otro fondo inmobiliario complicado: LarrainVial obligado a liquidar fondo mexicano después que los aportantes rechazaran la propuesta de prorrogar su plazo de duración. Se trata del Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine.

El hecho esencial no pasó inadvertido para quienes siguen con lupa los movimientos de fondos inmobiliarios en los últimos dos años, con varios nombres grandes del mercado viéndose forzados a acciones similares por sus aportantes. Y además porque es un fondo en el que invierten a través de DD3 Capital Partners, sociedad Mexicana en la que LarrainVial es socio minoritario.

El fondo mexicano opera desde el 26 de septiembre de 2018, invirtiendo principalmente, de manera indirecta, en activos inmobiliarios a través de un Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/373 en México. Es para inversionistas calificados y la inversión mínima era de $500 millones para la serie B y $1.000 millones para la serie I, de acuerdo a información disponible en el sitio web de LV. Al 30 de junio de 2025, tenía suscritas y pagadas 43.124.241 cuotas entre sus tres series (A, B e I). Como principales aportantes aparecen otros fondos de LarrainVial, de MBI y Consorcio.

Una de las alternativas que se puso sobre la mesa para enajenar estos derechos es que los adquiera DD3 Hipotecaria, que es administrada por DD3, la sociedad mexicana vinculada a LarrainVial. En la práctica, estamos hablando de un administrador que –potencialmente– se vende a sí mismo un activo, bajo condiciones definidas por partes relacionadas.

– “Compra ahora, paga después”: Mercado Pago entra al mercado del crédito y apunta a quitarle mercado a la banca. Lanzó el modelo para que los usuarios, que en Chile son más de 1 millón, puedan pagar en cuotas sin tener una tarjeta de crédito.

Este sistema permite pagar en una, dos o tres cuotas fijas, sin necesidad de tarjeta, papeleo ni trámites bancarios. Todo es 100% digital, con evaluación crediticia en tiempo real.

Para acceder, Mercado Pago evalúa tu comportamiento en la plataforma (no tu historial bancario). No exige ingresos formales ni liquidaciones de sueldo. Si cumples los criterios, la opción aparece automáticamente en tus medios de pago, dice la empresa.

La unidad financiera de Mercado Libre afirma que hay más de 10 millones de personas en Chile hoy que no tienen acceso a una tarjeta de créditoy eso significa que tampoco pueden pagar en cuotas. Dice que el modelo “Compra ahora, paga después” (Buy Now, Pay Later) promete cambiar esa realidad.

Apuesta a la inclusión financiera. Según la empresa, el modelo abre una puerta concreta a la inclusión financiera y ofrece una vía de financiamiento simple, rápida y sin letra chica. Es también una apuesta fuerte a captar el negocio de las minipymes.

– Viajes, plata y propósito: la nueva ola turística que Chile no puede ignorar. Mientras seguimos mirando a Miami y Europa, los datos dicen otra cosa: los viajes de ocio se triplicarán al 2040, pero será gracias a los viajes dentro de cada país. Y los nuevos viajeros no son los de antes: son jóvenes, digitales, exigentes y están en mercados emergentes como el nuestro.

Un nuevo informe de BCG dice que el gasto mundial en turismo de ocio crecerá de US$5 billones a US$15 billones.Y el 80% de eso será turismo local o regional. ¿Estamos listos?

Qué está pasando:

Los viajes nacionales moverán US$ 12 billones al 2040. El turismo internacional será minoría: apenas US$ 1,4 billones. China, India, Arabia Saudita, Vietnam… y también Chile: los mercados emergentes mandan.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.