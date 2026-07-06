Pensiones: el Gobierno evalúa cambios a la reforma y corre el riesgo de abrir una caja de Pandora

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¡Buenas y un NO tan feliz domingo (lunes para mucho de ustedes que no son suscriptores premium)! Aprovecho este espacio para despedir a alguien que fue importante para el mercado financiero chileno y en mi vida profesional. Hablo de Mario Lobo. Fue uno de los fundadores de Celfin Capital y murió esta semana en Colchagua.

Cubano de origen, criado entre Suiza y Londres, llegó a Chile en los años 80 y terminó dejando huella en dos mundos que rara vez conversan bien: las finanzas y la cultura.

En el mercado, su nombre quedó amarrado a Celfin: la “L” era por Lobo. Junto a Juan Andrés Camus y Jorge Errázuriz, fue parte del trío que ayudó a modernizar la banca de inversión chilena y a sacudir el mercado de capitales local, antes de que la firma terminara vendida a BTG Pactual en una operación valorada en torno a US$600 millones.

Lo conocí un poco por casualidad. En julio de 1990 yo llevaba viviendo casi diez años en Estados Unidos. Entre pega y pega me vine a Chile a pasar unos meses sabáticos. Ya en Santiago, por pitutos familiares y una historia muy larga de explicar en este espacio, trabajé por seis meses como analista de renta variable. Antes había trabajado como analista de renta fija en dos firmas de Wall Street, pero de renta variable sabía poco. Y del mercado chileno menos. Mario me lo explicó y me enseñó.

Era muy divertido, muy ocurrente y muy inteligente. A fin de año me volví a Estados Unidos a mi nueva pega pero mantuve contacto con él. Y se dio la casualidad de que se compró un departamento en el Parque Forestal, dos pisos arriba de mi padre. Cada vez que pasaba de visita a Chile conversábamos, siempre tenía tiempo.

Mario no fue solo Sanhattan. Pasados los 40 dejó las finanzas para dedicarse a la literatura y a otros proyectos culturales. Fue uno de los tres socios fundadores de The Clinic, junto a Pablo Dittborn y Patricio Fernández. El semanario nació en 1998 como una mezcla improbable de irreverencia, política y contracultura.

La muerte de Mario Lobo cierra la trayectoria de una figura poco común: banquero, lector, gestor cultural y parte de una generación que hizo historia en el Chile financiero, pero que también quiso escapar —al menos en su caso— del libreto clásico del éxito. Era de verdad un distinto. QEPD.

Ahora vamos a lo que nos convoca: El Fantasma recesión. Hacienda dice que no va a llegar. Los grandes gremios empresariales pidieron al Gobierno poner prioridad en evitar una recesión técnica y La Moneda puso urgencia a implementar medidas para combatir la debilidad económica, con foco en el empleo. Esta semana arrancan las negociaciones formales entre Hacienda y la oposición en el Senado por la megarreforma.

Este domingo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a ponerle paños fríos a los anuncios de que la economía entrará en recesión. En La Tercera dijo que en julio la actividad ya comenzó a repuntar pero le da parte de razón a Mario Marcel al reconocer que el “bencinazo” pudo haber sido un factor en frenar la economía.

Se vienen cambios al plan económico. En la entrevista, Quiroz deja claro que no habrá un rediseño de la megarreforma, sino de ajustes paramétricos y focalización. El corazón del proyecto —competitividad tributaria, reintegración, permisos, certeza para la inversión y contención fiscal— “no ha cambiado”, dice. Como decimos acá, historia en desarrollo.

Lo más importante sobre los cambios:

Crédito al empleo: el gran ajuste fiscal. Aquí viene el cambio más concreto. El costo del crédito al empleo bajaría de US$1.400 millones a cerca de US$600 millones.

Invariabilidad tributaria: se abre a ajustar plazo y precio.

Reintegración: intransable.

Contribuciones: no se mueven en lo central. Quiroz defiende la eliminación de contribuciones para adultos mayores propietarios residentes de primera vivienda. Dice que es una promesa de campaña de Kast y que “se elimina, punto”.

El ministro adelanta que se buscan compensaciones fiscales por fuera de la reforma. Para cuadrar la caja, el gobierno quiere empujar medidas de ahorro o recaudación complementarias: el proyecto de licencias médicas presentado por Marcel, que según Quiroz ahorraría US$150 millones anuales; regulación de apuestas online; y un nuevo impuesto a vapeadores.

En la agenda el foco estará puesto en el IPC de junio. Si se confirman las proyecciones de una inflación negativa, el mercado comenzará a apostar a que el Banco Central ahora tendría espacio para un recorte de tasas.

También en esta edición de El Semanal: Reforma de pensiones: el Gobierno abre la caja de Pandora; LarrainVial y Factop: la multa que dejó gusto a poco; las grandes empresas ponen su boleta tributaria sobre la mesa; y el informe que muestra que la “élite” en Chile no se mezcla con el 99 % de los chileno.

Además, primero La Moneda y Hacienda. Ahora los gerentes de finanzas de las principales empresas de Chile. Hablo del evento privado que organiza esta semana el Council of the Americas en Chile; ENAP recibió un espaldarazo importante de Fitch; y Cieplan baja la cortina: se apaga la fábrica de la transición

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LA REFORMA DE PENSIONES SE VUELVE A DISCUTIR

Pensiones: el Gobierno abre la caja de Pandora. A un año de haber sido aprobada por una mayoría abrumadora en el Congreso, la reforma previsional está en riesgo de volver a entrar al quirófano. El Gobierno dice que no quiere desarmarla, solo “ajustar” su implementación. Afirma que quiere proteger la rentabilidad de los afiliados. Las AFP dicen que quieren evitar distorsiones.

Los críticos ven otra cosa: una industria que perdió parte de la pelea legislativa y ahora busca ganar en la letra chica. Una reforma que todavía está en plena implementación vino con postventa.

La ofensiva del Ejecutivo con su plan de hacerle cambios o pausas a la reforma de pensiones se da a menos de un mes que suba otro punto la cotización previsional con cargo al empleador, llegando a 3,5 puntos adicionales desde la aprobación de la reforma. A eso le suma bencina a la discusión que el viernes se puso en consulta pública el nuevo Régimen de Inversión para los Fondos Generacionales.

Un exalto ejecutivo de una de las AFP líderes del sistema advierte que es peligroso abrir nuevamente la puerta a cambios que necesiten pasar por el Congreso, porque ahí todos llegan con su lista de pendientes. Pero los que conocen las discusiones internas adelantan que habría una vía administrativa que evitaría una ley corta. Las mismas fuentes también le ponen paños fríos a que La Moneda esté decidida con “reformar la reforma” y que la prioridad es el megaproyecto y la ley Sala Cuna.

La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, ya transparentó las intenciones del Gobierno: en dos entrevistas esta semana advirtió que la licitación de stock de afiliados y la entrada de los nuevos fondos generacionales podrían ocurrir demasiado cerca, generando movimientos de portafolio relevantes, presión sobre precios de activos y eventuales costos para la rentabilidad de los fondos. Es casi calcado lo que critican las AFP, algunas con más vehemencia. Los fondos de pensiones han estado activos en su lobby con el nuevo Gobierno y son numerosas las audiencias con diferentes funcionarios.

Hace unos días Cristián Rodríguez, histórico ex CEO y Presidente de Hábitat y ahora presidente de AAISA, el holding aguas arriva, fue claro: la reforma introduce restricciones a la libertad de elección de las personas (licitación) y además alertó por “creciente rol del Estado” y “el componente de reparto incorporado”. En privado ha sido más duro: dice que la reforma es el principio del fin del sistema.

El timing es explosivo. La licitación de stock es una de las medidas más procompetencia de la reforma: obliga a las AFP a disputarse afiliados actuales, no solo a esperar a los nuevos cotizantes. Para los críticos del sistema, era una forma de moverle el piso a una industria cómoda. Para las AFP, en cambio, es una amenaza a sus estrategias de inversión, especialmente en activos alternativos, infraestructura y vehículos de largo plazo.

En el Gobierno aseguran que han discutido los riesgos con actores que no son parte de la industria y hay coincidencia que afectaría la rentabilidad.

Y ahí aparece la sospecha. La industria lleva meses advirtiendo que el cruce entre licitación y fondos generacionales puede generar ventas forzadas, castigar la diferenciación y hacer más difícil invertir en activos ilíquidos. El Gobierno dice que hay que revisar los riesgos. Para algunos de la industria, el Gobierno empieza a sonar demasiado receptivo al lobby de las AFP justo cuando la reforma buscaba meterles más competencia y disciplina. Un alto ejecutivo de la banca dice que las advertencias son exageradas. Lo mismo un consejero del Banco Central. Y apuntan a lo que se tuvo que hacer durante la pandemia con retiros, venta de activos a la rápida, etc.

La consulta pública del nuevo Régimen de Inversión para los Fondos Generacionales le suma bencina al debate. Se acaban los multifondos A, B, C, D y E, y entran 10 fondos por edad. Los jóvenes tendrán más acciones, renta variable extranjera, high yield, emergentes y alternativos; los mayores irán migrando automáticamente a carteras más conservadoras.

El corazón del modelo serán los benchmarks. Cada AFP será medida contra una cartera de referencia: si supera la vara, puede cobrar premio; si queda abajo, tendrá que compensar al fondo con recursos propios.

Se acabó el marketing de “somos buenos invirtiendo” sin poner la billetera donde está la promesa. El nuevo sistema quiere que las AFP demuestren valor o paguen por no hacerlo.

Deudas polémicas. Y si eso no fuera suficiente, en agosto las AFP tienen que traspasar el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) al nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Las administradoras de fondos tienen varias críticas y piden cambios, pero la más polémica es que piden que se traspasen al nuevo fondo del Estado las deudas del SIS, que según fuentes conocedoras de las conversaciones, son cercanas a los US$ 50 millones. Han hecho un lobby coordinado, pero sin éxito. En el Ejecutivo lo ven como un problema entre las aseguradoras y las AFP, o sea un conflicto entre privados.

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CMF DIVIDIDA: RETÓ FUERTE, PERO COBRÓ BARATO

LarrainVial y Factop: la multa que dejó gusto a poco. La Comisión para el Mercado Financiero sancionó a la AGF con UF 600 por fallas en due diligence, información y valorización de las facturas que era parte del fondo de facturas expuesto a Factop. Pero en el mercado —y dentro del propio Consejo— varios creen que el regulador retó fuerte y cobró barato.

El informe es duro: dice que la AGF no hizo una evaluación independiente de Factop, que confió demasiado en información del propio originador, que no informó a todos los aportantes sobre el deterioro y que reconoció tarde el golpe en la valorización del fondo.

La reacción de LarrainVial. En la AGF informaron a sus clientes que firma se rige “bajo estándares internacionales de regulación y reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo nuestros procesos de gestión de riesgo y transparencia con nuestros clientes”.

Pero la sorpresa en el mercado no fue que hubiese sanción. Fue que fuera tan baja. Varios actores, incluidos dos exfuncionarios de la CMF, la leyeron como una multa liviana para una administradora del tamaño de LarrainVial y para un caso que se volvió símbolo de los hoyos de control en la deuda privada chilena. Mucha reprimenda en 177 páginas, poca sangre en la boleta.

La división dentro del propio Consejo de la CMF lo confirma. Dos comisionados —Bernardita Piedrabuena y Beltrán de Ramón— estuvieron por ir más lejos y sancionar cargos adicionales. Es decir, incluso dentro del Consejo de la CMF hubo una mirada que consideró que la conducta ameritaba una respuesta más amplia. Piedrabuena quería una multa de UF 1.200, el doble de lo aprobado y De Ramón fue más lejos: planteó UF 2.400, cuatro veces la sanción final.

La otra arista del caso Factop y LarrainVial. A modo de comparación, la CMF ya había sancionado a LarrainVial Activos AGF con una multa de 50.000 UF por su rol en Fondo Capital Estructurado I (conocido popularmente como “fondo corneta”).

Ahí está la lectura sabrosa: pesó el voto de Catherine Tornel León, presidente de la CMF, y del otro comisionado nombrado por el Gobierno, que optaron por una sanción bastante más contenida. El resultado dejó gusto a poco entre quienes esperaban una señal más dura post-Factop.

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IMPUESTOS: LO QUE PAGAN Y RECAUDAN LAS EMPRESAS DEL IPSA

Las grandes empresas ponen su boleta tributaria sobre la mesa. En medio de una discusión tributaria que suele moverse entre consignas, sospechas y planillas Excel, PwC y el ESE Business School salieron a ponerle números al aporte fiscal de las empresas del IPSA. La cifra no es menor: en 2024, 22 de las 28 compañías del principal índice bursátil chileno aportaron $8 billones al Estado en Contribución Tributaria Total.

El concepto importa. No se trata solo del Impuesto de Primera Categoría, que es el que suele dominar la conversación pública. El estudio suma dos mundos: los impuestos soportados, que son costo directo para la empresa, y los impuestos recaudados, que las compañías cobran o retienen y luego enteran al Fisco.

La foto muestra que, de esos $8 billones, $4,21 billones fueron impuestos soportados y $3,81 billones impuestos recaudados. En comparación con 2023, la contribución total subió apenas 2,4%, pero por dentro hubo un cambio relevante: los impuestos soportados crecieron 15,7%, mientras que los recaudados cayeron 9,1%.

PwC traduce el número para sacarlo del mundo abstracto de los billones: la contribución equivale a 2,4% del PIB, a casi $22.000 millones diarios y a unos $399.000 por habitante. También lo compara con el gasto público: representa el 53% del presupuesto de Educación, el 67% del de Salud y el 59% del Ministerio del Trabajo.

La lectura de la consultora. La discusión sobre impuestos no puede reducirse a si las grandes empresas “pagan mucho” o “pagan poco” mirando solo la tasa corporativa. Pero el informe también deja una tensión. La carga tributaria bajó de $38 a $33 por cada $100 de beneficios antes de impuestos soportados. La explicación no es que pagaran menos en términos absolutos, sino que las utilidades crecieron más rápido que los impuestos soportados. O sea las empresas aportan mucho, pero también ganaron más.

El desglose también ayuda a entender dónde está la plata. Entre los impuestos soportados dominan los tributos sobre beneficios y los medioambientales, estos últimos empujados principalmente por el impuesto a los combustibles. Entre los recaudados, el protagonismo lo tienen el IVA y otros gravámenes asociados a productos y servicios.

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Un mensaje de Tenpo

La actualización que permitirá a Tenpo dar el siguiente paso

Algunos clientes de Tenpo podrán ver en la aplicación una solicitud para revisar sus datos o completar información. Se trata de un importante paso dentro del proceso que permitirá a la compañía convertirse en el primer neobanco de Chile.

A medida que una plataforma financiera evoluciona hacia un banco, también debe fortalecer sus procesos, actualizar la información de sus clientes y cumplir con nuevas exigencias regulatorias propias de la actividad bancaria. Por eso, los usuarios deberán revisar sus datos, completar la validación de identidad y firmar el mandato disponible en la aplicación. Este trámite es gratuito, toma solo unos minutos y constituye un requisito para migrar los productos al banco cuando este inicie sus operaciones.

Una vez que el neobanco comience a operar, la cuenta vista de quienes hayan realizado la migración pasará a ser cuenta corriente y la tarjeta de prepago se convertirá en tarjeta de débito. Además, Tenpo incorporará nuevos productos y servicios para ofrecer una experiencia financiera más completa.

Los clientes que tengan una notificación pendiente en la aplicación podrán revisar desde ya la información solicitada y completar el proceso, dejando todo preparado para la próxima etapa de Tenpo.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: DESIGUALDAD SOCIAL

La “élite” en Chile no se mezcla con el 99 % de los chilenos. Es una de las conclusiones de una investigación de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) llamada Surname affinity in Santiago, Chile: A network-based approach that uncovers urban segregation, liderado por los académicos Naim Bro y Marcelo Mendoza.

La élite chilena no solo vive lejos: se reproduce entre sí. La investigación pone datos duros a una intuición vieja en Chile: la élite no se explica solo por plata, patrimonio o buenos colegios. También por una arquitectura social cerrada, tejida a punta de parentescos, apellidos, matrimonios, redes de confianza y afinidades de clase. Para mi, confirma lo que yo pienso: que el gran problema nuestro no es la desigualdad económica, sino que la social.

El hallazgo incómodo es que Santiago puede ser una ciudad físicamente cercana, pero socialmente lejana. La élite vive concentrada en el cono de alta renta —Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea—, a pocos kilómetros del resto, pero sus redes operan como si estuvieran en otro país. Para llegar a alguien de ese mundo no basta con moverse por la ciudad: hay que atravesar varios “saltos” sociales.

El peso de la historia es clave. Apellidos que ya estaban en la política y la economía chilena del siglo XIX siguen sobrerrepresentados en el Congreso, en directorios y en espacios de poder. Dicho en simple: el Chile de 1830 todavía tiene buena salud en 2026.

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LA SEMANA EN REDES: ¿MENSAJE A TRUMP?

“Llegando el 4 de julio—contrasta el idealismo, coraje y sacrificios de la generación fundadora con la ceguera voluntaria de los políticos actuales que no arriesgarán nada para denunciar la corrupción y el extremismo a plena vista en su propio partido. ¿Dónde está la repulsión?? ¿Estamos insensibilizados ante ello?”

El posteo es de Lloyd Blankfein (@lloydblankfein), ex CEO de Goldman Sachs, el banco de inversión más influyente de Wall Street. Aprovechó el día patrio que celebra los 250 años de independencia de Estados Unidos con un mensaje que se interpretó como un misil al partido Repúblicano y Donald Trump

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Primero La Moneda y Hacienda, ahora los gerentes de finanzas de las principales empresas de Chile. Hablo de el Consejo de las Américas (COA) que este miércoles aterriza en Santiago con su 2026 CFO Forum. Es un encuentro privado, por invitación y sin prensa, en el Mandarin Oriental. En la mesa: inflación, tasas, crecimiento, inteligencia artificial y el nuevo manual de supervivencia para los gerentes de finanzas.

Por qué importa. El COA no es cualquier club de conversación. Es una de las plataformas más influyentes del mundo empresarial estadounidense en América Latina, con llegada directa a gobiernos, bancos, multinacionales, inversionistas y políticos.

Cuando el COA arma una mesa en Santiago, no es solo networking; es una radiografía de lo que preocupa —y de lo que quiere empujar— el capital global en Chile. Hace unas semanas su presidenta, Susan Segal, estuvo en Chile y tuvo una serie de encuentros privados con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda y otras con los ministros de Hacienda, Economía, Transporte y Relaciones Exteriores, a lo que se sumaron citas con representantes de empresas.

El vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, será una de las figuras centrales del foro, justo en la semana en que se publica el IPC de junio. Su presentación será leída con lupa por los asistentes: CFOs, tesoreros y ejecutivos que necesitan anticipar si la inflación le dará espacio al Central para empezar a bajar la TPM o si tendrán que seguir financiándose con tasas todavía incómodas.

La segunda obsesión: la inteligencia artificial. El foro también abordará cómo las áreas financieras deben incorporar IA en decisiones, procesos, controles y productividad. Participan ejecutivos de Banco BICE, Amazon y Boston Consulting Group (BCG).

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– Cieplan baja la cortina: se apaga la fábrica de la transición. El centro de estudios que ayudó a diseñar la economía política de la Concertación cierra tras medio siglo. Su salida no solo marca el fin de una generación tecnocrática: también deja al desnudo que Chile ya no tiene una máquina de consensos equivalente.

La paradoja es que Cieplan se apaga justo cuando Chile vuelve a discutir muchas de las preguntas que ese mundo creyó haber ordenado: Estado y mercado, crecimiento y desigualdad, tecnocracia y política. Su cierre no solo habla del pasado de la transición; también dice algo incómodo sobre el presente: la vieja fábrica de consensos ya no existe, y la nueva todavía no aparece.

Fundado en 1976, en plena dictadura, Cieplan fue el refugio técnico y político de una centroizquierda que buscaba pensar una salida democrática sin romper con la disciplina macroeconómica. Desde ahí salió buena parte del elenco económico de la Concertación, la Nueva Mayoría e incluso el Frente Amplio: Mario Marcel fue parte.

Alejandro Foxley, su figura emblemática, fue el primer ministro de Hacienda tras el retorno a la democracia. También fue escuela, red y sello de una generación de economistas y técnicos que diseñó la fórmula noventera: crecimiento, apertura comercial, gradualismo fiscal y políticas sociales focalizadas. Entre ellos Andrés Velasco, Rodrigo Valdés, José De Gregorio, entre otros.

Su peso no estuvo solo en los cargos. Cieplan ayudó a construir la legitimidad técnica de la oposición al régimen militar, criticó las políticas económicas de la dictadura y preparó el aterrizaje de la democracia en un país donde el mercado ya había sido reordenado a la fuerza. Fue, en simple, el laboratorio de la transición económica: menos épica que La Moneda, pero igual de decisivo.

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– ENAP recibió un espaldarazo importante de Fitch: la clasificadora mantuvo su rating internacional en A-, igualado al soberano de Chile, y su rating local en AAA(cl). Pero la noticia de fondo está en otro lado: Fitch subió su perfil crediticio standalone a “bb-” desde “b”, una mejora relevante porque habla de una ENAP menos frágil por méritos propios, no solo por el paraguas del Estado.

Un perfil crediticio standalone es la calificación que evalúa la salud financiera de una empresa por sí sola, sin considerar ayudas externas (como el apoyo del gobierno o de una empresa matriz)

El alza en rating se explica por tres cosas: más caja, menos deuda y menor apalancamiento. En 2025, el EBITDA de ENAP subió 43% hasta US$1.400 millones, mientras la empresa pagó US$500 millones de deuda. Con eso, su leverage bajó a 2,1 veces, lejos del umbral de 4 veces que Fitch mira como señal de alerta para la categoría “b”.

La lectura de Fitch es que ENAP mejoró su generación de caja gracias a una mezcla de productos más rentable, menores ventas de productos importados y mejores márgenes. El flujo operacional llegó a US$1.400 millones en 2025 y la clasificadora espera un promedio de US$1.100 millones durante el horizonte de rating, suficiente para cubrir inversiones anuales estimadas en torno a US$716 millones entre 2026 y 2029.

Pero el informe también pone límites al entusiasmo. Fitch recuerda que ENAP sigue siendo una refinadora pequeña, poco integrada y muy expuesta a los ciclos del petróleo y los combustibles. Tiene presencia upstream en Ecuador y Egipto, pero produce apenas 32 mil barriles diarios, insuficiente para cubrir sus necesidades de crudo. Además, no tiene red propia de distribución retail en Chile.

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– Del trading floor al camarín de Pochettino en el Mundial. Ken Griffin, el multimillonario fundador de Citadel, está jugando su propio Mundial. Según Reuters, es el principal financista privado detrás de la llegada de Mauricio Pochettino como técnico de la selección de EE.UU., una apuesta que se hizo después del fracaso estadounidense en la Copa América 2024 y que hoy se vende como parte del renacer futbolero del país anfitrión del Mundial 2026.

La historia tiene sabor a Wall Street: Scott Goodwin, otro hedge fund manager y fanático del fútbol, empujó la idea de contratar talento de elite; Griffin puso la chequera. El técnico argentino, ex Tottenham, PSG y Chelsea, llegó con contrato de dos años y ya llevó a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial.

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Un mensaje de la UDP

Economista UDP advierte deterioro del empleo: desocupación juvenil alcanza niveles no vistos desde la pandemia

Esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó su Encuesta Nacional de Empleo marzo – mayo 2026, la que revela una tasa de desempleo de un 9,4%. Juan Bravo, académico del Observatorio del Contexto Económico UDP, responde:

¿Cuáles son los dígitos que más impactan del informe entregado por el INE? Las cifras confirman un mercado laboral que profundiza su debilidad, siendo uno de los elementos más graves el alza de la tasa de desempleo general, de mujeres y de jóvenes hacia niveles observados en pandemia. La tasa de desempleo de 24,6% de los jóvenes es la más alta desde noviembre 2020-enero 2021, mientras que la tasa de desempleo de 28,3% de las mujeres jóvenes es la más alta desde junio-agosto 2020.

¿Por qué los jóvenes están siendo tan afectados por el mercado laboral? El debilitamiento del empleo juvenil resulta de una mezcla de motivos estructurales: alza de costos laborales, baja productividad, desventaja por inexperiencia tanto por edad como por formación. También está relacionado con el diseño de algunas políticas laborales. La evidencia muestra que el actual sistema de indemnización por años de servicio los afecta especialmente.

¿Cómo es el empleo que se está creando en la actualidad? La creación anual se descompone en una caída de 42.501 formales y un alza de 112.661 informales. Es decir, el empleo que se crea es informal y se destruye empleo formal. Con ello, llevamos 30 meses consecutivos donde el subempleo lidera la creación de empleo. Las cifras dan cuenta de una pésima calidad del empleo creado.

Visite ocec.udp.cl para conocer investigaciones y análisis económicos.

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AGENDA DE LA SEMANA

– Esta semana el mercado vuelve a mirar el tablero macro con un dato sobre todos los demás: el IPC de junio, que se publica el miércoles 8 de julio a las 8:30 horas.

El dato importa porque llega en un momento incómodo: la economía viene perdiendo fuerza, el mercado laboral sigue flojo y el Banco Central ha optado por mantener la tasa en 4,5%, con un mensaje de cautela reunión a reunión. Un IPC benigno le daría más espacio al Consejo para discutir una baja de tasas en la RPM de fines de julio. Una sorpresa al alza, en cambio, reforzaría la idea de que el Central tendrá que seguir esperando.

Lunes: se publican las Cuentas Nacionales por Sector Institucional del primer trimestre. Además, el consejero Kevin Cowan realiza una presentación ante actores de mercado e inversionistas. No habrá acceso para la prensa, pero el Banco Central subirá la presentación a su sitio web. Ahí el mercado buscará pistas sobre el diagnóstico interno del Central.

Martes: se publica el Índice de Remuneraciones y Costos Laborales de mayo. Es otro dato relevante para el Banco Central, porque permite medir si hay presiones salariales persistentes o si el enfriamiento del empleo está moderando los costos laborales.

Viernes cierra la semana con la Encuesta de Expectativas Económicas de julio, a las 8:30 horas. Será la primera foto de cómo economistas y analistas incorporan el IPC de junio en sus proyecciones de inflación, crecimiento y TPM.

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TENSIÓN CAPITAL VS. TRABAJO: LA VISIÓN DE UN RECTOR CAPITALIST

Se viene un nuevo capítulo de Diálogos de El Mostrador y como parte de la Comunidad El Semanal, te quiero invitar. El evento se realizará el jueves 9 de julio, de 8:30 a 10:00 horas, de manera presencial en el auditorio de PwC Chile (Av. Andrés Bello 2711, piso 1, Las Condes).

Este año el foco del nuevo ciclo de conversaciones está puesto en los grandes cambios económicos, tecnológicos y sociales que están redefiniendo la agenda pública. En específico, el nuevo escenario de las tensiones históricas entre capital y trabajo, una dinámica que ha marcado el desarrollo económico, político y social de las sociedades contemporáneas.

En esta edición conversaremos con Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae, exsubsecretario de Educación y exsocio de LarrainVial, sobre capital, trabajo e inteligencia artificial, y cómo la IA está reconfigurando la relación entre el capital y la democracia.

Confirma por esta vía o al mail dialogos@elmostrador.cl

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