Investigación histórica resguarda único registro del patrimonio de desaparecida población de Lirquén

Una investigación histórica resguarda el único registro del patrimonio de una desaparecida población de Lirquén, en las afueras de Concepción, informó la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).

Para la entrega final de su carrera en 2024, Belén Ojeda y Matías Romero, estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) guiados por el académico Gonzalo Ortega, decidieron investigar la sociabilidad de la población VIPLA de Lirquén, localidad fundada en 1952 específicamente para los obreros de la Fábrica Nacional de Vidrios Planos.

Luego de que VIPLA desapareciera casi por completo producto del incendio de enero 2026, el trabajo de recolección histórica que desarrollaron los estudiantes trasciende la Universidad, pues es el único documento que alberga el patrimonio inmaterial de la población.

“La investigación tenía dos objetivos. Por un lado, analizar históricamente la sociabilidad de la población VIPLA y por otro, realizar un ejercicio de documentación y rescate” explica Belén Ojeda.

La tesis, titulada “Análisis de la sociabilidad en la población VIPLA entre 1952 y 1982”, surgió a partir de una inquietud de ambos estudiantes: rescatar una historia no explorada dentro de la memoria de Penco y Lirquén. Mientras gran parte de los estudios locales se han concentrado en otras experiencias industriales como las de Loza Penco o la refinería CRAV, ellos optaron por centrar su atención en una comunidad cuya identidad permanecía sólo en la memoria de sus habitantes.

Construida en 1952 exclusivamente para trabajadores de la Fábrica Nacional de Vidrios Planos (VIPLA) y sus familias, la población se convirtió en un espacio singular dentro de Lirquén. Para los investigadores, su principal valor se encuentra en las relaciones humanas que se construyeron en su interior.

“Este es un estudio sobre la sociabilidad, sobre las costumbres, los oficios, las prácticas y la manera en que los vecinos fueron construyendo un relato común. Es un rescate del patrimonio inmaterial que existía en ese espacio” explica el académico Gonzalo Ortega.

Para desarrollar la investigación, los estudiantes entrevistaron a ocho vecinos que vivieron en VIPLA durante el período estudiado. A través de las entrevistas y fotografías familiares los estudiantes reconstruyeron aspectos de la vida cotidiana de los vecinos: celebraciones comunitarias, redes de apoyo, espacios compartidos de encuentro, actividades organizadas en la escuela y la plaza, y el rol que tuvieron las mujeres en la construcción de la comunidad, experiencias que nunca habían sido documentadas de manera sistemática. Los testimonios evidenciaron una fuerte identidad colectiva que caracterizaba a la población.

“Había vecinos que tenían muchísimo que contar y nunca nadie los había entrevistado. Ellos conservaban recuerdos, fotografías y experiencias que no estaban en ninguna parte. Si esas historias no se registraban, corrían el riesgo de perderse”, comenta Belén Ojeda.

La investigación adquirió un significado aún más profundo con el paso del tiempo. De las ocho personas entrevistadas para la tesis, tres fallecieron luego de los incendios. Sus testimonios quedaron resguardados en el trabajo realizado por los estudiantes, transformándose en un registro irreemplazable de experiencias que hoy ya no podrían volver a recogerse. El hecho evidencia el valor de documentar las memorias cotidianas de las comunidades, pues cada relato conserva una parte de la historia que desaparece cuando no es transmitida ni preservada.

“Como historiadores, no solamente hacemos escritura de la historia. También existe una labor de documentar, resguardar y generar archivos. Hay muchas experiencias que quedan fuera de los relatos oficiales y que, si no se registran, desaparecen”, agrega Ojeda.

Para el académico Gonzalo Ortega, uno de los principales aportes de la investigación radica precisamente en ese ejercicio de documentación. “Más allá del análisis histórico, el trabajo permitió recopilar testimonios, fotografías y recuerdos que constituyen una fuente invaluable para futuras investigaciones y para la propia comunidad”.

La experiencia dejó una enseñanza que trasciende el caso de VIPLA. Las grandes transformaciones históricas suelen quedar registradas en documentos oficiales, pero la vida cotidiana de las comunidades muchas veces sobrevive únicamente en la memoria de quienes la vivieron.

Cada fotografía guardada en una casa, cada carta, cada documento familiar, cada recuerdo compartido constituyen fragmentos de un patrimonio que rara vez aparece en los archivos tradicionales. Sin embargo, son esas historias las que permiten comprender cómo se construyen los barrios, las identidades y los vínculos que dan forma a un territorio.

“No basta con guardar estos registros. También es necesario compartirlos. Una fotografía familiar puede contar mucho más que una historia personal, puede mostrar cómo era una comunidad, una forma de vida o un período histórico que ya no existe”, sostiene Romero.

Esta tesis no sólo reconstruyó el pasado de una población industrial. También logró preservar voces que hoy ya no están y resguardar una memoria colectiva que, de otro modo, corría el riesgo de desaparecer junto a quienes la conservaban.

Los autores hacen un reconocimiento especial a los vecinos que abrieron las puertas de sus hogares, compartieron sus recuerdos y confiaron sus archivos personales para colaborar con la investigación. Gracias a ellos fue posible construir un registro que hoy constituye una valiosa fuente para comprender una parte de la historia de Lirquén y el patrimonio humano que dio vida a una de sus emblemáticas comunidades, la población VIPLA.