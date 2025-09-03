Histórico: Bolsa de Santiago supera por primera vez los 9 mil puntos

La Bolsa de Santiago alcanzó este miércoles un hito inédito al superar los 9.000 puntos en su principal indicador, el IPSA.

A las 09:43 horas el índice llegó a 9.004 puntos y a las 10:10 ya superaba los 9.070, marcando un récord en su historia.

El alza se explica por un fuerte impulso en las compras extranjeras, especialmente en la subasta de cierre del martes, lo que generó un efecto positivo en las acciones chilenas, según informó el Diario Financiero. Durante la jornada, el IPSA anotaba un incremento de 0,88%.

El buen desempeño no se limita al mercado local. En Wall Street también hubo un repunte, luego de que un fallo judicial favorable a Alphabet evitara que la matriz de Google deba vender su navegador Chrome. Esto dio un impulso adicional al ánimo de los inversionistas, con el Nasdaq subiendo 0,7% y el S&P 500 avanzando 0,4%.