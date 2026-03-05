Herencia fiscal complica el arranque del nuevo Gobierno y se toma la agenda

Presentado por:

¡Buenas y un no tan feliz jueves! Crisis energética y volatilidad sacuden las bolsas mundiales. Esta semana, Morgan Stanley puso a Chile como uno de los más expuestos al shock petrolero. Se sentirá primero en los precios de la bencina y luego en los contratos libres de energía.

El informe del banco norteamericano advierte que el país sería la economía latinoamericana más afectada por el encarecimiento del crudo, dado su alto nivel de importación de energía y su sensibilidad a shocks externos. El factor Argentina: lo que aminoraría el impacto es que actualmente el 60% del gas natural que llega a Chile proviene del país vecino, gracias al boom de Vaca Muerta.

Morgan Stanley estima que un aumento significativo del precio del petróleo tendría impacto directo en inflación, crecimiento y cuentas externas, presionando el déficit en cuenta corriente y debilitando el peso chileno. La lógica es simple: Chile importa la mayor parte de su energía, por lo que el shock se transmite rápidamente a precios internos y al costo de transporte y producción.

Es por eso que en el mercado estiman que las cifras de inflación de febrero, que se publican mañana viernes, probablemente serán las más bajas por un tiempo... salvo que la aventura de Trump e Israel dure poco.

También en esta edición de El Semanal Exprés: el duro informe del Consejo Fiscal Autónomo sobre las cuentas fiscales de este Gobierno se tomó la agenda en la previa del cambio de mando. Además, el fallo de la Corte Suprema sobre interlocking deja un vacío regulatorio que ya genera inquietud entre algunos abogados; y lo que el vicepresidente del Banco Central les dijo a los clientes de Goldman Sachs sobre la economía chilena.

Y para cerrar, también hay política exterior y redes de poder. El ruido que hace el nombramiento del influyente abogado Gabriel Zaliasnik para asumir la embajada de Israel (les dejo una pista: chinos y caso Australis).

1

EL INFORME SIN CENSURA DEL CFA: “ERRORES REITERADOS DE HACIENDA”

Herencia fiscal complica el arranque del nuevo Gobierno y se toma la agenda por encima del tema seguridad. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en uno de sus informes más duros, hace una fuerte crítica al Gobierno saliente por desvíos de las metas y credibilidad de la regla fiscal.

Se veía venir: el Gobierno de José Antonio Kast aterrizará en La Moneda con una señal de alerta desde el frente fiscal. En un informe publicado esta semana, el CFA confirmó que Chile incumplió la meta de balance estructural de 2025 por un margen históricamente alto: el déficit estructural cerró en -3,6% del PIB, muy por encima de la meta original de -1,1% y de la meta corregida de -1,6%.

Para el organismo, el desvío refleja un problema que se arrastra hace al menos tres años y que no puede considerarse transitorio.

El diagnóstico es duro. El CFA atribuye el incumplimiento a errores reiterados en la proyección de ingresos fiscales, particularmente en la recaudación tributaria no minera, a ajustes cíclicos que terminaron reduciendo los ingresos estructurales y a un gasto público que acabó superando incluso el nivel comprometido tras los recortes anunciados por Hacienda.

En cifras: los ingresos efectivos fueron 2% del PIB menores a lo estimado en el Presupuesto, mientras que el gasto terminó creciendo más de lo que el propio plan de ajuste contemplaba.

Advierte que este patrón de desvíos pone en tensión la credibilidad de la regla fiscal, uno de los pilares de la política macro chilena desde comienzos de siglo. Si la tendencia continúa –alerta el organismo– la deuda pública podría superar el umbral prudente de 45% del PIB en el mediano plazo, en un contexto donde el gasto por intereses aumenta, los activos del Tesoro se han reducido y el espacio fiscal se estrecha.

Pero el panorama no es enteramente sombrío. Chile sigue partiendo desde una posición macro relativamente sólida al compararla a nivel internacional. La deuda bruta cerró 2025 en 41,7% del PIB, por debajo del límite prudente y muy inferior a la de la mayoría de economías avanzadas y de varios emergentes relevantes.

Además, el país mantiene la clasificación crediticia más alta del mundo emergente y un riesgo país entre los más bajos, indicadores que aún reflejan la fortaleza institucional acumulada.

2

INTERLOCKING: LAS ESQUIRLAS DEL FALLO DE LA SUPREMA

Fallo por interlocking remece a la libre competencia. La Corte Suprema tumba multas, tensiona la ley, y reabre flanco regulatorio.

El fallo asestó un golpe relevante a la estrategia de persecución de interlocking de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), al dejar sin efecto las sanciones que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) había impuesto al Banco de Chile, LarrainVial, Consorcio Financiero y al empresario Juan Hurtado Vicuña.

El fallo fue unánime y establece una interpretación clave: la infracción a la prohibición de interlocking solo puede ser cometida por personas naturales, no por empresas ni por sus matrices.

El máximo tribunal rechazó así la tesis que había utilizado el TDLC, que extendía la responsabilidad a los grupos empresariales bajo el concepto de “unidad económica”. Para la Corte, aplicar esa lógica equivale a crear una infracción que el legislador nunca contempló. En simple: si un director se sienta en dos empresas que compiten, la responsabilidad es suya –no de los holdings que controlan esas compañías–.

El fallo borra multas millonarias que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia había impuesto tras un requerimiento presentado por la FNE en 2021. El caso más emblemático involucraba a Hurtado Vicuña, por su rol en Consorcio y LarrainVial. En paralelo estaba el episodio de Hernán Büchi, quien ejercía simultáneamente como director en Banco de Chile, Consorcio y Falabella. Büchi y Falabella habían cerrado acuerdos con la FNE antes del juicio, por lo que esos pagos no se ven afectados por la decisión de la Suprema.

Algunos abogados del mundo de libre competencia advierten además que la interpretación del tribunal, aunque jurídicamente consistente, choca con la realidad del poder económico chileno. Según uno de ellos, el fallo responde a una lectura “administrativa y legalista” de la norma que ignora cómo operan en la práctica las redes de directorios y holdings en la elite empresarial.

3

LA MESA: UN PLAN DE DESARROLLO PARA CHILE

Mauricio Jelvez: “Chile tiene espacio en el nuevo orden mundial, pero necesita inteligencia económica”. El país ha tenido crecimiento, estabilidad macroeconómica y una inserción internacional exitosa. Pero, según el economista, algo más profundo ha faltado en la trayectoria de Chile.

En conversación en La Mesa, a propósito de su nuevo libro, Chile, un camino al desarrollo integral, planteó una tesis provocadora: “En Chile hemos tenido estrategias económicas, pero nunca un proyecto de desarrollo”.

El diagnóstico de quien fuera subsecretario del Trabajo de Michelle Bachelet parte de una mirada larga. En el libro revisa 150 años de historia económica para explicar por qué el país no ha logrado dar el salto definitivo al desarrollo.

Jelvez reconoce que el modelo económico de las últimas décadas produjo avances significativos. Sin embargo, sostiene que ese éxito fue parcial. “Lo que hemos tenido han sido estrategias económicas”, explica.

Esa mirada adquiere nueva relevancia en el contexto internacional actual, marcado por el retorno de la política industrial, las tensiones comerciales y un orden global más fragmentado. En ese escenario, Jelvez cree que el país aún tiene oportunidades.

“Chile tiene espacio en el nuevo orden mundial, pero necesita inteligencia económica”.

Y lanza también una advertencia política. “Si el Gobierno se somete a los dictámenes de Trump, el país pagará una cuenta extremadamente cara”.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o el video de portada.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– VP del Banco Central en seminario de Goldman Sachs: Kast llega a La Moneda con la macro ordenada, pero en un mundo que sigue inestable. Es el mensaje del vicepresidente del banco, Alberto Naudon.

La economía chilena llega a este ciclo con los deberes macro relativamente hechos, tras un ajuste que fue duro pero efectivo. Ese fue, en esencia, el mensaje que transmitió Naudon a inversionistas en el evento. Explicó que los fundamentos hoy son más sólidos.

La inflación está bajo control relativo, los desequilibrios macro que dejó el período postestallido/pandemia se corrigieron y eso abre la puerta a que Chile pueda entrar en una fase de crecimiento algo más favorable que la de los últimos años.

– Toesca redobla su apuesta a activos alternativos. Mientras en Estados Unidos se multiplican las alertas sobre el estrés en el mercado de private equity –menos liquidez, salidas más lentas, valuaciones bajo presión y fondos atrapados en activos por más tiempo del esperado–, en Santiago se prepara un evento que apuesta a mirar el vaso medio lleno.

Toesca, fundada por varios exsocios de Celfin/BTG, organiza los días 24 y 25 de marzo, en The Ritz-Carlton Santiago, la primera edición del “Arcalis Toesca Day”, una conferencia enfocada en el mercado mediano estadounidense, organizada por Arcalis Toesca.

La convocatoria incluye fondos de pensiones, aseguradoras, family offices y multifamily offices de la región, junto a socios y ejecutivos senior de 12 firmas relevantes del middle-market estadounidense.

¿Por qué importa? Porque llega en un momento incómodo para la industria. En Estados Unidos los fondos de capital privado (el private equity) enfrenta un combo complejo: tasas altas por más tiempo, aperturas en bolsa casi cerradas, compradores estratégicos más cautelosos e inversionistas institucionales con sobreexposición al activo tras años de boom.

– Posible caducidad de concesión no afecta planes de Enel: apuesta US$ 2 mil millones para la transición energética en Chile. Esta semana el gigante italiano presentó su Plan Estratégico 2026–2028 y habló con los analistas del sector.

El plan contempla modernizar las redes de distribución y ampliar soluciones energéticas avanzadas para los clientes. En los próximos dos años la compañía proyecta que cerca del 80% de su matriz de generación provenga de energías renovables y BESS (baterías de almacenamiento).

Y a propósito del apagón, en el segmento de distribución, el plan considera cerca de US$ 500 millones destinados a conexiones de nuestros clientes, reforzar la resiliencia y flexibilidad de la red.

– El factor Zaliasnik en la tormenta china. ¿Un embajador en Israel que trabaja para los chinos? Es la pregunta que se hace en ciertos círculos políticos y empresariales. Se trata del inminente nombramiento del influyente abogado Gabriel Zaliasnik como embajador en Israel.

Su nombre comenzó a generar ruido, no tanto por su trayectoria –es uno de los penalistas más conocidos del país– sino por su rol como abogado del gigante chino Joyvio Group en el controvertido conflicto por la compra de Australis Seafoods.

El tema llega en un momento particularmente sensible. La designación ocurre justo cuando sigue reverberando la polémica del llamado “cable a China”, el episodio diplomático que tensionó la relación entre Santiago, Washington y Beijing, y que dejó a la política exterior chilena bajo escrutinio.

Cercanos al abogado descartan cualquier conflicto y recuerdan que su trabajo con Joyvio fue estrictamente profesional.

