Un caso de influencers, inversiones y promesas incumplidas

¡Buenas y feliz domingo (lunes para muchos)! Semana clave. La última semana de julio trae una potente batería de datos económicos, una reunión decisiva del Banco Central y otra de la Reserva Federal de Estados Unidos. La reunión de la Fed ocurre en la misma semana en que se publican los datos de empleo y crecimiento estadounidenses.

Acá también tenemos datos de empleo y el Imacec de julio, 48 horas después de la Reunión de Política Monetaria.

A todos esos frentes, se suma que los mercados estarán atentos al viernes 1 de agosto, que es cuando entran en vigencia los aranceles de Trump. Eso sí, algunas incertidumbres se van disipando: este domingo se anunció que Donald Trump llegó a un acuerdo con la Unión Europea (UE), en el que fijan un arancel del 15% a las exportaciones del bloque. El execonomista jefe del Banco Mundial dice que es un acuerdo completamente desigual y representa una derrota para la UE.

Cabe recordar que este lunes hay una nueva ronda de negociaciones entre Chile y Estados Unidos. En Hacienda dicen que ha habido suficiente avance como para comenzar a cerrar un acuerdo. Bloomberg publicó un extenso reportaje en el que afirma que China está en medio de una ofensiva comercial en América Latina para consolidarse no como alternativa, sino como el principal socio regional, en un contexto marcado por la guerra comercial que gatilló Trump.

En esta edición de El Semanal, abrimos con una pregunta incómoda para el progresismo: ¿cómo ordenar las cuentas fiscales sin sacrificar las crecientes demandas sociales? Una inédita propuesta del CEP pone cifras, prioridades y límites a lo que prometen muchos candidatos sin explicar cómo financiarlo. También te cuento el caso Propital, la firma de inversiones inmobiliarias que opera fuera del radar de la CMF y que ya tiene a más de un inversionista gritando “Ponzi”.

Además, anticipamos una semana económica intensa: se viene el Imacec y una nueva Reunión de Política Monetaria del Banco Central, con señales de recorte tras siete meses de pausa . También cubrimos la guerra comercial con EE.UU., la llegada de la inteligencia artificial al Estado y a la política, el mapa actualizado del e-commerceen Chile y el nuevo ranking de los principales riesgos empresariales para 2025.

Y como si fuera poco, se calienta la carrera presidencial y los empresarios toman protagonismo: Jara, Kast y Matthei aterrizan en la Sofofa. Ah, y Jamie Dimon –CEO del banco más grande del mundo– se aburrió del trabajo remoto.

Antes de arrancar con los que nos convoca, una aclaración: la semana pasada les conté de la decisión de los aportantes del Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine de no prorrogar su plazo de duración. Me referí al vehículo de inversión como un “fondo inmobiliario”. El fondo técnicamente es un fondo de deuda privada que “otorga financiamiento a través de créditos respaldados en activos inmobiliarios”. LarrainVial señala que “la liquidación responde al término natural del fondo”.

1

INFLUENCER NO REGULADO Y SOSPECHA DE OTRO ESQUEMA PONZI

¿Esquema Ponzi? El lado oscuro de un crowdfunding inmobiliario. A un mes de que el caso de la estafa piramidal de Sunflower Technologies remeciera al mercado, hay sospechas de otro caso que tiene a un grupo de inversionistas apuntando a un popular influencer financiero: Francisco Rocha. El fundador y CEO de Propital enfrenta acusaciones de operar como un esquema piramidal no regulado.

Propital es una startup quepromete libertad financiera a punta de ladrillos y que tiene a inversionistas denunciando opacidad, pagos caídos y amenazas veladas. No hay cifras de cuántos clientes tiene ni sobre el volumen del negocio, como tampoco de los montos que han recaudado para invertir y administrar.

El influencer detrás de la startup. Hace unos años, Francisco Rocha irrumpió con fuerza en redes sociales y medios como uno de los nuevos rostros del emprendimiento inmobiliario chileno.

Exjugador profesional de póker, ingeniero comercial y autodeclarado gurú financiero, fundó Propital, una empresa de inversión inmobiliaria que ofrecía algo tentador: participar, desde Chile o cualquier parte del mundo, en la compra de casas en Estados Unidos con una rentabilidad estimada de entre 8% y 12% anual, todo sin tener que lidiar con bancos, corredores ni papeleos. Y prometía manejarlo todo a cambio de una comisión de 4% del total del capital administrado.

El modelo de crowdfunding era simple, en apariencia: Propital identificaba propiedades en barrios emergentes de Estados Unidos, las compraba a nombre de sociedades, las arrendaba y luego las vendía con utilidad.

En esta inversión, el objetivo era levantar US$ 173.000 para la compra de 3 casas en Estados Unidos, con un apalancamiento del orden de un 60%, en cualquiera de las siguientes ciudades: Baltimore, Filadelfia, Saint Louis, cuyo precio fuera de aproximadamente US$ 110.000 cada una. Las propiedades se pondrían a la venta a los 48 meses, con el objetivo de venderlas a un precio de al menos un 15% mayor al de compra.

A cambio, los inversionistas –principalmente jóvenes profesionales chilenos y colombianos– ponían entre US$ 1.000 y US$ 5.000 como mínimo para tener “acciones” en cada propiedad y recibir ingresos proporcionales a su inversión.

Para muchos, parecía una alternativa al negocio tradicional de departamentos en Santiago o la volátil bolsa. Además, Rocha vendía el relato perfecto: libertad financiera, independencia del sistema bancario, inversión fácil y rápida. Lo hacía desde TikTok, YouTube y entrevistas, donde se mostraba como un visionario, libre de traje y corbata, y dueño de una verdad revelada.

Algo comienza a oler mal: el reclamo de Lucas Gutiérrez y un grupo de 20 inversionistas. El arquitecto colombiano residente en Chile fue uno de los inversionistas que confiaron en Rocha. En 2020 invirtió en una de las casas ofrecidas a través de Coloampi SpA, la filial de Propital.

El origen de sus sospechas. Dice que él y otros inversores recibían reportes financieros, pero que no les daban la confianza suficiente, y algunos meses no recibían nada, hasta que en un punto dejaron de llegar, se armó un contrato online, pero no se le llamó contrato, sino memorando de entendimiento para suscripción de acciones. Sin embargo, era algo informal.

Reclama que el documento legal que recibió fue un borrador sin firma ni validez. Además, que una de las casas fue vendida sin previo aviso y, aunque Lucas ha exigido información, la respuesta ha sido una mezcla de evasivas y silencio. “No tengo idea de dónde está mi plata ni en qué estatus legal estoy respecto a la propiedad”, dice. Además, se le negó acceso al listado de otros inversionistas, así como los detalles del destino de los fondos tras la venta de algunas de las propiedades.

Otros dos inversionistas dicen que Propital está aplicando un trato discriminatorio entre inversionistas, respondiendo y ofreciendo soluciones selectivas a unos pocos, mientras ignora y oculta información al resto.

Lo más inquietante: Lucas Gutiérrez descubrió que otros inversionistas en la misma propiedad sí fueron contactados, incluso con propuestas para "recuperar" su inversión. A él, en cambio, lo dejaron fuera. "Solo me ofrecieron vender mis acciones en un marketplace a otros inversionistas. Eso suena demasiado a esquema piramidal", denuncia. En otras palabras, la única vía para salir sería meter a otro. Gutiérrez ha acudido a la CMF y al Sernac, pero sin éxito.

Sin regulación, sin protección. El modelo de Propital no está regulado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en Chile. Aunque se presenta como una empresa de inversión, opera en una zona gris: usa figuras como sociedades por acciones en Estados Unidos (en teoría, cada inversionista compra acciones de una LLC que es dueña de la casa), pero no ofrece garantías legales ni vigilancia externa.

La CMF, ante consultas de inversionistas, ha respondido que “no tiene competencia en este tipo de modelo”.

Algunos de los afectados ya hablan abiertamente de esquema Ponzi. Denuncian que los retornos prometidos nunca llegaron, que las casas eran sobrevaloradas, que había conflictos de intereses con los administradores de las propiedades, y que los nuevos aportes servían para pagar a inversionistas antiguos. No hay pruebas concluyentes todavía, pero el patrón se repite: falta de transparencia, dificultades para retirar la inversión y una creciente sensación de engaño.

La empresa, por su parte, ha minimizado los reclamos. En una respuesta enviada por WhatsApp a Gutiérrez y en correos electrónicos, señalaron que “la pandemia, la guerra en Ucrania y la subida de tasas” habían afectado la operación, y que estaban trabajando en una nueva estructura más profesional. Aún así, al cierre de esta edición aún no enviaban un contrato actualizado, ni entregaron reportes financieros. Este medio trató de tener una respuesta de Propital y de Rocha, pero al cierre de esta edición no había recibido respuestas.

2

DILEMA PROGRESISTA: CÓMO ORDENAR LAS CUENTAS PÚBLICAS Y SATISFACER DEMANDAS SOCIALES

Abundance: un llamado a construir y crecer, no solo redistribuir. Es el título de un libro que está generando un intenso debate en el progresismo liberal y la socialdemocracia en Estados Unidos y Europa.

Lo menciona Jorge Selaive, economista jefe del Scotiabank y vinculado a Demócratas,en una extensa entrevista en El Mercurio, en la que dice que el foco del próximo Gobierno debe estar en estimular la oferta y la productividad y no, como promete Jeannette Jara, en estimular la demanda.

Los autores del libro, Ezra Klein y Derek Thompson, proponen reemplazar lo que llaman “liberalismo de escasez” por un modelo de “abundancia liberal”, orientado a inversiones públicas, innovación y reducción de trabas regulatorias que paralizan el progreso.

Critican la excesiva burocracia y la fijación en procesos que a menudo promueven obstrucción más que desarrollo y abogan por una izquierda que construya, no solo bloquee. Es una apuesta a renovar el imaginario progresista y donde el foco tiene que estar puesto en crecer y no solo en distribuir.

El Estado engordó y ahora toca apretarse el cinturón. En medio del tenso debate sobre gasto público y de cómo hacer que la economía vuelva a crecer por sobre el 3%, aparece un informe del Centro de Estudios Públicos (CEP) que pone cifras, timing político y detalle técnico a lo que muchos venían murmurando: que la “grasa” del Estado es real, medible y ajustable. Y que si Chile quiere volver a crecer, mejorar sus cuentas fiscales y recuperar espacio para invertir, entonces llegó el momento de enfrentar –sin anestesia– el elefante del gasto ineficiente.

US$ 6 mil millones por año. Eso es lo que el CEP estima que podría recortarse –o contenerse– del gasto fiscal, en un rango que va del 1,03% al 1,71% del PIB.

¿Cómo? A través de 20 líneas de acción, que incluyen desde el fin de programas públicos mal evaluados hasta la reducción de licencias médicas injustificadas (el famoso Subsidio de Incapacidad Laboral o SIL), pasando por una cirugía mayor a la estructura del Ejecutivo: menos ministerios, menos subsecretarías y menos duplicidad programática.

El timing no es casual. En plena carrera presidencial –con Matthei, Kast y Jara en modo campaña–, el estudio no solo aporta insumos para los programas de gobierno, sino que también lanza una advertencia velada: no hay espacio fiscal para nuevos megaplanes sin antes ordenar la casa.

Ni la deuda ni los ingresos fiscales permiten seguir ampliando beneficios sin revisar en qué se está gastando hoy. El dilema no es si gastar más o menos, sino si Chile puede seguir gastando así.

3

LA REVOLUCIÓN IA LLEGA AL ESTADO Y A LA POLÍTICA

Chile empieza a mover las piezas para integrar la inteligencia artificial (IA) en el Estado. Automatización de trámites en el SII, asistentes virtuales en salud primaria, modelos predictivos en emergencias y sistemas de análisis de datos en educación.

Son señales de que el Gobierno ya está abordando el desafío de incorporar inteligencia artificial (IA) en su funcionamiento.

La urgencia del tema quedó clara en el seminario “Para la transformación del Estado: personas, confianza y futuro”, realizado el jueves pasado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

A tablero vuelto: más de 400 asistentes – entre autoridades, funcionarios públicos, académicos y empresas – debatieron sobre los desafíos éticos, culturales y operacionales de la IA en el sector público.

El encuentro fue organizado por el Ministerio de Hacienda, junto con el BID, ACTI y CHILETEC, y tuvo como objetivo "dar a conocer el estado actual y los desafíos del uso de la IA en el sector público chileno, promoviendo su adopción para mejorar la experiencia de las personas y fortalecer la confianza institucional".

Mario Marcel, ministro de Hacienda, recordó que hace tres décadas la tecnología se percibía como amenaza. Ahora, dijo, “es una ayuda para transformar la gestión pública” y subrayó que “incorporar la inteligencia artificial al servicio público es siempre una opción valiente. Muchas veces se dice que en el sector público somos lentos y conservadores, pero para esto debemos tener una cuota importante de audacia”.

“Debemos pasar de un Estado que resuelve las necesidades de la ciudadanía a través de miles de funcionarios públicos, a uno más austero en lo operacional, pero más potente en términos de capacidades”.

Además, el creciente interés del Estado por adoptar tecnologías basadas en IA también ocurre en un momento político y económico particular: la presión de la oposición y el sector privado para que se haga una reforma profunda del aparato público, exigiendo mayor eficiencia, menor gasto y una burocracia más ágil y tecnificada.

Este debate ya se ha colado en la carrera presidencial. En ese contexto, el avance en el uso de inteligencia artificial no solo responde a una lógica de innovación, sino también a una presión creciente por parte de la ciudadanía y el sector privado de contar con servicios públicos más rápidos, personalizados y menos costosos.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: E-COMMERCE A LA CHILENA

La pandemia duplicó el peso del canal online en las ventas minoristas. Aun así, estamos lejos de líderes como el Reino Unido. Es la principal conclusión de un blogeo de dos economistas del Banco Central.

El retail chileno cambió.Lo sabíamos, pero ahora hay cifras para probarlo. En marzo el Banco Central lanzó un nuevo Índice de Ventas Online del Comercio Minorista (IVOCM), que muestra cómo el canal digital dejó de ser una alternativa para convertirse en un actor central.

En 2019, el e-commerce representaba solo el 6,2% de las ventas minoristas. En 2024, esa cifra llegó al 12,3%. El salto no es casual: fue la pandemia la que aceleró este cambio. Pero lo más interesante es lo que viene ahora.

Chile no es Silicon Valley… pero tampoco está tan atrás. Como muestra el gráfico, a nivel internacional, estamos mejor posicionados de lo que muchos creen. La penetración digital del retail chileno es similar a la de Australia (11,4%) y supera a la de Canadá. Claro, aún estamos lejos de los gigantes como Reino Unido (26,7%) o Alemania (22,5%), pero ya no somos un caso rezagado.

Como muestra el gráfico, a nivel internacional, estamos mejor posicionados de lo que muchos creen. La penetración digital del retail chileno es similar a la de Australia (11,4%) y supera a la de Canadá. Claro, aún estamos lejos de los gigantes como Reino Unido (26,7%) o Alemania (22,5%), pero ya no somos un caso rezagado.

5

LA SEMANA EN REDES: TRUMP Y UN BULLYING QUE NO FUNCIONÓ

Esta semana en la Fed: Powell corrige a Trump (otra vez) y el video de @Bloombergbusiness da la vuelta al mundo. Donald Trump se paseó con casco por las obras de renovación de la sede de la Reserva Federal en Washington y, fiel a su estilo, soltó una cifra de US$ 3.100 millones para criticar el proyecto.

Pero Jerome Powell no arrugó. El presidente de la Fed, con calma y lentes puestos, replicó en el acto: “Eso incluye un tercer edificio ya renovado hace cinco años”, corrigiendo el dato públicamente.

Lo que vimos fue un duelo de cifras en vivo: Trump lanzando un estimado inflado, Powell con datos y mirada escéptica. Ni amenazas ni silencios: un choque de autoridad versus pedazo de papel.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Empresarios mueven ficha en la campaña presidencial. La Sofofa convoca este jueves 31 de julio al debate “Volver a crecer: shock de inversión, shock de optimismo”, con la participación oficial confirmada de los tres principales candidatos presidenciales: Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei. También asistirán figuras clave del mundo económico, como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

Este evento marca un nuevo avance del empresariado en la campaña electoral. La semana pasada fue el turno de los gremios de los salmoneros y camioneros, además de la Cámara de Comercio, para convocar. Permisos, regulaciones y crecimiento serán eje de la conversación, y la presión desde el sector privado promete intensificar el debate presidencial en las semanas previas a los comicios.

– Solo una firma sigue en licitación clave para nuevo Régimen de Inversión de pensiones. La licitación clave para definir el diseño del nuevo Régimen de Inversión del sistema de pensiones –incluyendo los futuros Fondos Generacionales y Carteras de Referencia– recibió apenas dos ofertas. Pero la Pension Research & Consulting –la consultora turca que hizo un fuerte lobby para quedarse con la licitación– fue descartada por estar inhabilitada en ChileCompra y no presentar los documentos mínimos ni la garantía de seriedad.

La única propuesta admisible hasta el momento, de Mercer Consulting (Chile), pasará ahora por el escrutinio técnico de una comisión evaluadora. Aun así, su adjudicación no está asegurada. El veredicto se conocerá el 7 de agosto.

Esta consultoría es un paso esencial en la implementación del nuevo modelo previsional, ya que establecerá las reglas del juego para las inversiones de los fondos a partir de 2027, incluyendo límites, riesgos y una estructura de incentivos por desempeño. El resultado será la base técnica para reemplazar el actual sistema de multifondos.

– El historiador favorito de Wall Street aterriza en Sanhattan. Niall Ferguson, el agudo polemista británico, será el protagonista del ciclo anual de conferencias del BCI, denominado “Lecciones de la Historia”. Ferguson –favorito en círculos conservadores tradicionales– suele ofrecer análisis sobre reconfiguraciones globales, ciclos financieros y desafíos de largo plazo.

Momento político y financiero: se realiza en un contexto preelectoral en Chile y con expectación alrededor de decisiones de política monetaria y fiscal.

se realiza en un contexto preelectoral en Chile y con expectación alrededor de decisiones de política monetaria y fiscal. Ferguson es conocido por sus libros y ensayos sobre la historia del Imperio británico, el auge y caída de imperios, y la historia financiera, entre otros. Es miembro de la Hoover Institution y es profesor en Harvard.

– Principales riesgos empresariales 2025: regulaciones, mercado y crimen. La nueva investigación, titulada “Estudio de Percepción de Riesgos Empresariales 2025”, de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales (UDP), en conjunto con la Asociación de Auditores Externos de Chile (AE Chile), refleja que la incertidumbre normativa y la volatilidad financiera dominan las preocupaciones de los ejecutivos en el país.

Por qué importa: En medio de un año marcado por reformas, elecciones y tensión internacional, las empresas chilenas enfrentan un entorno de riesgo más complejo. Los cambios regulatorios, la inestabilidad de precios y la seguridad pública encabezan la lista de amenazas.

IA: ¿aliada o amenaza?49% cree que ayuda a gestionar riesgos, 40,9% teme que también amplifica nuevas amenazas y 81,3% ya la usa.

7

AGENDA DE LA SEMANA: TASAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

– Semana clave. La última semana de julio trae una potente batería de datos económicos, una reunión decisiva del Banco Central y otra de la Reserva Federal de Estados Unidos (ambas el martes). Empleo, actividad y política monetaria marcarán el ritmo de los mercados y el tono de la campaña presidencial.

– La reunión de la Fed de este martes 30 de julio acapara la atención de los mercados globales. Aunque no se espera un cambio en la tasa de interés –que se mantiene en el rango más alto en más de dos décadas (5,25%-5,5%)–, el foco estará puesto en el tono que adopte Jerome Powell en su conferencia de prensa.

Con los datos de inflación recientes mostrando cierta moderación, pero con un mercado laboral aún robusto, los inversionistas buscarán pistas sobre el momento y magnitud de un eventual primer recorte, que hasta hace unas semanas parecía que se venía en septiembre, pero ahora se posterga hacia fines de año.

– Para Chile, donde el Banco Central retoma este martes los recortes de tasa, la política monetaria de la Fed sigue siendo clave: impacta al dólar, al cobre y al apetito por activos emergentes.

¿Vuelve el recorte? Después de 7 meses con la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5% (versión anterior decía erroneamente que tasa estaba en 5,75%), el Consejo podría reanudar los recortes ante una inflación controlada y señales de desaceleración. Sería la primera señal clara de un giro más expansivo, justo cuando la economía muestra fatiga y la carrera presidencial entra en tierra derecha.

Después de 7 meses con la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5% (versión anterior decía erroneamente que tasa estaba en 5,75%), el Consejo podría reanudar los recortes ante una inflación controlada y señales de desaceleración. Termómetro del mercado laboral y actividad.También el martes, el INE publica las cifras del mercado laboral de junio. Todos atentos a la evolución del desempleo, especialmente en la Región Metropolitana, de cara a las presidenciales. A seguir de cerca: la tendencia del empleo femenino y la participación laboral juvenil.

– Radiografía sectorial. El miércoles el INE publica datos sectoriales clave de junio: Índice de Actividad del Comercio (IAC), Índice de Producción Industrial (IPI) y el Índice de Ventas de Servicios (IVS).

La cifras nos dan una visión completa del pulso productivo, servicios y consumo en la previa del Imacec de junio, que el Banco Central publicará el viernes 1 de agosto.

8

LO MEJOR DE LA SEMANA: EL AUDIO DEL CEO DE JP MORGAN

Jamie Dimon, sin filtro: home office, burocracia y tonteras. Durante un evento interno en Ohio, el CEO de JPMorgan se despachó un monólogo sin anestesia sobre los males que –según él– frenan al banco más grande de Estados Unidos y a la economía en general. Dos de ellos: el trabajo remoto y la burocracia. Y sí, hay grabaciones y se las consiguió el medio financiero de Wall Street, Barron´s @barrons.

Dimon criticó abiertamente el trabajo desde la casa, acusándolo de diluir la cultura corporativa y reducir la productividad. “No puedes dirigir una empresa grande desde tu sillón”, dijo con su clásico tono de Wall Street versión alfa.

“No puedes dirigir una empresa grande desde tu sillón”, dijo con su clásico tono de Wall Street versión alfa. También se fue en picada contra la burocracia interna: demasiadas reuniones, decisiones lentas, y un ejército de ejecutivos revisando PowerPoints sin tomar riesgos reales. “Nos estamos volviendo como el Gobierno”, ironizó.

Sus palabras resonaron con fuerza y reflejan una creciente frustración en los círculos corporativos: los CEOs quieren que los trabajadores vuelvan a la oficina, pero muchos empleados simplemente no quieren hacerlo. La pandemia cambió el equilibrio de poder y ni siquiera Dimon puede revertirlo tan fácilmente.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.