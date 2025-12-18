Kast, Banco Central y Wall Street: las primeras señales del nuevo ciclo

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Esta semana el Banco Central confirmó que José Antonio Kast recibirá una economía que por primera vez en mucho tiempo podría crecer un 3% y con la inflación más baja desde antes de la pandemia.

En Wall Street, el triunfo de José Antonio Kast empezó a leerse rápido: bancos de inversión ajustando modelos, notas sobre crecimiento, y más de alguna advertencia sobre el frente fiscal.

Mientras tanto, Kast no perdió tiempo. Primer viaje a Buenos Aires, fotos con Milei, reuniones con empresarios y rumores cada vez más concretos sobre el equipo económico. Hacienda, Economía y hasta un "importado" desde Argentina entran en la conversación, con señales claras de que el próximo Gobierno quiere partir marcando cancha.

En el mundo corporativo, la venta de Klap fue mucho más que una transacción. Dejó a Sonda liberada, ordenada y en pole position para quedarse con Transbank, justo cuando la banca ya no quiere seguir cargando con el elefante regulatorio del sistema de pagos.

Y ojo con el telón de fondo: JP Morgan se volvió bullish con el litio y cree que el ciclo será más largo de lo que se pensaba. En el mercado ya comentan que, si el nuevo Gobierno logra destrabar inversión, Kast podría heredar un viento de cola inesperado. Y una novedad en el caso Sartor: la CMF rechazó los recursos de reposición a ex-CEO y directores, pero les rebajó las multas. A Pedro Pablo Larraín y Michael Clark les mantuvo las multas históricas.

¡Todo eso y más en esta edición de El Semanal Exprés!

1

BANCO CENTRAL: ECONOMÍA CON EQUILIBRIOS SIGNIFICATIVOS

Kast recibirá una economía en mejor pie, pero con riesgos latentes. El Presidente electo se instalará en La Moneda con una economía que podría crecer hasta el 3% de la mano de la inversión y el consumo, y la inflación en el rango meta de 3% por primera vez en 5 años. Son las principales conclusiones del Informe de Política Monetaria del Banco Central.

Lo que no hizo el Consejo fue elevar sus estimaciones del crecimiento potencial de la economía, como muchos economistas anticipaban.

El último IPoM del Banco Central dibuja un escenario más favorable para 2026: inflación en la meta, crecimiento algo mayor y una inversión que vuelve a tomar protagonismo. El desafío del nuevo Gobierno será consolidar esta mejora sin reactivar las presiones inflacionarias ni tensionar el frente fiscal.

Kast llegará a La Moneda en marzo con un escenario económico más despejado que el que enfrentaron sus antecesores, pero lejos de estar exento de desafíos. El documento confirma que la economía chilena cerró 2025 en mejores condiciones de lo que se anticipaba hace algunos meses: inflación bajando más rápido, crecimiento algo más firme y una inversión que comienza a recuperar dinamismo.

Rosanna Costa, presidenta del banco, dijo en su presentación ante el Congreso que “el país ha ido logrando equilibrios macroeconómicos significativos”.

El boom del cobre. El BCCh advierte que esta vez el impacto macroeconómico en Chile “podría ser menor al habitual”. Dice que la disparada del precio responde a una combinación de shocks distinta a la observada en otros ciclos. Eso sí, un dato: Escondida en 9 meses le aportó US$ 2.500 millones al fisco.

El principal dato político-económico es que, de acuerdo con el escenario central del ente emisor, la inflación alcanzará la meta de 3% en el primer trimestre de 2026, manteniéndose en torno a ese nivel durante el resto del horizonte de política. Para un Gobierno entrante, este es un activo relevante: el largo y costoso ciclo inflacionario que marcó los años 2022-2024 parece finalmente quedar atrás.

En crecimiento, el diagnóstico también mejora. El Banco Central proyecta que el PIB crecerá 2,4% en 2025 y revisó al alza el rango para 2026 a 2,0-3,0%, una señal de mayor tracción de la economía. El impulso proviene principalmente de la inversión, en especial en maquinaria y equipos, apoyada por un precio del cobre que supera los US$ 5 la libra, mejores términos de intercambio y condiciones financieras más favorables que en años previos.

Desde la mirada del Banco Central, los riesgos internacionales siguen elevados: una corrección en los precios de los activos tecnológicos, nuevas tensiones geopolíticas o un deterioro fiscal en economías desarrolladas, podrían revertir rápidamente las condiciones financieras locales.

Tasa neutral más alta. En política monetaria, el Consejo del Banco Central redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) a 4,5% y entregó una señal clave al mercado al revisar al alza la tasa neutral, ahora estimada entre 3,75% y 4,75%.

Por que es importante. Esto implica que la política monetaria está entrando en una zona más cercana a la neutralidad, pero sin espacio para relajaciones abruptas. Para el nuevo Gobierno, el mensaje es claro: el ciclo de recortes no está garantizado y dependerá estrictamente de que la inflación se mantenga anclada en 3%.

2

WALL STREET REACCIONA A LA VICTORIA DE KAST

Fitch pone bajo la lupa el programa económico de Kast. La influyente clasificadora de riesgo crediticio ve señales positivas en inversión y actividad, pero advierte que su promesa de recortes de impuestos y su agresiva postura con el gasto tensionarían la trayectoria de deuda si el crecimiento no se acelera a tiempo.

El informe advierte que el Gobierno del Mandatario electo enfrentará desafíos relevantes para estabilizar la deuda pública, pese a que su programa contempla un ajuste fiscal más agresivo. El principal riesgo es que las presiones de gasto social (educación, salud y pensiones), junto con mayores costos en seguridad e inmigración, limiten la capacidad real de reducir el déficit.

Aunque Kast llega con una posición política relativamente sólida –con apoyo informal de Chile Vamos y posibilidades de armar mayorías caso a caso en el Congreso–, Fitch anticipa que el ajuste fiscal será difícil de implementar en la magnitud prometida. El plan de recortar cerca de US$ 6.000 millones en gasto en 18 meses, concentrado en áreas administrativas y políticas, podría enfrentar resistencia social y limitaciones prácticas.

Hay que recordar que Chile ha incumplido su meta fiscal estructural en 2024 y probablemente también en 2025. Fitch explica que la deuda pública sigue aumentando, impulsada no solo por los déficits, sino también por necesidades de financiamiento fuera del balance, como capitalizaciones de empresas públicas y apoyo crediticio estatal.

Fitch estima que el déficit fiscal se mantendrá ligeramente por sobre el 2% del PIB en 2026 y 2027, y proyecta que la deuda del Gobierno general alcance 44% del PIB en 2027, cerca del ancla fiscal de 45%.

En crecimiento, Fitch destaca que la actividad no minera ha superado su tendencia prepandemia y proyecta expansión del PIB de 2,5% en 2025 y 2,3% en 2026, con señales de inversión incluso mejores a lo esperado. Sin embargo, ese ritmo no sería suficiente para que el ingreso per cápita converja hacia el promedio de países con clasificación crediticia “A”.

Fitch destaca que la actividad no minera ha superado su tendencia prepandemia y proyecta expansión del PIB de 2,5% en 2025 y 2,3% en 2026, con señales de inversión incluso mejores a lo esperado. El informe reconoce que la agenda pro-crecimiento de Kast –que incluye rebajas del impuesto corporativo, incentivos al empleo formal y simplificación regulatoria– podría impulsar la actividad económica en el mediano plazo. No obstante, Fitch advierte que las rebajas tributarias podrían tensionar aún más la trayectoria de la deuda, especialmente si los beneficios en crecimiento tardan en materializarse.

El análisis de JP Morgan. Explica que el programa económico del Presidente electo se centra en destrabar la inversión y acelerar el crecimiento mediante una fuerte agenda de desregulación, especialmente en materia urbana y de permisos. El objetivo es ambicioso: liberar proyectos por US$ 1.000 millones en los primeros 30 días y hasta US$ 10.000 millones en los primeros meses de Gobierno.

Goldman Sachs advierte sobre el riesgo de que Kast haga recortes al gasto demasiado rápidos y profundos. Y habla sobre el desafío que tendrá para construir mayorías en el Congreso.

El diplomado se impartirá en modalidad online sincrónica, contará con 30 cupos y reunirá a docentes nacionales e internacionales. Germana González, subgerenta de Asuntos Públicos y Valor Compartido de SQM Litio, destacó el sentido estratégico de esta alianza. "Abrir nuestra institución al conocimiento compartido con la universidad es clave para los desafíos del territorio. Esta colaboración permitirá socializar información relevante del Salar de Atacama y formar nuevos profesionales desde la región".

El diplomado aborda la hidrogeología de salares desde una perspectiva integral, combinando geología, hidroquímica, captaciones, exploración geofísica y modelación numérica densidad-dependiente. Incluye talleres con software, además de un proyecto final con datos reales de un salar del norte de Chile.

3

LA JUGADA DE ITAÚ POR CLAP DESPEJA EL CAMINO PARA VENTA DE TRANSBANK

Klap cambia de manos y reordena los pagos: Sonda queda mejor posicionada para apostar a quedarse con Transbank. La compra de la fintech –fundada por el ex-SII Javier Etcheberry– por parte de Itaú Chile vuelve a mover las placas del mercado de medios de pago, justo cuando se aproxima una definición largamente esperada: la eventual venta de Transbank.

La lógica de la operación. Klap, nacida como el brazo de pagos digitales de Sonda –que controlaba el 65%–, había logrado posicionarse como un actor relevante en adquirencia y soluciones para comercios, especialmente en pymes y segmentos desatendidos por la banca tradicional. El precio que pagó Itaú: US$ 40 millones.

Para Itaú, la operación tiene todo el sentido del mundo: acelera su estrategia digital, le permite ganar escala en adquirencia sin partir de cero y refuerza su propuesta en pagos justo cuando el negocio dejó de ser back officey pasó a ser estratégico.

Pero el efecto más interesante no está solo en Itaú. Está en lo que queda tras la venta. Con Klap fuera de su perímetro, Sonda libera balance, foco y conflicto de intereses, quedando en una posición mucho más limpia –y atractiva– frente a un proceso que el mercado viene siguiendo con atención: la desinversión de Transbank por parte de la banca.

Ahí es donde la venta de Klap cambia el cuadro. Sonda hoy aparece en “pole position”. Es un jugador industrial, con experiencia tecnológica, sin banco detrás, sin adquirencia propia compitiendo directamente y con una historia larga junto a Transbank.

Hace más de un año que está en venta bajo el mandato de JP Morgan. Ha habido ofertas, pero muy lejos de los cerca de US$ 1.000 millones que quieren los bancos que controlan Transbank. En el mercado creen que no vale más de US$ 700 millones. Sonda no tiene caja para hacer una oferta de ese tamaño sola y buscaría un socio del mundo de los fondos de capital privado.

AES Chile consolidó durante el 2025 un ciclo de inversión social que se ha robustecido y que actualmente adquiere un volumen y una capilaridad mayor en los territorios donde la empresa opera centrales renovables. Se trata de más de 90 iniciativas —sumando proyectos sociales y de emprendimiento— desplegadas desde el norte al sur del país, que fueron apoyadas tanto técnicamente como financieramente para su correcto desarrollo.

Detrás de esa cifra hay una estrategia institucional impulsada por Fundación AES Chile junto al área de Relacionamiento Comunitario de la compañía, que este año trabajó con 50 organizaciones sociales, representadas por sus respectivos dirigentes, en San José de Maipo, Ovalle, Los Ángeles y Mulchén.

La compañía enmarca este trabajo dentro de una mirada de sostenibilidad más amplia y con vocación de permanencia. La vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES Chile, Mariana Soto, puso el acento en lo que considera clave en este proceso de reforzamiento de los vínculos con las comunidades:

“No es solo la ejecución anual de fondos, es el tejido de relaciones que se mantiene con comunidades vecinas a proyectos de energía renovable, velando por el bienestar y el desarrollo sostenible en zonas donde AES tiene presencia”.

Todas las iniciativas cuentan con gobernanza territorial, es decir consejos locales donde participan comunidad, gobiernos locales y la compañía. Estos espacios legitiman los procesos de selección y adjudicación, y además operan como un termómetro constante de prioridades comunitarias.

Entre los proyectos desarrollados este año, destacan la iluminación en espacios públicos en San José de Maipo y la habilitación de infraestructura para la comunidad de Las Tranquillas en Ovalle.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– El litio vuelve al radar: JP Morgan ve déficits más grandes y precios más altos. Hasta el mercado del litio le sonríe a José Antonio Kast. Este miércoles el influyente banco de inversión subió su recomendación a sobreponderar para todos los productores de litio.

¿La razón? La demanda va mucho más rápido que la oferta y los déficits del mercado serán más grandes y más duraderos de lo que cree el consenso.Las acciones de SQM y las cascadas se dispararon en bolsa.

Por qué importa: el banco ahora estima que la demanda global de litio crecerá cerca de 30% anual hasta 2026, empujada por vehículos eléctricos, transición energética y el boom de centros de datos e inteligencia artificial. Para 2030, el consumo llegaría a 3,5 millones de toneladas, bastante por sobre las proyecciones previas.

Los precios: el banco subió su precio de largo plazo del litio a US$ 22.000 por tonelada, desde US$ 20.000. De confirmarse este escenario, significaría plata extra para las arcas fiscales y menos trabajo en el equipo económico para reducir el déficit.

– Primer viaje, primera señal: Kast cruza la cordillera y tienta a José Luis Daza para su gabinete. No habían pasado ni 48 horas desde el triunfo y José Antonio Kast ya estaba cruzando la cordillera. Primer viaje como Presidente electo, primer gesto político: Buenos Aires, reunión con Javier Milei, empresarios argentinos y –dato clave– una cita bien específica con José Luis Daza.

Según contó el vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau, en una entrevista radial, el encuentro con el actual viceministro de Economía argentino no fue casualidad ni agenda abierta: "Fue uno de los objetivos del viaje".

: “Fue uno de los objetivos del viaje”. Y Daza no se hizo el leso. En un canal libertario de streaming reconoció sin rodeos que le ofrecieron sumarse al próximo Gobierno chileno. Textual: “Me lo ofrecieron”.

¿El cargo? Nada chico. Según Ex-Ante, altas fuentes cercanas a Kast aseguran que la oferta fue un “triministerio” que concentraría Economía, Energía y Minería, una señal potente de cómo el nuevo Gobierno quiere ordenar el frente económico-productivo. Quiroz suena fuerte para Hacienda.

La parada argentina también tuvo harto simbolismo. Que el primer viaje sea a ver a Milei –y no a Brasil, Estados Unidos o Europa– es leído en el mercado como una declaración de principios: alineamiento ideológico, guiño al mundo pro-mercado y foco total en destrabar inversiones.

Una alta fuente del empresariado argentino que participó en las reuniones dice que Kast se mostró cercano, práctico y obsesionado con los permisos. Nada de discursos largos, mucho "cómo lo hacemos".

Y ojo con los nombres que empiezan a circular. Además de Daza, Joaquín Villarino suena fuerte para Codelco, mientras en el mercado ya hay lupa sobre quiénes aterrizarán en Dipres, SII, FNE y CMF. Spoiler: ahí se juega buena parte de la credibilidad del nuevo ciclo.

– Y ya que estamos: Milei y el polémico nuevo director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Es el equivalente del SII de Argentina y su nuevo titular es Andrés Vázquez. Su nombramiento gatilló un estallido de críticas. Vázquez tiene más de 35 años como funcionario vinculado a la fiscalización y recaudación tributaria.

El diario La Nación revela que es investigado por propiedades no declaradas en Estados Unidos y acusado de enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria, entre otros posibles delitos. También se le acusa de tener cuentas en el exterior sin declarar y cheques a su nombre en condominios no declarados.

Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

