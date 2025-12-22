José Antonio Kast y el peligro de un gabinete de empresarios

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para los que no son suscriptores aún de la versión premium)! Se viene Navidad, semana corta y hay que apurarse con el tema regalos. Eso sí, eso no significa que no tengamos una semana agitada, por corta que sea.

En el mercado aseguran que la persistencia de un periodo festivo tradicionalmente tranquilo dependerá de factores geopolíticos. La tensión entre Trump y Maduro y lo que pase en las negociaciones para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania son lo que acapara la atención de los inversores. En cuanto a los datos, la atención se centrará en el PIB del tercer trimestre de Estados Unidos.

La tensión entre Trump y Maduro y lo que pase en las negociaciones para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania son lo que acapara la atención de los inversores. En cuanto a los datos, la atención se centrará en el PIB del tercer trimestre de Estados Unidos. En el plano interno, se anticipa una “luna de miel electoral”, ya que no volveremos a las urnas hasta octubre de 2028, una diferencia diametralmente opuesta a lo que vivió el Gobierno del Presidente Boric: entre 2022 y 2026 hubo seis elecciones. Como lo explica el equipo de El Mostrador en la newsletter +Política, esta sequía electoral pone una presión adicional al Gobierno entrante para centrar su agenda en las promesas de campaña, sin la distracción de los procesos electorales.

El foco en las próximas semanas está puesto en el equipo y gabinete que arme, y los nombres que suenan en estos días hacen ruido y en ciertos sectores del empresariado despiertan el temor de que Kast repita algunos de los errores de Piñera I, armando un gabinete de gerentes y empresarios con poca experiencia en gestión del aparato público y potenciales conflictos de intereses.

El informe mensual de la influyente consultora Gemines dice que “la tarea que enfrenta Kast es enorme y su responsabilidad también y nada asegura, considerando la experiencia reciente, que él y los partidos que lo apoyan estén a la altura del desafío”.

Y advierte que “su éxito o fracaso a partir del 11 de marzo próximo dependerá de cómo juegue sus cartas y de si logra concitar el apoyo necesario en un Congreso que ha sido parte del problema hasta ahora y de una actitud constructiva en el grueso de la oposición, algo que no está para nada claro que será así”.

Ahora a lo que nos convoca: en esta edición de El Semanal, mientras el mercado empieza a ponerle números al programa de Kast, los primeros cálculos de algunos analistas advierten que los recortes fiscales podrían golpear el crecimiento en 2026 y 2027, justo cuando la economía intenta afirmarse.

En paralelo, vuelve al centro del debate la migración venezolana: motor silencioso de actividad, consumo y empleo en varios sectores, pero también fuente de tensiones sociales, presión sobre servicios públicos y ruido político que sigue sin una estrategia clara de largo plazo.

En el frente corporativo-regulatorio, Codelco y SQM entran en la recta final de su acuerdo por el litio, con la Contraloría jugando el rol de potencial aguafiestas.

También esta semana: el músculo de lobby de las AFP –que según un reportaje de “Informe Especial” de TVN– gastaron más de $16 mil millones en seis años para frenar la reforma previsional; el factoring se mete en el fútbol; la CMF con nueva jefa de comunicaciones; Latam y el regalo de 1 millón de millas; y la pregunta que muchos se hacen antes de Navidad: ¿viene o no un “regalo” en las bencinas vía MEPCO?

1

KAST Y EL PELIGRO DE UN GABINETE DE EMPRESARIOS

El regreso del empresario-ministro (y el silencio incómodo que lo acompaña). Las primeras señales del equipo que estaría armando José Antonio Kast han generado menos ruido del que cabría esperar. No porque sean neutras, sino porque parecen confirmar algo más profundo: la normalización del empresario en el Estado, incluso cuando los conflictos de intereses son evidentes.

Lo que en otros ciclos –Piñera I– habría desatado semanas de controversia, hoy pasa, en gran medida, sin mayor resistencia. Parte del mérito –o la culpa– no es solo del Gobierno entrante, sino también de una oposición debilitada y desordenada.

El caso de Quiroz para Economía es ilustrativo. Economista respetado, sí, pero con una trayectoria reciente asesorando empresas privadas en materias directamente vinculadas a las decisiones que deberá tomar desde el Estado. Hablo de Ley de Pesca, defensa de colusión de farmacias y su polémico informe para el Grupo Errázuriz en contra del acuerdo por el litio entre Codelco y SQM. Hay empresarios que ven con cierto temor su falta de experiencia en macroeconomía, en comparación con ministros de Hacienda desde el retorno la democracia como Andrés Velasco, Felipe Larraín, Ignacio Briones o Rodrigo Vergara.

También suena el nombre de otro empresario con esqueletos en el clóset: Bernardo Fontaine. Sería a Economía o la Corfo.

No es ilegal, tampoco excepcional. Pero vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿dónde termina el asesor privado y empieza el interés público? En el Chile posestallido esa frontera parecía más vigilada. Hoy, menos.

Más delicado aún es el eventual arribo de Francisco Pérez Mackenna a Cancillería. CEO de Quiñenco, su nombre abre un flanco evidente: el Grupo Luksic tiene intereses relevantes en Argentina, Perú, Estados Unidos y Europa, justo los mercados donde la diplomacia económica chilena juega fuerte. En tiempos de Sebastián Piñera, un nombramiento así habría sido leído como caso de manual de conflicto de intereses. Hoy, el comentario se diluye entre rumores y pasillos.

El nombre de José Luis Daza tampoco es inocuo. Economista de fuerte perfil liberal, sí, pero actualmente viceministro de Economía del Gobierno de Javier Milei en Argentina.

Su eventual incorporación al gabinete chileno mezcla alineamientos ideológicos con preguntas prácticas sobre lealtades, información sensible y prioridades estratégicas. En otro contexto político, la polémica estaría instalada. Hoy, poco se habla.

Y luego está Joaquín Villarino. El nombre que suena fuerte para presidir Codelco. De representar a las mayores mineras privadas del país a presidir la mayor productora de cobre del mundo y que es del Estado de Chile.

El símbolo es potente. También el riesgo. No porque Villarino no conozca la industria –la conoce mejor que nadie–, sino porque el tránsito directo del lobby privado a la conducción de la principal empresa estatal vuelve a tensionar la delgada línea entre experiencia y captura.

¿Dónde estarán sus lealtades? No hay que olvidar que Codelco es socio ahora de algunas de las grandes productoras, como BHP, Anglo American y SQM, entre otros. Además, en la industria sus propios pares lo ven como un hombre del Grupo Luksic.

2

AJUSTE FISCAL DE KAST EN LA MIRA DE LOS ANALISTAS

Como lo venimos diciendo en este espacio hace varias semanas, José Antonio Kast llegará a La Moneda con un escenario económico razonablemente favorable, pero lleno de tensiones bajo la superficie. El Banco Central proyecta un crecimiento entre 2% y 3%, pero bancos y consultoras advierten que el ajuste fiscal prometido por el Presidente electo, José Antonio Kast, podría empujar la expansión hacia la parte baja del rango.

El factor Kast. Según BCI, el escenario base del Banco Central no incorpora explícitamente un ajuste fiscal relevante. Si el nuevo Gobierno recorta cerca de US$ 3.500 millones en gasto público en los próximos dos años –consistente con la regla fiscal–, el impacto no sería menor: –0,4% en crecimiento en 2026 y –0,8% en 2027. Eso sí, hay quienes dicen que el precio del cobre se ubicará bastante por sobre el contemplado en el Presupuesto 2026, lo que contribuirá a un ajuste menos dramático.

Política monetaria bajo debate. Aquí aparecen las diferencias. Para el BCI, un crecimiento más débil por ajuste fiscal abriría espacio para un nuevo recorte de la TPM en la segunda mitad de 2026. En cambio, Gemines es mucho más crítico: considera difícil de justificar la baja reciente de la tasa a 4,5%, justo cuando el Banco Central subió su estimación de tasa neutral a 4,25%, con una economía creciendo por segundo año sobre su tendencia y en 2026 probablemente pase lo mismo.

El riesgo inflacionario. Gemines advierte que el consumo sigue creciendo a un ritmo poco sostenible y que llevar la TPM a niveles consistentes con la neutralidad aumenta el riesgo de que reaparezcan presiones inflacionarias en el segundo semestre de 2026. Su lectura es clara: puede haber una última baja de tasa, pero luego el debate pasará rápidamente a mantenerla o incluso subirla.

Lo que sí juega a favor es que tanto el BCI como Gemines coinciden en un punto clave: la inversión ya despegó.

3

DE LO QUE POCO SE HABLA: IMPACTO ECONÓMICO DE VENEZOLANOS EN CHILE

Migrantes venezolanos: impacto económico doble en Chile. Chile es uno de los países de América Latina donde la migración venezolana ha tenido un impacto económico más visible. Según un análisis de Bloomberg Línea, el efecto es doble: más oferta laboral y mayor dinamismo económico, pero también presión sobre servicios públicos y empleo informal. Chile es el país con la tasa de ocupación más amplia de migrantes en Latinoamérica.

La regularización e integración efectiva del casi medio millón de migrantes venezolanos contribuiría a incrementar en 1,28% los ingresos fiscales de Chile, según el análisis de la Contribución Fiscal y Económica de la Migración Venezolana, realizado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), vinculada a Naciones Unidas.

El documento cifra en 669.400 la población actual de migrantes venezolanos en Chile y subraya que es la que tiene una mayor intención de permanecer en el país y no volver a su patria de toda la región, con un 82%.

Otros factores positivos. En Chile, los migrantes venezolanos han aumentado la fuerza laboral en edad activa, impulsando sectores como comercio, servicios, logística y emprendimiento. Estudios citados muestran que, bien integrados, aportan más en impuestos y consumo de lo que reciben en transferencias, ayudando a sostener el crecimiento potencial en un país que envejece rápido.

En Chile, los migrantes venezolanos han aumentado la fuerza laboral en edad activa, impulsando sectores como comercio, servicios, logística y emprendimiento. Estudios citados muestran que, bien integrados, aportan más en impuestos y consumo de lo que reciben en transferencias, ayudando a sostener el crecimiento potencial en un país que envejece rápido. El lado complejo: la integración no ha sido pareja . La informalidad laboral, las barreras para validar títulos y el acceso limitado a vivienda y salud generan tensiones sociales y económicas. En el corto plazo, esto presiona salarios en algunos segmentos y aumenta la demanda por gasto fiscal, especialmente a nivel municipal.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: NAVIDAD A LA CHILENA

A la hora de comprar regalos de Navidad, parece que somos más organizados que para otras cosas. Una encuesta de Statista revela que cerca de la mitad de los chilenos hace las compras navideñas en la primera mitad de diciembre. Planificados, ordenados y con la lista hecha. Solo un 12% admite dejar todo para el final.

El chileno promedio no confía en el “después veo”. Prefiere evitar malls llenos, filas infinitas y ese pánico del 24 a las 6 de la tarde buscando “cualquier cosa que le guste”.

Prefiere evitar malls llenos, filas infinitas y ese pánico del 24 a las 6 de la tarde buscando “cualquier cosa que le guste”. La excepción. Ese 12% existe. Vive al límite. Compra regalos junto con el pan de pascua, el hielo y la bebida. Cree que siempre “algo se puede salvar”… y a veces tiene razón.

5

LA SEMANA EN REDES

Cómo crecer en el siglo XXI. Esta semana elegí un posteo que me gustó a mí. Es un clip del podcast de @Horizontalchile en el que el economista Óscar Landarretche y el exministro de Hacienda Ignacio Briones discuten cómo debería ser el nuevo ciclo de crecimiento y desarrollo para nuestra economía.

Spoiler alert: todo pasa por aprovechar nuestros recursos naturales.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Codelco y SQM entran a la recta final de su acuerdo por el litio con la Contraloría jugando el rol de potencial “aguafiestas”. A fines de la semana pasada, la CGR aprobó con alcances la resolución de Corfo que viabiliza el acuerdo entre Codelco y SQM. No lo bloqueó, pero impuso una condición clave que podría complicar el cierre.

El problema. Según abogados que siguen de cerca el tema, la Contraloría determinó que la creación de Minera Tarar –filial de Codelco para ejecutar el acuerdo– debió haber pasado por control previo de legalidad antes de constituirse. Eso no ocurrió. El vicio es institucional y ahora debe regularizarse.

Según abogados que siguen de cerca el tema, la Contraloría determinó que la creación de Minera Tarar –filial de Codelco para ejecutar el acuerdo– debió haber pasado por control previo de legalidad antes de constituirse. Eso no ocurrió. El vicio es institucional y ahora debe regularizarse. Por qué importa. Según las mismas fuentes, sin esa regularización, el acuerdo no puede cerrarse plenamente. El proceso puede seguir en lo formal, pero sus efectos finales quedan en suspenso. La CGR fijó como referencia el 31 de diciembre de 2025 para acreditar el cumplimiento, un plazo extremadamente estrecho para un trámite de esta magnitud.

Qué viene. Tanto Codelco como la Corfo se comprometieron a entregar lo solicitado por la autoridad en el plazo correspondiente. La semana pasada el directorio de Codelco aprovechó una reunión de fin de año en el Stade Français y el foco de la conversación fue este nuevo palo en la rueda. Los que saben del tema estiman que este es un obstáculo complejo por los tiempos, pero que no pone en peligro el acuerdo y “Pacheco y Boric podrán celebrar un acuerdo histórico” en las próximas semanas.

En simple: el acuerdo no está blindado y enfrenta un obstáculo institucional de primer orden justo cuando el reloj corre en contra.

En paralelo, la Contraloría también anunció una auditoría al contrato con Morgan Stanely que representó a Codelco en las negocaciones con SGM, en respuesta a quejas de parlamentarios por falta de licitación pública y transparencia en el proceso.

– El poder de lobby de las AFP. El dato lo publicó “Informe Especial” de TVN y calcula que la Asociación de AFP gastó más de $16 mil millones en difusión y asesorías en seis años, entre 2019 y 2024, para combatir la reforma de pensiones. Según la investigación, el monto equivale al 40% de la meta de la próxima Teletón.

La plata fue para financiar encuestas de Criteria, Cadem y estudios de Libertad y Desarrollo. Parte importante de los montos tuvieron como destino las campañas “#Yoquieroelegir“ y “Mitos”, ambas relacionadas con las propuestas de cambios al sistema de pensiones. Hubo foco importante en usar influencers.

– Factoring y el fútbol. La alerta la encendió la noticia de que Colo Colo tiene millonarias deudas con el factoring que controla León Vial, segundo mayor accionista de Blanco y Negro y uno de los controladores de LarrainVial.

Las deudas del equipo cerrarían el año en casi los US$ 3 millones. El Mercurio informó que los altos sueldos y el hecho de no clasificar para la Copa Libertadores están detrás de la crisis.

Anibal Mosa, presidente de Colo Colo, habría propuesto aceptar un crédito de sociedades vinculadas a Patricio Kiblisky, excontrolador y presidente de Ñublense. Fuentes cercanas al directorio afirman que la sugerencia gatilló una fuerte discusión en el directorio y el plan no prosperó.

Kiblisky es un financista sobre el que se especula que también se encontraría detrás de otros clubes en Chile y que estaría indirectamente vinculado con el actual controlador de la U, el polémico Michael Clark (protagonista del caso Sartor). Kiblisky hoy aparece vinculado a SportsCap LLC, sociedad que habría financiado la compra de Huachipato por Hernán Rosenblum. Según el Diario Financiero, registros de la SEC en EE.UU. muestran que Patricio Kiblisky forma parte de la propiedad de SportsCap junto a Jacques Gliksberg, Nexus Partners I y Kiblisky Consulting LLC.

el polémico Michael Clark (protagonista del caso Sartor). Kiblisky hoy aparece vinculado a SportsCap LLC, sociedad que habría financiado la compra de Huachipato por Hernán Rosenblum. Según el Diario Financiero, registros de la SEC en EE.UU. muestran que Patricio Kiblisky forma parte de la propiedad de SportsCap junto a Jacques Gliksberg, Nexus Partners I y Kiblisky Consulting LLC. Colo Colo no sería el único. Dos empresarios del mundo del fútbol y las finanzas aseguran que hay al menos 9 clubes “endeudados hasta el cuello” con diferentes factoring, usando los futuros ingresos del Canal del Fútbol para financiar gastos corrientes.

– La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tiene nueva jefa de comunicaciones: Gabriela Donoso. ¿Quién es Donoso? Directora en Azerta, la agencia de comunicaciones y asuntos públicos que lideran Cristina Bitar y Felipe Edwards. Fue jefa de comunicaciones del Ministerio de Economía, acompañando al ahora ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Es pareja de Víctor Cofré, el histórico subdirector de La Tercera. Reemplaza a Cristina Goyeneche, que estuvo en el cargo por más de 6 años.

Un proceso que dejó a muchos incómodos. La CMF convocó a todos los que pasaron el primer y segundo corte a responder preguntas escritas en persona y luego proponer una estrategia comunicacional.

La CMF convocó a todos los que pasaron el primer y segundo corte a responder preguntas escritas en persona y luego proponer una estrategia comunicacional. Fueron decenas de postulantes que al llegar al auditorio se encontraron con sus potenciales rivales y, en varios casos, en una situación muy incómoda, porque estaban en trabajos estables y postulaban en reserva, no queriendo que sus empleadores supieran que buscaban pega.

– Latam y el regalo de 1 millón de millas. Fue en el evento de fin de año para lanzar su nueva campaña BienvenidoAIrMásAlto. Como parte de la celebración se regalaron montos importantes de millas y uno de los ganadores fue una periodista del Diario Financiero.

Error de inexperiencia . La alegría duró poco: por política del medio, estuvo obligada a devolverlas y, además, como periodista no deberían haberla inscrito para el concurso. Son esos momentos en que uno preferiría ser influencer y gozar.

. La alegría duró poco: por política del medio, estuvo obligada a devolverlas y, además, como periodista no deberían haberla inscrito para el concurso. Son esos momentos en que uno preferiría ser influencer y gozar. El evento fue en el MUT, tuvo a varios influencers VIP y el plato de fondo –además de las millas– fue un miniconcierto de Francisca Valenzuela.

– ¿Se viene “gran regalo de Navidad” en las gasolinas? La decisión es de Hacienda y la adelanta el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, en sus redes.

Explica que, este miércoles 24, Hacienda tiene que decidir y anunciar los ajustes en parámetros MEPCO , el mecanismo del Estado chileno que amortigua las subidas y bajadas del precio de los combustibles para que la bencina, el diésel y el kerosene no se disparen (ni se desplomen) de una semana a otra.

, el mecanismo del Estado chileno que amortigua las subidas y bajadas del precio de los combustibles para que la bencina, el diésel y el kerosene no se disparen (ni se desplomen) de una semana a otra. La opción de Hacienda este miércoles permitiría caídas aproximada de $26/lt. cada 3 semanas hasta inicios marzo. Para diesel –con precios actuales– es como 20 pesos/litro de diferencia.

7

AGENDA DE LA SEMANA: TRANQUILA

– El lunes el Banco Central hace de anfitrión de una de sus periódicas “Reunión de Actores del Mercado” (RAM). Es un encuentro formal, especialmente promovido por el banco, donde inversionistas, analistas y gestores se reúnen para discutir la política monetaria y la coyuntura económica.

El objetivo es dar acceso equitativo a la información y transparencia, asegurando que todos los participantes del mercado reciban las mismas noticias al mismo tiempo. El foco del encuentro de este lunes probablemente será más detalles del último IPoM y pistas sobre la política monetaria para 2026.

asegurando que todos los participantes del mercado reciban las mismas noticias al mismo tiempo. El foco del encuentro de este lunes probablemente será más detalles del último IPoM y pistas sobre la política monetaria para 2026. Los “actores del mercado” incluyen oferentes (emisores de valores), demandantes (inversionistas), fiscalizadores (CMF, Banco Central) e intermediarios (corredores de bolsa).

demandantes (inversionistas), fiscalizadores (CMF, Banco Central) e intermediarios (corredores de bolsa). El martes el Banco Central publica una marea de data. La más relevante: el PIB regional del 3T; además, la serie de datos bancarios y los indicadores de crédito comercial.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: EL PODER DEL RELATO

El poder del relato. Las empresas están dejando atrás la comunicación corporativa rígida y apostando fuerte por contar historias que conecten. O sea, un relato. Lo explica este reportaje de The Wall Street Journal.

La figura del narrador se volvió clave para hablarles a clientes, inversionistas y equipos en un mundo donde los medios tradicionales pierden peso y las marcas dependen cada vez más de sus propios canales. Por qué este rol está explotando, quiénes lo están pagando caro y qué dice eso del nuevo poder del relato.

Hasta aquí llegamos esta semana.