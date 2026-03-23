Semana de vértigo para el Banco Central: Informe de Política Monetaria, tasas y shock petrolero

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¡Buenas y feliz domingo (lunes para los no suscriptores)! Arranca una semana de vértigo: tendremos el Informe de Política Monetaria de marzo y la reunión del Consejo del Banco Central para decidir sobre tasas. El telón de fondo: la guerra en Medio Oriente y la mayor disrupción de suministro de petróleo y gas en la historia del mercado global.

Los mercados abrirán bajo enorme presión, después que Irán amenazara con destruir las infraestructuras energéticas de todo el Medio Oriente, luego de que Donald Trump anunciara ataques contra las plantas iraníes si Teherán no reabre el paso de Ormuz en 48 horas.

Y es por eso que en la semana el foco económico estará puesto casi por completo en el Banco Central. Entre la Reunión de Política Monetaria del martes y la publicación del IPoM del miércoles, el mercado buscará una señal clara sobre cómo leerá Rosanna Costa el nuevo shock externo: guerra en Irán, petróleo y gas al alza, y el riesgo de que la inflación importada vuelva a complicar el camino hacia el 3%.

Giro global hacia la autosuficiencia. El influyente analista Gary Paulin escribe que hay al menos una conclusión que se puede sacar de esta guerra: el renovado foco en el nacionalismo de recursos.

“La demanda por fuentes alternativas de energía –como la solar y la nuclear–, y la acumulación estratégica de inventarios en sectores considerados críticos para la seguridad nacional, energética y alimentaria (como tierras raras, defensa y semiconductores) deberían seguir ganando fuerza. En este entorno, la prima estratégica estará asociada a la seguridad del suministro más que a la velocidad del suministro”.

La agenda política local también captará la atención de los inversores. El mayor interés estará en los cambios que el Gobierno proponga para el Mepco, a fin de amortiguar el impacto del alza de petróleo en los hogares sin romper la apretada caja fiscal. Pero todo indica que los cambios significarán menos subsidios. Será el círculo más difícil de cuadrar para Hacienda. El ministro dice que no está para “ser simpático”.

También se esperan aclaraciones sobre cómo se aplicará la eliminación del IVA a la vivienda. El anuncio inicial generó confusión y críticas al ministro Jorge Quiroz.

También en esta edición de El Semanal: el silencioso lobby de las AFP para demorar y postergar la implementación de la reforma de pensiones; el jueves de los cuchillos largos en la CMF abre un nuevo frente: la independencia de uno de los árbitros clave del mercado; y el enojo del gigante francés Eramet con Máximo Pacheco.

También en esta edición: el chileno que aparece en el escándalo de criptomonedas que golpea al presidente Javier Milei en Argentina; Roberto Alvo explica el plan de Latam para enfrentar la escalada del precio del petróleo; y el nuevo flanco que podría hacer tambalear la nominación de Andrés Ergas a la embajada de Chile en Estados Unidos.

Y antes de arrancar, una celebración por los 250 años de la obra más importante de Adam Smith. Su legado de la “mano invisible” sigue marcando el corazón del liberalismo económico. El autor de La riqueza de las naciones instaló una idea que todavía ordena buena parte del debate económico: que los individuos, al buscar su propio interés dentro de reglas claras, pueden generar prosperidad colectiva.

Smith –eso sí–, algo que algunos neoliberales criollos olvidan, desconfiaba de los monopolios, criticaba la captura del poder económico y entendía que los mercados solo funcionan bien cuando existen instituciones sólidas, justicia y cierto marco moral.

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BANCO CENTRAL SE TOMA LA AGENDA

Como les anticipé en el arranque de esta edición, la semana estará dominada casi por completo por el Consejo del Banco Central. Entre la Reunión de Política Monetaria (RPM) del martes y la publicación del Informe de Política Monetaria (IPoM) del miércoles, el mercado buscará una señal clara sobre cómo leerá Rosanna Costa el nuevo shock externo y su impacto en la economía chilena: guerra en Irán, petróleo y gas al alza, y el riesgo de que la inflación importada vuelva a complicar el camino hacia el 3%.

Tendremos nuevas proyecciones de crecimiento, inflación, inversión, demanda interna y tipo de cambio. Cabe mencionar que Chile importa cerca del 96% del petróleo.

El martes será el primer gran hito. Ese día se realiza la RPM y, a partir de las 18:00 horas, se conocerá el comunicado del Banco Central.

Más que la decisión misma, el mercado va a escrutar el tono: si el Consejo opta por enfatizar prudencia frente al shock petrolero o si transmite que sigue viendo el alza de energía como un fenómeno transitorio. La semana pasada operadores financieros subieron sus proyecciones de inflación para marzo y abril y descartan recorte de tasas al corto plazo.

El miércoles llega el plato fuerte con la publicación del IPoM de marzo de 2026. A las 10:30 horas, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, expondrá el informe ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, en una presentación que será transmitida por TV Senado.

Ahí se jugará la lectura más importante de la semana: cuánto cambia el escenario inflacionario tras el salto del petróleo y el gas, qué pasa con las proyecciones de crecimiento y si el Central mantiene la idea de una convergencia relativamente ordenada o instala un tono más inquieto sobre el frente externo.

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EL JUEVES DE LOS CUCHILLOS LARGOS EN LA CMF

CMF: jueves de cuchillos largos. El remezón de Catherine Tornel en el corazón del regulador abrió una señal de alerta entre exautoridades: dicen que el fondo y la forma debilitan la autonomía de la institución y redefinen la relación con Hacienda. En solo días, la nueva presidenta removió piezas clave del regulador financiero y encendió una discusión incómoda: hasta dónde llega la legítima reorganización y dónde empieza el riesgo de captura política.

Qué pasó. Catherine Tornel asumió la presidencia del regulador con la llegada de Kast a La Moneda, en reemplazo de Solange Berstein, y apenas ocho días después ejecutó un remezón mayor: removió al influyente José Antonio Gaspar como jefe jurídico, y a Daniel García (director general de Supervisión de Conducta de Mercado) y Nancy Silva (directora de Estudios).

La remoción de tres directores clave sacudió al supervisor financiero y dejó instalada una inquietud de fondo: si el nuevo ciclo político también busca rediseñar al árbitro. Tres exreguladores de diferentes afinidades políticas dicen no tener memoria de algo así. “Lo que estamos viendo se parece más a una lógica de cambio político que a la de un regulador técnico. En instituciones como la CMF, la estabilidad de los equipos es parte central de su credibilidad y de la calidad de la supervisión”, dice uno que fue superintendente de Bancos.

Otro exregulador señala que la diferencia con ministerios es precisamente esa: “Aquí no se trata de implementar un programa político, sino de resguardar reglas del juego estables. Por eso, la forma y el timing de estos cambios importan tanto como el fondo”. Sobre todo, en una institución autónoma que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Varias fuentes de la industria dicen que también hace ruido el hecho de que en parte la salida de Gaspar y García habría sido por quejas de algunos de los propios regulados. Los que defienden la decisión apuntan a que García no tenía los conocimientos técnicos para el trabajo que hacía y que Gaspar es un personaje polémico, pero no dan detalles. Y eso se habría reflejado en particular en como se venía aplicando la Ley Fintech.

Un persona con experiencia y conocimiento del mundo regulatorio le quita peso a las críticas. Dice que es lógico que la presidenta busque gente de confianza y apunta los cambios que hicieron en sus equipos presidentes de bancos centrales en el pasado.

Para los afectados la decisión de Tornel fue una dura sorpresa. “Nunca imaginó que lo iban a echar”, asegura una persona que es cercana a los tres exfuncionarios. Y advierte que llamó mucho la atención que la justificación habría sido una mala evaluación de la industria de seguros y algunos bancos. “Mala cosa si lo sacan porque el regulado no está contento con cómo lo tratan”, sentencia.

Los que apoyan la decisión apuntan a que Tornel era comisionada desde 2023 y conocía en detalle el desempeño de los directivos.

Cabe recordar que la llegada de Catherine Tornel a liderar la CMF generó ruido por su postura disidente en varios fallos clave de los últimos años. Sus votos como comisionada anticipan un sello regulatorio más laxo que podría marcar a la CMF bajo su liderazgo.

Dónde se notó. En las sanciones a LarrainVial en el caso del Fondo Corneta. Además, las actas del consejo muestran diferencias en la definición de bancos sistémicos y sus exigencias de capital –una materia clave para la estabilidad financiera– y en resoluciones adoptadas en el marco de la Ley de Fraudes en medios de pago.

Más disensos. Tornel también tuvo voto disidente en la multa al ex-CEO de Cencosud por uso de información privilegiada; emitió voto en contra en la normativa que regula el pago mínimo de tarjetas de crédito; y en la sanción aplicada al Banco de Chile por otorgar créditos a deudores de pensiones de alimentos. Algunos opinan que tendría que haberse inhabilitado, ya que fue directora de BanChile Inversiones.

También hace ruido que Tornel y Quiroz parecen estar apuntando a cambiar la relación entre Hacienda y la CMF. No es solo que Catherine Tornel venga de haber sido coordinadora de mercado de capitales en Hacienda; es que el ministro Jorge Quiroz ya habló públicamente de lo que “va a hacer” la nueva presidenta de la CMF, adelantando que revisará regulación bancaria para ver si hay “cargas excesivas” al crédito, especialmente hipotecario.

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SE VIENE LA CONTRAOFENSIVA DE LAS AFP

El silencioso lobby de las AFP para congelar la implementación de la reforma de pensiones. Entre advertencias sobre rentabilidad, mercado de capitales y financiamiento del Estado, las administradoras endurecen su presión sobre el regulador para suavizar la implementación de la nueva arquitectura previsional.

La estrategia parece ser otra: pelear con fuerza en el terreno regulatorio, donde todavía hay espacio para influir en la implementación, moderar el alcance de los cambios y ganar tiempo. Dos fuentes vinculadas a firmas financieras que planean entrar a competirles ven con temor que, con un Gobierno más amigable a sus intereses, logren bloquear los cambios e impedir la entrada de nuevos actores.

El foco de la contraofensiva está en la letra chica que viene ahora: el nuevo régimen de inversión de los fondos generacionales, los benchmarks con que se medirá su desempeño, las bandas de premios y castigos, y la temida licitación del stock de afiliados. En privado y en público, el mensaje es el mismo: aquí no solo se juega la rentabilidad futura de los afiliados, también el poder de las administradoras sobre cómo se invierte el ahorro previsional.

Los que siguen a la industria dicen que abril sería el primer punto crítico. Es cuando se debería definir el nuevo régimen de inversión, mientras la industria busca congelar o suavizar las piezas más incómodas de la reforma antes de que entren plenamente en vigor. En la Super de Pensiones y varios ejecutivos de AGF y firmas financieras que tienen planes avanzados para aprovechar los cambios y entrar a competir, aseguran que el plan es frenar o moderar las reglas.

“Mira, hay dos cosas que yo sé que quieren cambiar mucho o derechamente bajar: el benchmark y las licitaciones”, asegura uno de ellos.

La sorpresiva llegada de Joaquín Cortez en reemplazo de Osvaldo Macías a la Superintendencia de Pensiones es vista como una señal de que en el nuevo Gobierno las AFP tienen un aliado. Un ejecutivo del sector financiero dice que Cortez sabe de inversiones y no tanto de pensiones. El exsuper de Pensiones Alejandro Ferreiro hizo la pregunta del millón: por qué usar la bala de plata de ADP para sacar a Macías si no tienes ya un plan de hacerle cambios a la implementación de la reforma.

El frente más sensible es el benchmark. Las AFP rechazan que sea la superintendencia la que fije una referencia común para toda la industria, porque argumentan que eso limita la competencia, uniforma las estrategias y abre un riesgo político sobre la gestión de los fondos.

Su apuesta es empujar un modelo más parecido al mexicano: que cada administradora proponga su propio benchmark y que el regulador solo lo apruebe o rechace. Detrás de esa discusión técnica hay una pelea mucho más grande: quién manda realmente en el diseño del nuevo sistema.

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Un mensaje de Tenpo

El fin de las fronteras digitales en los pagos

El comercio transfronterizo ya no es una excepción, sino una norma. Hoy, la gestión de finanzas personales se juega en la capacidad de interactuar con plataformas globales, como herramientas de IA, hasta compras en retailers internacionales o sitios de viaje.

En este contexto, la Tarjeta de Crédito Tenpo es un puente eficiente hacia el mercado internacional, ya que elimina las barreras tradicionales: opera sin comisiones internacionales, permite visualizar los movimientos en pesos chilenos y consultar el tipo de cambio aproximado desde la App, devolviendo al usuario la predictibilidad sobre su presupuesto.

El corazón de esta experiencia es el concepto de Card on File (tarjeta registrada o almacenada). Al enrolar la tarjeta en comercios o en servicios de suscripción mensual, el usuario automatiza su vida digital.

Además, con la integración con la Billetera de Google se completa este ecosistema, permitiendo que el dispositivo móvil reemplace al plástico físico en cualquier parte del mundo. “La tecnología de Tenpo no busca ser el protagonista, sino la infraestructura invisible que permite a los chilenos comprar en el mundo de forma segura, sin sorpresas, sin fricciones y con total transparencia”, explica Valery Motta, subgerente de Tarjeta de Crédito de Tenpo.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: ¿EL FIN DE HOLLYWOOD?

Cortito: este gráfico muestra cómo internet pasó a dominar el negocio de la entretención. Las últimas cifras muestran que los ingresos de las salas de cine y teatro están estancados y que nunca se recuperaron de la pandemia.

Por otro lado, las plataformas de streaming y la publicidad digital se disparan. En total más de US$ 300 mil millones en ingresos. Comparen eso con los US$ 34.000 millones que facturaron los cines.

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LA SEMANA EN REDES: LA GUERRA QUE CAMBIARÍA TODO

El posteo es de @Balajis y es comentario en Wall Street, Washington y lo compartieron varios empresarios acá: destruir infraestructura petrolera en Medio Oriente sería una locura con costo global.

Según el autor, dispararía inflación, energía y alimentos por años, dañaría el financiamiento tecnológico y obligaría a redirigir capital hacia necesidades básicas. La conclusión es que esta guerra no tiene buena salida, deja una responsabilidad enorme para todos los involucrados y acelera, por las malas, la urgencia de lograr independencia energética del petróleo de la región.

¿Quién es Balaji Srinivasan? Una de las voces más influyentes de Silicon Valley. (@balajis) es un destacado emprendedor, inversor y tecnólogo, conocido por ser el ex Chief Technology Officer de Coinbase, socio general del icónico fondo de inversión Andreessen Horowitz y autor de The Network State.

Acá una traducción de algunos de los puntos clave:

(1) Destruir toda la infraestructura petrolera en Oriente Medio es una idea descabellada y podría provocar un colapso económico mundial y una crisis humanitaria sin precedentes en la vida de quienes viven actualmente. Estamos hablando de un aumento drástico en el precio de todo, desde alimentos hasta gasolina, en un momento en que la inflación ya era alta. Todo esto recaerá sobre los autores de esta guerra.

(2) El statu quo anterior a la guerra, el 27 de febrero de 2026, no era tan malo, pero es improbable que volvamos a él. Cabe esperar interrupciones continuas, prolongadas e indefinidas en todo lo que provenga de Oriente Medio.

(3) También hay que asumir que la financiación tecnológica se desplomará indefinidamente. El brillante plan de involucrar a los Estados del Golfo en el fuego cruzado ha aniquilado gran parte de la financiación para inversores institucionales, centros de datos y salidas a bolsa. Cualquiera en el sector tecnológico que haya apoyado esta guerra pronto aprenderá el significado de “fuerza mayor” cuando se retire la financiación.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– El chileno que apareció en la cocina del caso $LIBRA que complica a Javier Milei. En el caso que vuelve a enredar al presidente argentino en la investigación por coimas, un chileno se coló en la trastienda del negocio: Iván Canales Vandewijngaerden, “Canaleta”. Según La Nación, Canales es uno más entre los empresarios que entró a la Casa Rosada junto al polémico Mauricio Novelli para empujar un proyecto que buscaba monetizar la marca Milei.

El dato no es menor. El artículo cuenta que Canales acompañó a Novelli el 4 de abril de 2024 a una reunión con Karina Milei en la Casa Rosada. El objetivo: avanzar en la idea de una moneda libertaria con la cara del presidente, parte de un plan más amplio de merchandising global alrededor de Milei.

Quién es Canales: egresado de la Universidad Católica de Valparaíso, pasó por Carozzi y trabajó como alto ejecutivo de la cadena de café Bonafide, que el grupo chileno controla en Argentina.

Ahí está el ángulo sabroso del caso. Mientras el Gobierno intentaba instalar que Novelli era apenas un puente entre emprendedores y el presidente, el peritaje del celular del trader empieza a mostrar algo bastante más aceitado: negocios, acceso político y una red de contactos que orbitaba cómodamente alrededor del poder.

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– En los pasillos de los gremios empresariales corre el rumor de que tambalea la nominación de Andrés Ergas a la embajada de Chile en Estados Unidos. Previo a su nombramiento ya había intensos cuestionamientos por su perfil empresarial, negocios fallidos y falta de experiencia política.

Lo que lo complicaría ahora sería un problema “técnico, diplomático y tributario” por sus extensas inversiones en territorio norteamericano. Esos conflictos de intereses lo tienen contra las cuerdas y le estarían impidiendo eventualmente asumir como embajador.

Otras fuentes dicen que el nuevo escenario geopolítico obliga a recalcular.

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– CEO de LATAM reconoce que habrá que abrocharse el cinturón ante el shock del petróleo. Roberto Alvo lo hizo en una conferencia de JP Morgan en Washington con inversionistas y ejecutivos de la industria aérea que compartió en parte en su cuenta de LinkedIn.

Asegura que la aerolínea apuesta por ahora a la prudencia. Alvo reconoce que hoy es imposible anticipar cómo evolucionará el conflicto con Irán, ni cuánto tiempo podría durar el golpe sobre una variable tan sensible como el petróleo.

Dice que, incluso con la guerra en Medio Oriente metiendo presión sobre el precio del combustible, sigue siendo optimista. La lectura que recogió es que la demanda sigue fuerte, sobre todo en Estados Unidos, y eso ayuda a amortiguar el nerviosismo del mercado.

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– Litio, Pacheco y la furia francesa. La lectura que corre en la industria es bastante simple: en Eramet creen que Máximo Pacheco movió el tablero para que Rio Tinto terminara armando un paquete mucho más grande que solo Maricunga.

La secuencia alimenta esa tesis: en mayo de 2025, Rio Tinto fue elegida por Codelco para Maricunga, pocos días después también por Enami para Salares Altoandinos –donde todos asumían que había acuerdo para que esa licitación se la llevara Eramet– y, en paralelo, Codelco y la anglo-australiana ampliaron su relación en exploración de cobre alrededor de Nuevo Cobre. Ese encadenamiento consolidó la idea de un “combo Rio Tinto” en Chile.

Eramet no era un actor cualquiera. La francesa ya venía advirtiendo que, aun si Enami optaba por un tercero, igual tendrían que sentarse a negociar con ellos, porque controlaban pertenencias mineras relevantes en parte de la zona de Salares Altoandinos.

Tras perder frente a Rio Tinto, la firma comenzó a estudiar acciones legales y puso foco, entre otras cosas, en cómo se evaluaría que Rio Tinto quedara al mismo tiempo posicionada en Maricunga y Altoandinos.

La tesis que hoy circula en el mercado es que Eramet no solo quedó fuera, sino que siente que la dejaron fuera de un diseño mayor, donde Pacheco y Codelco habrían privilegiado una relación estratégica integral con Rio Tinto.

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Un mensaje de la UDP

Documentalista Ignacio Agüero dicta taller en el Centro para las Humanidades UDP

Ignacio Agüero cineasta fundacional del documental chileno, dictará el taller Cualquiera puede hacer una película en el que, a través de su filmografía, revisará la práctica cinematográfica recorriendo 50 años de trabajo creativo.

“No es frecuente que Agüero hable de su trabajo, menos todavía ante un público. Para quienes conocen su filmografía, será una preciosa oportunidad para reexaminarla junto a él y, para quienes todavía no la conocen, una puerta de acceso privilegiada a la misma”, dice Luis Felipe Alarcón, coordinador del CPH.

“Cien niños esperando un tren” (1988), “El diario de Agustín” (2008), o “Cartas a mis padres muertos” (2025), son algunos de sus trabajos más destacados. En 2014 recibió la distinción Príncipe Claus de los Países Bajos por su trayectoria; y “Como me da la gana II”, obtuvo en 2016 el primer premio de la Competencia Oficial del Festival FID en Marsella, Francia.

El taller es gratuito y abierto a todo público. Para más información e inscripciones ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– Ya hablamos suficiente del IPoM y la Reunión de Política Monetaria. En el radar del mercado también están publicaciones más técnicas, pero relevantes para tomarle el pulso al sistema financiero local: las Estadísticas del Mercado de Valores del cuarto trimestre de 2025 y el Informe del Mercado de Derivados Financieros de Chile. Ambas se publican el lunes.

Son datos que llegan justo cuando la volatilidad global vuelve al centro de la escena y sirven para mirar cómo cerró el mercado local antes de que el conflicto en Medio Oriente empezara a tensionar expectativas, coberturas y precios de la energía.

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RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: LA HISTORIA SE REPITE

“Predije la crisis financiera de 2008. Lo que se avecina puede ser peor”. Es el título de una columna de opinión que publicó The New York Times y que gatilló un gran debate –y temor– en los centros financieros del mundo.

El autor es Richard Bookstaber, el influyente analista financiero e inversor que advirtió 12 meses antes la crisis financiera de 2008. Ahora dice que “hemos vuelto a un periodo de riesgo, plagado de presiones similares a las que han provocado grandes crisis financieras”.

Y advierte que estamos frente a “un sistema complejo y estrechamente interconectado en el que la fuente específica de tensión importa menos que la rapidez con que esa tensión puede propagarse”.

¿Quién es? Durante la crisis financiera de 2008, Bookstaber trabajaba en un fondo de cobertura. Luego pasó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.