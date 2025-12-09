Sucesión de Guterres: la ambición climática en jaque

Presentado por:

¡Hola! Dos cosas importantes pasarán en los próximos días. Sabremos quién será el próximo Presidente o Presidenta de Chile, y dejaremos atrás el 2025, un año de grandes avances en investigación y pocos resultados en la política climática global.

Una cosa es clara, el mapa climático se está reconfigurando a gran velocidad. En esta edición de Juego Limpio abrimos con la nueva ventana hacia una de las industrias más opacas del mundo: la minería submarina en aguas profundas.

Mientras empresas presionan por explotar minerales críticos en zonas abisales –ecosistemas frágiles y aún desconocidos–, el avance de la exploración se realiza sin regulación efectiva. La herramienta Deep-Sea Mining Watch promete revelar por primera vez dónde operan estos buques, pero también plantea la pregunta esencial: ¿qué significa transparentar una actividad cuyos impactos pueden ser irreversibles?

En paralelo, la carrera por suceder a António Guterres al mando de la ONU se perfila como la elección climática más relevante en décadas. La figura de Michelle Bachelet emerge entre los principales candidatos latinoamericanos en un proceso que coincide con un momento crítico: el mundo supera récords de temperatura, retrocede en financiamiento climático y enfrenta tensiones geopolíticas que ralentizan la transición energética. Lo que está en juego no es solo liderazgo diplomático, sino también la dirección global de la acción climática.

En el sur de Chile, Aysén vive uno de los conflictos territoriales más tensos de los últimos años. Dos comunidades mapuche-huilliche solicitaron el uso y goce de 621 mil hectáreas de borde costero bajo la Ley Lafkenche, abarcando áreas donde operan históricamente pescadores y recolectores locales. La votación, reabierta por orden de la Corte Suprema, expone fracturas internas entre comunidades indígenas y revela el complejo equilibrio entre derechos territoriales, economías locales y gobernanza costera.

El cuarto artículo nos lleva a las profundidades del continente: la creación de la primera Red Latinoamericana de Estudios Mesofóticos. Científicos de diez países se unieron para investigar los arrecifes profundos –ecosistemas ubicados entre 30 y 150 metros de profundidad que combinan alta biodiversidad y enorme vulnerabilidad–. Con nuevas tecnologías y una agenda colaborativa inédita, la región busca comprender y proteger un mundo submarino del que todavía sabemos muy poco.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

1

La nueva ventana a la extracción mineral en el océano profundo

Es una de las promesas de la explotación minera a nivel global. Los minerales críticos, ocultos en la profundidad de los océanos, son literalmente –para los grandes industriales– una mina de oro. Y digo oro, porque también hay oro.

Para las empresas mineras se trata de un gran oportunidad que traerá prosperidad productiva; sin embargo, la minería submarina en aguas profundas es considerada por la comunidad científica como una de las actividades extractivas más riesgosas y menos comprendidas del planeta. Sus peligros ecológicos y ambientales son múltiples y, en muchos casos, se presumen irreversibles.

¿Cuál es el problema hoy mismo? No es la explotación aún, sino la exploración sin ningún tipo de control ni fiscalización. En este escenario es que se valora como un gran avance la iniciativa de Global Fishing Watch y el Benioff Ocean Science Laboratory, que lanzaron Deep-Sea Mining Watch, una herramienta que promete abrir una ventana inédita a una industria que opera –literalmente– en la oscuridad del océano profundo.

La plataforma permite seguir en tiempo real a más de 40 embarcaciones vinculadas a exploración minera y visualizar cerca de 30 zonas en distintos océanos. Sin embargo, la pregunta clave persiste: ¿es suficiente monitorear barcos cuando los impactos ecológicos de la minería profunda siguen sin ser comprendidos? La herramienta muestra trayectorias, velocidades y áreas de licencia, pero no puede medir la destrucción de hábitats, la pérdida de biodiversidad ni el daño al equilibrio climático.

La iniciativa se presenta como una democratización de datos. “El océano profundo siempre ha sido una caja negra”, advirtió con motivo del lanzamiento de la herramienta el director del Benioff Ocean Science Laboratory, Douglas McCauley. Pero no es el océano el que ha mantenido la caja cerrada, sino la falta de regulación y la opacidad con que gobiernos e industrias han impulsado proyectos extractivos.

Deep-Sea Mining Watch se ofrece como un insumo para gobiernos, periodistas y ciudadanía. Pero el desafío es mayor: no basta con ver dónde están los barcos, sino decidir si la humanidad está dispuesta a sacrificar ecosistemas que recién comenzamos a entender. La transparencia es un paso, pero la responsabilidad política y global es otro mucho más difícil de asumir.

Aunque la minería en aguas profundas todavía está en pañales, y aún no se ha otorgado ninguna licencia comercial de explotación, las actividades de exploración se multiplican por todo el mundo. De hecho, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos –organismo de Naciones Unidas encargado de gestionar la minería en aguas internacionales– ha autorizado, hasta el momento, la exploración en más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

El peligro es que la carrera global por los minerales ha desencadenado una nueva fiebre del oro, con los ojos puestos en el fondo del océano. Las zonas ricas en minerales, como llanuras abisales, respiraderos hidrotermales y montes submarinos, contienen cobalto, níquel, cobre y manganeso, pero, al mismo tiempo, estos ecosistemas figuran también entre los más frágiles y menos estudiados del planeta.

La comunidad científica no puede ser más directa: la minería provocará pérdida de biodiversidad y hábitat, y podría alterar funciones esenciales como el almacenamiento de carbono en las profundidades marinas, la regulación del clima y las pesquerías.

2

Quién sucederá a Guterres: la elección que puede cambiar el destino del clima

La carrera por reemplazar a António Guterres al mando de Naciones Unidas ya comenzó y, por primera vez en décadas, la elección del próximo secretario general no solo definirá el rumbo diplomático del organismo: también marcará el futuro climático del planeta.

Tras dos mandatos en los que Guterres convirtió la crisis ambiental en eje central de su gestión –alertando sobre “códigos rojos” climáticos, exigiendo abandonar los combustibles fósiles y presionando a las grandes economías a acelerar la transición energética–, la pregunta que ronda en Nueva York es quién podrá sostener, e incluso profundizar, ese nivel de urgencia.

La ONU abrió oficialmente el proceso de selección, que culminará en 2026, con tres nombres latinoamericanos entre los postulantes más fuertes. Y entre ellos, una figura destaca con fuerza: Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y otrora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, cuyo perfil político y trayectoria internacional la posicionan como una de las candidatas visibles en una contienda donde también aparecen la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de UNCTAD, y el argentino Rafael Grossi, actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

El contexto no podría ser más complejo. El próximo secretario general asumirá en enero de 2027, cuando el mundo se encuentre enfrentando simultáneamente récords de temperatura, pérdida acelerada de biodiversidad, retrocesos en financiamiento climático y crecientes tensiones geopolíticas que dificultan acuerdos globales. Tras una década marcada por desastres extremos y por la evidencia científica de que la acción climática no puede esperar, esta elección se interpreta como un punto de inflexión.

¿Continuará la ONU liderando la lucha climática con la misma fuerza que bajo Guterres o entrará en una fase más ambigua, dominada por la presión de potencias que intentan ralentizar las transformaciones energéticas? Esa es la pregunta clave.

En este escenario, la candidatura de Bachelet toma un matiz distinto. De acuerdo con portales internacionales, su liderazgo podría reforzar la idea de justicia climática, una demanda creciente de los países del sur global que exigen que la transición energética sea equitativa y financiada adecuadamente por las grandes economías.

Grynspan, por su parte, encarna una visión económica orientada al desarrollo sostenible y a la cooperación internacional, mientras que Grossi ofrece una postura técnica respaldada por su rol en negociaciones nucleares y en temas de seguridad energética. Los tres, sin embargo, llegan en un momento donde no basta con diplomacia: el sistema internacional exige decisiones firmes para mantener viva la posibilidad de limitar el calentamiento global.

De hecho, la propia apertura del proceso remarcó que esta elección ocurre “en un momento decisivo para la acción climática”. La ONU enfrenta un escenario en el que las emisiones globales no disminuyen al ritmo necesario, las metas del Acuerdo de París se alejan peligrosamente y el financiamiento prometido a los países más pobres sigue siendo insuficiente.

3

621 mil hectáreas en disputa: la votación que divide a las comunidades huilliches en Aysén

La expectación crece entre las comunidades huilliches de Aysén a horas de una votación clave. Este martes 9 de diciembre, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero volverá a pronunciarse sobre una solicitud que ha generado tensión, incertidumbre y divisiones internas: el uso y goce de 621 mil hectáreas de costa, equivalentes al 16,5% del borde costero regional, lo que fue solicitado por dos comunidades mapuche-huilliche (Antunen Rain y Pu Wapi) al amparo de la Ley Lafkenche.

Aunque ambas comunidades suman apenas 38 personas, su solicitud abarca territorios donde históricamente operan pescadores artesanales, recolectores y buzos huilliches del archipiélago de Islas Huichas. Y el conflicto no solo llega desde las salmoneras, que mantienen reparos sobre el impacto de la medida, sino también desde otras comunidades indígenas que sienten que la decisión podría alterar por completo su vida y su actividad económica.

Una de las voces más críticas es la de Blanca Guenten, presidenta de la Asociación Indígena Wapi Huichas, que agrupa a 30 familias y cuyos territorios se superponen con la solicitud en revisión. Para ella, la dimensión de lo pedido no guarda relación con la representatividad de quienes lo plantean. “Es impresionante lo que sucede. Es inconcebible entregar ese inmenso territorio a tan pocas personas, más aún cuando ellas jamás han trabajado en el mar ni tienen cultura huilliche, sino que se identifican más con la parte mapuche”, afirma.

Guenten explica a Juego Limpio que, en su zona, existen al menos 12 organizaciones huilliches dedicadas a la pesca artesanal, la recolección de orilla, el buceo y la extracción de jaibas y centollas. Todas, asegura, se oponen activamente a la solicitud de Antunen Rain y Pu Wapi. La principal crítica apunta a la falta de diálogo territorial. Según señala, no ha existido consulta previa –como exige el estándar internacional de derechos indígenas– ni acercamiento alguno por parte de los solicitantes para explicar qué tipo de gobernanza pretenden implementar si la petición es aprobada. “No hay seguridad de nada, no hay un plan pesquero. Ni siquiera sabemos si vamos a poder seguir ejerciendo nuestra actividad”, plantea. “Tenemos miedo que se les entregue el territorio”, dice.

La votación de este martes se realizará después que la Corte Suprema ordenara repetir el proceso, tras acoger recursos de protección presentados por las comunidades solicitantes. La primera votación, realizada en 2024, había sido categórica: 41 votos en contra y 5 abstenciones rechazaron la petición por un “insuficiente análisis”. Ahora, la comisión deberá revisar nuevamente el caso, esta vez bajo la instrucción explícita del máximo tribunal de realizar un estudio más “cuidado”.

El escenario de fondo es complejo: la Ley Lafkenche nació como un instrumento para proteger la relación de los pueblos originarios con el mar, pero en Aysén ha expuesto fracturas internas entre comunidades.

4

Arrecifes ocultos del continente

Latinoamérica dio un paso histórico en la investigación marina al anunciar la creación de la primera Red Latinoamericana de Estudios Mesofóticos (LATAM Mesophotic Network), una articulación continental dedicada a explorar los arrecifes profundos del continente.

El anuncio se hizo durante el II Workshop de Arrecifes Mesofóticos en Brasil, donde más de 40 especialistas de 10 países consolidaron una iniciativa que busca comprender un ecosistema tan biodiverso como desconocido. El proyecto, impulsado por el Núcleo Milenio NUTME (Chile) y el Centro de Biología Marina de la Universidad de São Paulo (CEBIMar-USP), retoma un trabajo iniciado en 2023 para fortalecer la cooperación científica regional y avanzar en el estudio de un ambiente crítico y poco explorado.

¿Qué son los arrecifes mesofóticos? Son ecosistemas marinos ubicados en una franja de profundidad intermedia, aproximadamente entre 30 y 150 metros, donde aún llega algo de luz solar, pero en cantidades muy reducidas. Su nombre proviene del griego meso (medio) y phos (luz): literalmente, “zona de luz intermedia”.

Estos arrecifes enfrentan amenazas crecientes asociadas al cambio climático, la desoxigenación, la pesca y la contaminación costera. Su investigación ha sido históricamente limitada, debido a la dificultad de acceso, pero nuevas tecnologías –como el buceo con circuito cerrado, el uso de ADN ambiental y las cámaras remotas BRUVs– están ampliando las posibilidades de observación.

La LATAM Mesophotic Network definió una agenda regional ambiciosa para los próximos años. Incluye un estudio de síntesis sobre el estado del arte de los arrecifes mesofóticos en la región, protocolos de muestreo comunes para comparar zonas tropicales y templadas, y capacitaciones en buceo técnico.

Incluye un estudio de síntesis sobre el estado del arte de los arrecifes mesofóticos en la región, protocolos de muestreo comunes para comparar zonas tropicales y templadas, y capacitaciones en buceo técnico. Además, ya fijó su próxima reunión continental para 2027 en el INVEMAR (Colombia). El lema que acompañó toda la semana –“Together we dive deeper”– resume el espíritu de esta nueva articulación científica: una red que busca posicionar a Latinoamérica en el mapa global del estudio de los arrecifes profundos y enfrentar, de manera colaborativa, los desafíos de un ecosistema que hoy es tan vital como vulnerable.

El encuentro también reveló grandes diferencias entre los países en cuanto al avance de las investigaciones. Algunos, como Chile y Brasil, ya cuentan con líneas consolidadas, mientras que otros recién comienzan. La investigadora chilena Miriam Fernández enfatizó que la nueva red trae consigo una enorme responsabilidad: generar estudios comparativos y de escala continental que permitan comprender mejor estos ecosistemas profundos.

Uno de los rasgos distintivos del encuentro fue la fuerte presencia de jóvenes científicos y científicas de la región. Robert Lamb, de la Universidad de Florida, destacó la riqueza de este enfoque integrado: “Me alegró ver a jóvenes –incluyendo muchas mujeres– capacitándose; son quienes llevarán este campo hacia adelante”. Desde Brasil, Julia Marx celebró el liderazgo femenino emergente, subrayando el valor de que investigadoras de distintos países estén abriendo camino en un campo históricamente dominado por hombres. Jeannette Pérez, de la Universidad Central de Venezuela, agregó que el encuentro permitió “estandarizar métodos, comparar trabajos e inspirarnos”.

5

Breves medioambientales que sí importan

Enerlink impulsa la transición eléctrica empresarial

Enerlink, la startup tecnológica chilena fundada en 2017 y hoy presente en seis países, se ha convertido en un actor clave en la electrificación de flotas empresariales y la gestión inteligente de energía. Con clientes como Walmart, Mercado Libre y Cencosud, la compañía ha desarrollado sistemas de medición, telemetría y administración de carga que permiten a las organizaciones migrar desde vehículos a combustión hacia flotas eléctricas. Según sus estimaciones, esta transición ha evitado la emisión de más de 10 mil toneladas de CO₂ al año, equivalentes al consumo eléctrico anual de 19 mil hogares o al uso energético completo de una comuna como San Felipe o Lota.

El avance de la electromovilidad en Chile –que ya cuenta con más de 9 mil vehículos eléctricos y la mayor flota de buses eléctricos de Latinoamérica– ha impulsado una nueva economía ligada a energía limpia, infraestructura y datos. En este escenario, Enerlink gestiona más de 2 mil cargadores en Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador y México, procesando 133 GWh de energía en sus plataformas. Su crecimiento refleja cómo la sustentabilidad dejó de ser un área de reporte para convertirse en estrategia central del negocio, impactando no solo a grandes compañías, sino también a pymes y municipios que comienzan a electrificar servicios urbanos y transporte de personal.

Colmevet denuncia maltrato y muerte de puma en Cochamó

El Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) presentó una denuncia formal tras la difusión de imágenes que evidencian tortura y ensañamiento contra un puma en el sector de Segundo Corral, Cochamó, en la Región de Los Lagos. El gremio manifestó su “absoluto repudio” y recordó que el maltrato animal está penado por el Código Penal. Sus representantes señalaron que, tras años de trabajo en la gestión del conflicto entre ganadería y fauna silvestre, nada justifica la violencia registrada, por lo que exigieron la identificación y procesamiento de los responsables.

El puma, especie protegida por la Ley de Caza y clasificada como “Casi Amenazada”, cumple un rol ecológico clave y enfrenta presiones como la pérdida de hábitat y la caza ilegal. Colmevet advirtió que la violencia hacia la fauna no solo afecta la biodiversidad, sino que también se asocia a conductas agresivas hacia las personas. El gremio llamó a la ciudadanía a acudir al SAG o a Carabineros ante cualquier incidente, subrayando que la protección de esta especie es una responsabilidad colectiva y un imperativo ético.

Bahía del Territorio Chileno Antártico llevará el nombre de Gabriela Mistral

Chile incorporó oficialmente a Gabriela Mistral al mapa antártico al nombrar una bahía del Territorio Chileno Antártico en su honor, decisión adoptada durante la IV Reunión del Comité Nacional de Nombres Geográficos Antárticos realizada en Punta Arenas. La designación –propuesta por el INACH y en conmemoración de los 80 años del Nobel de la poeta– forma parte del proceso de actualización toponímica del continente, donde aún existen numerosos accidentes geográficos sin nombre.

Autoridades destacaron el valor cultural y patrimonial de esta nominación, que permite reconocer a una de las figuras más influyentes de la literatura latinoamericana y mundial en un territorio clave para la ciencia y la presencia chilena. Con su incorporación oficial, la nueva bahía Gabriela Mistral se suma al acervo geográfico del Continente Blanco, llevando la voz de la poeta a uno de los lugares más remotos y emblemáticos del planeta.

