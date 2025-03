Gemines advierte riesgos en Chile por incertidumbre global: Crecimiento estancado y riesgos externos

La economía global se encuentra en un estado de incertidumbre permanente. En el Informe Gemines N°534, se destaca cómo el panorama internacional está siendo moldeado por decisiones políticas y económicas difíciles de anticipar por la vuelta al poder de Donald Trump. Sus constantes cambios han generado un nivel de imprevisibilidad sin precedentes, tanto en la geopolítica como en los mercados financieros.

Aunque al parecer sus medidas han logrado avances en conflictos como los de Medio Oriente y Ucrania, la estrategia utilizada ha debilitado organismos multilaterales fundamentales, como Naciones Unidas y la OMS, dejando un mundo más fragmentado y volátil.

En lo económico, las políticas proteccionistas implementadas por la administración Trump han desatado nuevas tensiones comerciales. Si bien Estados Unidos ha mantenido una postura agresiva hacia China en términos de comercio, también ha afectado a sus socios más cercanos, como Canadá y México. Las consecuencias se han hecho evidentes en los mercados: la volatilidad ha aumentado, las tasas de interés de largo plazo han caído y el dólar ha perdido terreno a nivel global.

“El impacto económico ha sido mayúsculo, con fuertes caídas en los mercados bursátiles, correcciones en precios relativos, tanto en la valoración de empresas e industrias,

como en el caso de las monedas. La tasa de interés de largo plazo ha registrado una baja relevante, el valor del dólar, a nivel global, ha caído en forma acentuada, y aparecen

pronósticos recesivos para la actividad, además de riesgos inflacionarios”, señala el informe.

Para Chile, que es una economía pequeña y abierta, estas tensiones comerciales representan un desafío significativo. La posible imposición de aranceles a productos clave de exportación, como el cobre, la fruta y el salmón, son una amenaza latente. Sin embargo, el informe señala que, debido a la estructura del comercio bilateral entre Chile y EE.UU., estos riesgos no son inminentes. Chile mantiene un déficit comercial con EE.UU., lo que significa que compra más de lo que vende, y esto podría jugar a su favor en la relación comercial. No obstante, cualquier movimiento brusco en el comercio internacional podría impactar severamente su crecimiento.

La economía chilena: entre la recuperación y la incertidumbre

“Cuando existe un problema, es esencial reconocer su existencia antes que sea posible resolverlo. Afortunadamente hoy se reconoce de manera generalizada que Chile tiene

un problema grave de falta de crecimiento. Es el primer paso para iniciar el proceso de tomar medidas para revertirlo. El acuerdo logrado en el ámbito previsional es una buena señal que permite tener alguna confianza en que será posible lograr acuerdos que permitan acelerar el crecimiento tendencial”, señala el informe.

Chile ha mostrado signos de recuperación tras la crisis de 2021, pero el ritmo sigue siendo lento y frágil. En 2024, la economía creció un 2,5%, pero las proyecciones para 2025 son menos alentadoras. Según el informe, el crecimiento podría ubicarse por debajo de esa cifra, e incluso caer por debajo del 2%. Esta desaceleración refleja varios factores estructurales que afectan la economía nacional.

El mercado laboral ha mostrado algunas señales positivas, con una leve reducción en la tasa de desempleo del 8,7% al 8,3%. Además, la tasa de participación ha aumentado, lo que sugiere que más personas están reinsertándose en el mundo del trabajo. No obstante, el crecimiento del empleo no ha sido acompañado por un aumento significativo en las remuneraciones reales. Las familias chilenas aún enfrentan dificultades económicas y los niveles de consumo siguen deprimidos.

El informe también destaca que el desempeño económico en los primeros meses de 2025 ha sido impulsado por factores puntuales, como un buen desempeño de las exportaciones y un aumento en el turismo argentino. Sin embargo, estos efectos no son sostenibles a largo plazo, lo que hace que las perspectivas de crecimiento sean frágiles y sujetas a variaciones externas.

La inflación sigue siendo un tema central en el debate económico. En febrero de 2025, la inflación anual en Chile se ubicó en 4,7%, una cifra que, si bien muestra cierta moderación, sigue estando por encima del objetivo del Banco Central. Los indicadores subyacentes también registraron mejoras, con una inflación de 3,8% en productos sin precios volátiles.

El informe concluye que Chile no puede seguir postergando las reformas necesarias para mejorar su competitividad y productividad. La economía global está cambiando rápidamente y aquellos países que no logren adaptarse corren el riesgo de quedar rezagados. En un mundo donde la inteligencia artificial y la digitalización están redefiniendo los sectores productivos, la inacción no es una opción.

El desafío para Chile es claro: debe avanzar hacia un modelo económico basado en la innovación, la tecnología y la eficiencia. Para ello, es fundamental un liderazgo político capaz de impulsar una agenda de crecimiento sostenida. Sin reformas estructurales profundas, el país seguirá atrapado en un ciclo de bajo crecimiento y oportunidades limitadas.

El tiempo para actuar es ahora. La pregunta es si Chile está dispuesto a dar el paso necesario para asegurar su futuro económico en un mundo cada vez más competitivo e incierto.

En el siguiente link puedes acceder al informe completo.

Informe Gemines N°534