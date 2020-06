Chilena patiperra lanza primer recetario Covid-19 en modo cuarentena

Cuando la diseñadora chilena Ignacia Hofmann y su novio alemán Frederic Ueberschaer, popularmente conocido como Bo, pasaban por Chile en marzo para despedirse de familia y parientes antes de iniciar un viaje de dos años por África, las fronteras se cerraron y los vuelos en avión se suspendieron.

La pandemia se había instalado y la cuarentena se instaló como una forma de vida global.

Con los planes congelados, la pareja se recluyó en el Cajón del Maipo, en una localidad llamada El Ingenio, donde literalmente se las “ingeniaron” para sobrevivir con lo mínimo que ofrecía el almacén local. Ahí nació “Menú Covid-19: recetas compartidas en tiempos virales”, que se lanzó hace unos días en la plataforma Amazon y cuyos primeros 50 ejemplares digitales vendidos irán a financiar almuerzos del comedor solidario Padre Manuel Pino, perteneciente a la capilla María Madre de los Pobres de la comuna de Lo Espejo.

“Menú Covid-19” no es tanto un libro de recetas sino un compilado de historias de personas comiendo en tiempos virales. Así lo explica la autora: “He entrevistado a personajes que viven en ciudades que no son la suya o que en algún momento de sus vidas han tenido la experiencia de cambiar su domicilio a otro continente. Habitantes del siglo XXI que tienen al mundo por su casa y han probado un poco de todo. ¿Por qué? Porque este virus, el Covid-19, se ha convertido rápidamente en una emergencia sanitaria global, porque se le ha llamado una enfermedad globalizada y democrática, que ataca tanto a blancos como a negros, a héteros, homos, niños, viejos, hambrientos, desnutridos y obesos. Y, lo peor, de todo que amenaza con ampliar el número de los que pasan hambre, que es la peor cara de la pobreza”.

Además de contingente por el virus, el libro es contingente a los tiempos digitalizados que corren: hoy la comunicación se da por redes sociales, por mensajes de audio, texto y emojis. Y las recetas dan cuenta de lo que se come a cualquier hora en cualquier rincón del mundo: el desayuno de ajiaco colombiano que manda un amigo finlandés desde Stuttgart, los panes de huevo dulces, que una amiga chilena envía desde Punta del Este, reproduciendo una receta de su abuela que creía perdida pero que ha encontrado en Youtube.

Los ingredientes se reducen a pixeles deliciosos y viajan a través del espacio para cocinarse en Stories de Instagram o en una ventana de chat. La comida viral se ha vuelto tendencia. En marzo, una de las palabras más googleadas -junto con “vaccine y “unemployment” (vacuna y desempleo)- fue “bread” (pan). De repente, cuando ir a la panadería puede significar la muerte, hay un enorme interés en cómo se prepara pan casero.

“Menú Covid-19” es un resumen de lo que ha visto, comido, mascado e incorporado a sus costumbres culinarias una generación para la cual el mundo ha sido ancho pero no ajeno, sino todo lo contrario. Que se lo han recorrido todo y ahora están detenidos, paralizados y muchos “encuarentenados”, en el contexto de una pandemia inédita que ha venido a cambiar la vida de todo el mundo.

“Este es un libro escrito con ingredientes y aportes digitales -yo no me he movido-, y contiene más de 40 experiencias culinarias y de la vida en cuarentena”, concluye Hofmann.