Wall Street al Presidente Kast: Irán y falta de caja le complican su debut

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¡Buenas y feliz domingo (lunes para muchos de ustedes que no son suscriptores)! Esta semana el Presidente José Antonio Kast y su equipo económico comienzan a ver en terreno cómo es la cosa ahora “con guitarra”.

O dicho de otra forma, la distancia que hay entre predicar verdades como un profeta y afrontar dificultades como un rey (la frase no es mía, no soy tan sabio, alguien por ahí la dijo y me pareció pertinente).

Es la primera semana completa de Kast en La Moneda y promete arrancar con una señal interna potente: detalles del ajuste fiscal prometido, motosierra administrativa y el relato de caja vacía.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que este lunes firmará un instructivo para recortar gasto en todos los ministerios por cerca de US$ 4.000 millones, en un intento por instalar desde el día uno que el nuevo Gobierno quiere orden fiscal y disciplina.

Pero la ironía es evidente: justo cuando Hacienda intenta tomar el control de la agenda, todo apunta a que los primeros dolores de cabeza vendrán de afuera: los costos de la guerra en Irán. O sea, hay un rápido deterioro.

Alza del petróleo amenaza la inflación y complica tarea de bancos centrales. El calendario global viene cargado con reuniones de política monetaria de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y otros bancos centrales clave. En Wall Street hay quienes ya hablan de una “estanflación”: crecimiento estancado e inflación al alza.

Clave será cómo evalúen la guerra en Medio Oriente y sus efectos sobre energía, inflación y estabilidad financiera. La semana próxima será el turno del Banco Central de Chile.

El problema es que el conflicto ya dejó de ser un shock corto: el mercado empezó a asumir que el daño puede ser más largo, más estructural y bastante más caro. Y a eso hay que sumar las crecientes preocupaciones sobre el alcance de los problemas de fondos de deuda privada. En Chile la exposición de la banca local es indirecta y “muy poca”. La de las AFP y family offices también parece ser acotada.

En esta edición de El Semanal: Wall Street advierte que la guerra en Irán y falta de caja podrían complicar los planes de José Antonio Kast; nuevo ministro de Hacienda comienza a mostrar sus cartas y planes para reforma tributaria; y el mercado se prepara para el último PIB de Boric: este miércoles el Banco Central publica las cuentas nacionales de 2025.

Además, Joaquín Cortez, el nuevo super de Pensiones: La Polar, “sillita musical” y una vieja polémica con Jorge Valencia; el chileno más influyente de Wall Street viene a Chile al seminario SURA; el cable Google y los desconocidos US$ 25 millones que tuvo que poner el Estado de Chile; y Daniel Mas, nuevo biministro de Economía y Minería, hace su debut en los seminarios de Sanhattan.

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WALL STREET: IRÁN Y FALTA DE CAJA LE ARRUINAN LOS PLANES A KAST

Goldman Sachs y Fitch le pusieron números al principal talón de Aquiles del arranque de José Antonio Kast: el ajuste fiscal será bastante más cuesta arriba de lo que promete La Moneda.

El gigante de Wall Street y la influyente clasificadora de riesgo crediticio advierten que, con un déficit todavía por sobre la meta y un shock externo por el alza del petróleo, ordenar las cuentas no será solo un gesto de disciplina, sino también una prueba de credibilidad para sostener la nota A- de Chile.

El corazón del plan de Kast –recortar cerca de US$ 6.000 millones en 18 meses, equivalentes a 1,6% del PIB de 2026– podría acercar el déficit a 1% del PIB y estabilizar la deuda. Pero Fitch pone una alerta obvia y relevante: hacer un recorte de ese tamaño no será fácil cuando, al mismo tiempo, enfrenta nuevas presiones inflacionarias por la disparada del petróleo y cuando siguen creciendo las presiones por más gasto en salud, educación y pensiones, además de las promesas del nuevo Gobierno de reforzar seguridad, cárceles y control migratorio.

A eso se suma otro flanco: la rebaja del impuesto corporativo desde 27% hacia 23%. En teoría, la apuesta es que una menor carga tributaria impulse inversión y crecimiento. El problema –dice Fitch entre líneas– es el timing: si esa reactivación tarda en llegar o llega a medias, la pérdida de recaudación puede comerse buena parte del ajuste por el lado del gasto. Por eso, hoy la agencia sigue viendo déficits sobre 2% del PIB en 2026 y 2027.

Chile y el “oil shock”: Goldman dice que se cayó un recorte del Banco Central y sube la inflación 2026. La guerra en Medio Oriente reconfiguró el escenario de commodities, dice un informe sobre el impacto de la guerra en el Medio Oriente y el alza del petróleo en las economías de América Latina. Para Chile, que es importador neto, el golpe no llega como “anécdota de precio”, sino como shock macro.

Traducción: Chile, más inflación y tasas más pegadas. Desde Goldman dicen que, incluso con mecanismos de suavización (MEPCO), anticipan una subida de la inflación para 2026 en 70 pb a 3,5% y eliminan un recorte de 25 pb que esperaban para el primer semestre. El mensaje implícito: el BCCh queda con menos espacio para seguir bajando si el petróleo se mantiene alto y el tipo de cambio no ayuda.

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LA VERDAD DE LA MILANESA: CUÁNTO CRECIMOS EN 2025

El último PIB de Boric. Este miércoles el Banco Central dará a conocer el PIB de 2025 en el último gran termómetro económico de la administración del Presidente Gabriel Boric.

El mercado espera una expansión de alrededor de 2,3%, suficiente para mostrar un cierre digno, pero no para esconder que Chile siguió creciendo por debajo de su ambición. Esa cifra ya quedó prácticamente instalada tras el Imacec de diciembre.

También hay un punto político y técnico importante: si el PIB termina en 2,3%, quedará por debajo del 2,5% que Hacienda había proyectado en su momento. No es una diferencia dramática, pero sí suficiente para alimentar el debate sobre la herencia económica que recibe Kast: una economía más normalizada que en años previos, aunque todavía lejos de tasas que permitan cantar victoria.

Impacto de la guerra en el Medio Oriente. Mirando más allá del dato anual, el mercado ya está algo más cauto con 2026. La Encuesta de Expectativas Económicas de marzo mostró que los analistas recortaron levemente su proyección de crecimiento de este año a 2,5% desde 2,6% y, además, bajaron con fuerza la expectativa para el primer trimestre.

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QUIROZ MUESTRA SUS PRIMERAS CARTAS

Este lunes el flamante nuevo ministro de Hacienda arranca con la batería de medidas que promete implementar en los primeros 100 días para impulsar la economía. El domingo adelantó que el recorte fiscal para los primeros 18 meses será de US$ 4.000 millones y que, como parte del plan, el Gobierno reducirá en un 3% el gasto de los ministerios.

Según explicó la autoridad, en entrevista con “Mesa Central” de T13, la decisión responde al escenario financiero que enfrenta el fisco. “El deber del Ministerio de Hacienda es, primero, mirar la situación en que estamos. La situación es de caja, muy compleja, muy anormal”, señaló.

Quiroz agregó que, además del ajuste general, se evaluará un monto adicional cercano a los US$ 1.000 millones, considerando que algunas carteras tienen mayor margen para reducir gastos que otras.

El plan incluye una reforma tributaria que rebajaría los impuestos a las empresas del 27% al 23%, algo que genera ruido, dada la estrechez fiscal. El economista Claudio Agostini lo calificó como “terraplanismo económico” y agregó que la evidencia empírica muestra que la mayor actividad que, en teoría, genera el recorte de impuestos, nunca se ha traducido en mayor recaudación, ni siquiera en Irlanda, el ejemplo más citado.

Otras polémicas: elimina las contribuciones de la primera vivienda para mayores de 65 años; y se evaluarán cambios a la gratuidad universitaria.

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Un mensaje de Tenpo

Cuentas remuneradas: Una estrategia inteligente para que el dinero deje de perder valor

En el actual escenario financiero, dejar el dinero estancado en una cuenta corriente tradicional ya no es solo una cuestión de “prudencia”, sino que es una pérdida de dinero real. El auge de las cuentas remuneradas ha irrumpido en el mercado como la solución definitiva para quienes buscan seguridad sin renunciar a la rentabilidad.

En 2024 Tenpo lanzó su cuenta remunerada, que no solo es accesible y sencilla, sino que también es gratuita. Los clientes pueden generar intereses diarios manteniendo un saldo mínimo de $50.000 en su cuenta Tenpo, con las ganancias acumuladas registradas en un historial de rendimientos transparente y disponible incluso en días festivos y fines de semana..

La cuenta remunerada va en línea con el propósito de Tenpo de acelerar la inclusión digital y financiera en Chile, facilitando que más personas puedan tener soluciones formales y más seguras de ahorro..

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GRÁFICO DE LA SEMANA: CEOs EN REDES

El impacto de LinkedIn. El 90% de los CEOs del IPSA actúa como “Embajador de marca Digital” en LinkedIn y las mujeres lideran en contenido de valor. Es una de las conclusiones de la cuarta edición del informe “Presencia de Empresas IPSA y Liderazgo en LinkedIn 2026”, realizado por la consultora Vinculación.

Los CEO con más presencia: Roberto Alvo de Latam; Eduardo Ebensperger, CEO Banco Chile; y dos del Grupo Matte: Francisco Ruiz-Tagle, CEO de CMPC, y Juan Ignacio Escobar, de Colbún. Entremedio se mete Eduardo Pérez Marchant, gerente general de Parque Arauco.

Los gerentes generales alcanzan niveles récord de actividad, pero los directores siguen siendo tímidos y aún mantienen una baja tasa de interacción, pese a su alta presencia. El 90% de los CEO del IPSA cuenta con un perfil activo, y un 89% publica contenido de manera recurrente, con un promedio de tres posteos mensuales, evidenciando que el liderazgo hoy es inseparable de la visibilidad pública.

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LA SEMANA EN REDES: GRAU VS. QUIROZ

Pelea por cifras del nivel de caja fiscal. Es entre el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su predecesor, Nicolás Grau. El posteo es de @nicolas_grau y puso fin a la tregua. O sea, apenas tres días duró el “fair play” fiscal entre los equipos saliente y entrante.

El jueves, Quiroz salió del consejo de gabinete y lanzó la bomba: dice que recibió un “fisco sin caja”, con activos líquidos al 31 de diciembre de 2025 de apenas US$ 40-46 millones, versus los US$ 3.000-4.000 millones que –según él– eran lo “normal” en cierres anteriores.

La réplica de Grau vino por X y con guante puesto: el exministro Nicolás Grau sostuvo que el “último dato público” (fin de enero) muestra US$ 1.406 millones y que, a inicios de esa semana, el saldo “fluctuante” estaba sobre US$ 800 millones. Traducción: para Grau, el titular “no cuadra” y el debate se está armando con fotos distintas del mismo mesón.

¿De qué hablan, en serio? De los “Otros activos del Tesoro Público”, la caja más líquida del fisco (excedentes temporales que se invierten en renta fija). Hacienda explica que Quiroz se refería específicamente al cierre estadístico del 31 de diciembre y acusa que el Gobierno anterior liquidó activos para mostrar mejor deuda bruta, dejando la caja en “mínimo”; luego, en enero, se compensó con emisión de deuda dentro del margen autorizado, lo que subió el saldo.

Hace unas semanas, en este espacio, les contamos lo que hizo sonar la nueva alarma: la emisión de deuda el 8 de enero por US$ 4.375 millones. Una minuta que armó un exalto funcionario de Hacienda –y con el que varios economistas privados concuerdan– apunta a lo “muy poco habitual” de la emisión.

La respuesta la encontraron días después en el Estado de Operaciones del Gobierno Central que publicó la Dipres “y ahí todo cuadró”. La sospecha es que parte de los fondos que recaudó la emisión de enero fue para cubrir US$ 3.000 millones en “deuda flotante” generada al cierre del ejercicio 2025.

Un miembro del equipo económico saliente reconoció que una parte relevante de la emisión de US$ 4.375 millones de enero fue para pagar deuda ya existente y estaba en el plan anunciado, pero admite que parte de esa operación fue para pagar esa deuda flotante y generar caja.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Joaquín Cortez, el nuevo super de Pensiones: La Polar, “sillita musical” y una vieja polémica con Jorge Valencia, el “Messi” de los traders, pero con un pasado polémico por JP Morgan.

En el mercado lo describen así: Cortez no viene de la academia ni del regulador, viene del corazón de Sanhattan –de la “sillita musical” del sistema financiero (AFP, compañías de seguros, AGF)– y su llegada tiene carga política más que técnica. Ahora aterriza como nuevo superintendente de Pensiones, con un CV que lo deja parado justo en el epicentro de dos historias incómodas: La Polar y el episodio con Valencia.

Primero, La Polar. Cuando explotó el caso, en 2011, Cortez era gerente de inversiones de AFP Provida y la lupa se fue a un bono enorme: más de $100 mil millones, colocado el 23 de diciembre de 2010, intermediado por la corredora de BBVA, y donde Provida compró 26% (unos $28 mil millones entre serie D y, sobre todo, serie E).

El escándalo: se especulaba que parte relevante de esos recursos iba a pagar deudas con el propio BBVA, lo que disparó sospechas de triangulación. La entonces superintendenta Solange Berstein terminó descartando irregularidades ante el Congreso.

El segundo episodio es Jorge Valencia, ahora ejecutivo senior del Santander en Londres. En ese entonces, Valencia venía de una salida polémica de JP Morgan en Nueva York a reemplazar a Cortez en AFP Provida (cuando este saltó a otro rol). Cortez no sabía de la polémica de Nueva York. Egon Zehnder, el headhunter, tampoco habría detectado el lío, y en Provida (entonces controlada por BBVA) hubo enojo por la falta de “due diligence”.

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– Carlo Solari ad portas de volver a ser el hombre fuerte de Falabella. La asamblea anual de Falabella de este martes 17 llega con un reordenamiento de poder. Aunque la compañía volvió a brillar tras su fuerte recuperación financiera, en el mercado hay sorpresa de los cambios que se vienen y apuntan a que la elección del nuevo directorio se transformó en una pasada de cuentas entre las familias controladoras.

Si todo se confirma, el nuevo presidente será Fernando de Peña, exhombre fuerte de Mallplaza, que emerge como figura de consenso entre los bloques familiares. Como anticipamos hace una semana en este espacio, su llegada sella una recomposición interna en la que Carlo Solari vuelve a mostrar influencia para mover las piezas y recuperar control sobre una mesa que se le había escapado en 2023.

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– A propósito de cables a China: los desconocidos US$ 25 millones que Chile tuvo que aportar en el cable de Google a Australia. La historia es conocida: durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera existía un proyecto de cable submarino Valparaíso-Hong Kong que se negociaba con la empresa china Huawei.

La ambición era convertir al país en un hub digital para Sudamérica. Pero ese diseño chocó con la resistencia de Estados Unidos, que veía el tema como estratégico y no solo comercial. Washington intervino directamente y obligó a rediseñar el proyecto. El resultado fue un cambio de rumbo que terminó derivando en la opción del cable Google hacia Australia.

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– Walmart sigue el ejemplo de Latam y reparte bono por US$ 25 millones a 30 mil trabajadores de tiendas tras buen 2025. El incentivo está ligado al cumplimiento de metas de ventas y al desempeño de cada local, de modo que los equipos participen directamente en los resultados del negocio.

La compañía explicó que el beneficio forma parte de su modelo de gestión anual para la operación en tiendas y que busca “reforzar la relación entre ejecución, resultados y reconocimiento”.

Hace unas semanas Latam anunció el reparto de US$ 40 millones entre sus trabajadores, también luego de un gran 2025. El bono especial está compuesto por un 25% de su sueldo bruto mensual, más US$ 500 equivalentes en moneda local.

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– Daniel Mas, nuevo biministro de Economía y Minería, hace su debut en los seminarios de Sanhattan. Será este martes en el “SURA Advisory Forum: Crecimiento, expectativas y decisiones del nuevo ciclo”.

Mas compartirá el escenario con Alfonso Eyzaguirre, CEO de JP Morgan Latinoamérica y Canadá, y el chileno que la lleva en Wall Street. Además, participan el exministro de Hacienda Andrés Velasco, Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics (LSE); Rosario Navarro, presidenta de SOFOFA; y César Cuervo, Chief Investment Officer de SURA Investments.

Un mensaje de la UDP

Los archivos de autoras preservados por la UDP

La Universidad Diego Portales conserva y pone a disposición diversos fondos de autorías femeninas. Destacan los fondos de la periodista Claudia Donoso, de las fotógrafas Elna Von Harpe y Lola Falcón, de la intelectual Soledad Bianchi, de la filósofa Carla Cordua y de la poeta Malú Urriola, entre otros.

El Programa Archivos UDP contribuye a ampliar la investigación y la reflexión sobre sus obras y trayectorias, dando acceso a manuscritos, grabaciones, publicaciones en prensa, objetos personales, fotografías, videos, cartas y documentos, que permiten conocer sus procesos creativos, sus redes intelectuales, trayectorias públicas y los aspectos más íntimos de cada una.

Visita las colecciones digitalizadas que resguarda la UDP en Archivos UDP y Cultura Digital UDP.

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AGENDA DE LA SEMANA: PIB 2025

– Como les adelanté en el arranque, esta semana sabremos finalmente cuánto crecimos en 2025. El miércoles el Banco Central publica Cuentas Nacionales, Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional al 4T 2025.

Por qué importa: foto de crecimiento y demanda interna al cierre de 2025, más señales sobre financiamiento externo (cuenta corriente) y vulnerabilidad/fortaleza financiera de cara a la crisis del petróleo que desató la guerra en Irán (PII).

– Y el jueves tendremos los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) pre-RPM de marzo. El shock del petróleo tiene a los analistas recalculando y apostando a que no habrá recorte de tasas la próxima semana.

Por qué importa: termómetro del mercado para trayectoria de tasas, inflación esperada y lectura de riesgos antes de la Reunión de Política Monetaria.

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EL NEGOCIO FAMILIAR MÁS ANTIGUO

El negocio familiar más antiguo de Sudamérica es chileno. Se trata de Hacienda Los Lingues. Sus operaciones se remontan a una merced de tierras otorgada en 1599 por la Corona Española y actualmente la administra la familia Angulo y se dedica al sector de hotelería boutique, turismo de estancia y crianza de caballos de pura raza chilena.

La información es parte de un nuevo estudio de la consultora Payroll Prices. Me generó interés el hecho de que en nuestra cultura algunas empresas pasan de generación en generación, manteniéndose bajo el control de las familias que las fundaron, a pesar de los cambios económicos y sociales.

El estudio revela que solo un tercio de las empresas familiares nuevas sobrevive los 10 años.

¿El negocio familiar más antiguo del mundo? Según el estudio, se trata Hōshi Ryokan y fue fundado en el 718 DC. Es un hotel y spa en Japón. El más antiguo de Estados Unidos es una empresa de equipamientos para baterías fundada en 1623. Y el negocio más antiguo del Reino Unido es una carnicería que data de 1515, durante el reinado de Enrique VIII.

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.